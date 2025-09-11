Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

На старте бизнеса предпринимателю важно найти востребованные товары с хорошей маржинальностью. Приглашённый эксперт Wildberries Ольга Чинова поделилась, как выбрать такие товары и вывести на WB.

Коротко

Начинать продажи на маркетплейсах стоит с товаров со стабильным спросом: одежда, обувь, товары для детей и дома. Одни из самых прибыльных: одежда больших размеров, одежда для высоких или беременных, офисные костюмы и вещи для пляжа. Чтобы найти самые продаваемые товары на WB, можно воспользоваться личным кабинетом WB или сервисами аналитики.

Как и где искать самые продаваемые товары на Wildberries

Чтобы выбрать прибыльную нишу, нужно изучить спрос, конкуренцию и маржинальность. Для этого можно использовать встроенные инструменты Wildberries и сторонние сервисы аналитики.

Внутренние инструменты Wildberries

На площадке доступны аналитические инструменты.

«Анализ ниш» в личном кабинете

Это инструмент, который помогает продавцам понять, какие товары ходовые, а какие — нет. Он показывает данные по разным категориям на Wildberries: сколько продавцов, карточек, какая выручка, средний чек и другие важные показатели.

Из отчёта можно узнать разные данные, например:

Конкуренция в нише Сколько продавцов уже торгуют этим товаром. Есть ли монополисты — если 80% продаж у пары продавцов, то войти в нишу сложнее Спрос и прибыльность Какая выручка у продавцов в этой категории, средний чек, цена покупки, как быстро товар продаётся Риски

Высокий процент отмен заказов: если да — возможно, продукция некачественная или покупатели разочарованы. Сезонность: изделия приобретают круглый год или только в определённые месяцы Поисковые запросы По каким словам покупатели ищут эту позицию

Бесплатная версия показывает только оборачиваемость и доступность товара. Платная подписка («Джем») даёт больше данных: выручку, средний чек, рейтинги, сезонность и т. д.

Отчёт «Аналитика поиска»

В разделе можно получить данные о том, какие поисковые запросы вводят пользователи на маркетплейсе. В отчёте собрана информация по всем запросам, а не по какому-то магазину.

Отчёт помогает:

Узнать, какие товары ищут покупатели.

Определить запросы, которые приводят к заказам.

Оптимизировать свои карточки для поиска.

В таблице отображаются популярные запросы за неделю, месяц, квартал, количество запросов и их динамика (рост/падение), предметы, которые чаще всего заказывают по каждому запросу.

Но в таком отчёте не получится увидеть конкретные артикулы или запросы, в которых менее 30 действий.

Поиск по ключевым словам

Вбейте общий запрос в поисковую строку, например «кроссовки женские летние», маркетплейс покажет топовые карточки, количество предложений, стоимость.

Сторонние сервисы для анализа

Кроме встроенных инструментов можно использовать специальные сервисы. Некоторые из них показывают реальные продажи, прогнозируют прибыль, помогают изучать тенденции и находить позиции с высоким спросом. Есть сервисы, которые анализирует SEO-параметры, подсказывают, по каким запросам продвигаться.

Сервис «Анализ конкурентов» от Точка Банк

Получать больше заказов поможет «Анализ конкурентов» от Точка Банк. В отличие от многих сервисов, у него простой и понятный интерфейс, с которым не придётся долго разбираться. Вы получите чёткие рекомендации, написанные простым языком.

В дальнейшем мы будем каждую неделю собирать обновления и отправлять их вам на почту. Самому заходить в сервис и обновлять данные будет не нужно.

✅ Соберём максимум данных для сравнения. Информация будет в наглядных графиках и таблицах.

✅Оценим до пяти карточек конкурентов. Проанализируем и сравним динамику продаж, оценим контент, изучим охват и поисковую выдачу.

✅ Расскажем, что вам стоит улучшить, чтобы обойти конкурентов.

Каждый пункт анализа создавали эксперты: маркетологи, разработчики, аналитики, менеджеры по Wildberries и редакторы.

Чтобы вы оценили наш продукт и поняли, подходит ли он вам, мы даём тестовую неделю на его проверку.

Попробовать бесплатно

Какие категории и ниши прибыльны в 2026 году

Некоторые категории на Wildberries приносят больше прибыли, чем другие. Например, детские товары и косметика часто занимают топовые позиции.

В таблице — категории и ниши, которые пользуются высоким спросом и приносят доход.

