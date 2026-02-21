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Маркировка
Маркировка

Маркировка товаров в 2026 году: календарь, товарные группы и коды

В 2026 году обязательная маркировка товаров расширяется. Появляются новые товарные группы. Для многих категорий вводится поэкземплярный учёт. Усиливается контроль за оборотом продукции.

21.02.2026
9051
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Оглавление

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Автор

Бизнесу важно заранее подготовиться. Нужно проверить коды ТН ВЭД и ОКПД2. Необходимо подключить электронный документооборот и настроить работу с системой «Честный ЗНАК». В этой статье вы найдёте календарь маркировки на 2026 год, список товарных групп и основные правила работы.

Коротко
В 2026 году система «Честный ЗНАК» продолжает расширяться. Обязательная маркировка вводится для новых товаров, а для некоторых категорий начинает действовать поштучный учёт. Каждый товар получает уникальный код Data Matrix, по которому можно отследить его путь от производителя или импортёра до покупателя.
Бизнесу нужно заранее зарегистрироваться в системе, подключить электронный документооборот и вовремя промаркировать остатки, иначе продажа без маркировки будет запрещена. Также в 2026 году по ряду товаров завершаются эксперименты и маркировка становится обязательной.

Что такое маркировка товаров и для чего она нужна

Национальная система маркировки «Честный ЗНАК» создана для борьбы с контрафактной продукцией. Она работает на уровне государства и обязательна по закону. Система утверждена в 2018 году Федеральным законом №488-ФЗ.

Каждому товару присваивается уникальный код маркировки. По этому коду можно отследить путь продукции от производства или ввоза в Россию до продажи покупателю. Это делает оборот товаров прозрачным и понятным.

Маркировка защищает бизнес от подделок и недобросовестных конкурентов. Она помогает контролировать качество товаров и их безопасность для потребителей. Для предпринимателей это способ работать легально и без рисков.

Как работает маркировка

Маркировка начинается с регистрации в системе «Честный ЗНАК». Дальше правила зависят от роли компании в товарообороте. У каждого участника свои обязанности и свой порядок работы с кодами. Разберём подробнее обязанности в маркировке товара по ролям. 

Производитель

После регистрации в системе производитель должен добавить товары в Национальный каталог. Затем производитель заказывает коды маркировки и наносит их на каждую единицу продукции. После этого он отправляет отчёт о нанесении и вводит товар в оборот.

При работе через ЭДО производитель передаёт покупателям УПД. Товары на кассе он не выводит из оборота. Вывод возможен только по другим причинам: брак, списание или использование для собственных нужд.

Если код повреждён или утерян, товар нужно перемаркировать. Производитель обязан нанести новый код и передать данные в систему.

Импортёр

Импортёр маркирует всю продукцию, ввезённую из-за границы. Коды можно нанести за рубежом, на складе вне РФ или на таможенном складе в России. Для этого импортёр заказывает коды в «Честном ЗНАКЕ» и передаёт их на место маркировки.

После нанесения кодов импортёр отправляет отчёт и вводит товар в оборот. После старта обязательной маркировки есть один месяц, чтобы ввезти ранее купленные товары. Но промаркировать их в России нужно до окончания срока ввода маркировки.

Импортёр обменивается УПД с контрагентами через ЭДО. Также он может списывать или перемаркировывать товар при необходимости.

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Оптовик

Оптовые компании подключаются к маркировке после обязательного ЭДО. При приёмке и отгрузке товара они обмениваются УПД с поставщиками и покупателями. Учёт ведётся по объёмно-сортовой или поэкземплярной схеме.

Оптовик не продаёт товар на кассе. Но он обязан выводить его из оборота при браке, пересортице или списании.

Розничный магазин

Розница подключается к маркировке на этапе продажи. Магазин принимает товары по УПД и продаёт их через кассу. При продаже код необходимо отсканировать.

Данные о продаже передаются через оператора фискальных данных в систему «Честный ЗНАК». Так товар выводится из оборота.

Госучреждение

Госучреждения работают по тем же правилам, что и частный сектор. Они принимают УПД и выводят товары из оборота для собственных нужд.

Например кафе, рестораны и отели считаются участниками оборота маркированных товаров. Обычно они покупают продукцию не для перепродажи. После введения ЭДО они принимают УПД от поставщиков.

Далее такие товары выводятся из оборота. В системе указывается причина — «для собственных нужд» или «в производственных целях».

Фермеры

Фермеры работают по тем же правилам, что и производители. Они заказывают коды маркировки, наносят их на продукцию и вводят товар в оборот. После введения ЭДО обменивается УПД с покупателями.

Если фермер продаёт товар через кассу, он обязан выводить его из оборота. 

Продавец на маркетплейсе

Селлер обязан работать с УПД после введения ЭДО. Документы передаются либо с указанием количества и GTIN, либо с кодами маркировки. Формат зависит от схемы работы.

ВАЖНО
GTIN — это уникальный 14‑цифровой международный идентификатор товара, используемый для маркировки, логистики и учёта.

Товар может выводиться из оборота двумя способами: 

  1. Через документ в системе «Честный ЗНАК» при отгрузке со склада с причиной «дистанционная продажа». 
  2. Автоматически через кассу маркетплейса.

Также продавец выводит товар из оборота при браке, списании или других причинах, не связанных с продажей.

Обязанности и правила для участников оборота маркированных товаров

Все участники оборота маркированных товаров обязаны зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК». Для передачи товаров используется электронный документооборот. При приёмке и продаже нужно сканировать коды Data Matrix.

Информация о движении товаров передаётся оператору системы. Сделать это нужно в течение 1–3 рабочих дней. Эти требования обязательны для всех участников оборота.

С 1 марта 2025 года действуют дополнительные правила для розницы. Касса обязана проверять код маркировки при продаже. Данные о коде автоматически передаются оператору через ККТ.

Старт обязательной маркировки в 2026 году

В 2026 году обязательная маркировка начнёт действовать для новых товарных групп. Для бизнеса это означает дополнительные требования к учёту, документообороту и работе с кассой.

С полным перечнем товаров, подлежащих обязательной маркировке, можно ознакомиться в Распоряжении Правительства РФ от 28.04.2018 №792-р, ред. от 07.02.2025.

Маркировка вводится поэтапно. Как правило, внедрение маркировки начинается с проведения эксперимента. Его цель — обеспечить бизнесу переходный период для адаптации к новым требованиям, включая настройку процессов, приобретение оборудования и подключение электронного документооборота.

По итогам эксперимента устанавливается обязанность передавать сведения в систему «Честный ЗНАК». Далее вводятся поэкземплярный учёт и требование оформлять оборот продукции исключительно в электронной форме.

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Предпринимателям важно заранее проверить, попадает ли их товар под новые правила. Это позволит вовремя подключиться к системе, настроить ЭДО и избежать штрафов после старта маркировки.

Далее рассмотрим маркировку товара по категориям.

Календарь маркировки товаров в 2026 году

В 2026 году стартует четыре этапа маркировки: 

  1. Старт обязательной маркировки. 
  2. Объёмно-сортовой учёт. 
  3. Поэкземплярный учёт.
  4. Товары в эксперименте.

Рассмотрим каждый этап подробнее. 

