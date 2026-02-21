Бизнесу важно заранее подготовиться. Нужно проверить коды ТН ВЭД и ОКПД2. Необходимо подключить электронный документооборот и настроить работу с системой «Честный ЗНАК». В этой статье вы найдёте календарь маркировки на 2026 год, список товарных групп и основные правила работы.

Коротко Бизнесу нужно заранее зарегистрироваться в системе, подключить электронный документооборот и вовремя промаркировать остатки, иначе продажа без маркировки будет запрещена. Также в 2026 году по ряду товаров завершаются эксперименты и маркировка становится обязательной. В 2026 году система «Честный ЗНАК» продолжает расширяться. Обязательная маркировка вводится для новых товаров, а для некоторых категорий начинает действовать поштучный учёт. Каждый товар получает уникальный код Data Matrix, по которому можно отследить его путь от производителя или импортёра до покупателя.

Что такое маркировка товаров и для чего она нужна

Национальная система маркировки «Честный ЗНАК» создана для борьбы с контрафактной продукцией. Она работает на уровне государства и обязательна по закону. Система утверждена в 2018 году Федеральным законом №488-ФЗ.

Каждому товару присваивается уникальный код маркировки. По этому коду можно отследить путь продукции от производства или ввоза в Россию до продажи покупателю. Это делает оборот товаров прозрачным и понятным.

Маркировка защищает бизнес от подделок и недобросовестных конкурентов. Она помогает контролировать качество товаров и их безопасность для потребителей. Для предпринимателей это способ работать легально и без рисков.

Как работает маркировка

Маркировка начинается с регистрации в системе «Честный ЗНАК». Дальше правила зависят от роли компании в товарообороте. У каждого участника свои обязанности и свой порядок работы с кодами. Разберём подробнее обязанности в маркировке товара по ролям.

Производитель

После регистрации в системе производитель должен добавить товары в Национальный каталог. Затем производитель заказывает коды маркировки и наносит их на каждую единицу продукции. После этого он отправляет отчёт о нанесении и вводит товар в оборот.

При работе через ЭДО производитель передаёт покупателям УПД. Товары на кассе он не выводит из оборота. Вывод возможен только по другим причинам: брак, списание или использование для собственных нужд.

Если код повреждён или утерян, товар нужно перемаркировать. Производитель обязан нанести новый код и передать данные в систему.

Импортёр

Импортёр маркирует всю продукцию, ввезённую из-за границы. Коды можно нанести за рубежом, на складе вне РФ или на таможенном складе в России. Для этого импортёр заказывает коды в «Честном ЗНАКЕ» и передаёт их на место маркировки.

После нанесения кодов импортёр отправляет отчёт и вводит товар в оборот. После старта обязательной маркировки есть один месяц, чтобы ввезти ранее купленные товары. Но промаркировать их в России нужно до окончания срока ввода маркировки.

Импортёр обменивается УПД с контрагентами через ЭДО. Также он может списывать или перемаркировывать товар при необходимости.

Оптовик

Оптовые компании подключаются к маркировке после обязательного ЭДО. При приёмке и отгрузке товара они обмениваются УПД с поставщиками и покупателями. Учёт ведётся по объёмно-сортовой или поэкземплярной схеме.

Оптовик не продаёт товар на кассе. Но он обязан выводить его из оборота при браке, пересортице или списании.

Розничный магазин

Розница подключается к маркировке на этапе продажи. Магазин принимает товары по УПД и продаёт их через кассу. При продаже код необходимо отсканировать.

Данные о продаже передаются через оператора фискальных данных в систему «Честный ЗНАК». Так товар выводится из оборота.

Госучреждение

Госучреждения работают по тем же правилам, что и частный сектор. Они принимают УПД и выводят товары из оборота для собственных нужд.

Например кафе, рестораны и отели считаются участниками оборота маркированных товаров. Обычно они покупают продукцию не для перепродажи. После введения ЭДО они принимают УПД от поставщиков.

Далее такие товары выводятся из оборота. В системе указывается причина — «для собственных нужд» или «в производственных целях».

Фермеры

Фермеры работают по тем же правилам, что и производители. Они заказывают коды маркировки, наносят их на продукцию и вводят товар в оборот. После введения ЭДО обменивается УПД с покупателями.

Если фермер продаёт товар через кассу, он обязан выводить его из оборота.

Продавец на маркетплейсе

Селлер обязан работать с УПД после введения ЭДО. Документы передаются либо с указанием количества и GTIN, либо с кодами маркировки. Формат зависит от схемы работы.