Категория Ниша

Женская одежда Верхняя одежда, бельё, купальники, платья, сарафаны, юбки, кардиганы, худи, блузки, рубашки, туники Обувь Мужская, женская, детская обувь: кеды, кроссовки, туфли Электроника и гаджеты Смартфоны, наушники, ноутбуки, игровые приставки, телевизоры и сопутствующие аксессуары Спорт и активный отдых Спортивная одежда и обувь (мужская и женская), инвентарь для фитнеса, лыжи, товары для туризма, охоты, футбола, походное снаряжение Косметика и уход Средства для лица и тела, профессиональная косметика для волос и макияжа, мужская уходовая продукция, аксессуары для ванной и душа Мужская одежда Джинсы, брюки, толстовки, лонгсливы, верхняя одежда, костюмы, пиджаки, футболки plus-size Бытовая техника Пылесосы, пароочистители, кухонные приборы, фены, ирригаторы, тонометры Автотовары Автоэлектроника и сервисное оборудование, автокосметика, шины, ароматизаторы, мойки высокого давления Детские товары Игрушки, книги, канцтовары, одежда (верхняя, домашняя, для новорождённых) Товары для дома Средства для стирки и уборки, кухонная утварь (сковороды, кастрюли), текстиль (шторы, постельное белье), люстры и светильники, мебель, аксессуары для ванной

Ниже рассмотрим примеры по категориям. Они подобраны на основе отчёта «Внешняя аналитика WB», сформированного сервисом «Аналитика» от Точка Банк.

Сервис помогает выбрать товары по параметрам:

общая выручка;

средняя цена;

количество продаж и другие.

Одежда

На Wildberries одежда делится по категориям: для женщин, мужчин и детей.

Рассмотрим, как выбрать перспективный товар в разделе «Женщинам».

Шаг 1. Выбираем критерий — например, «выручка с НДС» при продаже со складов WB (FBO).

Шаг 2. Система показывает подкатегории женской одежды, отсортированные по доходности.

В результате получаем топ-5 самых прибыльных подкатегорий:

Одежда больших размеров. Одежда для высоких. Одежда для беременных. Офисная одежда. Пляжная мода.

Значит, plus-size одежда приносит магазинам наибольший доход.

Затем идёт детализация анализа. Если выбрать подкатегорию «одежда для высоких», сервис сформирует данные: общая выручка по этой нише, средняя цена, ежедневный доход и другие.

Можно погрузиться ещё дальше и посмотреть, какие именно вещи пользуются наибольшим спросом: женщинам → для высоких → платья.

Такой поэтапный анализ помогает понять:

какие виды одежды пользуются большей популярностью;

по каким ценам их лучше продавать;

в каких нишах меньше конкуренции;.

Все данные — это реальная статистика Wildberries, которая регулярно обновляется.

Обувь

Если проанализировать категорию «Обувь» по показателю выручки (с НДС) на FBO, рейтинг подкатегорий выглядит так:

Женская обувь — лидер по доходности. Мужская обувь. Детская обувь. Обувь для новорождённых. Аксессуары для обуви.

Внутри каждой подкатегории можно посмотреть более подробные данные.

Как это использовать? Допустим, селлер хочет продавать женскую обувь. Он заходит в подкатегорию «Босоножки/сандалии», смотрит конкретные модели-лидеры по выручке и обнаруживает, что кожаные босоножки на плоской подошве дают максимальный доход.

Из отчёта можно сделать вывод, что такие модели востребованы, но имеют сезонный спрос с максимумом в июне.

По такому же принципу, как в «Обуви», продавец изучает любую категорию, нишу или товар.

Товары для детей

Топ по выручке:

Подкатегория Ниша (в порядке убывания) Для девочек Обувь

Костюмы

Домашняя одежда

Брюки и шорты

Платья и сарафаны

Для мальчиков Обувь

Домашняя одежда

Костюмы

Брюки и шорты

Футболки и майки

Подарки детям Игрушки

Для дома

Книги и канцтовары

Аксессуары

Шарики и упаковка



Для малышей Аксессуары для кормления

Пелёнки, слюнявчики, царапки

Гигиена и уход

Влажные салфетки

Аксессуары для купания

Для новорождённых Домашняя одежда

Костюмы и комплекты

Бельё

Боди и ползунки

Комбинезоны и полукомбинезоны



Товары для дома

Подкатегория Ниша (в порядке убывания) Спальня Постельные принадлежности

Освещение

Шторы

Мебель

Хранение вещей

Кухня Кастрюли и сковородки

Кухонные принадлежности

Порядок на кухне

Тарелки и блюда

Ёмкости для хранения

Детская Постельные принадлежности

Шторы

Освещение

Мебель

Хранение вещей

Досуг и творчество Творчество и рукоделие

Настольные игры

Профессиональные музыкальные инструменты

Коллекционирование

Гостиная Шторы

Мебель

Освещение

Коробки для хранения

Коврики для комнаты



Косметика и уход (красота)