Старт обязательной маркировки

ДатаНаименование
1 марта Хлебобулочные изделия

Радиоэлектроника

Четвёртая волна маркировки одежды
1 апреляЧай и чайные пакетики
1 маяШоколад

Карамель

Жевательная резинка
1 июняКофе

Цикорий

Объёмно-сортовой учёт

ДатаНаименование
1 июляКосметика

Бытовая химия
1 сентябряБакалея
1 октябряКонсервы

Поэкземплярный учёт

ДатаНаименование
1 марта Спортивное питание

Безалкогольное пиво и напитки

Медицинское изделие

Ветеринарные препараты
1 апреля Моторное масло
1 июняИкра
1 ноябряРастительное масло
1 декабряСтроительные материалы

Корм для животных

Партионный учёт

ДатаНаименование
1 ноябряМолочная продукция

Кондитерская продукция

Мясные изделия

Товары в эксперименте

ДатаНаименование
До 28 февраляОптоволокно

Радиоэлектроника

Отопительные приборы

Кабельно‑проводниковая продукция

Пиротехника и огнетушители

Полимерные трубы

Макароны

Крупы

Мёд

Мясные изделия

Полуфабрикаты и замороженная продукция
До 31 августаСлабый алкоголь

Средства гигиены

Товары для дома и интерьера

Удобрение

Какие товары подлежат обязательной маркировке

Лёгкая промышленность

Товары лёгкой промышленности в 2026 году переходят поэтапно на расширение третьей и четвёртой волны маркировки.

ВАЖНО
Волны маркировки — плановое расширение перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке в системе «Честный ЗНАК».

С 1 января 2026 года запрещена продажа товаров третьей волны расширения. Остатки на складе на 1 марта 2025 года нужно промаркировать и ввести в оборот до 1 марта 2026 года.

С 1 августа 2026 года запрещается продажа товаров четвёртой волны. Остатки необходимо промаркировать и ввести в оборот до 1 декабря 2026 года. После этой даты реализация без маркировки запрещена.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки лёгкой промышленности

Наименование товараКод ОКПД2Код ТН ВЭД
Одежда из натуральной и композиционной кожи14.11.104203 10
Блузки14.14.136106
Пальто, плащи, куртки14.13.216101, 6102, 6201, 6202

С полным перечнем кодов лёгкой промышленности можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 29.06.2024 №883.  

Молоко и молочная продукция

Маркировка молочной продукции обязательна для всех участников рынка — от производителя до розницы и общепита.

  • С 1 ноября 2026 года вводится партионный учёт продукции со сроком хранения более 40 суток. Для больших объёмов продукции — поэкземплярный учёт. 
  • Данные по каждой единице передаются в систему через ЭДО.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки молока и молочной продукции

Наименование товараКод ОКПД2Код ТН ВЭД
Молоко, в т.ч. питьевое, сухое, сгущённое10.51.11

10.51.12

10.51.21
0401, 0402
Сливки несгущённые, без сахара 10.51.120401
Пахта, йогурт, кефир, айран, сметана10.51.52

10.51.51
0403

С полным перечнем кодов молока и молочной продукции можно ознакомиться в Распоряжении Правительства РФ от 13.07.2019 №1533-р

Морепродукты

Маркировка обязательна для икры и рыбной продукции и распространяется на всех участников оборота.

  • С 1 июня 2026 года вводится поэкземплярный учёт икры — данные о каждой единице передаются при передаче прав и выводе из оборота.
  • Исключение — розничная продажа через кассу.
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Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки морепродуктов

Наименование товараКод ОКПД2Код ТН ВЭД
Икра осетровых рыб — чёрная 10.20.26.1111604 31 000 0
Икра лососевых рыб — красная10.20.26.1121604 32 001 0
Консервы из рыбы в герметичной упаковке10.20.25.1101604, кроме икры

С полным перечнем кодов морепродуктов можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 29.11.2023 №2028

Растительные масла

Маркировка растительных масел введена поэтапно в 2024–2025 годах. Сейчас передаются сведения о розничной продаже и списании без поэкземплярного учёта.

  • Немаркированные остатки, произведённые или ввезённые ранее, можно продавать до окончания срока годности.
  • С 1 ноября 2026 года вводится поэкземплярный учёт — данные о каждой единице передаются при приёмке, отгрузке и выводе из оборота через электронный УПД.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки растительных масел

Наименование товараКод ОКПД2Код ТН ВЭД
Масло соевое и его фракции10.41.21

10.41.51
1507 10 900

1507 90
Масло арахисовое и его фракции1508 10 900

1508 90
10.41.22

10.41.52
Масло оливковое и его фракции1509 10

1509 90

1510 00
10.41.23

10.41.53

С полным перечнем кодов растительных масел можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 27.05.2024 №676

Косметика, бытовая химия и средства гигиены

Маркировка косметики, бытовой химии и средств личной гигиены введена поэтапно с 2025 года.

  • До 30 ноября 2026 года нужно промаркировать остатки бритв и лезвий, произведённых или ввезённых до 30 ноября 2025 года. С 1 декабря 2026 года продажа без маркировки запрещена.
  • Немаркированные остатки косметики и бытовой химии можно продавать до окончания срока годности.
  • С 1 июля 2026 года розничные продажи фиксируются через кассу.
  • До 1 июля 2028 года действует объёмно-сортовой учёт, затем вводится поэкземплярный.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки косметики, бытовой химии и средств гигиены

Наименование товараКод ОКПД2Код ТН ВЭД
Духи и туалетная вода20.42.113303
Косметические средства 
Средства для макияжа
(крем, пудра, маски, помада)
20.42.15

20.42.19
3304
Средства для волос (шампунь, лак, кондиционер)20.42.12

20.42.14
3305

С полным перечнем кодов для косметики, бытовой химии и средств гигиены можно ознакомиться в Распоряжении Правительства РФ от 28.04.2018 №792-р, ред. от 07.02.2025.

Консервированная продукция

Маркировка консервов (рыбных, мясных, грибных, овощных и фруктовых) внедряется с 2024–2025 годов. Сейчас передаются данные только о вводе в оборот.

  • Немаркированные остатки можно продавать до окончания срока годности, если произведены или ввезены до установленных дат.
  • С 1 октября 2026 года — передача данных о розничной продаже и выводе из оборота, обязательный обмен УПД.
  • С 1 октября 2027 года — поэкземплярный учёт: коды Data Matrix на каждую единицу и передача сведений при передаче прав и выводе из оборота.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки консервированной продукции

Наименование товараКод ОКПД2Код ТН ВЭД
Рыбная консервная продукция10.20.25.110

10.20.25.120
1604

Исключение:

1604310000

16043200010 
Консервы из морепродуктов10.20.34.110

10.20.34.120
1605

Исключение:

1605211000 
Мясные консервы, в том числе субпродукты10.13.151601

1602

С полным перечнем кодов для консервированной продукции можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 27.05.2024 №677

Дезинфицирующие средства

С 1 марта 2025 года дезинфицирующие средства подлежат обязательной маркировке.

  • Остатки, произведённые или ввезённые до этой даты, нужно промаркировать до 28 февраля 2026 года. После этого продажа без маркировки запрещена.
  • С 1 марта 2026 года вводятся поэкземплярный учёт и обязательный ЭДО — данные передаются по каждой единице товара.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки дезинфицирующих средств

Наименование товараКод ОКПД2Код ТН ВЭД
Средства дезинфицирующие20.20.14.0003808 94 800 0
Кожные антисептики — дезинфицирующие средства20.20.14.0003808 94 800 0
Средства дезинфицирующие на основе четвертичных аммониевых солей20.20.143808 94 100 0

С полным перечнем кодов для дезинфицирующих средств можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 30.11.2024 №1680.  

Бакалея

В 2025 году введена маркировка отдельных видов бакалеи (снеки, соусы, специи, сухие супы, уксусы) — на товары наносятся коды Data Matrix.

  • Немаркированные остатки можно продавать до окончания срока годности — для продукции, произведённой или ввезённой до установленных дат в 2025 году.
  • С 1 октября 2026 года — передача данных о вводе и выводе из оборота в объёмно-сортовом формате, обмен УПД обязателен.
  • С 1 декабря 2027 года — поэкземплярный учёт при вводе в оборот и выводе вне розницы.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки бакалеи

Наименование товараКод ОКПД2Код ТН ВЭД
Какао-порошок с добавлением сахара10.82.131805 00 000 0
Шоколад и продукты с какао10.82.14

10.82.22		1806 10 900 0

1806 90 700 0
Изделия хлебобулочные сухарные, печенье10.72.11

10.72.12
1905 90 550 0

1905 90 900 0

С полным перечнем кодов для бакалеи можно ознакомиться в Распоряжении Правительства РФ от 28.04.2018 №792-р.

