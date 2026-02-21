Бизнесу важно заранее подготовиться. Нужно проверить коды ТН ВЭД и ОКПД2. Необходимо подключить электронный документооборот и настроить работу с системой «Честный ЗНАК». В этой статье вы найдёте календарь маркировки на 2026 год, список товарных групп и основные правила работы.
Что такое маркировка товаров и для чего она нужна
Национальная система маркировки «Честный ЗНАК» создана для борьбы с контрафактной продукцией. Она работает на уровне государства и обязательна по закону. Система утверждена в 2018 году Федеральным законом №488-ФЗ.
Каждому товару присваивается уникальный код маркировки. По этому коду можно отследить путь продукции от производства или ввоза в Россию до продажи покупателю. Это делает оборот товаров прозрачным и понятным.
Маркировка защищает бизнес от подделок и недобросовестных конкурентов. Она помогает контролировать качество товаров и их безопасность для потребителей. Для предпринимателей это способ работать легально и без рисков.
Как работает маркировка
Маркировка начинается с регистрации в системе «Честный ЗНАК». Дальше правила зависят от роли компании в товарообороте. У каждого участника свои обязанности и свой порядок работы с кодами. Разберём подробнее обязанности в маркировке товара по ролям.
Производитель
После регистрации в системе производитель должен добавить товары в Национальный каталог. Затем производитель заказывает коды маркировки и наносит их на каждую единицу продукции. После этого он отправляет отчёт о нанесении и вводит товар в оборот.
При работе через ЭДО производитель передаёт покупателям УПД. Товары на кассе он не выводит из оборота. Вывод возможен только по другим причинам: брак, списание или использование для собственных нужд.
Если код повреждён или утерян, товар нужно перемаркировать. Производитель обязан нанести новый код и передать данные в систему.
Импортёр
Импортёр маркирует всю продукцию, ввезённую из-за границы. Коды можно нанести за рубежом, на складе вне РФ или на таможенном складе в России. Для этого импортёр заказывает коды в «Честном ЗНАКЕ» и передаёт их на место маркировки.
После нанесения кодов импортёр отправляет отчёт и вводит товар в оборот. После старта обязательной маркировки есть один месяц, чтобы ввезти ранее купленные товары. Но промаркировать их в России нужно до окончания срока ввода маркировки.
Импортёр обменивается УПД с контрагентами через ЭДО. Также он может списывать или перемаркировывать товар при необходимости.
Оптовик
Оптовые компании подключаются к маркировке после обязательного ЭДО. При приёмке и отгрузке товара они обмениваются УПД с поставщиками и покупателями. Учёт ведётся по объёмно-сортовой или поэкземплярной схеме.
Оптовик не продаёт товар на кассе. Но он обязан выводить его из оборота при браке, пересортице или списании.
Розничный магазин
Розница подключается к маркировке на этапе продажи. Магазин принимает товары по УПД и продаёт их через кассу. При продаже код необходимо отсканировать.
Данные о продаже передаются через оператора фискальных данных в систему «Честный ЗНАК». Так товар выводится из оборота.
Госучреждение
Госучреждения работают по тем же правилам, что и частный сектор. Они принимают УПД и выводят товары из оборота для собственных нужд.
Например кафе, рестораны и отели считаются участниками оборота маркированных товаров. Обычно они покупают продукцию не для перепродажи. После введения ЭДО они принимают УПД от поставщиков.
Далее такие товары выводятся из оборота. В системе указывается причина — «для собственных нужд» или «в производственных целях».
Фермеры
Фермеры работают по тем же правилам, что и производители. Они заказывают коды маркировки, наносят их на продукцию и вводят товар в оборот. После введения ЭДО обменивается УПД с покупателями.
Если фермер продаёт товар через кассу, он обязан выводить его из оборота.
Продавец на маркетплейсе
Селлер обязан работать с УПД после введения ЭДО. Документы передаются либо с указанием количества и GTIN, либо с кодами маркировки. Формат зависит от схемы работы.
Товар может выводиться из оборота двумя способами:
- Через документ в системе «Честный ЗНАК» при отгрузке со склада с причиной «дистанционная продажа».
- Автоматически через кассу маркетплейса.
Также продавец выводит товар из оборота при браке, списании или других причинах, не связанных с продажей.
Обязанности и правила для участников оборота маркированных товаров
Все участники оборота маркированных товаров обязаны зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК». Для передачи товаров используется электронный документооборот. При приёмке и продаже нужно сканировать коды Data Matrix.
Информация о движении товаров передаётся оператору системы. Сделать это нужно в течение 1–3 рабочих дней. Эти требования обязательны для всех участников оборота.
С 1 марта 2025 года действуют дополнительные правила для розницы. Касса обязана проверять код маркировки при продаже. Данные о коде автоматически передаются оператору через ККТ.
Старт обязательной маркировки в 2026 году
В 2026 году обязательная маркировка начнёт действовать для новых товарных групп. Для бизнеса это означает дополнительные требования к учёту, документообороту и работе с кассой.
С полным перечнем товаров, подлежащих обязательной маркировке, можно ознакомиться в Распоряжении Правительства РФ от 28.04.2018 №792-р, ред. от 07.02.2025.
Маркировка вводится поэтапно. Как правило, внедрение маркировки начинается с проведения эксперимента. Его цель — обеспечить бизнесу переходный период для адаптации к новым требованиям, включая настройку процессов, приобретение оборудования и подключение электронного документооборота.
По итогам эксперимента устанавливается обязанность передавать сведения в систему «Честный ЗНАК». Далее вводятся поэкземплярный учёт и требование оформлять оборот продукции исключительно в электронной форме.
Предпринимателям важно заранее проверить, попадает ли их товар под новые правила. Это позволит вовремя подключиться к системе, настроить ЭДО и избежать штрафов после старта маркировки.
Далее рассмотрим маркировку товара по категориям.
Календарь маркировки товаров в 2026 году
В 2026 году стартует четыре этапа маркировки:
- Старт обязательной маркировки.
- Объёмно-сортовой учёт.
- Поэкземплярный учёт.
- Товары в эксперименте.
Рассмотрим каждый этап подробнее.