Подкатегория Ниша (в порядке убывания) Уход за кожей Уход за лицом

Уход за телом

Для ванны и душа

Борьба с несовершенствами

Уход за кожей вокруг глаз и бровями

Волосы Уход за волосами

Шампуни и кондиционеры

Окрашивание волос и химическая завивка

Для роста волос

Стайлинг

Инструменты для парикмахеров Косметика

Инструменты и принадлежности

Машинки и фены

Парикмахерские расчёски

Аксессуары Для маникюра и педикюра

Для бритья и удаления волос

Материалы для наращивания ресниц

Для макияжа

Расчёски и бигуди

Органическая косметика Кремы

Шампуни

Гели

Сыворотки

Масла



Электроника

Подкатегория Ниша (в порядке убывания)

Смартфоны и телефоны Смартфоны

Чехлы

Гарнитуры и наушники

Аксессуары для планшетов

Защитные стёкла

ТВ, аудио, фото, видеотехника Аудиотехника

Наушники и гарнитуры

Телевизоры

Аксессуары для фото- и видеотехники

Фотоаппараты

Ноутбуки и компьютеры Периферийные устройства

Ноутбуки

Комплектующие для ПК

Аксессуары для ноутбуков

Внешние накопители информации

Кабели и зарядные устройства Зарядные устройства

Кабели

Внешние аккумуляторы

Элементы питания

Переходники

Гарнитура и наушники Наушники

Чехлы для наушников

Гарнитуры

Амбушюры

Док-станции



Спортивные товары

Подкатегория Ниша (в порядке убывания) Для женщин Одежда

Нижнее бельё и купальники\

Обувь

Аксессуары

Спортивная обувь Кроссовки

Сандалии

Туфли

Шлёпанцы

Ботинки

Туризм/походы Обувь

Одежда

Туристические аксессуары

Рюкзаки, сумки и баулы

Походная кухня

Водные виды спорта Купальники

Обувь

Аксессуары

Плавки и шорты для плавания

Гидрокостюмы

Бег/ходьба Бег

Ходьба



Как выбрать товар для продажи

Перед началом продаж на Wildberries нужно изучить, сколько аналогичных позиций уже есть на площадке, по каким ценам их продают. Затем найти надёжного поставщика с хорошими условиями. Обязательно просчитать все расходы: закупку, доставку, затраты на продвижение и комиссии маркетплейса. Так можно понять, какая получится прибыль и стоит ли начинать работать в этом направлении.

Критерии выбора товара

Спрос

Первый и самый важный вопрос: а будут ли это покупать? Например, можно закупить партию перспективного товара, но окажется, что появились более современные модели.

Полагаться на интуицию и советы знакомых недостаточно, нужно анализировать данные. Проверить спрос можно через сервисы аналитики, как у Точка Банк. Также полезно изучить карточки конкурентов и посмотреть, что пишут покупатели в отзывах.

Сезонность

Летом хорошо продаются товары для отдыха, зимой — тёплая одежда. Но есть позиции, которые покупают круглый год, например косметика или аксессуары для гаджетов.

Конкуренция

Даже самый востребованный товар может оказаться неудачным выбором, если на рынке много таких же предложений. В некоторых категориях — тысячи вариантов от разных продавцов или есть раскрученные лидеры рынка, которых невозможно обогнать. А также есть ниши, где крупные продавцы «отъедают» бОльшую часть выручки и конкурировать с такими трудно.

Расчёт прибыли

Чтобы понять, будет ли товар выгодным, нужно учесть все расходы: закупочную цену, комиссию ВБ, доставку на склад, упаковку и возможные возвраты.

Логистика

Размер и вес влияют на стоимость доставки и как результат — на прибыль. к примеру, крупногабаритные товары требуют больше места на складе, что увеличивает расходы на хранение.

Характеристики товаров для выхода на Wildberries

Выбор товара для продажи можно сравнить с кулинарным искусством: успех зависит от тщательного подбора компонентов и их сочетания. Чтобы привлечь покупателей, важно учитывать несколько ключевых факторов.

Ценовой сегмент

Изучите, по какой цене больше продаётся выбранных товаров. Например, хотите продавать чехлы для телефона за 2500 рублей, а в категории основную выручку делают товары по цене 300–1000 рублей. Значит, нужно понять, как отстроиться по качеству, комплектности, модификации от конкурентов и соотнести со своей стратегией.

Вес и размер

Мелкие и лёгкие товары — хороший вариант для старта. Сравните: партия брелоков поместится в обычную коробку, в то время как поставка десяти детских колясок потребует отдельного транспорта и обойдётся в десятки раз дороже только за логистику.

