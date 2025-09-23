Маркировка товаров часто вызывает у бизнеса вопросы: как быстро оформить документы и не допустить ошибок? В системе «Честный ЗНАК» для этого есть встроенный сервис «ЭДО Лайт». Он позволяет создавать и подписывать УПД, а также контролировать переход кодов без подключения дополнительных операторов.

Коротко ЭДО Лайт в «Честном ЗНАКЕ» — это встроенный сервис для работы с маркировкой товаров. Он позволяет бесплатно создавать и подписывать УПД, контролировать переход кодов и обмениваться документами прямо в личном кабинете. Подключение проходит автоматически, а для старта нужны только УКЭП и настройка ID абонента.



Что такое ЭДО в системе «Честный ЗНАК»

ЭДО в маркировке — это способ обмена документами в цифровом виде. Через него участники торговли передают государству сведения о каждом движении товара. Все данные автоматически фиксируются в системе контроля.

Зачем это нужно бизнесу? ЭДО передаёт коды маркировки при каждой сделке и отслеживает путь товара от производителя до покупателя. Это помогает бороться с подделками и «серым» импортом, делает рынок прозрачным и снижает риски для предпринимателей.

Возможности ЭДО Лайт

ЭДО Лайт доступен прямо из личного кабинета «Честного ЗНАКА». Вам не нужно подключать дополнительные сервисы — всё работает в одной системе.

В сервисе можно получать и подписывать закрывающие документы от «Оператора-ЦРПТ». Это экономит время и упрощает работу с маркировкой.

ЦРПТ – оператор единой национальной системы маркировки и прослеживаемости.

Работая через веб-интерфейс, нет ограничений на количество документов. Вы можете отправлять столько документов, сколько нужно вашему бизнесу.

Есть возможность подключить свою учётную систему через API. Но важно учитывать: в этом случае в ЭДО Лайт есть ограничение — не больше 1000 исходящих документов в год.

Настройка работы с ЭДО Лайт для работы с маркировкой

При подключении бесплатного ЭДО Лайт всё настраивается автоматически. Но есть несколько шагов, которые важно проверить.

1. Найдите свой ID абонента. Зайдите в личный кабинет «Честного ЗНАКА», откройте раздел «Профиль» – «Операторы ЭДО» — здесь указан ваш ID.

2. Проверьте основного оператора. В этом же разделе убедитесь, что основным оператором выбран «ЭДО Лайт (ЦРПТ)». Если его нет в списке, обратитесь в техническую поддержку.

3. Настройте роуминг для партнёров с коммерческими операторами. Для этого передайте своим партнёрам найденный ID с префиксом 2LT-XXXX.

Частые ошибки при настройке ЭДО

Ошибки с электронной подписью. Если система не видит подпись, проверьте установку сертификатов. Нужно поставить корневой сертификат Минцифры и сертификат вашего удостоверяющего центра.

Если появляется сообщение «Сертификат не валиден», значит, проблема в самой подписи. Убедитесь, что используете УКЭП из аккредитованного центра и проверьте срок её действия.

Ошибки могут возникнуть и при настройке роуминга ЭДО. Если не удаётся его добавить, проверьте правильность ID абонента и актуальность договора с оператором.

Когда документы не доходят до контрагента, причина обычно в роуминге. Нужно проверить настройки и убедиться, что ваш партнёр тоже зарегистрирован в «Честном ЗНАКЕ».

Ошибки в УПД. Если коды не переходят покупателю, проверьте, что документ подписан обеими сторонами и формат кодов указан правильно.

Ошибка «Коды маркировки не найдены» возникает, если в документе указаны некорректные коды идентификации. Система не позволит создать документ без кодов, поэтому причина всегда в их неправильном заполнении: не совпадает регистр букв в серии кода, пропущены символы или добавлены лишние знаки.

Чтобы устранить ошибку, проверьте структуру и последовательность символов в кодах и направьте исправленный документ по ЭДО. Проверить коды можно разными способами: отсканируйте их в мобильном приложении «Честный ЗНАК.Бизнес», воспользуйтесь фильтром поиска в разделе «Коды маркировки» или примените методы True API в своей товароучётной системе.

Контроль и мониторинг ЭДО после настройки

После подключения ЭДО важно регулярно проверять его работу. Это поможет избежать штрафов и сбоев в товарообороте.

Следите за статусом документов. Все УПД должны быть подписаны обеими сторонами и в день сделки.

Проверяйте переход кодов маркировки. Они должны корректно переходить к новому владельцу вместе с товаром.

Контролируйте работу роуминга. Документы должны доходить до всех ваших контрагентов без сбоев.

Если используете API ЭДО Лайт, отслеживайте лимит в 1000 исходящих документов в год. Это позволит избежать блокировки.

В личном кабинете «Честного ЗНАКА» можно настроить уведомления. Система будет сообщать о входящих документах, ошибках передачи, непринятых УПД и приближении к лимиту.

Работа с УПД в системе маркировки

Универсальный передаточный документ (УПД) — это главный документ для работы с маркировкой. Именно через него коды товаров передаются в систему «Честный ЗНАК».

Процесс работы с УПД простой. Продавец формирует документ при отгрузке товара и подписывает его своей электронной подписью. Затем он отправляет УПД покупателю через оператора ЭДО.

Покупатель получает документ, проверяет данные и после приёмки товара подписывает своей подписью. Только после этого оператор ЭДО передаёт информацию в «Честный ЗНАК».

Коды маркировки переходят покупателю только после подписания УПД обеими сторонами. Пока документ не подписан, товар числится за продавцом.

Инструкция по созданию УПД в ЭДО Лайт

Создать исходящий УПД в ЭДО Лайт можно прямо в личном кабинете «Честного ЗНАКА». Для входа используйте свою электронную подпись.

Сначала выберите товарную группу: обувь, одежду, табак или другую категорию. Затем откройте раздел «ЭДО Лайт» в верхнем меню.

Дальше перейдите на вкладку «Исходящие» и нажмите кнопку «Создать УПД на отгрузку». Укажите дату, номер документа и данные получателя.

Добавьте товары и их коды маркировки. При большом объёме данных удобно загрузить сразу из CSV-файла.

После заполнения проверьте документ и подпишите его своей электронной подписью. Система сама отправит УПД вашему контрагенту.

УПД нужно подписать в день отгрузки. Если задержаться, коды маркировки могут не перейти покупателю.

Интеграция с учётными системами

Чтобы упростить работу с маркировкой, ЭДО можно подключить к учётным системам. Это позволит создавать и отправлять документы прямо из привычной программы.

Для пользователей 1С есть готовые решения от операторов. Например, встроенный сервис 1С-ЭДО, модуль от Диадок, подключение через API от Такском или универсальный интерфейс TrustDoc. В ЭДО Лайт тоже доступна интеграция. Для этого используется API адрес.

Настройка роуминга с электронным документооборотом Лайт

Роуминг — это обмен документами между компаниями, у которых разные операторы ЭДО. Без него работа с маркировкой может просто остановиться.

Если вы работаете через ЭДО Лайт, а ваш партнёр — через коммерческого оператора, сначала передайте ему свой ID с префиксом 2LT-.

Дальше контрагент должен сообщить ваш ID своему оператору для настройки роуминга. После этого отправьте тестовый документ, чтобы убедиться, что связь работает.

Между коммерческими операторами роуминг чаще всего уже настроен. Проверить совместимость можно на сайте ассоциации РОСЭУ.