Корма для животных

Маркировка сухих и влажных кормов для животных введена в 2024–2025 годах — производители и импортёры наносят коды Data Matrix на продукцию в потребительской упаковке.

  • В 2026 году разрешена продажа немаркированных остатков: сухие — произведённые или ввезённые до 1 октября 2024 года, влажные — до 1 марта 2025 года.
  • С 1 декабря 2026 года вводятся поэкземплярный учёт и обязательный обмен электронными УПД, включая передачу данных о списании и выводе из оборота.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки кормов для животных

Наименование товараКод ОКПД2Код ТН ВЭД
Сухой корм10.92.10.1002309
Сухой корм животного происхождения10.92.10.1102309 10 130 0
Сухой корм растительного происхождения10.92.10.1202309 10 330 0

С полным перечнем кодов для кормов для животных можно ознакомиться в Распоряжении Правительства РФ от 28.04.2018 №792-р, ред. от 07.02.2025.

Сладости и кондитерские изделия

С 1 сентября 2025 года участники рынка сладостей должны зарегистрироваться в «Честном ЗНАКЕ». Это подготовительный этап перед обязательной маркировкой. В 2026 году начнётся нанесение кодов Data Matrix.

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Маркировка вводится поэтапно.

  • С марта 2026 года — для печенья, зефира, мармелада, пастилы и вафель. 
  • С мая — для тортов и выпечки. 
  • С июля — для шоколада, карамели, жевательной резинки и драже.

С 1 июля 2027 года появляются новые требования. Нужно маркировать наборы и групповые упаковки. Также станет обязательной передача данных о розничных продажах и списаниях через систему.

С 1 декабря 2028 года вводится поэкземплярный учёт. Он применяется при вводе товаров в оборот и при выводе не через кассу. Все операции фиксируются через электронный документооборот.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки сладостей и кондитерских изделий

Наименование товараКод ОКПД2Код ТН ВЭД
Кондитерские изделия из сахара10.82.23.1101704
Шоколад и шоколадные изделия10.82.21.1201806

Исключение 1806 10
Печенье, вафли, пряники, торты и пирожные промышленного производства10.72.121905

С полным перечнем кодов для сладостей и кондитерских изделий можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 22.02.2020 №203.

Растворимые и завариваемые напитки

Маркировка растворимых напитков вводится поэтапно.

  • С 1 сентября 2025 года — обязательная регистрация в «Честном ЗНАКЕ».
  • С 1 декабря 2025 года — маркировка какао и напитков на его основе.
  • С 1 апреля 2026 года — маркировка чая.
  • С 1 июня 2026 года — маркировка кофе и цикория.

Далее:

  • С 1 июня 2027 года — передача данных о розничных продажах и обороте в объёмно-сортовом формате.
  • С 1 октября 2028 года — вводится поэкземплярный учёт.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки растворимых и завариваемых напитков

Наименование товараКод ОКПД2Код ТН ВЭД
Какао-порошок без сахара и подсластителей10.82.131805 00 000 0
Какао-порошок с сахаром и подсластителем10.82.141806 10 900 0
Готовые изделия, содержащие какао для напитков10.82.141806 90 700 0

С полным перечнем кодов для растворимых и завариваемых напитков можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 31.05.2025 №809.

Безалкогольные напитки

С 1 сентября 2025 года маркировка безалкогольных напитков обязательна для всех видов упаковки и всех участников рынка.

  • До 28 февраля 2026 года — передача данных о вводе в оборот в объёмно-сортовом формате без поштучного учёта.
  • С 1 марта 2026 года — вводится поэкземплярный учёт и расширяется перечень маркируемых напитков.
  • Продажи фиксируются в системе при розничной реализации.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки безалкогольных напитков

Наименование товараКод ОКПД2Код ТН ВЭД
Напитки безалкогольные, содержащие добавки сахара11.07.19.1102202 10 000 0
Напитки безалкогольные, в том числе квас, морс, сок11.07.19.1902202 99 110 0
Безалкогольное пиво11.05.10.1602202 91 000 0

С полным перечнем кодов для безалкогольных напитков можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 31.05.2023 №887.

Безалкогольное пиво

Маркировка безалкогольного пива обязательна — код Data Matrix наносится на каждую единицу.

  • В 2026 году можно продавать немаркированные остатки, если товар произведён или ввезён до 1 октября 2024 года и срок годности более 365 дней.
  • С 1 марта 2026 года вводятся поэкземплярный учёт и обязательный обмен электронными УПД при передаче и списании.
  • На кассе действует разрешительный режим проверки.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки безалкогольного пива

Наименование товараКод ОКПД2Код ТН ВЭД
Безалкогольное пиво11.05.10.1102202 91 000 0
Напитки, изготавливаемые на основе пива11.05.10.1602202 91 000 0
Прочие напитки брожения11.07.19.1292202 91 000 0

С полным перечнем кодов для безалкогольного пива можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 30.11.2022 №2173.

Ветеринарные препараты

Обязательная маркировка ветеринарных лекарств действует с 2024 года. Эти правила распространяются на производителей, импортёров и продавцов. Работа без маркировки запрещена, за исключением остатков.

В 2026 году разрешено продавать немаркированные остатки до конца срока годности. Это возможно, если препараты произведены в России или ввезены до 1 октября 2024 года. Других послаблений не предусмотрено.

С 1 марта 2026 года вводится поэкземплярная прослеживаемость. Все операции с товарами нужно оформлять через электронный УПД. Для этого важно заранее подключиться к ЭДО и проверить обмен документами с контрагентами.

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Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки ветеринарных препаратов 

Наименование товараКод ОКПД2Код ТН ВЭД
Витамины прочие, включая природные концентраты21.10.512936 90 000 9
Антибиотики прочие21.10.512936 90 000 9
Экстракты желёз или других органов или их секретов ферментов21.10.513001 20 100 0

С полным перечнем кодов для ветеринарных препаратов можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 21.12.2023 №2222.

Строительные материалы

Маркировка отдельных видов стройматериалов вводилась поэтапно с конца 2025 года. Производители и импортёры уже обязаны наносить коды Data Matrix. 

С 1 мая 2026 года производителям запрещено поставлять строительные материалы без маркировки. Немаркированная продукция не допускается к обороту.

С 1 декабря 2026 года вводится поэкземплярный учёт. Нужно передавать данные о вводе товаров в оборот и их выводе. Информация фиксируется при продаже через кассу и при других операциях.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки строительных материалов

Наименование товараКод ОКПД2Код ТН ВЭД
Цемент белый, глинозёмистый и другие23.51.12523
Гипс строительный23.52.20.1102520 10 000 0
Строительная смесь23.63

23.64
3824 50

С полным перечнем кодов для строительных материалов можно ознакомиться в Распоряжении Правительства РФ от 28.04.2018 №792-р.

Медицинские изделия и принадлежности

С 1 марта 2026 года вводится поэкземплярный учёт отдельных медизделий — медицинских перчаток и товаров при недержании.

Данные по каждой единице передают в «Честный ЗНАК» все участники оборота: производители, импортёры, аптеки и медорганизации.

Все участники оборота медизделий должны использовать ЭДО.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки медицинских изделий и принадлежностей

Наименование товараКод ОКПД2Код ТН ВЭД
Слуховые аппараты, кроме частей и принадлежностей32.50.13.1909021 40 000 0
Компьютерные томографы26.60.11.1119022 12 000 0
Коронарные стенты, стент-системы32.50.22.1249021 90 900 9

С полным перечнем кодов для медицинских изделий и принадлежностей можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 31.05.2023 №894.