Старт обязательной маркировки
|Дата
|Наименование
|1 марта
|Хлебобулочные изделия
Радиоэлектроника
Четвёртая волна маркировки одежды
|1 апреля
|Чай и чайные пакетики
|1 мая
|Шоколад
Карамель
Жевательная резинка
|1 июня
|Кофе
Цикорий
Объёмно-сортовой учёт
|Дата
|Наименование
|1 июля
|Косметика
Бытовая химия
|1 сентября
|Бакалея
|1 октября
|Консервы
Поэкземплярный учёт
|Дата
|Наименование
|1 марта
|Спортивное питание
Безалкогольное пиво и напитки
Медицинское изделие
Ветеринарные препараты
|1 апреля
|Моторное масло
|1 июня
|Икра
|1 ноября
|Растительное масло
|1 декабря
|Строительные материалы
Корм для животных
Партионный учёт
|Дата
|Наименование
|1 ноября
|Молочная продукция
Кондитерская продукция
Мясные изделия
Товары в эксперименте
|Дата
|Наименование
|До 28 февраля
|Оптоволокно
Радиоэлектроника
Отопительные приборы
Кабельно‑проводниковая продукция
Пиротехника и огнетушители
Полимерные трубы
Макароны
Крупы
Мёд
Мясные изделия
Полуфабрикаты и замороженная продукция
|До 31 августа
|Слабый алкоголь
Средства гигиены
Товары для дома и интерьера
Удобрение
Какие товары подлежат обязательной маркировке
Лёгкая промышленность
Товары лёгкой промышленности в 2026 году переходят поэтапно на расширение третьей и четвёртой волны маркировки.
С 1 января 2026 года запрещена продажа товаров третьей волны расширения. Остатки на складе на 1 марта 2025 года нужно промаркировать и ввести в оборот до 1 марта 2026 года.
С 1 августа 2026 года запрещается продажа товаров четвёртой волны. Остатки необходимо промаркировать и ввести в оборот до 1 декабря 2026 года. После этой даты реализация без маркировки запрещена.
Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки лёгкой промышленности
|Наименование товара
|Код ОКПД2
|Код ТН ВЭД
|Одежда из натуральной и композиционной кожи
|14.11.10
|4203 10
|Блузки
|14.14.13
|6106
|Пальто, плащи, куртки
|14.13.21
|6101, 6102, 6201, 6202
С полным перечнем кодов лёгкой промышленности можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 29.06.2024 №883.
Молоко и молочная продукция
Маркировка молочной продукции обязательна для всех участников рынка — от производителя до розницы и общепита.
- С 1 ноября 2026 года вводится партионный учёт продукции со сроком хранения более 40 суток. Для больших объёмов продукции — поэкземплярный учёт.
- Данные по каждой единице передаются в систему через ЭДО.
Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки молока и молочной продукции
|Наименование товара
|Код ОКПД2
|Код ТН ВЭД
|Молоко, в т.ч. питьевое, сухое, сгущённое
|10.51.11
10.51.12
10.51.21
|0401, 0402
|Сливки несгущённые, без сахара
|10.51.12
|0401
|Пахта, йогурт, кефир, айран, сметана
|10.51.52
10.51.51
|0403
С полным перечнем кодов молока и молочной продукции можно ознакомиться в Распоряжении Правительства РФ от 13.07.2019 №1533-р.
Морепродукты
Маркировка обязательна для икры и рыбной продукции и распространяется на всех участников оборота.
- С 1 июня 2026 года вводится поэкземплярный учёт икры — данные о каждой единице передаются при передаче прав и выводе из оборота.
- Исключение — розничная продажа через кассу.
Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки морепродуктов
|Наименование товара
|Код ОКПД2
|Код ТН ВЭД
|Икра осетровых рыб — чёрная
|10.20.26.111
|1604 31 000 0
|Икра лососевых рыб — красная
|10.20.26.112
|1604 32 001 0
|Консервы из рыбы в герметичной упаковке
|10.20.25.110
|1604, кроме икры
С полным перечнем кодов морепродуктов можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 29.11.2023 №2028.
Растительные масла
Маркировка растительных масел введена поэтапно в 2024–2025 годах. Сейчас передаются сведения о розничной продаже и списании без поэкземплярного учёта.
- Немаркированные остатки, произведённые или ввезённые ранее, можно продавать до окончания срока годности.
- С 1 ноября 2026 года вводится поэкземплярный учёт — данные о каждой единице передаются при приёмке, отгрузке и выводе из оборота через электронный УПД.
Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки растительных масел
|Наименование товара
|Код ОКПД2
|Код ТН ВЭД
|Масло соевое и его фракции
|10.41.21
10.41.51
|1507 10 900
1507 90
|Масло арахисовое и его фракции
|1508 10 900
1508 90
|10.41.22
10.41.52
|Масло оливковое и его фракции
|1509 10
1509 90
1510 00
|10.41.23
10.41.53
С полным перечнем кодов растительных масел можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 27.05.2024 №676.
Косметика, бытовая химия и средства гигиены
Маркировка косметики, бытовой химии и средств личной гигиены введена поэтапно с 2025 года.
- До 30 ноября 2026 года нужно промаркировать остатки бритв и лезвий, произведённых или ввезённых до 30 ноября 2025 года. С 1 декабря 2026 года продажа без маркировки запрещена.
- Немаркированные остатки косметики и бытовой химии можно продавать до окончания срока годности.
- С 1 июля 2026 года розничные продажи фиксируются через кассу.
- До 1 июля 2028 года действует объёмно-сортовой учёт, затем вводится поэкземплярный.
Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки косметики, бытовой химии и средств гигиены
|Наименование товара
|Код ОКПД2
|Код ТН ВЭД
|Духи и туалетная вода
|20.42.11
|3303
|Косметические средства
Средства для макияжа
(крем, пудра, маски, помада)
|20.42.15
20.42.19
|3304
|Средства для волос (шампунь, лак, кондиционер)
|20.42.12
20.42.14
|3305
С полным перечнем кодов для косметики, бытовой химии и средств гигиены можно ознакомиться в Распоряжении Правительства РФ от 28.04.2018 №792-р, ред. от 07.02.2025.
Консервированная продукция
Маркировка консервов (рыбных, мясных, грибных, овощных и фруктовых) внедряется с 2024–2025 годов. Сейчас передаются данные только о вводе в оборот.
- Немаркированные остатки можно продавать до окончания срока годности, если произведены или ввезены до установленных дат.
- С 1 октября 2026 года — передача данных о розничной продаже и выводе из оборота, обязательный обмен УПД.
- С 1 октября 2027 года — поэкземплярный учёт: коды Data Matrix на каждую единицу и передача сведений при передаче прав и выводе из оборота.
Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки консервированной продукции
|Наименование товара
|Код ОКПД2
|Код ТН ВЭД
|Рыбная консервная продукция
|10.20.25.110
10.20.25.120
|1604
Исключение:
1604310000
16043200010
|Консервы из морепродуктов
|10.20.34.110
10.20.34.120
|1605
Исключение:
1605211000
|Мясные консервы, в том числе субпродукты
|10.13.15
|1601
1602
С полным перечнем кодов для консервированной продукции можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 27.05.2024 №677.
Дезинфицирующие средства
С 1 марта 2025 года дезинфицирующие средства подлежат обязательной маркировке.
- Остатки, произведённые или ввезённые до этой даты, нужно промаркировать до 28 февраля 2026 года. После этого продажа без маркировки запрещена.
- С 1 марта 2026 года вводятся поэкземплярный учёт и обязательный ЭДО — данные передаются по каждой единице товара.
Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки дезинфицирующих средств
|Наименование товара
|Код ОКПД2
|Код ТН ВЭД
|Средства дезинфицирующие
|20.20.14.000
|3808 94 800 0
|Кожные антисептики — дезинфицирующие средства
|20.20.14.000
|3808 94 800 0
|Средства дезинфицирующие на основе четвертичных аммониевых солей
|20.20.14
|3808 94 100 0
С полным перечнем кодов для дезинфицирующих средств можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 30.11.2024 №1680.
Бакалея
В 2025 году введена маркировка отдельных видов бакалеи (снеки, соусы, специи, сухие супы, уксусы) — на товары наносятся коды Data Matrix.
- Немаркированные остатки можно продавать до окончания срока годности — для продукции, произведённой или ввезённой до установленных дат в 2025 году.
- С 1 октября 2026 года — передача данных о вводе и выводе из оборота в объёмно-сортовом формате, обмен УПД обязателен.
- С 1 декабря 2027 года — поэкземплярный учёт при вводе в оборот и выводе вне розницы.
Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки бакалеи
|Наименование товара
|Код ОКПД2
|Код ТН ВЭД
|Какао-порошок с добавлением сахара
|10.82.13
|1805 00 000 0
|Шоколад и продукты с какао
|10.82.14
10.82.22
|1806 10 900 0
1806 90 700 0
|Изделия хлебобулочные сухарные, печенье
|10.72.11
10.72.12
|1905 90 550 0
1905 90 900 0
С полным перечнем кодов для бакалеи можно ознакомиться в Распоряжении Правительства РФ от 28.04.2018 №792-р.
Корма для животных
Маркировка сухих и влажных кормов для животных введена в 2024–2025 годах — производители и импортёры наносят коды Data Matrix на продукцию в потребительской упаковке.
- В 2026 году разрешена продажа немаркированных остатков: сухие — произведённые или ввезённые до 1 октября 2024 года, влажные — до 1 марта 2025 года.
- С 1 декабря 2026 года вводятся поэкземплярный учёт и обязательный обмен электронными УПД, включая передачу данных о списании и выводе из оборота.
Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки кормов для животных
|Наименование товара
|Код ОКПД2
|Код ТН ВЭД
|Сухой корм
|10.92.10.100
|2309
|Сухой корм животного происхождения
|10.92.10.110
|2309 10 130 0
|Сухой корм растительного происхождения
|10.92.10.120
|2309 10 330 0
С полным перечнем кодов для кормов для животных можно ознакомиться в Распоряжении Правительства РФ от 28.04.2018 №792-р, ред. от 07.02.2025.
Сладости и кондитерские изделия
С 1 сентября 2025 года участники рынка сладостей должны зарегистрироваться в «Честном ЗНАКЕ». Это подготовительный этап перед обязательной маркировкой. В 2026 году начнётся нанесение кодов Data Matrix.
Маркировка вводится поэтапно.
- С марта 2026 года — для печенья, зефира, мармелада, пастилы и вафель.
- С мая — для тортов и выпечки.
- С июля — для шоколада, карамели, жевательной резинки и драже.
С 1 июля 2027 года появляются новые требования. Нужно маркировать наборы и групповые упаковки. Также станет обязательной передача данных о розничных продажах и списаниях через систему.
С 1 декабря 2028 года вводится поэкземплярный учёт. Он применяется при вводе товаров в оборот и при выводе не через кассу. Все операции фиксируются через электронный документооборот.
Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки сладостей и кондитерских изделий
|Наименование товара
|Код ОКПД2
|Код ТН ВЭД
|Кондитерские изделия из сахара
|10.82.23.110
|1704
|Шоколад и шоколадные изделия
|10.82.21.120
|1806
Исключение 1806 10
|Печенье, вафли, пряники, торты и пирожные промышленного производства
|10.72.12
|1905
С полным перечнем кодов для сладостей и кондитерских изделий можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 22.02.2020 №203.
Растворимые и завариваемые напитки
Маркировка растворимых напитков вводится поэтапно.
- С 1 сентября 2025 года — обязательная регистрация в «Честном ЗНАКЕ».
- С 1 декабря 2025 года — маркировка какао и напитков на его основе.
- С 1 апреля 2026 года — маркировка чая.
- С 1 июня 2026 года — маркировка кофе и цикория.
Далее:
- С 1 июня 2027 года — передача данных о розничных продажах и обороте в объёмно-сортовом формате.
- С 1 октября 2028 года — вводится поэкземплярный учёт.
Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки растворимых и завариваемых напитков
|Наименование товара
|Код ОКПД2
|Код ТН ВЭД
|Какао-порошок без сахара и подсластителей
|10.82.13
|1805 00 000 0
|Какао-порошок с сахаром и подсластителем
|10.82.14
|1806 10 900 0
|Готовые изделия, содержащие какао для напитков
|10.82.14
|1806 90 700 0
С полным перечнем кодов для растворимых и завариваемых напитков можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 31.05.2025 №809.
Безалкогольные напитки
С 1 сентября 2025 года маркировка безалкогольных напитков обязательна для всех видов упаковки и всех участников рынка.
- До 28 февраля 2026 года — передача данных о вводе в оборот в объёмно-сортовом формате без поштучного учёта.
- С 1 марта 2026 года — вводится поэкземплярный учёт и расширяется перечень маркируемых напитков.
- Продажи фиксируются в системе при розничной реализации.
Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки безалкогольных напитков
|Наименование товара
|Код ОКПД2
|Код ТН ВЭД
|Напитки безалкогольные, содержащие добавки сахара
|11.07.19.110
|2202 10 000 0
|Напитки безалкогольные, в том числе квас, морс, сок
|11.07.19.190
|2202 99 110 0
|Безалкогольное пиво
|11.05.10.160
|2202 91 000 0
С полным перечнем кодов для безалкогольных напитков можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 31.05.2023 №887.
Безалкогольное пиво
Маркировка безалкогольного пива обязательна — код Data Matrix наносится на каждую единицу.
- В 2026 году можно продавать немаркированные остатки, если товар произведён или ввезён до 1 октября 2024 года и срок годности более 365 дней.
- С 1 марта 2026 года вводятся поэкземплярный учёт и обязательный обмен электронными УПД при передаче и списании.
- На кассе действует разрешительный режим проверки.
Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки безалкогольного пива
|Наименование товара
|Код ОКПД2
|Код ТН ВЭД
|Безалкогольное пиво
|11.05.10.110
|2202 91 000 0
|Напитки, изготавливаемые на основе пива
|11.05.10.160
|2202 91 000 0
|Прочие напитки брожения
|11.07.19.129
|2202 91 000 0
С полным перечнем кодов для безалкогольного пива можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 30.11.2022 №2173.
Ветеринарные препараты
Обязательная маркировка ветеринарных лекарств действует с 2024 года. Эти правила распространяются на производителей, импортёров и продавцов. Работа без маркировки запрещена, за исключением остатков.
В 2026 году разрешено продавать немаркированные остатки до конца срока годности. Это возможно, если препараты произведены в России или ввезены до 1 октября 2024 года. Других послаблений не предусмотрено.
С 1 марта 2026 года вводится поэкземплярная прослеживаемость. Все операции с товарами нужно оформлять через электронный УПД. Для этого важно заранее подключиться к ЭДО и проверить обмен документами с контрагентами.
Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки ветеринарных препаратов
|Наименование товара
|Код ОКПД2
|Код ТН ВЭД
|Витамины прочие, включая природные концентраты
|21.10.51
|2936 90 000 9
|Антибиотики прочие
|21.10.51
|2936 90 000 9
|Экстракты желёз или других органов или их секретов ферментов
|21.10.51
|3001 20 100 0
С полным перечнем кодов для ветеринарных препаратов можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 21.12.2023 №2222.
Строительные материалы
Маркировка отдельных видов стройматериалов вводилась поэтапно с конца 2025 года. Производители и импортёры уже обязаны наносить коды Data Matrix.
С 1 мая 2026 года производителям запрещено поставлять строительные материалы без маркировки. Немаркированная продукция не допускается к обороту.
С 1 декабря 2026 года вводится поэкземплярный учёт. Нужно передавать данные о вводе товаров в оборот и их выводе. Информация фиксируется при продаже через кассу и при других операциях.
Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки строительных материалов
|Наименование товара
|Код ОКПД2
|Код ТН ВЭД
|Цемент белый, глинозёмистый и другие
|23.51.1
|2523
|Гипс строительный
|23.52.20.110
|2520 10 000 0
|Строительная смесь
|23.63
23.64
|3824 50
С полным перечнем кодов для строительных материалов можно ознакомиться в Распоряжении Правительства РФ от 28.04.2018 №792-р.
Медицинские изделия и принадлежности
С 1 марта 2026 года вводится поэкземплярный учёт отдельных медизделий — медицинских перчаток и товаров при недержании.
Данные по каждой единице передают в «Честный ЗНАК» все участники оборота: производители, импортёры, аптеки и медорганизации.
Все участники оборота медизделий должны использовать ЭДО.
Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки медицинских изделий и принадлежностей
|Наименование товара
|Код ОКПД2
|Код ТН ВЭД
|Слуховые аппараты, кроме частей и принадлежностей
|32.50.13.190
|9021 40 000 0
|Компьютерные томографы
|26.60.11.111
|9022 12 000 0
|Коронарные стенты, стент-системы
|32.50.22.124
|9021 90 900 9
С полным перечнем кодов для медицинских изделий и принадлежностей можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 31.05.2023 №894.
Детские игрушки и игры (товары для детей)
Маркировка детских игрушек обязательна с 2025 года — код Data Matrix наносится на каждую единицу.
- До 31 августа 2026 года нужно промаркировать остатки, произведённые до 1 декабря 2025 года.
- С 1 сентября 2026 года оборот немаркированных игрушек запрещён и передаются данные о выводе из оборота.
- С 1 февраля 2027 года вводится поэкземплярный учёт при вводе в оборот.
Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки детских игрушек и игр
|Наименование товара
|Код ОКПД2
|Код ТН ВЭД
|Игрушки, изображающие животных или других существ, — мягкие
|32.40.31
|9503 00 410
9503 00 490 0
|Куклы и игрушки, изображающие людей
|32.40.32
|9503 00 210 0
9503 00 290 0
|Конструкторы и наборы конструкторов
|32.40.39
|9503 00 300 0
9503 00 700 0
С полным перечнем кодов для детских игрушек и игр можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 31.05.2025 №819.
Товары для автомобилистов
В 2026 году эксперимент по маркировке автозапчастей продолжается. Он охватывает фильтры, автомобильные стёкла, свечи зажигания, тормозные диски и колодки, а также колёса. Эксперимент продлён до 31 августа 2026 года, при этом сроки перехода на обязательную маркировку пока официально не установлены.
С 1 апреля 2026 года для отдельных видов смазочных материалов и автожидкостей вводится полный поэкземплярный учёт.
Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки товаров для автомобилистов
|Наименование товара
|Код ОКПД2
|Код ТН ВЭД
|Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые
|22.11.11
|4011 10 000 0
|Шины и покрышки пневматические для мотоциклов, мотороллеров, мопедов новые
|22.11.12.110
|4011 40
|Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов или грузовых автомобилей новые
|22.11.12.110
|4011 20
С полным перечнем кодов для товаров для автомобилистов можно ознакомиться в Распоряжении Правительства РФ от 28.04.2018 №792-р.
Моторные масла
Остатки моторных масел, учтённые на складе на 1 декабря 2025 года, нужно промаркировать. Срок нанесения кодов — до 31 марта 2026 года. После этого возможность маркировки остатков будет закрыта.
С 1 апреля 2026 года усиливается контроль оборота моторных масел. Участники обязаны передавать данные о вводе и выводе товара из оборота. Учёт ведётся по каждой единице продукции.
Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки моторных масел
|Наименование товара
|Код ОКПД2
|Код ТН ВЭД
|Моторные масла: универсальные, синтетические, минеральные, всесезонные
|19.20.29.111
19.20.29.112
|2710 19 820 0
|Трансмиссионные масла, для шестерён и редукторов
|19.20.29.111
19.20.29.112
|2710 19 880 0
|Смазочные материалы
|19.20.29.111
19.20.29.119
|3403 19 100 0
3403 19 900 0
С полным перечнем кодов для моторных масел можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 30.11.2024 №1683.
Автохимия и автокосметика
Маркировка смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей, в том числе тормозных жидкостей и антифризов, является обязательной.
Ключевые даты:
- С 1 марта 2025 года — обязательная регистрация всех участников оборота в системе «Честный ЗНАК».
- С 1 сентября 2025 года — обязательная маркировка при производстве и импорте.
- До 31 октября 2025 года — разрешена продажа ранее закупленных немаркированных остатков.
- С 1 ноября 2025 года — продажа немаркированной продукции запрещена.
- С 1 апреля 2026 года — обязательная передача сведений о выводе из оборота (через ККТ при рознице, поэкземплярный учёт — при иных операциях).
Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки автохимии и автокосметики
|Наименование товара
|Код ОКПД2
|Код ТН ВЭД
|Масла моторные
|19.20.29.111
19.20.29.112
|2710 19 820 0
|Масла трансмиссионные
|19.20.29.120
19.20.29.190
|2710 19 880 0
|Средства смазочные
|19.20.29.210
|3403 19 100 0
3403 19 900 0
С полным перечнем кодов для автохимии и автокосметики можно ознакомиться в Распоряжении Правительства РФ от 28.04.2018 №792-р.
Биологически активные добавки (БАД)
С 1 марта 2026 года стартует третий этап обязательной маркировки БАДов.
Производители из расширенного перечня должны зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК» и наносить коды Data Matrix. Вводится поэкземплярный учёт — данные о каждой единице передаются при продаже через кассу и при списании.
Импортёрам разрешён ввоз без кодов с 1 по 31 марта 2026 года, но промаркировать товар нужно до реализации или передачи.
Немаркированные остатки можно продавать:
- до 31 августа 2026 года со сроком годности до 3 лет;
- до 31 августа 2027 года со сроком годности более 3 лет.
БАДы, произведённые после 1 марта 2026 года, подлежат поштучному учёту.
Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки БАДов
|Наименование товара
|Код ОКПД2
|Код ТН ВЭД
|БАДы на основе витаминов
|10.89.19.210
|2106 90 980 3
|Препараты, содержащие витамины
|21.20.10.110
|3004 50 000 1
3004 50 000 2
|Рыбий жир
|10.43.10
|1504
С полным перечнем кодов для БАДов можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 31.05.2023 №886.
Спортивное питание (спортпит)
Обязательная маркировка спортивного питания действует с 1 октября 2025 года. На каждую единицу наносится код Data Matrix после регистрации в системе «Честный ЗНАК».
- С 1 марта 2026 года — поэкземплярный учёт при выводе из оборота.
- До 31 августа 2026 года нужно промаркировать остатки.
- С 1 сентября 2026 года продажа немаркированных остатков запрещена.
- С 1 марта 2027 года — поэкземплярный учёт при вводе в оборот (передача данных по каждой единице).
Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки спортивного питания
|Наименование товара
|Код ОКПД2
|Код ТН ВЭД
|Белковые концентраты, протеиновые смеси
|10.89.19, 10.89.13
|2106 90, 3502, 3504
|Спортивные батончики, смеси (в т.ч. протеиновые)
|10.89.19, 10.82.23
|2106 90, 1806
|БАДы (Омега-3, витаминные комплексы)
|10.89.19, 10.89.15, 21.20.24
|2106 90, 1517, 3004
С полным перечнем кодов для спортивного питания можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 31.05.2023 №811.
Технические средства реабилитации
Технические средства реабилитации (ТСР) нельзя продавать без маркировки.
- С 1 марта 2025 года в систему передаются сведения обо всех случаях выбытия.
- С 1 февраля 2026 года производители и импортёры маркируют новые виды ТСР, а также вводятся поэкземплярный учёт при выводе из оборота и обязательный ЭДО.
- Остатки, ввезённые или произведённые до 31 января 2026 года, нужно промаркировать до 28 февраля 2027 года.
- С 1 марта 2027 года оборот ТСР без маркировки полностью запрещён.
Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки технических средств реабилитации
|Наименование товара
|Код ОКПД2
|Код ТН ВЭД
|Трость, костыли
|32.50.13.190
|6602 00 000 0
|Кресла-коляски
|32.92.10
|8713 10 000 0
|Ортопедическая обувь
|15.20.13
|6403–6405
С полным перечнем кодов для технических средств реабилитации можно ознакомиться в Постановлении Правительства от 31.05.2024 №744.
Бутилированная питьевая вода
В 2026 году для бутилированной воды сохраняется поэкземплярный учёт и усиливается контроль.
- С 13 января 2026 года без указания разрешительных документов в карточке товара ввод в оборот невозможен.
- С 1 марта 2026 года — автоматические штрафы, передача данных по каждой единице через ЭДО обязательна.
- Оборот немаркированной упакованной воды запрещён (старые партии — по прежним правилам до окончания срока годности).
Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки бутилированной питьевой воды
|Наименование товара
|Код ОКПД2
|Код ТН ВЭД
|Вода, включая природные или искусственные минеральные
|11.07.11
|2201
|Вода, включая минеральные и газированные
|11.07.11
|2202 10 000 0
|Прочая питьевая вода
|11.07.11.150
|2201 90 000 0
С полным перечнем кодов для бутилированной питьевой воды можно ознакомиться в Постановлении Правительства от 02.11.2000 №841, ред. от 19.01.2026.
Велосипеды и велосипедные рамы
В 2024 году в России ввели обязательную маркировку велосипедов.
Все этапы перехода на маркировку уже завершены. Сейчас требования действуют в полном объёме. Они одинаковы для производителей, импортёров и продавцов велосипедов.
Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки велосипедов и велосипедных рам
|Наименование товара
|Код ОКПД2
|Код ТН ВЭД
|Велосипеды двухколёсные и прочие
|30.92.10
|8712 00
|Велосипеды с электродвигателем или вспомогательным двигателем
|30.91.11.120
|8711
|Велосипедные рамы
|30.91.20
|8714 91 100
С полным перечнем кодов для велосипедов и велосипедных рам можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 23.05.2024 №645.