ВАЖНО GTIN — это уникальный 14‑цифровой международный идентификатор товара, используемый для маркировки, логистики и учёта.

Товар может выводиться из оборота двумя способами:

Через документ в системе «Честный ЗНАК» при отгрузке со склада с причиной «дистанционная продажа». Автоматически через кассу маркетплейса.

Также продавец выводит товар из оборота при браке, списании или других причинах, не связанных с продажей.

Обязанности и правила для участников оборота маркированных товаров

Все участники оборота маркированных товаров обязаны зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК». Для передачи товаров используется электронный документооборот. При приёмке и продаже нужно сканировать коды Data Matrix.

Информация о движении товаров передаётся оператору системы. Сделать это нужно в течение 1–3 рабочих дней. Эти требования обязательны для всех участников оборота.

С 1 марта 2025 года действуют дополнительные правила для розницы. Касса обязана проверять код маркировки при продаже. Данные о коде автоматически передаются оператору через ККТ.

Старт обязательной маркировки в 2026 году

В 2026 году обязательная маркировка начнёт действовать для новых товарных групп. Для бизнеса это означает дополнительные требования к учёту, документообороту и работе с кассой.

С полным перечнем товаров, подлежащих обязательной маркировке, можно ознакомиться в Распоряжении Правительства РФ от 28.04.2018 №792-р, ред. от 07.02.2025.

Маркировка вводится поэтапно. Как правило, внедрение маркировки начинается с проведения эксперимента. Его цель — обеспечить бизнесу переходный период для адаптации к новым требованиям, включая настройку процессов, приобретение оборудования и подключение электронного документооборота.

По итогам эксперимента устанавливается обязанность передавать сведения в систему «Честный ЗНАК». Далее вводятся поэкземплярный учёт и требование оформлять оборот продукции исключительно в электронной форме.

Предпринимателям важно заранее проверить, попадает ли их товар под новые правила. Это позволит вовремя подключиться к системе, настроить ЭДО и избежать штрафов после старта маркировки.

Далее рассмотрим маркировку товара по категориям.

Календарь маркировки товаров в 2026 году

В 2026 году стартует четыре этапа маркировки:

Старт обязательной маркировки. Объёмно-сортовой учёт. Поэкземплярный учёт. Товары в эксперименте.

Рассмотрим каждый этап подробнее.

Старт обязательной маркировки

Дата Наименование 1 марта Хлебобулочные изделия



Радиоэлектроника



Четвёртая волна маркировки одежды 1 апреля Чай и чайные пакетики 1 мая Шоколад



Карамель



Жевательная резинка 1 июня Кофе



Цикорий

Объёмно-сортовой учёт

Дата Наименование 1 июля Косметика



Бытовая химия 1 сентября Бакалея 1 октября Консервы

Поэкземплярный учёт

Дата Наименование 1 марта Спортивное питание



Безалкогольное пиво и напитки



Медицинское изделие



Ветеринарные препараты

1 апреля Моторное масло 1 июня Икра 1 ноября Растительное масло 1 декабря Строительные материалы



Корм для животных



Партионный учёт

Дата Наименование 1 ноября Молочная продукция



Кондитерская продукция



Мясные изделия



Товары в эксперименте

Дата Наименование До 28 февраля Оптоволокно



Радиоэлектроника



Отопительные приборы



Кабельно‑проводниковая продукция



Пиротехника и огнетушители



Полимерные трубы



Макароны



Крупы



Мёд



Мясные изделия



Полуфабрикаты и замороженная продукция

До 31 августа Слабый алкоголь



Средства гигиены



Товары для дома и интерьера



Удобрение



Какие товары подлежат обязательной маркировке

Лёгкая промышленность

Товары лёгкой промышленности в 2026 году переходят поэтапно на расширение третьей и четвёртой волны маркировки.

ВАЖНО Волны маркировки — плановое расширение перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке в системе «Честный ЗНАК».

С 1 января 2026 года запрещена продажа товаров третьей волны расширения. Остатки на складе на 1 марта 2025 года нужно промаркировать и ввести в оборот до 1 марта 2026 года.

С 1 августа 2026 года запрещается продажа товаров четвёртой волны. Остатки необходимо промаркировать и ввести в оборот до 1 декабря 2026 года. После этой даты реализация без маркировки запрещена.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки лёгкой промышленности

Наименование товара Код ОКПД2 Код ТН ВЭД Одежда из натуральной и композиционной кожи 14.11.10 4203 10 Блузки 14.14.13 6106 Пальто, плащи, куртки 14.13.21 6101, 6102, 6201, 6202

С полным перечнем кодов лёгкой промышленности можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 29.06.2024 №883.