Детские игрушки и игры (товары для детей)

Маркировка детских игрушек обязательна с 2025 года — код Data Matrix наносится на каждую единицу.

  • До 31 августа 2026 года нужно промаркировать остатки, произведённые до 1 декабря 2025 года.
  • С 1 сентября 2026 года оборот немаркированных игрушек запрещён и передаются данные о выводе из оборота.
  • С 1 февраля 2027 года вводится поэкземплярный учёт при вводе в оборот.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки детских игрушек и игр

Наименование товараКод ОКПД2Код ТН ВЭД
Игрушки, изображающие животных или других существ, — мягкие32.40.319503 00 410

9503 00 490 0
Куклы и игрушки, изображающие людей32.40.329503 00 210 0

9503 00 290 0
Конструкторы и наборы конструкторов32.40.399503 00 300 0

9503 00 700 0

С полным перечнем кодов для детских игрушек и игр можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 31.05.2025 №819.

Товары для автомобилистов

В 2026 году эксперимент по маркировке автозапчастей продолжается. Он охватывает фильтры, автомобильные стёкла, свечи зажигания, тормозные диски и колодки, а также колёса. Эксперимент продлён до 31 августа 2026 года, при этом сроки перехода на обязательную маркировку пока официально не установлены.

С 1 апреля 2026 года для отдельных видов смазочных материалов и автожидкостей вводится полный поэкземплярный учёт.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки товаров для автомобилистов

Наименование товараКод ОКПД2Код ТН ВЭД
Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые22.11.114011 10 000 0
Шины и покрышки пневматические для мотоциклов, мотороллеров, мопедов новые22.11.12.1104011 40
Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов или грузовых автомобилей новые22.11.12.1104011 20

С полным перечнем кодов для товаров для автомобилистов можно ознакомиться в Распоряжении Правительства РФ от 28.04.2018 №792-р.

Моторные масла

Остатки моторных масел, учтённые на складе на 1 декабря 2025 года, нужно промаркировать. Срок нанесения кодов — до 31 марта 2026 года. После этого возможность маркировки остатков будет закрыта.

С 1 апреля 2026 года усиливается контроль оборота моторных масел. Участники обязаны передавать данные о вводе и выводе товара из оборота. Учёт ведётся по каждой единице продукции.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки моторных масел

Наименование товараКод ОКПД2Код ТН ВЭД
Моторные масла: универсальные, синтетические, минеральные, всесезонные19.20.29.111

19.20.29.112
2710 19 820 0
Трансмиссионные масла, для шестерён и редукторов19.20.29.111

19.20.29.112
2710 19 880 0
Смазочные материалы19.20.29.111

19.20.29.119
3403 19 100 0

3403 19 900 0

С полным перечнем кодов для моторных масел можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 30.11.2024 №1683.

Автохимия и автокосметика

Маркировка смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей, в том числе тормозных жидкостей и антифризов, является обязательной.

Ключевые даты:

  • С 1 марта 2025 года — обязательная регистрация всех участников оборота в системе «Честный ЗНАК».
  • С 1 сентября 2025 года — обязательная маркировка при производстве и импорте.
  • До 31 октября 2025 года — разрешена продажа ранее закупленных немаркированных остатков.
  • С 1 ноября 2025 года — продажа немаркированной продукции запрещена.
  • С 1 апреля 2026 года — обязательная передача сведений о выводе из оборота (через ККТ при рознице, поэкземплярный учёт — при иных операциях).

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки автохимии и автокосметики

Наименование товараКод ОКПД2Код ТН ВЭД
Масла моторные19.20.29.111

19.20.29.112		2710 19 820 0
Масла трансмиссионные 19.20.29.120

19.20.29.190
2710 19 880 0
Средства смазочные19.20.29.2103403 19 100 0

3403 19 900 0

С полным перечнем кодов для автохимии и автокосметики можно ознакомиться в Распоряжении Правительства РФ от 28.04.2018 №792-р.

Биологически активные добавки (БАД)

С 1 марта 2026 года стартует третий этап обязательной маркировки БАДов.

Производители из расширенного перечня должны зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК» и наносить коды Data Matrix. Вводится поэкземплярный учёт — данные о каждой единице передаются при продаже через кассу и при списании.

Импортёрам разрешён ввоз без кодов с 1 по 31 марта 2026 года, но промаркировать товар нужно до реализации или передачи.

Немаркированные остатки можно продавать:

  • до 31 августа 2026 года со сроком годности до 3 лет;
  • до 31 августа 2027 года со сроком годности более 3 лет.

БАДы, произведённые после 1 марта 2026 года, подлежат поштучному учёту.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки БАДов

Наименование товараКод ОКПД2Код ТН ВЭД
БАДы на основе витаминов10.89.19.2102106 90 980 3
Препараты, содержащие витамины21.20.10.1103004 50 000 1

3004 50 000 2
Рыбий жир10.43.101504

С полным перечнем кодов для БАДов можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 31.05.2023 №886.

Спортивное питание (спортпит)

Обязательная маркировка спортивного питания действует с 1 октября 2025 года. На каждую единицу наносится код Data Matrix после регистрации в системе «Честный ЗНАК».

  • С 1 марта 2026 года — поэкземплярный учёт при выводе из оборота.
  • До 31 августа 2026 года нужно промаркировать остатки.
  • С 1 сентября 2026 года продажа немаркированных остатков запрещена.
  • С 1 марта 2027 года — поэкземплярный учёт при вводе в оборот (передача данных по каждой единице).

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки спортивного питания

Наименование товараКод ОКПД2Код ТН ВЭД
Белковые концентраты, протеиновые смеси10.89.19, 10.89.132106 90, 3502, 3504
Спортивные батончики, смеси (в т.ч. протеиновые)10.89.19, 10.82.232106 90, 1806
БАДы (Омега-3, витаминные комплексы)10.89.19, 10.89.15, 21.20.242106 90, 1517, 3004

С полным перечнем кодов для спортивного питания можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 31.05.2023 №811.

Технические средства реабилитации

Технические средства реабилитации (ТСР) нельзя продавать без маркировки.

  • С 1 марта 2025 года в систему передаются сведения обо всех случаях выбытия.
  • С 1 февраля 2026 года производители и импортёры маркируют новые виды ТСР, а также вводятся поэкземплярный учёт при выводе из оборота и обязательный ЭДО.
  • Остатки, ввезённые или произведённые до 31 января 2026 года, нужно промаркировать до 28 февраля 2027 года.
  • С 1 марта 2027 года оборот ТСР без маркировки полностью запрещён.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки технических средств реабилитации

Наименование товараКод ОКПД2Код ТН ВЭД
Трость, костыли32.50.13.1906602 00 000 0
Кресла-коляски32.92.108713 10 000 0
Ортопедическая обувь15.20.136403–6405

С полным перечнем кодов для технических средств реабилитации можно ознакомиться в Постановлении Правительства от 31.05.2024 №744.

Бутилированная питьевая вода

В 2026 году для бутилированной воды сохраняется поэкземплярный учёт и усиливается контроль.

  • С 13 января 2026 года без указания разрешительных документов в карточке товара ввод в оборот невозможен.
  • С 1 марта 2026 года — автоматические штрафы, передача данных по каждой единице через ЭДО обязательна.
  • Оборот немаркированной упакованной воды запрещён (старые партии — по прежним правилам до окончания срока годности).

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки бутилированной питьевой воды

Наименование товараКод ОКПД2Код ТН ВЭД
Вода, включая природные или искусственные минеральные11.07.112201
Вода, включая минеральные и газированные11.07.112202 10 000 0
Прочая питьевая вода11.07.11.1502201 90 000 0

С полным перечнем кодов для бутилированной питьевой воды можно ознакомиться в Постановлении Правительства от 02.11.2000 №841, ред. от 19.01.2026.

Велосипеды и велосипедные рамы

В 2024 году в России ввели обязательную маркировку велосипедов. 