Универсальность

Товары без строгой размерной сетки — это минимизация возвратов. Например, шопперы возвращают реже, чем одежду. Также товары с долгим сроком годности.

Качество

Покупатель ожидает качественное изделие. Карточка с описанием должна это отражать: детальные фото, состав материалов, преимущества.

Сертификация

Товары, которые не требуют обязательной сертификации, экономят время и средства. Например, декоративные подушки или канцтовары можно продавать сразу, а детские игрушки или косметика требуют разрешений и маркировки.

Тренды

Особенно они заметны в некоторых категориях, например в одежде или детских игрушках. Модные лабубу бьют рекорды по запросам, родители покупают их для детей в больших количествах. А таба лапки, которые год назад пользовались спросом, сейчас менее интересны.

Важно уловить момент, когда популярность только набирает обороты.

Выбор товарной ниши в зависимости от бюджета

Бюджет до 100 000 рублей

Что продавать: недорогие позиции, например аксессуары для кухни, канцтовары, гигиеническую косметику, бытовую химию. Не стоит продавать крупногабаритный товар из-за высоких затрат на доставку.

Бюджет до 100 000 рублей подойдёт только для тестовой партии товара, так как кроме закупки нужно предусмотреть затраты на логистику, продвижение, фотосессию, упаковку и маркировку товара.

От 100 000 до 300 000 рублей

Что продавать: выбрать нишу со средней конкуренцией, где товар стоит до 2000 рублей, а маржинальность от 40%.

Пример: уходовая косметика, базовая одежда и обувь, домашний текстиль, зоотовары, недорогие игрушки и книги.

Не стоит выбирать хрупкие или скоропортящиеся товары.

От 300 000 рублей

Продавец может расширить ассортимент, работать с разными категориями товаров и их продвижением.

Что нельзя продавать на Вайлдберриз

Прежде чем загружать товар, предпринимателю нужно убедиться, что площадка разрешает продажу такой позиции. На WB есть две категории, на которые распространяются запреты и ограничения:

Нельзя продавать вообще. Можно продавать только на определённых моделях, например на «Витрине» или «Самовывозе из магазина продавца».

Полностью запрещённые товары

На площадке нельзя продавать:

Алкоголь, в том числе спирт, порошковый алкоголь.

Оружие и боеприпасы (огнестрельное, газовое, травматическое, холодное, арбалеты, луки, кастеты, муляжи оружия).

Наркотики и психотропные вещества.

Табачную и никотиносодержащую продукцию (вейпы, одноразовые электронные сигареты, жидкости для заправки, кальяны).

Государственные награды, документы, военное снаряжение.

Товары с нарушением авторских прав, контрафакт и другие.

Полный список публикуют в правилах Wildberries.

Товары с ограничениями по моделям продаж

Некоторые товары нельзя продавать по FBW/FBS, но можно через «Витрину» или «Самовывоз», так как они не проходят через склады маркетплейса. Например, ртутные градусники разрешают реализовывать на «Витрине» и через самовывоз, а автомобильные шины — через «Витрину», «Самовывоз», «Маркетплейс», но не через «Склад WB».

Товары, продажа которых запрещена или частично ограничена на Wildberries

Перечень запрещённых и ограниченных к продаже товаров указывают в оферте. Она отличается для продавцов из разных стран.

Когда лучше выводить новый товар на Wildberries

Стартовать можно в любое время, но нужно учитывать специфику:

Сезонные товары, например купальники или новогодние украшения, запускайте за 1–2 месяца до пика спроса — успеете настроить карточку, протестировать рекламу и собрать отзывы. Если планируете продавать зимнюю обувь, стартуйте в сентябре — к ноябрю карточка уже будет в топе.

К акциям нужно готовиться заранее, проверить поставщиков, чтобы не остаться без товара в самый пик.

Какие товары подойдут: советы для новичков

Начинайте с нескольких позиций, постепенно расширяйте ассортимент. Вот на что можно обратить внимание, чтобы вывести товар на WB:

Стабильный спрос — не зависит от сезона, подходит широкой аудитории.

Бюджетный вариант, который вероятнее смогут купить.

Прочный, чтобы выдерживал доставку, не сломался в пути.

Компактный, который занимает мало места при доставке и хранении.

Долгий срок хранения, не боится влаги, не портится.

Универсальный и подходит широкой аудитории.

ПРИМЕРЫ ТОВАРОВ Кухонные принадлежности и товары для дома: дуршлаги, тёрки, силиконовые лопатки, подставки под горячее, органайзеры для шкафов, контейнеры. Они востребованы, не портятся, компактные, недорогие в закупке.