Экспериментальная маркировка товаров в 2026 году
Маркировка каждой товарной группы начинается с эксперимента — участие на этом этапе добровольное, чтобы бизнес успел подготовиться.
После завершения эксперимента маркировка становится обязательной: все участники должны подключиться к системе «Честный ЗНАК» и передавать данные по установленным правилам.
Рассмотрим подробнее экспериментальные товарные группы в 2026 году.
Оптоволоконная продукция
Период проведения эксперимента с 1 декабря 2023-го по 31 августа 2026 года — Постановление Правительства РФ от 16.11.2023 №1929.
|Наименование товара
|Код ТН ВЭД
|Волокна оптические
|9001 10 900 1
|Кабели волоконно-оптические
|8544 70 000 0
Радиоэлектроника
Эксперимент по маркировке радиоэлектроники завершается 28 февраля 2026 года. С 1 мая 2026 года маркировка станет обязательной. Требования закреплены Постановлением Правительства РФ от 28.11.2025 №1954.
С 1 марта 2026 года все участники оборота обязаны зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК» — без этого работать с продукцией нельзя.
С 1 мая 2026 года вводится обязательная маркировка для производителей и импортёров: коды наносятся на товар, после чего он вводится в оборот.
До 30 ноября 2026 года нужно промаркировать остатки, произведённые до 1 мая.
С 1 декабря 2026 года оборот немаркированной радиоэлектроники запрещён. За нарушение предусмотрена ответственность.
|Товары
|ТН ВЭД
|ОКПД2
|Выпрямители
|8504 40 830 0
|27.11.50.120
27.90.11.900
|Преобразователи статические
|8504 40 910 0
|27.11.50.120
|Реле на напряжение не более 1 000 В
|8536 49 000 0
|27.12.24
Слабый алкоголь
Эксперимент по маркировке проходит с 1 июля 2024-го по 31 августа 2026 года. На этом этапе требования носят тестовый характер. Участие в эксперименте добровольное.
В рамках эксперимента сейчас маркируют пиво и слабоалкогольные напитки. Также в перечень добавлен слабый алкоголь крепостью до 9% включительно. Это закреплено Постановлением Правительства РФ от 06.05.2024 №585.
|Продукция
|ТН ВЭД
|ОКПД2
|Отдельные виды алкогольной продукции с содержанием этилового спирта (крепостью) в готовой продукции до 9% включительно
|2206 00 590 1
2206 00 390 1
2206 00 890 1
|11.01.10.400
11.03.10.300
11.01.10.410
Школьные учебники
При маркировке учебной литературы требования касаются участников оборота. К ним относятся издательства, типографии, магазины и маркетплейсы. Именно они обязаны работать с системой маркировки.
Библиотеки, школы и институты в обороте не участвуют. Они считаются конечными покупателями. Требования по маркировке на них не распространяются.
|Наименование товара
|Код ТН ВЭД
|Учебники печатные общеобразовательного назначения
|4901 99 000 0
Отопительные приборы
Эксперимент по маркировке отопительных приборов проходит с 1 апреля 2024-го по 31 августа 2026 года — Постановление Правительства РФ от 26.03.2024 №373.
|Наименование товара
|Код ТН ВЭД
|Радиаторы центрального отопления и их секции, включая чугунные, стальные, алюминиевые, биметаллические, из прочих металлов
|7322 11 000 0
7322 19 000 0
7616 99 100 2
7616 99 100 3
Кабельно-проводниковая продукция
Даты проведения эксперимента: 20 мая 2024-го — 28 февраля 2026 года. Регулирует пилотный проект Постановление Правительства РФ от 04.05.2024 №582.
|Товары
|ТН ВЭД
|ОКПД2
|Кабели и провода на напряжение 1 000 В
|8544 49 999 0
|27.32.13.110
|Кабели и провода с изолированными проводниками диаметром более 0.51 мм на напряжение не более 1 000 В
|8544 49 910 8
|27.32.13.110
Пиротехника и огнетушители
Эксперимент по маркировке проходит с 1 июля 2024-го по 31 августа 2026 года. Сроки и перечень товаров утверждены Постановлением Правительства РФ от 27.06.2024 №867. Участие в эксперименте добровольное.
В эксперимент включено более десяти видов продукции. Среди них огнетушители, пожарные оповещатели и пиротехника. Перечень товаров может быть расширен в рамках проекта.
|Продукция
|ТН ВЭД
|Изделия пиротехнические бытового назначения развлекательного характера 1–3 класс
|3604
|Огнетушители
|8424 10 000 0
|Составы и заряды для огнетушителей
|3813 00 000 0
Полимерные трубы
Период проведения эксперимента с 25 октября 2024-го по 31 августа 2026 года. Документ, регулирующий пилотный проект, — Постановление Правительства РФ от 24.10.2024 №1424.
|Товар
|ТН ВЭД
|Трубы бесшовные и нарезанные на отрезки
|3917 21 100 0
|Трубы из полимеров пропилена
|3917 22
Исключение 3917 22 900 1
|Трубы из полимеров винилхлорида
|3917 23
Исключение 3917 23 100 1
Автозапчасти
Период проведения эксперимента с 25 февраля 2025-го по 31 августа 2026 года. О правилах, сроках и товарах указано в Постановлении Правительства РФ от 22.02.2025 №202.
|Товар
|ТН ВЭД
|Фильтры
|4823 90 859 7
|Стекло упрочнённое безопасное
|7007 21 200 1
|Стекло многослойное безопасное
|7007 21 200 9
Товары для дома и интерьера
Даты эксперимента: 1 октября 2025-го — 31 августа 2026 года. Регулирует процедуру Постановление Правительства РФ от 20.09.2025 №1458.
|Товар
|ТН ВЭД
|Посуда, столовые приборы и прочая кухонная и хозяйственная утварь
|3924 10 000 0
|Изделия для мытья и уборки
|6307 10
Средства гигиены
Эксперимент в этой товарной группе проходит с 25 сентября 2025-го по 31 августа 2026 года — Постановление Правительства РФ от 20.09.2025 №1457.
|Наименование товара
|ТН ВЭД
|Щётки зубные, включая для зубных протезов
|9603 21 000 0
|Щётки для волос
|9603 29 300 0
|Помазки для бритья, щёточки для ногтей, щёточки для ресниц
|9603 29 800 0
Медицинские изделия 2.0
Пилотный проект предусматривает, что сама программа будет проходить в несколько этапов, и 28 февраля 2026 года станет лишь датой окончания одного из них, а не завершения всего проекта.