Все этапы перехода на маркировку уже завершены. Сейчас требования действуют в полном объёме. Они одинаковы для производителей, импортёров и продавцов велосипедов.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки велосипедов и велосипедных рам

Наименование товараКод ОКПД2Код ТН ВЭД
Велосипеды двухколёсные и прочие30.92.108712 00
Велосипеды с электродвигателем или вспомогательным двигателем30.91.11.1208711
Велосипедные рамы30.91.208714 91 100

С полным перечнем кодов для велосипедов и велосипедных рам можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 23.05.2024 №645.

Экспериментальная маркировка товаров в 2026 году

Маркировка каждой товарной группы начинается с эксперимента — участие на этом этапе добровольное, чтобы бизнес успел подготовиться.

После завершения эксперимента маркировка становится обязательной: все участники должны подключиться к системе «Честный ЗНАК» и передавать данные по установленным правилам.

Рассмотрим подробнее экспериментальные товарные группы в 2026 году. 

Оптоволоконная продукция

Период проведения эксперимента с 1 декабря 2023-го по 31 августа 2026 года — Постановление Правительства РФ от 16.11.2023 №1929.

Наименование товараКод ТН ВЭД
Волокна оптические9001 10 900 1
Кабели волоконно-оптические8544 70 000 0

Радиоэлектроника

Эксперимент по маркировке радиоэлектроники завершается 28 февраля 2026 года. С 1 мая 2026 года маркировка станет обязательной. Требования закреплены Постановлением Правительства РФ от 28.11.2025 №1954.

С 1 марта 2026 года все участники оборота обязаны зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК» — без этого работать с продукцией нельзя.

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С 1 мая 2026 года вводится обязательная маркировка для производителей и импортёров: коды наносятся на товар, после чего он вводится в оборот.

До 30 ноября 2026 года нужно промаркировать остатки, произведённые до 1 мая.

С 1 декабря 2026 года оборот немаркированной радиоэлектроники запрещён. За нарушение предусмотрена ответственность.

ТоварыТН ВЭДОКПД2
Выпрямители8504 40 830 027.11.50.120

27.90.11.900
Преобразователи статические8504 40 910 027.11.50.120
Реле на напряжение не более 1 000 В8536 49 000 027.12.24

Слабый алкоголь

Эксперимент по маркировке проходит с 1 июля 2024-го по 31 августа 2026 года. На этом этапе требования носят тестовый характер. Участие в эксперименте добровольное.

В рамках эксперимента сейчас маркируют пиво и слабоалкогольные напитки. Также в перечень добавлен слабый алкоголь крепостью до 9% включительно. Это закреплено Постановлением Правительства РФ от 06.05.2024 №585.

ПродукцияТН ВЭДОКПД2
Отдельные виды алкогольной продукции с содержанием этилового спирта (крепостью) в готовой продукции до 9% включительно2206 00 590 1

2206 00 390 1

2206 00 890 1
11.01.10.400

11.03.10.300

11.01.10.410

Школьные учебники

При маркировке учебной литературы требования касаются участников оборота. К ним относятся издательства, типографии, магазины и маркетплейсы. Именно они обязаны работать с системой маркировки.

Библиотеки, школы и институты в обороте не участвуют. Они считаются конечными покупателями. Требования по маркировке на них не распространяются.

Наименование товараКод ТН ВЭД
Учебники печатные общеобразовательного назначения4901 99 000 0

Отопительные приборы

Эксперимент по маркировке отопительных приборов проходит с 1 апреля 2024-го по 31 августа 2026 года — Постановление Правительства РФ от 26.03.2024 №373.

Наименование товараКод ТН ВЭД
Радиаторы центрального отопления и их секции, включая чугунные, стальные, алюминиевые, биметаллические, из прочих металлов7322 11 000 0

7322 19 000 0

7616 99 100 2

7616 99 100 3

Кабельно-проводниковая продукция

Даты проведения эксперимента: 20 мая 2024-го — 28 февраля 2026 года. Регулирует пилотный проект Постановление Правительства РФ от 04.05.2024 №582.

ТоварыТН ВЭДОКПД2
Кабели и провода на напряжение 1 000 В8544 49 999 027.32.13.110
Кабели и провода с изолированными проводниками диаметром более 0.51 мм на напряжение не более 1 000 В8544 49 910 827.32.13.110

Пиротехника и огнетушители

Эксперимент по маркировке проходит с 1 июля 2024-го по 31 августа 2026 года. Сроки и перечень товаров утверждены Постановлением Правительства РФ от 27.06.2024 №867. Участие в эксперименте добровольное.

В эксперимент включено более десяти видов продукции. Среди них огнетушители, пожарные оповещатели и пиротехника. Перечень товаров может быть расширен в рамках проекта.

ПродукцияТН ВЭД
Изделия пиротехнические бытового назначения развлекательного характера 1–3 класс3604
Огнетушители8424 10 000 0
Составы и заряды для огнетушителей3813 00 000 0

Полимерные трубы

Период проведения эксперимента с 25 октября 2024-го по 31 августа 2026 года. Документ, регулирующий пилотный проект, — Постановление Правительства РФ от 24.10.2024 №1424.

ТоварТН ВЭД
Трубы бесшовные и нарезанные на отрезки3917 21 100 0
Трубы из полимеров пропилена3917 22

Исключение 3917 22 900 1
Трубы из полимеров винилхлорида3917 23

Исключение 3917 23 100 1

Автозапчасти

Период проведения эксперимента с 25 февраля 2025-го по 31 августа 2026 года. О правилах, сроках и товарах указано в Постановлении Правительства РФ от 22.02.2025 №202.

ТоварТН ВЭД
Фильтры4823 90 859 7
Стекло упрочнённое безопасное7007 21 200 1
Стекло многослойное безопасное7007 21 200 9

Товары для дома и интерьера

Даты эксперимента: 1 октября 2025-го — 31 августа 2026 года. Регулирует процедуру Постановление Правительства РФ от 20.09.2025 №1458.

ТоварТН ВЭД
Посуда, столовые приборы и прочая кухонная и хозяйственная утварь3924 10 000 0
Изделия для мытья и уборки6307 10

Средства гигиены

Эксперимент в этой товарной группе проходит с 25 сентября 2025-го по 31 августа 2026 года — Постановление Правительства РФ от 20.09.2025 №1457.

Наименование товараТН ВЭД
Щётки зубные, включая для зубных протезов9603 21 000 0
Щётки для волос9603 29 300 0
Помазки для бритья, щёточки для ногтей, щёточки для ресниц9603 29 800 0

Медицинские изделия 2.0

Пилотный проект предусматривает, что сама программа будет проходить в несколько этапов, и 28 февраля 2026 года станет лишь датой окончания одного из них, а не завершения всего проекта. 

Первый этап — с 1 сентября 2024 по 28 февраля 2026. Включает маркировку таких изделий, как презервативы, шприцы, инфузионные системы, медицинские маски, салфетки, пробирки, аппараты терапии, инкубаторы для новорождённых и косметические импланты. 

Второй этап — с 1 октября 2025 по 28 февраля 2026. На этот этап планируется добавить новые категории — например, глюкометры, тест-полоски для глюкометров, тонометры и экспресс-тесты. 

Третий этап — с 1 января 2026 по 31 августа 2026. На этой фазе предлагается ввести маркировку ещё большего круга изделий, таких как наборы реагентов для диагностики, хирургические шовные материалы и эндопротезы.  

Документ, регулирующий пилотный проект, — Постановление Правительства РФ от 17.05.2024 №620.

ПродукцияТН ВЭДОКПД2
Шприцы9018 3132.50.11.190
Презервативы4014 10 000 022.19.71.110

Законы об обязательной маркировке товаров

Систему маркировки регулируют несколько ключевых документов.

Базовый — Федеральный закон от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». Он устанавливает общие принципы маркировки.

Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, утверждён Распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 №792-р. Список регулярно обновляется, поэтому перед началом работы важно проверить, входит ли товар в него.

Требования к оборудованию закреплены Постановлением Правительства РФ от 22.02.2023 №303, а стоимость кодов маркировки — Постановлением Правительства РФ от 21.06.2014 №577, ред от 02.08.2025.

Для отдельных товарных категорий действуют специальные нормативные акты. Полный перечень документов опубликован на сайте «Честного ЗНАКА».

Как бизнесу подготовиться к маркировке товаров в 2026 году

Подготовка к работе с маркированными товарами проходит по стандартному алгоритму. Он одинаков для большинства товарных групп. Ниже — основные шаги, которые нужно пройти бизнесу.

Шаг 1. Получите УКЭП.

Для работы с системой «Честный ЗНАК» нужна усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).

Её получают в удостоверяющем центре ФНС. Подпись оформляется на защищённом носителе (Рутокен или JaCarta).

Без УКЭП вы не сможете:

  • зарегистрироваться в системе;
  • подписывать документы;
  • работать с ЭДО;
  • вводить товары в оборот.
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Шаг 2. Подготовьте техническую базу.

Перед регистрацией проверьте:

  • компьютер с актуальной ОС (Windows или macOS);
  • современный браузер;
  • установленное криптографическое ПО (например, КриптоПро);
  • корректную работу носителя с подписью.

Если планируется розничная продажа, дополнительно потребуются:

  • онлайн-касса с поддержкой ФФД 1.2;
  • оператор фискальных данных (ОФД) с интеграцией с системой маркировки.

Шаг 3. Подключитесь к электронному документообороту (ЭДО).

ЭДО обязателен для обмена УПД с кодами маркировки. Через него передаются сведения о приёмке и отгрузке товаров. Важно убедиться, что оператор ЭДО интегрирован с системой «Честный ЗНАК».

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Шаг 4. Зарегистрируйтесь в системе «Честный ЗНАК» (ГИС МТ).

Регистрация проходит онлайн с использованием УКЭП. В личном кабинете необходимо:

  • выбрать роль (производитель, импортёр, оптовик, розница);
  • указать оператора ЭДО;
  • добавить товарные группы;
  • заполнить профиль компании;
  • подписать необходимые документы.

После проверки вы получаете полный доступ к системе.

Шаг 5. Опишите товары в Национальном каталоге (для производителей и импортёров).

Если вы производите или импортируете товар, нужно создать карточки продукции. В карточке указывают:

  • наименование;
  • бренд;
  • состав;
  • характеристики;
  • код ТН ВЭД.

После регистрации товара ему присваивается код GTIN. Без этого невозможно заказать коды маркировки.

Шаг 6. Закажите и оплатите коды маркировки (для производителей и импортёров).

Коды Data Matrix заказываются через личный кабинет. После оплаты коды становятся доступны для использования. Их можно выгрузить и передать на производство для нанесения.

Коды наносятся:

  • на каждую единицу товара;
  • либо на упаковку.

Важно проверить читаемость и корректность нанесения. Некачественная печать может привести к отказу в приёмке или продаже.

Шаг 7. Оформите таможенные процедуры (для импортёров).

Если товар ввозится в Россию, коды маркировки указываются в таможенной декларации. После выпуска декларации сведения передаются в систему автоматически.

Шаг 8. Введите товар в оборот.

После производства или прохождения таможни оформляется документ «Ввод в оборот». Только после этого товар получает статус «В обороте» и может продаваться. Без ввода в оборот реализация запрещена.

Шаг 9. Настройте оборудование для продажи.

Для розницы потребуется:

  • 2D-сканер для считывания кодов Data Matrix;
  • онлайн-касса с поддержкой ФФД 1.2;
  • товароучётная система с интеграцией с маркировкой.

Сканер считывает код, касса передаёт данные через ОФД в систему, и товар автоматически выводится из оборота.

Шаг 10. Передавайте товар следующему участнику оборота.

При отгрузке оформляется УПД через ЭДО. Сведения о передаче прав фиксируются в системе. Ответственность за товар переходит новому владельцу после подтверждения документа.

ПРИМЕР
Итоговая логика процесса
Для производителя:
УКЭП → регистрация → каталог → заказ кодов → нанесение → ввод в оборот → отгрузка.
Для импортёра:
УКЭП → регистрация → каталог → заказ кодов → таможня → ввод в оборот → продажа.
Для розницы:
УКЭП → регистрация → ЭДО → ОФД → касса и сканер → приёмка → продажа → вывод из оборота.

Требования к обязательной маркировке товаров

Расположение этикетки

Главное правило: покупатель должен свободно увидеть и прочитать этикетку до покупки. Информация не должна быть скрыта или требовать дополнительных действий.

Текст обязан быть чётким и разборчивым. Мелкий шрифт, плохой контраст или размытые надписи — нарушение. Формат размещения может быть любым: наклейка, печать на упаковке, навесной ярлык. 

Обязательные сведения нельзя размещать там, где их видно только после вскрытия упаковки.

Для отдельных товаров действуют специальные требования. Например, для одежды и текстиля ГОСТы устанавливают конкретное место размещения бирки.

Данные этикетки

Этикетка — это обязательный источник информации для покупателя. По закону «О защите прав потребителей» на ней указывают основные сведения о товаре и его производителе.

Обязательно должны быть:

  • наименование товара;
  • данные производителя или импортёра (название и адрес);
  • страна производства;
  • состав (если важен для товара);
  • срок годности или срок службы;
  • размер, вес или объём.

Также размещают знак EAC — подтверждение соответствия требованиям ЕАЭС.

Дополнительно могут указывать штрихкод, артикул и товарный знак. Для товаров с обязательной маркировкой размещают код Data Matrix.

Принтер и касса

Принтер для печати этикеток и кодов. Для маркировки нужен принтер, который печатает этикетки и коды. Чаще всего выбирают модели «АТОЛ», «Штрих-М», «Пирит» и другие популярные бренды. Они просты в работе и подходят для розницы. Выбор зависит от объёма печати и бюджета.

Онлайн-касса с актуальным программным обеспечением. Онлайн-касса должна работать с маркировкой. Она обязана добавлять код в чек при продаже товара. Также касса должна поддерживать формат фискальных данных ФФД 1.2. Перед началом работы проверьте, что ПО обновлено.

Сканер кода Data Matrix

2D-сканер нужен для работы с маркированными товарами. Он передаёт в систему «Честный ЗНАК» данные о продаже и выводе товара из оборота. В некоторых случаях вместо сканера можно использовать камеру кассы или смартфон. Главное, чтобы устройство поддерживало считывание кодов.

Часто 2D-сканер идёт в комплекте с терминалом сбора данных. ТСД помогает учитывать товар при приёмке, отгрузке и инвентаризации. С ним проще работать с остатками и контролировать склад. Это особенно удобно, если товаров много.

Налоговый режим

Налоговый режим при работе с маркировкой зависит от товара, дохода и формы бизнеса – ИП или ООО. Главное изменение 2026 года — многие плательщики УСН становятся плательщиками НДС.

УСН — самый универсальный режим. С 2026 года при доходе свыше 20 млн ₽ обязателен НДС. Можно выбрать ставку 5 или 7% без вычетов или 22% с вычетами. Лимит дохода — 490,5 млн ₽.

ПСН — только для ИП с доходом до 20 млн ₽. Есть ограничения: нельзя применять для торговли лекарствами, одеждой, обувью и меховыми изделиями.

АУСН — для малого бизнеса – до 60 млн ₽ и до 5 сотрудников. НДС не уплачивается.

ОСНО — для крупного бизнеса. Ставка НДС — 22%, учёт самый сложный.

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Маркировка товаров на маркетплейсах в 2026 году

Маркировка товаров на Ozon 

Маркетплейс проверяет наличие кодов маркировки. Без них Ozon не примет товар, поэтому вся продукция должна быть промаркирована заранее.

