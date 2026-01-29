Точка Банк расскажет, как проверить подлинность товара по маркировке и штрихкоду и на что обратить внимание при приёмке продукции. А также покажет, какие инструменты помогают убедиться, что товар действительно оригинальный.

Коротко Подделку часто выдают низкая цена, плохая упаковка и отсутствие документов. При покупке и приёмке товара важно проверять коды, сертификаты и сопроводительные документы. На маркетплейсах стоит обращать внимание на рейтинг продавца и отзывы покупателей. Комплексная проверка снижает риск контрафакта и защищает репутацию компании. Проверка подлинности товара помогает избежать покупки подделки и защитить бизнес от штрафов и потерь. Оригинальность продукции проверяют по маркировке Data Matrix и штрихкоду. Маркировка через систему «Честный ЗНАК» показывает путь товара от производителя до покупателя. Штрихкод помогает определить страну и производителя, но сам по себе не даёт полной гарантии подлинности.

Зачем проверять подлинность товара

Проверка подлинности товара помогает избежать покупки подделки. Фальшивые товары часто хуже по качеству и могут быть опасны для здоровья. Покупатель рискует потерять деньги и не получить заявленные свойства товара. Оригинальный товар обычно имеет гарантию и поддержку производителя.

Подлинность товара проверяют по маркировке Matrix-код. Штрихкод при этом не подтверждает оригинальность, но содержит полезную информацию о товаре и производителе.

Маркировка представляет собой двумерный код Data Matrix, хранящий полную цепочку движения товара от производителя до покупателя. С помощью штрихкода можно определить базовую информацию о производителе и стране происхождения.

Для проверки используйте систему «Честный ЗНАК», специализированные сервисы проверки штрихкодов или запросите соответствующие документы у поставщика.

Для бизнеса проверка подлинности снижает риск штрафов и конфискации товара. Продажа подделок может привести к судебным спорам и репутационным потерям. Клиенты перестают доверять компании, если сталкиваются с подделками. Проверка защищает бизнес и покупателей одновременно.

На основании ст. 14.10 КоАП РФ за незаконное использование средств индивидуализации товаров — контрафакт предусмотрены штрафы.

1. Незаконное использование чужих обозначений.

Если человек или компания используют чужой товарный знак без разрешения, это нарушение закона. То же самое относится к знакам обслуживания и наименованиям места происхождения товара. Нарушением считается и использование похожих обозначений. Если такие знаки применяют при производстве или рекламе однородных товаров, наступает административная ответственность.

За это предусмотрены штрафы:

для граждан — от 5 000 до 10 000 ₽;

для должностных лиц — от 10 000 до 50 000 ₽;

для юридических лиц — от 50 000 до 200 000 ₽.

Также может быть конфисковано незаконно используемое имущество.

2. Производство или продажа товаров с незаконным использованием обозначений.

Если товар содержит незаконно использованные обозначения и такие действия не содержат уголовного преступления, это тоже нарушение.

Тогда штраф рассчитывается в зависимости от стоимости товара:

для граждан — минимум двукратная стоимость товара, но не менее 10 000 ₽;

для должностных лиц — троекратная стоимость, но не менее 50 000 ₽;

для юридических лиц — пятикратная стоимость, но не менее 100 000 ₽.

С конфискацией соответствующих предметов и оборудования.

При крупных и особо крупных размерах продажа контрафакта может привести к уголовной ответственности по ст. 180 УК РФ.

Проверка подлинности защищает репутацию бизнеса. Клиенты, которые получили подделку, больше не вернутся и оставят негативные отзывы. Это снижает продажи и доверие к бренду.

Как отличить подделку от оригинала

Подделку можно заподозрить по ряду косвенных признаков: заниженной цене, низкому качеству упаковки или самого товара, визуальным отличиям от оригинала. Конечно, такая оценка во многом субъективна. Чтобы подтвердить или опровергнуть сомнения, стоит проверить товар по маркировке Matrix-код.