Первый этап — с 1 сентября 2024 по 28 февраля 2026. Включает маркировку таких изделий, как презервативы, шприцы, инфузионные системы, медицинские маски, салфетки, пробирки, аппараты терапии, инкубаторы для новорождённых и косметические импланты.
Второй этап — с 1 октября 2025 по 28 февраля 2026. На этот этап планируется добавить новые категории — например, глюкометры, тест-полоски для глюкометров, тонометры и экспресс-тесты.
Третий этап — с 1 января 2026 по 31 августа 2026. На этой фазе предлагается ввести маркировку ещё большего круга изделий, таких как наборы реагентов для диагностики, хирургические шовные материалы и эндопротезы.
Документ, регулирующий пилотный проект, — Постановление Правительства РФ от 17.05.2024 №620.
|Продукция
|ТН ВЭД
|ОКПД2
|Шприцы
|9018 31
|32.50.11.190
|Презервативы
|4014 10 000 0
|22.19.71.110
Законы об обязательной маркировке товаров
Систему маркировки регулируют несколько ключевых документов.
Базовый — Федеральный закон от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». Он устанавливает общие принципы маркировки.
Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, утверждён Распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 №792-р. Список регулярно обновляется, поэтому перед началом работы важно проверить, входит ли товар в него.
Требования к оборудованию закреплены Постановлением Правительства РФ от 22.02.2023 №303, а стоимость кодов маркировки — Постановлением Правительства РФ от 21.06.2014 №577, ред от 02.08.2025.
Для отдельных товарных категорий действуют специальные нормативные акты. Полный перечень документов опубликован на сайте «Честного ЗНАКА».
Как бизнесу подготовиться к маркировке товаров в 2026 году
Подготовка к работе с маркированными товарами проходит по стандартному алгоритму. Он одинаков для большинства товарных групп. Ниже — основные шаги, которые нужно пройти бизнесу.
Шаг 1. Получите УКЭП.
Для работы с системой «Честный ЗНАК» нужна усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).
Её получают в удостоверяющем центре ФНС. Подпись оформляется на защищённом носителе (Рутокен или JaCarta).
Без УКЭП вы не сможете:
- зарегистрироваться в системе;
- подписывать документы;
- работать с ЭДО;
- вводить товары в оборот.
Шаг 2. Подготовьте техническую базу.
Перед регистрацией проверьте:
- компьютер с актуальной ОС (Windows или macOS);
- современный браузер;
- установленное криптографическое ПО (например, КриптоПро);
- корректную работу носителя с подписью.
Если планируется розничная продажа, дополнительно потребуются:
- онлайн-касса с поддержкой ФФД 1.2;
- оператор фискальных данных (ОФД) с интеграцией с системой маркировки.
Шаг 3. Подключитесь к электронному документообороту (ЭДО).
ЭДО обязателен для обмена УПД с кодами маркировки. Через него передаются сведения о приёмке и отгрузке товаров. Важно убедиться, что оператор ЭДО интегрирован с системой «Честный ЗНАК».
Шаг 4. Зарегистрируйтесь в системе «Честный ЗНАК» (ГИС МТ).
Регистрация проходит онлайн с использованием УКЭП. В личном кабинете необходимо:
- выбрать роль (производитель, импортёр, оптовик, розница);
- указать оператора ЭДО;
- добавить товарные группы;
- заполнить профиль компании;
- подписать необходимые документы.
После проверки вы получаете полный доступ к системе.
Шаг 5. Опишите товары в Национальном каталоге (для производителей и импортёров).
Если вы производите или импортируете товар, нужно создать карточки продукции. В карточке указывают:
- наименование;
- бренд;
- состав;
- характеристики;
- код ТН ВЭД.
После регистрации товара ему присваивается код GTIN. Без этого невозможно заказать коды маркировки.
Шаг 6. Закажите и оплатите коды маркировки (для производителей и импортёров).
Коды Data Matrix заказываются через личный кабинет. После оплаты коды становятся доступны для использования. Их можно выгрузить и передать на производство для нанесения.
Коды наносятся:
- на каждую единицу товара;
- либо на упаковку.
Важно проверить читаемость и корректность нанесения. Некачественная печать может привести к отказу в приёмке или продаже.
Шаг 7. Оформите таможенные процедуры (для импортёров).
Если товар ввозится в Россию, коды маркировки указываются в таможенной декларации. После выпуска декларации сведения передаются в систему автоматически.
Шаг 8. Введите товар в оборот.
После производства или прохождения таможни оформляется документ «Ввод в оборот». Только после этого товар получает статус «В обороте» и может продаваться. Без ввода в оборот реализация запрещена.
Шаг 9. Настройте оборудование для продажи.
Для розницы потребуется:
- 2D-сканер для считывания кодов Data Matrix;
- онлайн-касса с поддержкой ФФД 1.2;
- товароучётная система с интеграцией с маркировкой.
Сканер считывает код, касса передаёт данные через ОФД в систему, и товар автоматически выводится из оборота.
Шаг 10. Передавайте товар следующему участнику оборота.
При отгрузке оформляется УПД через ЭДО. Сведения о передаче прав фиксируются в системе. Ответственность за товар переходит новому владельцу после подтверждения документа.
Требования к обязательной маркировке товаров
Расположение этикетки
Главное правило: покупатель должен свободно увидеть и прочитать этикетку до покупки. Информация не должна быть скрыта или требовать дополнительных действий.
Текст обязан быть чётким и разборчивым. Мелкий шрифт, плохой контраст или размытые надписи — нарушение. Формат размещения может быть любым: наклейка, печать на упаковке, навесной ярлык.
Обязательные сведения нельзя размещать там, где их видно только после вскрытия упаковки.
Для отдельных товаров действуют специальные требования. Например, для одежды и текстиля ГОСТы устанавливают конкретное место размещения бирки.
Данные этикетки
Этикетка — это обязательный источник информации для покупателя. По закону «О защите прав потребителей» на ней указывают основные сведения о товаре и его производителе.
Обязательно должны быть:
- наименование товара;
- данные производителя или импортёра (название и адрес);
- страна производства;
- состав (если важен для товара);
- срок годности или срок службы;
- размер, вес или объём.
Также размещают знак EAC — подтверждение соответствия требованиям ЕАЭС.
Дополнительно могут указывать штрихкод, артикул и товарный знак. Для товаров с обязательной маркировкой размещают код Data Matrix.