Требования к коду: размер не менее 20×20 мм, лучше печатать на термотрансферной этикетке, иначе код может повредиться и товар придётся вывозить и маркировать заново.

FBS и realFBS: код указывают при сборке заказа в личном кабинете. После завершения сборки редактировать его нельзя. Продавец обязан самостоятельно вывести коды из оборота в «Честном ЗНАКЕ» и при возврате ввести их обратно.

FBO: каждая единица маркируется до отправки на склад. После приёмки Ozon направляет УПД через ЭДО.

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Маркировка товаров на Wildberries 

Если товар подлежит маркировке, продавец обязан сообщить об этом маркетплейсу и нанести код Data Matrix — без него товар не примут. Это правило действует для FBO и FBS.

Требования к коду: рекомендуемый размер 22×22 мм, чёрный шрифт.

FBO: товар поставляется на склад, коды сканируются, площадка направляет УПД через ЭДО. Маркетплейс сам выводит коды из оборота и возвращает их после продажи.

FBS: после продажи продавец в течение 3 дней обязан самостоятельно вывести коды из оборота в «Честном ЗНАКЕ» (документ «Вывод из оборота»).

За нарушение сроков для юрлиц предусмотрен штраф от 10 000 до 300 000 ₽.

Маркировка товаров на Яндекс Маркете 

Яндекс Маркет принимает маркируемые товары только с кодами «Честного ЗНАКА». Без кода магазин могут заблокировать.

FBS, Экспресс, DBS: коды указывают при обработке заказа. Без внесения кода нельзя перевести заказ в статус отгрузки. После продажи продавец обязан вывести товар из оборота в «Честном ЗНАКЕ» в течение 3 рабочих дней.

FBY: коды указывают в заявке на поставку и передают через ЭДО в УПД. Если товар не принят, его нужно вывести и промаркировать заново.

Если маркетплейс не вывел код после продажи, продавец делает это самостоятельно в течение 3 рабочих дней.

Штрафы и ответственность за нарушения правил обязательной маркировки

За производство, ввод в оборот и продажу товаров без кодов маркировки предусмотрены штрафы. За торговлю немаркированными товарами в особо крупных объёмах или подделку кодов можно получить лишение свободы.

Сумма штрафа зависит от размера партии товара и категории нарушителя. Чем крупнее партия и серьёзнее нарушение, тем выше наказание. Поэтому важно заранее промаркировать все товары и вести учёт правильно.

НарушениеОтветственность
Нет маркировки (за исключением табачной, никотиносодержащей продукции, пива и слабоалкогольных напитков)5 000–10 000 ₽ для должностных лиц.
50 000–300 000 ₽ для юридических лиц.

За особо крупные размеры: 
Штраф до 1 млн ₽.
Лишение свободы до 5 лет
Нет маркировки на табаке, никотиносодержащей продукции, пиве и слабоалкогольных напитках30 000–50 000 ₽ для должностных лиц.
300 000–500 000 ₽ для юридических лиц.

За особо крупные размеры: 
Штраф до 1 млн ₽.
Лишение свободы до 5 лет
Нарушение в размере максимальной розничной цены при продаже сигарет50 000 ₽ для должностных лиц
Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров с поддельными кодами маркировки: пиво и слабоалкогольные напитки, табачная или никотиносодержащая продукцияШтраф до 400 000 ₽.

Лишение свободы до 3 лет со штрафом до 120 000 ₽ или доход компании за период до 6 месяцев.

За особо крупные размеры – штраф до 1 млн ₽.

Лишение свободы до 6 лет
Товары не введены в оборот (табак, никотиносодержащая продукция, пиво и слабоалкогольные напитки) 30 000–50 000 ₽ для должностных лиц.

200 000–300 000 ₽ для юридических лиц

Товары не введены в оборот, кроме табака, никотиносодержащей продукции, пива и слабоалкогольных напитков.
Нарушение сроков передачи сведений в «Честном ЗНАКЕ»
1 000–10 000 ₽ для должностных лиц.

25 000–50 000 ₽ для малого юридического лица.

50 000–100 000 ₽ для среднего и крупного юрлица
Ввод в оборот без разрешительной документации или с неверными сведениями о документации1 000–10 000 ₽ для должностных лиц.

50 000–100 000 ₽ для юридических лиц

Вопросы по теме

Что делать если розничный магазин находится в регионе РФ?

Розничный магазин обязан зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК», подключить ЭДО и принимать маркированный товар через электронные документы. Без этого продавать такую продукцию нельзя.


При продаже код маркировки сканируется, и товар автоматически выводится из оборота через онлайн-кассу.

В удалённых местностях без стабильного интернета допускаются послабления, если статус территории официально подтверждён.


Немаркированные остатки магазин обязан промаркировать самостоятельно — продавать их без кодов нельзя.

Импортёр сам наносит марки на товары?

Импортёр обязан нанести коды маркировки «Честный ЗНАК» до ввоза товара в Россию или прямо на таможенном складе. За правильность и своевременность маркировки отвечает именно он. Передать эту ответственность другому лицу нельзя.


Нанести коды импортёр может разными способами. Он вправе сделать это самостоятельно, поручить иностранному производителю или привлечь логистического оператора на таможне. Главное, чтобы товар был промаркирован до выпуска в оборот на территории РФ.

Какая стоимость регистрации в системе «Честный ЗНАК»?

Регистрация в системе «Честный ЗНАК» для бизнеса бесплатная. Платить за саму подачу заявки и подключение к системе не нужно.


Расходы возникают, если вы привлекаете специалистов. Настройка, выпуск электронной подписи и обучение стоят в среднем от 1 000 до 7 500 ₽ и выше. Итоговая сумма зависит от объёма услуг.


Основные затраты связаны не с регистрацией. Бизнес оплачивает коды маркировки — примерно 50–60 копеек за один код. Дополнительно потребуются УКЭП и подключение электронного документооборота.

Можно ли продавать остатки товаров без маркировки?

После установленных сроков продавать товары без кода Data Matrix запрещено. Это правило касается всей продукции, которая подлежит обязательной маркировке. Нарушение грозит серьёзными последствиями.


Штрафы за продажу немаркированных остатков составляют от 50 000 до 300 000 ₽. Кроме того, товар могут конфисковать. Риски для бизнеса в этом случае очень высокие.


Для большинства товаров лёгкой промышленности (3-я волна) запрет на продажу немаркированных остатков действует с 1 августа 2025 года. Промаркировать остатки можно до 30 ноября 2025 года. После этой даты продавать их без кода уже нельзя.

Нужно ли обновлять кассовую технику?

Для работы с маркированными товарами кассу нужно обновить. Без этого ККТ не сможет правильно обрабатывать коды маркировки. Это обязательное требование закона.


Обычно требуется обновить прошивку кассы и драйверы. Тогда касса будет корректно считывать код маркировки и передавать в чеке. Также может понадобиться переход на формат фискальных данных 1.2, если это предусмотрено для вашей категории товаров.

Кто несёт ответственность за правильность маркировки продукции?

За правильность маркировки отвечают все участники оборота товара. Это производители, импортёры, оптовики и розничные магазины. У каждого своя зона ответственности.


Наносить коды маркировки обязан производитель или импортёр. Продавцы отвечают за продажу товара и корректную передачу данных в систему «Честный ЗНАК». Продавать немаркированную продукцию нельзя.


За нарушения предусмотрены штрафы по ст. 15.12 КоАП РФ. Также возможна конфискация товара. Если коды подделаны, может наступить уголовная ответственность.

Как происходит маркировка наборов товаров?

За маркировку товара отвечают все участники оборота: производители, импортёры, оптовики и розница. Каждый несёт ответственность на своём этапе работы с продукцией. Игнорировать требования нельзя.


Наносить коды обязан производитель или импортёр. Продавец отвечает за то, чтобы не допустить продажу немаркированного товара и вовремя передавать данные в систему «Честный ЗНАК». Ошибки в учёте тоже считаются нарушением.