7 признаков контрафактного товара

Цена ниже рыночной на 50% и более — производители не могут делать такие скидки без ущерба качеству. Плохое качество упаковки — размытая печать, орфографические ошибки, дешёвые материалы. Отсутствие маркировки — нет кода Data Matrix или он не читается. Резкий химический запах — оригинальные товары не пахнут растворителем или синтетикой. Кривые швы и следы клея — у оригиналов швы ровные, детали плотно подогнаны. Нет документов — отсутствуют сертификаты, инструкции на русском языке, гарантийные талоны. Продавец отказывается показать документы — поставщики оригинального товара всегда предоставляют сертификаты.

Сравнение оригинальной и поддельной продукции: справа оригинальная подпись, слева отсутствует текст и видны следы клея.

Как не купить подделку на маркетплейсе

Проверяйте рейтинг продавца перед покупкой. На Ozon, Wildberries и Яндекс Маркете у каждого магазина есть оценка и отзывы. Выбирайте продавцов с рейтингом выше 4,5 и большим количеством отзывов.

Читайте отзывы с фотографиями. Покупатели часто делятся снимками полученного товара. Это помогает увидеть реальное качество продукции. Обращайте внимание на негативные отзывы — если несколько человек жалуются на подделку, лучше поискать другого продавца.

Смотрите на срок работы магазина. Продавцы, которые работают на маркетплейсе больше года, дорожат репутацией. Новые магазины с минимальным количеством отзывов могут торговать сомнительной продукцией.

Проверяйте описание товара. У оригинальной продукции всегда указаны производитель, артикул, состав и другие характеристики. Если в описании только общие фразы без конкретики — это тревожный сигнал.

Пользуйтесь функцией проверки при получении. Проверяйте товар сразу при получении — это важно. Большинство маркетплейсов разрешают вскрыть упаковку в пункте выдачи. Осмотрите товар под камерой: проверьте целостность упаковки, наличие маркировки и соответствие заявленным характеристикам. Если вы забрали заказ домой, распаковывайте его также на видео — такая фиксация может понадобиться при оформлении возврата или спора с продавцом.

Как проверить подлинность по маркировке

Зачем нужна маркировка товара

Маркировка — обязательная цифровая метка на товарах. Представляет собой код Data Matrix, который содержит уникальный идентификатор товара. Маркировка нужна, чтобы отслеживать движение товаров от производителя до покупателя и бороться с контрафактом.

Маркировка обязательна для нескольких категорий товаров: обувь, одежда, лекарства, табак, духи и туалетная вода, шины, фотоаппараты, молочная продукция. Список постоянно расширяется.

Для предпринимателей маркировка означает дополнительные обязанности. Нужно регистрироваться в системе «Честный ЗНАК», получать коды маркировки и передавать данные о движении товаров. За нарушение правил маркировки грозит штраф.

Как маркировка защищает от контрафакта

Каждый код маркировки уникален и привязан к конкретному товару. Подделать его практически невозможно — система «Честный ЗНАК» отслеживает весь путь товара и блокирует коды, которые используются неправомерно.

Как работает проверка через «Честный ЗНАК»:

Скачайте бесплатное приложение «Честный ЗНАК» на смартфон. Откройте приложение и наведите камеру на код Data Matrix. Дождитесь распознавания — это занимает 1–2 секунды. Изучите информацию о товаре:

Если система не считывает код или выдаёт сообщение об ошибке — продукция может быть нелегальной или уже снята с продажи. В таких ситуациях от покупки лучше воздержаться.

Как проверить подлинность по штрихкоду

Зачем нужен штрихкод и что показывает

Штрихкод — это графическое изображение данных о товаре в виде чёрных полос разной ширины. Самый распространённый формат — EAN-13, который состоит из 13 цифр.

Расшифровка цифр:

Цифры 1–3 — код страны происхождения товара.

Цифры 4–7 — регистрационный номер производителя.

Цифры 8–12 — артикул товара, присвоенный производителем.

Цифра 13 — контрольное число для проверки правильности кода.

Коды стран в штрихкоде

Код Страна Код Страна 460–469 Россия 400–440 Германия 690–699 Китай 300–379 Франция 471 Тайвань 500–509 Великобритания 880 Южная Корея 560–560 Португалия 885 Таиланд 590 Польша 489 Гонконг 850–859 Куба 779 Аргентина 00–13 США и Канада

Штрихкод не содержит информации о цене или составе товара. Это только идентификатор, который помогает автоматизировать учёт и продажи.

