Маркировка «Честный ЗНАК»: что это такое и как с ней работать

Бизнесу важно понимать, какие товары подлежат обязательной маркировке, как правильно зарегистрироваться в системе, настроить учёт и избежать штрафов. В этом материале Точка Банк разберёт, как работает «Честный ЗНАК», что нужно сделать участникам оборота и на что обратить внимание при внедрении.

Коротко Чтобы работать с системой, нужно зарегистрироваться, описать товары в Национальном каталоге, заказать коды и настроить учёт, кассу и ЭДО. Все операции — производство, отгрузка, продажа и возврат — фиксируются в системе. За нарушения предусмотрены штрафы и конфискация продукции. Маркировка «Честный ЗНАК» — это государственная система контроля за оборотом товаров. Каждая единица продукции получает уникальный код Data Matrix, по которому можно отследить её путь от производителя до покупателя. В 2026 году перечень расширяется: под обязательную маркировку попадут сладости, напитки, часть бакалеи и другие товары.

Что такое система «Честный ЗНАК»

При покупке продуктов вы могли заметить появление нового штрихкода на бутылках с водой, твороге, консервах и других продуктах. Он выглядит как квадрат, который состоит из чёрно-белых точек и немного напоминает QR-код. Это Data Matrix системы «Честный ЗНАК» — уникальный идентификатор товара.

Система «Честный ЗНАК» — это государственная программа, которая контролирует оборот разных категорий товаров.

Когда кассир сканирует символы с упаковки, информация о продаже передаётся в единую систему. Это помогает бороться с контрафактом, прозрачно видеть цепочки поставок и защищать потребителей от подделок.

Представьте: вы выбираете кефир в магазине. На коробке размещён код. Его можно отсканировать через приложение «Честный ЗНАК», узнать дату и место производства, проверить подлинность и срок годности. То же самое касается лекарств, сигарет, обуви и другой продукции, которая проходит обязательную маркировку.

Как развивается маркировка

Программа внедряется в России с 2016 года как часть национального проекта по борьбе с контрафактом и нелегальным оборотом продукции. Систему впервые опробовали на меховых изделиях.

К 2023 году система включала уже более 20 категорий. Она продолжает развиваться, и в 2025 году добавились категории: бытовая химия, бакалея, моторные масла.

Для чего нужен «Честный ЗНАК»

Система решает несколько задач.

Борьба с контрафактом

Маркировка помогает выявлять и блокировать нелегальную продукцию. Например, раньше на рынке было много поддельных лекарств. Сейчас каждый препарат имеет идентификатор, который можно проверить через приложение «Честный ЗНАК». Если код не найден, это явный признак подделки.

Кроме того, летом 2025 года для лекарств заработал разрешительный режим на онлайн-кассах. Это означает, что аптека не сможет провести продажу, если информация о маркировке отсутствует или не подтверждена в системе. Таким образом, контроль стал не только добровольным со стороны покупателя, но и обязательным на уровне самой продажи.

Защита потребителей

Покупатели могут убедиться в подлинности вещи. Например, при покупке обуви клиент сканирует цифровую метку и узнаёт, где и когда она была произведена. Если всё в порядке, он может быть спокоен – в руках оригинал.

Возможность проверки особенно важна для брендов, которые часто подделывают.

Прозрачность рынка и доверие клиентов

Маркировка помогает отслеживать движение товаров от производителя до конечного магазина.

Для предпринимателей это тоже имеет значение — если есть возможность убедиться в подлинности товара, доверие клиентов повышается. Например, владельцы магазина духов могут доказать покупателю, что продают оригиналы, просто предложив проверить код через приложение.

Какие товары подлежат маркировке

Система охватывает множество категорий, и их список продолжает расширяться. Перед тем как ввести обязательную кодировку для новой группы, проводится эксперимент, который длится около года. Это важный этап, который позволяет отработать все процессы и подготовить участников рынка к изменениям.

В эксперименте могут участвовать производители, импортёры и продавцы, которые заранее регистрируются. На этом этапе участие добровольное, но крайне полезное, так как даёт возможность бесплатно протестировать маркировку и получить поддержку от оператора.

Участники могут влиять на процесс, обсуждать и предлагать свои решения. Также производители и продавцы получают возможность разобраться в тонкостях процедуры и получить Дата Матрикс (Data Matrix) бесплатно.

Каждая категория имеет свою специфику, поэтому участники эксперимента получают помощь от узконаправленных специалистов.

Сроки введения контроля для разных позиций внутри одной группы могут отличаться, например часть с начала года, часть — позже.

Какие товары начинают маркировать в 2026 году

В 2026 году система маркировки «Честный ЗНАК» охватит новые категории товаров. Под обязательные требования попадут сладости, напитки, часть бакалеи и строительные материалы.

С 1 марта 2026 года начнётся маркировка печенья, вафель, мармелада, зефира, пастилы, шоколадных и ореховых паст. В этот же день станет обязательной полноценная маркировка антисептиков и профессиональной одежды. Это первый крупный этап расширения перечня товаров.

С 1 мая 2026 года требования распространятся на круассаны, торты, пирожные и рулеты. С этой же даты стартует обязательная маркировка для производителей строительных материалов.