Принтер и касса
Принтер для печати этикеток и кодов. Для маркировки нужен принтер, который печатает этикетки и коды. Чаще всего выбирают модели «АТОЛ», «Штрих-М», «Пирит» и другие популярные бренды. Они просты в работе и подходят для розницы. Выбор зависит от объёма печати и бюджета.
Онлайн-касса с актуальным программным обеспечением. Онлайн-касса должна работать с маркировкой. Она обязана добавлять код в чек при продаже товара. Также касса должна поддерживать формат фискальных данных ФФД 1.2. Перед началом работы проверьте, что ПО обновлено.
Сканер кода Data Matrix
2D-сканер нужен для работы с маркированными товарами. Он передаёт в систему «Честный ЗНАК» данные о продаже и выводе товара из оборота. В некоторых случаях вместо сканера можно использовать камеру кассы или смартфон. Главное, чтобы устройство поддерживало считывание кодов.
Часто 2D-сканер идёт в комплекте с терминалом сбора данных. ТСД помогает учитывать товар при приёмке, отгрузке и инвентаризации. С ним проще работать с остатками и контролировать склад. Это особенно удобно, если товаров много.
Налоговый режим
Налоговый режим при работе с маркировкой зависит от товара, дохода и формы бизнеса – ИП или ООО. Главное изменение 2026 года — многие плательщики УСН становятся плательщиками НДС.
УСН — самый универсальный режим. С 2026 года при доходе свыше 20 млн ₽ обязателен НДС. Можно выбрать ставку 5 или 7% без вычетов или 22% с вычетами. Лимит дохода — 490,5 млн ₽.
ПСН — только для ИП с доходом до 20 млн ₽. Есть ограничения: нельзя применять для торговли лекарствами, одеждой, обувью и меховыми изделиями.
АУСН — для малого бизнеса – до 60 млн ₽ и до 5 сотрудников. НДС не уплачивается.
ОСНО — для крупного бизнеса. Ставка НДС — 22%, учёт самый сложный.
Маркировка товаров на маркетплейсах в 2026 году
Маркировка товаров на Ozon
Маркетплейс проверяет наличие кодов маркировки. Без них Ozon не примет товар, поэтому вся продукция должна быть промаркирована заранее.
Требования к коду: размер не менее 20×20 мм, лучше печатать на термотрансферной этикетке, иначе код может повредиться и товар придётся вывозить и маркировать заново.
FBS и realFBS: код указывают при сборке заказа в личном кабинете. После завершения сборки редактировать его нельзя. Продавец обязан самостоятельно вывести коды из оборота в «Честном ЗНАКЕ» и при возврате ввести их обратно.
FBO: каждая единица маркируется до отправки на склад. После приёмки Ozon направляет УПД через ЭДО.
Маркировка товаров на Wildberries
Если товар подлежит маркировке, продавец обязан сообщить об этом маркетплейсу и нанести код Data Matrix — без него товар не примут. Это правило действует для FBO и FBS.
Требования к коду: рекомендуемый размер 22×22 мм, чёрный шрифт.
FBO: товар поставляется на склад, коды сканируются, площадка направляет УПД через ЭДО. Маркетплейс сам выводит коды из оборота и возвращает их после продажи.
FBS: после продажи продавец в течение 3 дней обязан самостоятельно вывести коды из оборота в «Честном ЗНАКЕ» (документ «Вывод из оборота»).
За нарушение сроков для юрлиц предусмотрен штраф от 10 000 до 300 000 ₽.
Маркировка товаров на Яндекс Маркете
Яндекс Маркет принимает маркируемые товары только с кодами «Честного ЗНАКА». Без кода магазин могут заблокировать.
FBS, Экспресс, DBS: коды указывают при обработке заказа. Без внесения кода нельзя перевести заказ в статус отгрузки. После продажи продавец обязан вывести товар из оборота в «Честном ЗНАКЕ» в течение 3 рабочих дней.
FBY: коды указывают в заявке на поставку и передают через ЭДО в УПД. Если товар не принят, его нужно вывести и промаркировать заново.
Если маркетплейс не вывел код после продажи, продавец делает это самостоятельно в течение 3 рабочих дней.
Штрафы и ответственность за нарушения правил обязательной маркировки
За производство, ввод в оборот и продажу товаров без кодов маркировки предусмотрены штрафы. За торговлю немаркированными товарами в особо крупных объёмах или подделку кодов можно получить лишение свободы.
Сумма штрафа зависит от размера партии товара и категории нарушителя. Чем крупнее партия и серьёзнее нарушение, тем выше наказание. Поэтому важно заранее промаркировать все товары и вести учёт правильно.
|Нарушение
|Ответственность
|Нет маркировки (за исключением табачной, никотиносодержащей продукции, пива и слабоалкогольных напитков)
|5 000–10 000 ₽ для должностных лиц.
50 000–300 000 ₽ для юридических лиц.
За особо крупные размеры:
Штраф до 1 млн ₽.
Лишение свободы до 5 лет
|Нет маркировки на табаке, никотиносодержащей продукции, пиве и слабоалкогольных напитках
|30 000–50 000 ₽ для должностных лиц.
300 000–500 000 ₽ для юридических лиц.
За особо крупные размеры:
Штраф до 1 млн ₽.
Лишение свободы до 5 лет
|Нарушение в размере максимальной розничной цены при продаже сигарет
|50 000 ₽ для должностных лиц
|Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров с поддельными кодами маркировки: пиво и слабоалкогольные напитки, табачная или никотиносодержащая продукция
|Штраф до 400 000 ₽.
Лишение свободы до 3 лет со штрафом до 120 000 ₽ или доход компании за период до 6 месяцев.
За особо крупные размеры – штраф до 1 млн ₽.
Лишение свободы до 6 лет
|Товары не введены в оборот (табак, никотиносодержащая продукция, пиво и слабоалкогольные напитки)
|30 000–50 000 ₽ для должностных лиц.
200 000–300 000 ₽ для юридических лиц
|Товары не введены в оборот, кроме табака, никотиносодержащей продукции, пива и слабоалкогольных напитков.
Нарушение сроков передачи сведений в «Честном ЗНАКЕ»
|1 000–10 000 ₽ для должностных лиц.
25 000–50 000 ₽ для малого юридического лица.
50 000–100 000 ₽ для среднего и крупного юрлица
|Ввод в оборот без разрешительной документации или с неверными сведениями о документации
|1 000–10 000 ₽ для должностных лиц.
50 000–100 000 ₽ для юридических лиц