Проверить штрихкод можно через онлайн-сервисы. Введите 13 цифр в поле проверки — система покажет страну производителя и подтвердит математическую правильность кода. Если код неверный, товар может быть контрафактным.

Важно понимать: правильный штрихкод не гарантирует подлинность товара на 100%. Мошенники могут скопировать штрихкод с оригинальной продукции и нанести его на подделку. Поэтому штрихкод нужно проверять вместе с маркировкой и документами.

На что обратить внимание при приёмке товаров от поставщиков

Проверяйте документы до осмотра товара. Поставщик должен предоставить накладную, счёт-фактуру и сертификаты соответствия. Сверьте данные в документах с фактическим товаром — артикулы, количество, цены должны совпадать.

Обязательные документы при приёмке товаров

Документ Зачем нужен Как проверить Товарная накладная (ТОРГ‑12) или УПД (единый бланк, объединяющий счёт‑фактуру и накладную) Подтверждает передачу товара Сверьте наименования, количество, цены Счёт-фактура Для учёта НДС Проверьте ИНН поставщика, сумму НДС Товарно‑транспортная накладная При доставке транспортом Убедитесь в целостности груза Сертификат соответствия Подтверждает качество товара Проверьте срок действия и номер в реестре Декларация соответствия Для некоторых категорий товаров Сверьте артикулы с фактическим товаром Ветеринарное свидетельство Для продуктов животного происхождения Проверьте штамп госветслужбы

Осмотрите упаковку на предмет повреждений. Вмятины, разрывы, следы вскрытия говорят о возможных проблемах с товаром. Не принимайте продукцию в повреждённой упаковке без составления акта.

Проверьте маркировку через сервис «Честный ЗНАК» прямо при приёмке. Отсканируйте коды на нескольких единицах товара. Если хотя бы один код не проходит проверку, приёмку нужно приостановить.

Сверьте сроки годности. Для продуктов питания, косметики и лекарств это критично. Товар с истекающим сроком годности сложно продать, а просроченный товар придётся утилизировать за свой счёт.

Подпишите документы только после полной проверки. Если обнаружили несоответствия, составьте акт расхождений и уведомите поставщика. Это защитит бизнес от претензий и поможет вернуть некачественный товар.

Упаковка и маркировка товаров

Качественная упаковка — первый признак оригинального товара. Производители вкладывают ресурсы в дизайн и материалы, чтобы защитить продукцию и выделить её на полке.

Элементы защиты на упаковке оригинального товара

Голограммы — переливаются при повороте, сложно подделать.

QR-коды и Data Matrix — ведут на сайт производителя или содержат информацию о товаре.

Микротекст — мелкий текст, который читается только под лупой.

Защитные нити — вплетены в упаковку, видны на просвет.

UV-краски — светятся в ультрафиолете.

Тиснение — выпуклые элементы логотипа или текста.

Информация на упаковке должна быть на русском языке. Закон требует, чтобы на товарах для российского рынка были указаны состав, производитель, импортёр и срок годности на русском. Если вся информация только на иностранном языке, товар могли ввезти нелегально.

Проверьте наличие акцизных марок на алкоголь и табак. Эти товары подлежат обязательной маркировке акцизными марками. Их отсутствие означает, что товар ввезён незаконно.

Другие способы проверки подлинности товара

К подлинности товара можно подойти разными способами. Попросите у продавца сертификат соответствия и проверьте товар на официальном сайте производителя. При сомнениях свяжитесь со службой поддержки бренда и отправьте фотографии товара. Также можно использовать специальные приложения для проверки подлинности, включая сервисы от самих производителей.

Популярные онлайн-сервисы для контроля штрихкодов

Barcode Lookup — международная база данных товаров. Вводите EAN-13 и получаете информацию о стране и производителе.

EAN-Search — проверка подлинности через математический алгоритм. Система рассчитывает контрольную цифру и сверяет с последним числом.

GS1 Russia — официальный регистратор штрихкодов в РФ. Позволяет узнать, зарегистрирован ли производитель в системе.