С 1 июля 2026 года добавят карамель, шоколадные изделия, жевательную резинку и драже. Таким образом, практически вся кондитерская продукция окажется под контролем системы маркировки.

Отдельные этапы предусмотрены для напитков и бакалеи.

С 1 апреля 2026 года начнут маркировать чай и чайные напитки.

С 1 июня 2026 года — кофе и цикорий, а также усилят прослеживаемость икры.

Дополнительно в 2026 году продолжится поэтапное внедрение маркировки радиоэлектроники. Также начнётся переход к объёмно-сортовому учёту для косметики, бытовой химии и кормов для животных. Предпринимателям стоит заранее уточнить, касается ли это их ассортимента, и подготовить учётные системы.

Как работает маркировка

Каждый товар маркируется уникальным кодом Дата Матрикс (Data Matrix), который содержит информацию о производителе, дате выпуска, сроке годности и других характеристиках.

Есть несколько вариантов передачи информации о перемещении продукции. Каждая операция с товаром — отгрузка, приёмка, продажа — сопровождается обязательным сканированием идентификационного кода. Это позволяет контролировать весь путь товара от производителя до конечного потребителя.

Любой потребитель может проверить подлинность товара. Для проверки достаточно отсканировать код Дата Матрикс (Data Matrix) через мобильное приложение «Честный ЗНАК», которое предоставит информацию о происхождении продукта.

Способы передачи маркировки

Через личный кабинет участника оборота Производители и импортёры регистрируются и получают доступ к личному кабинету. Данные загружаются вручную или загружается файл документа с данными о вводе товара в оборот в формате XML или в формате CSV Через ЭДО и систему мониторинга При перемещении изделий от производителя к дистрибьютору или в розницу формируются универсальные передаточные документы с кодами. Данные передаются через оператора ЭДО, интегрированного с «Честным ЗНАКОМ» Через кассу При продаже касса считывает код и передаёт его ОФД, который направляет данные в «Честный ЗНАК», подтверждает вывод товара из оборота Через API-интеграцию Производители, ритейлеры, маркетплейсы и другие крупные компании подключаются к прикладной программе интерфейса (API) «Честный ЗНАК» для автоматической передачи данных. Интеграция позволяет генерировать коды, предоставлять данные о вводе продукции в оборот, фиксировать перемещения и продажи

В систему передаются:

уникальный код (Data Matrix);

глобальный номер товара (GTIN);

серийный номер;

дата производства;

срок годности (для пищевых продуктов, лекарств);

реквизиты участников оборота (ИНН, название компании).

Как связаны «Честный ЗНАК» и Национальный каталог

Национальный каталог — это единая база данных, в которой хранится информация обо всём, что продаётся в России. Каждая позиция в каталоге имеет уникальный идентификатор (GTIN).

Отдельно регистрироваться в Национальном каталоге не нужно: он является частью системы «Честный ЗНАК», и работа с ним ведётся в рамках регистрации в этой системе.

Перед тем как начать маркировку, производитель или импортёр должен зарегистрировать товар в Национальном каталоге и указать основные характеристики: название, состав, производитель, срок годности и т.д.

После регистрации товара в Национальном каталоге «Честный ЗНАК» генерирует для товара код Дата Матрикс (Data Matrix). Он содержит информацию из каталога и идентификатор для отслеживания товара на всех этапах поставки.

Данные о перемещении продукции в «Честном ЗНАКЕ» синхронизируются с Национальным каталогом. Это позволяет обновлять информацию в режиме реального времени.

Подготовка и регистрация

Производители и импортёры должны зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету. Для этого понадобятся УКЭП и программное обеспечение для электронной подписи.

При регистрации сразу укажите группу товаров, которые будут маркироваться. В магазине нужно будет настроить оборудование для сканирования, например кассы и сканеры.

Получение и нанесение кодов

Производитель или импортёр запрашивает Дата Матрикс (Data Matrix) для каждой продаваемой единицы. Коды наносятся на упаковку с помощью принтеров этикеток или типографским способом. Каждая метка регистрируется, и товар считается готовым к продаже.

Отслеживание товара на всех этапах

На складе: при поступлении изделие сканируется, информация обновляется в системе.

При перепродаже между участниками оборота: после передачи продукции другому продавцу «Честный ЗНАК» фиксирует смену владельца и сохраняет историю перепродаж. Товар остаётся в обороте, обновляются только данные о текущем владельце.

При продаже: в магазине кассир сканирует код на кассе, и изделие выводится из оборота.

При возврате или утилизации: если что-то возвращается или списывается, это также фиксируется.

Какие штрафы и санкции предусмотрены за нарушения

За нарушение маркировки «Честный ЗНАК» предусмотрена административная ответственность. При выявлении нарушений предпринимателя штрафуют, а продукцию конфискуют.

Что будет за уклонение от маркировки

Продажа продукции с поддельными кодами — это серьёзное нарушение, за которое можно получить штраф или лишение свободы.