За нарушения предусмотрены административные штрафы по ст. 15.12 КоАП РФ. Товар могут конфисковать. А за подделку кодов возможна уголовная ответственность.

Какое оборудование понадобится для маркировки?

Для работы с маркировкой нужен базовый комплект оборудования. В него входят 2D-сканер штрихкодов, термотрансферный принтер этикеток, онлайн-касса с поддержкой маркировки и терминал сбора данных (ТСД). Без этого принимать и продавать товар будет сложно.


Кроме техники, понадобятся документы и сервисы. Нужно оформить УКЭП — электронную подпись для работы в системе. Также потребуется договор с оператором ЭДО и оператором фискальных данных.

Можно ли использовать один код маркировки на нескольких товарах?

Один и тот же код Data Matrix нельзя использовать для нескольких товаров. Каждый товар должен иметь свой уникальный код. Это обязательное требование системы «Честный ЗНАК».


Если продублировать код, при сканировании появятся ошибки. Такой товар могут признать нарушением правил оборота. За это предусмотрена ответственность.

Что будет, если продолжать торговать немаркированным товаром после вступления срока?

После установленных сроков продавать немаркированный товар нельзя. Например, по одежде запрет действует после 31 декабря 2025 года. Нарушение автоматически влечёт ответственность.


За продажу такого товара предусмотрены штрафы до 300 000 ₽ для юридических лиц по ст. 15.12 КоАП РФ. Продукцию могут конфисковать. Если речь идёт о крупных партиях, возможна уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы.

Есть ли льготы или упрощённые условия для малого бизнеса при подключении к системе маркировки?

Для малого бизнеса при подключении к системе «Честный ЗНАК» предусмотрены льготы. Например, производители одежды и средств личной гигиены могут получить компенсацию до 50% затрат на оборудование. Это помогает снизить стартовые расходы.


Также доступна поддержка со стороны обучающих и сервисных центров. Специалисты помогают разобраться с требованиями и настроить работу. Для ИП и микропредприятий действуют отдельные программы поддержки, чтобы переход прошёл проще и без лишних затрат.

Какая техника и программы нужны для работы: сканер, принтер etiketok, касса, ОФД, 1С / другая учётная система?

Чтобы работать с маркированными товарами, нужен базовый набор оборудования и программ. В него входят 2D-сканер штрихкодов, принтер этикеток (термо- или термотрансферный), онлайн-касса с фискальным накопителем и договор с ОФД. Также потребуются учётная система, например 1С, и усиленная электронная подпись (КЭП).


Этот комплект позволяет принимать товар, наносить коды, продавать продукцию и автоматически передавать данные в систему «Честный ЗНАК». Без него корректная работа с маркировкой невозможна.

Нужно ли заключать допсоглашение с ОФД для передачи данных о маркированных товарах?

Чтобы данные о продаже маркированных товаров автоматически уходили в «Честный ЗНАК», нужно подключить специальную услугу у вашего оператора фискальных данных. Обычно для этого заключают дополнительное соглашение с ОФД. Без него передача кодов может не работать.


Если услуга не подключена, ОФД не будет обрабатывать коды маркировки. В итоге данные не попадут в систему, а это считается нарушением. Лучше проверить подключение заранее, чтобы избежать штрафов.

Где заказывать коды Data Matrix и как они формируются (GTIN + серия + контрольная цифра)?

Коды Data Matrix заказывают в системе «Честный ЗНАК». Но сначала нужно получить GTIN в GS1 Russia. Без этого сформировать код не получится.


Сам код создаётся в СУЗ — станции управления заказами «Честного ЗНАКА». В него входят GTIN (14 цифр), уникальный серийный номер, ключ проверки и контрольная цифра. Такой набор делает каждый код уникальным для конкретного товара.

Как правильно наносить маркировку на упаковку, товары малым и семейным производствам?

Маркировка для малого производства должна быть чёткой и стойкой к повреждениям. На ней обязательно указывают название товара, состав, данные производителя, дату выпуска, срок годности и знак соответствия. Эти сведения должны легко читаться.


Наносить маркировку можно разными способами. Чаще всего используют термотрансферный принтер и печатают этикетки. Также возможна прямая печать на упаковке или заказ готовых этикеток в типографии.

Что делать с остатками товара, произведённого до старта обязательной маркировки для этой группы?

Если товар произведён до начала обязательной маркировки, остатки нужно промаркировать. Для этого закажите коды в личном кабинете системы «Честный ЗНАК», нанесите их на упаковку и введите товар в оборот. Сделать это нужно до срока, установленного правительством.


После дедлайна продавать немаркированные остатки нельзя. Их придётся списать, утилизировать или вернуть поставщику. Иначе возможны штрафы.

Какие документы с кодами маркировки нужно отправлять и принимать (УПД, накладные)?

Передавать маркированный товар между юридическими лицами можно только через электронный УПД. В документе обязательно должны быть указаны коды маркировки. Бумажные накладные для этого не подходят.


Обмен документами проходит через систему ЭДО. Покупатель принимает товар, подписывая входящий УПД с кодами. Только после этого передача считается корректной.

Нужно ли отдельно отчитываться перед системой маркировки, помимо передачи данных через ККТ и ОФД?

Если вы не только продаёте товар в розницу через кассу, перед системой «Честный ЗНАК» нужно отчитываться отдельно. Автоматическая передача данных через ОФД работает только при продаже через ККТ. В остальных случаях сведения подаются дополнительно.


При приёмке товара, списании, передаче контрагенту или возврате данные нужно отправлять вручную или через ЭДО. Без этого информация в системе будет неполной. Это считается нарушением правил оборота маркированной продукции.

Реальна ли для малого бизнеса уголовная ответственность за подделку или использование недействительных кодов маркировки?

С 1 декабря 2021 года действует уголовная ответственность за подделку кодов маркировки «Честный ЗНАК». Это касается и малого бизнеса. Основание — Федеральный закон №293-ФЗ.


За производство или продажу товаров с заведомо поддельными кодами может грозить до 4 лет лишения свободы и штраф. Если нарушение совершено в крупном размере, срок может увеличиться до 6 лет. Риски серьёзные, поэтому использовать нужно только легальные коды.

Могут ли приостановить деятельность или конфисковать товар при работе без подключения к «Честному ЗНАКУ»?

Работать без подключения к системе «Честный ЗНАК» и продавать немаркированный товар нельзя. За это предусмотрена административная ответственность, а в отдельных случаях — уголовная. Проверки проходят регулярно.


Контролирующие органы вправе конфисковать весь немаркированный товар. Кроме того, деятельность магазина могут приостановить на срок до 90 суток. Для бизнеса это серьёзные потери, поэтому требования лучше соблюдать заранее.

Какие категории товаров переходят из эксперимента в обязательную маркировку в 2026 (например, лёгкая промышленность и др.)?

В 2026 году обязательная маркировка «Честный ЗНАК» охватит новые категории товаров. Экспериментальные этапы завершатся, и требования станут обязательными. Бизнесу важно подготовиться заранее.


С 1 марта начнётся маркировка новых групп товаров лёгкой промышленности, включая спецодежду и аксессуары. Также под обязательную маркировку попадут кондитерские изделия, строительные материалы, кофе и чай. Если вы работаете с этими товарами, лучше проверить готовность уже сейчас.

Нужно ли менять уже настроенные процессы при расширении перечня подлежащих маркировке товаров?

Если список маркируемых товаров расширяется, процессы нужно настраивать заново. Даже если вы уже работаете с маркировкой, новые группы требуют обновления ЭДО, кассового ПО и учёта остатков. Без этого система может работать с ошибками.


Важно регулярно проверять настройки и следить за изменениями в требованиях. Это касается и маркировки остатков. Иначе возможны штрафы, блокировки и проблемы при работе с новыми товарами, например спецодеждой, БАДами или косметикой.

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