Действие Должностные лица Юридические лица Производство и ввод в оборот товаров без маркировки От 5 000 до 10 000 ₽ От 50 000 до 100 000 ₽ Хранение, перевозка и продажа немаркированной продукции От 5 000 до 10 000 ₽ От 50 000 до 300 000 ₽ Производство и ввод в оборот немаркированной алкогольной и табачной продукции От 300 000 до 500 000 ₽ От 700 000 до 1 000 000 ₽ Оборот алкоголя и табака без маркировки От 300 000 до 500 000 ₽ От 1 000 000 до 1 500 000 ₽ Отсутствие маркировки лекарственных препаратов От 5 000 до 10 000 ₽ От 50 000 до 100 000 ₽

Во всех случаях, указанных в таблице, помимо штрафа предусмотрена конфискация товаров, в отношении которых выявлено нарушение.

Как получить маркировку

На сайте «Честный ЗНАК» зайдите в раздел «Как стать участником» и выберите тип участника оборота.

Инструкция для производителей и импортёров

Шаг 1. Зарегистрируйтесь в системе мониторинга.

Для регистрации нужна усиленная квалифицированная электронная подпись и ПО для работы с ней.

Шаг 2. Опишите изделие в Национальном каталоге.

Для каждого наименования нужно заполнить отдельную карточку и направить на проверку.

Если всё в порядке, подпишите карточку с помощью электронной подписи. После этого карточка станет доступна для работы в «Честном ЗНАКЕ».

После подписания изменить обязательные данные нельзя. Если нужно внести правки, обратитесь в службу поддержки.

Шаг 3. Закажите и оплатите идентификаторы.

Сделать это можно в личном кабинете «Честного ЗНАКА» или через прикладную программу интерфейса (API). В заявке укажите категорию, способ ввода товаров в оборот, универсальный код товара (GTIN), необходимое количество и способ генерации серийного номера.

Оплата происходит только после создания кодов. Деньги списываются, когда они готовы к использованию, — это можно узнать по статусу «Готов». Вы можете заказать цифровые метки заранее и использовать их позже.

Шаг 4. Выберите технические решения.

Это оборудование и программное обеспечение для нанесения кодов, верификации, контроля и других задач.

Шаг 5. Выберите интегратора.

Это технологический партнёр, который будет отвечать за внедрение и обслуживание оборудования.

Шаг 6. Нанесите коды.

После интеграции оборудования производители и поставщики смогут наносить маркировку и отправлять в систему сведения о вводе в оборот.

Производителям также доступно бесплатное предварительное тестирование. Оно позволит проверить образцы и установить, как они считываются сканерами.

Возьмём на себя всю операционку по оптовым закупкам из Китая Если нужен «Честный ЗНАК», договоримся с поставщиком о нанесении маркировки прямо на производстве — это дешевле, чем наносить на СВХ в России

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Инструкция для оптовиков и розничных продавцов

Шаг 1. Зарегистрироваться в системе мониторинга с использованием КЭП.

Шаг 2. Обновить систему товарного учёта.

Если вы пока не пользуетесь специальным ПО, его покупка необязательна. Все нужные инструменты для работы уже доступны в личном кабинете.

Если ПО уже есть, нужно обновить его до последней версии. Большинство производителей сделали такие обновления бесплатными.

Шаг 3. Подключить 2D-сканер для считывания кодов.

Шаг 4. Настроить электронный документооборот.

Можно работать через своего оператора ЭДО — если подключение уже есть или компания предпочитает конкретного провайдера. Альтернативный вариант — воспользоваться бесплатным оператором «ЭДО Лайт», который встроен в систему «Честный ЗНАК».

Сколько стоит внедрение маркировки

Финансовые вложения зависят от масштабов бизнеса, категории и выбранного оборудования. Вот основные затраты, которые нужно учитывать:

Оборудование — сканеры штрихкодов, принтеры этикеток для печати Дата Матрикс (Data Matrix), онлайн-кассы, совместимые с системой маркировки.

Программное обеспечение, интеграция с учётной системой, например с 1С.

Коды — приобретаются у оператора (ЦРПТ).

Также может понадобиться обучение персонала, помощь консультантов.

Внедрение «Честного ЗНАКА» требует вложений от нескольких десятков до нескольких сот тысяч рублей для малого бизнеса. Для крупных компаний затраты могут быть значительно выше, особенно при сложной интеграции и большом объёме товаров.

Экспертное мнение Маркировка «Честный ЗНАК» — это не просто формальность, а часть ежедневной работы бизнеса. На практике больше всего ошибок возникает при несвоевременной передаче сведений и некорректной настройке учётной системы. Если не выстроить процессы заранее, компания рискует получить штраф и приостановку оборота товара. Поэтому важно сразу наладить ЭДО, обновить товароучётную программу и обучить сотрудников работе с кодами Дата Матрикс (Data Matrix).

Автоматизация помогает снизить риски и сократить ручной труд. ЭДО от Точка Банк позволяет выстроить электронный документооборот и хранить документы в одном месте, что упрощает работу с поставщиками и внутренними процессами компании. Дарья Жуковская Эксперт-редактор ЭДО от Точка Банк

Какие преимущества и недостатки у «Честного ЗНАКА»

Система имеет свои плюсы и минусы.