Молоко и молочная продукция

Маркировка молочной продукции обязательна для всех участников рынка — от производителя до розницы и общепита.

С 1 ноября 2026 года вводится партионный учёт продукции со сроком хранения более 40 суток. Для больших объёмов продукции — поэкземплярный учёт.

Данные по каждой единице передаются в систему через ЭДО.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки молока и молочной продукции

Наименование товара Код ОКПД2 Код ТН ВЭД Молоко, в т.ч. питьевое, сухое, сгущённое 10.51.11



10.51.12



10.51.21

0401, 0402 Сливки несгущённые, без сахара 10.51.12 0401 Пахта, йогурт, кефир, айран, сметана 10.51.52



10.51.51

0403

С полным перечнем кодов молока и молочной продукции можно ознакомиться в Распоряжении Правительства РФ от 13.07.2019 №1533-р.

Морепродукты

Маркировка обязательна для икры и рыбной продукции и распространяется на всех участников оборота.

С 1 июня 2026 года вводится поэкземплярный учёт икры — данные о каждой единице передаются при передаче прав и выводе из оборота.

Исключение — розничная продажа через кассу.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки морепродуктов

Наименование товара Код ОКПД2 Код ТН ВЭД Икра осетровых рыб — чёрная 10.20.26.111 1604 31 000 0 Икра лососевых рыб — красная 10.20.26.112 1604 32 001 0 Консервы из рыбы в герметичной упаковке 10.20.25.110 1604, кроме икры

С полным перечнем кодов морепродуктов можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 29.11.2023 №2028.

Растительные масла

Маркировка растительных масел введена поэтапно в 2024–2025 годах. Сейчас передаются сведения о розничной продаже и списании без поэкземплярного учёта.

Немаркированные остатки, произведённые или ввезённые ранее, можно продавать до окончания срока годности.

С 1 ноября 2026 года вводится поэкземплярный учёт — данные о каждой единице передаются при приёмке, отгрузке и выводе из оборота через электронный УПД.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки растительных масел

Наименование товара Код ОКПД2 Код ТН ВЭД Масло соевое и его фракции 10.41.21



10.41.51

1507 10 900



1507 90

Масло арахисовое и его фракции 1508 10 900



1508 90

10.41.22



10.41.52

Масло оливковое и его фракции 1509 10



1509 90



1510 00

10.41.23



10.41.53



С полным перечнем кодов растительных масел можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 27.05.2024 №676.

Косметика, бытовая химия и средства гигиены

Маркировка косметики, бытовой химии и средств личной гигиены введена поэтапно с 2025 года.

До 30 ноября 2026 года нужно промаркировать остатки бритв и лезвий, произведённых или ввезённых до 30 ноября 2025 года. С 1 декабря 2026 года продажа без маркировки запрещена.

Немаркированные остатки косметики и бытовой химии можно продавать до окончания срока годности.

С 1 июля 2026 года розничные продажи фиксируются через кассу.

До 1 июля 2028 года действует объёмно-сортовой учёт, затем вводится поэкземплярный.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки косметики, бытовой химии и средств гигиены

Наименование товара Код ОКПД2 Код ТН ВЭД Духи и туалетная вода 20.42.11 3303 Косметические средства

Средства для макияжа

(крем, пудра, маски, помада)

20.42.15



20.42.19

3304 Средства для волос (шампунь, лак, кондиционер) 20.42.12



20.42.14

3305

С полным перечнем кодов для косметики, бытовой химии и средств гигиены можно ознакомиться в Распоряжении Правительства РФ от 28.04.2018 №792-р, ред. от 07.02.2025.

Консервированная продукция

Маркировка консервов (рыбных, мясных, грибных, овощных и фруктовых) внедряется с 2024–2025 годов. Сейчас передаются данные только о вводе в оборот.

Немаркированные остатки можно продавать до окончания срока годности, если произведены или ввезены до установленных дат.

С 1 октября 2026 года — передача данных о розничной продаже и выводе из оборота, обязательный обмен УПД.

С 1 октября 2027 года — поэкземплярный учёт: коды Data Matrix на каждую единицу и передача сведений при передаче прав и выводе из оборота.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки консервированной продукции

Наименование товара Код ОКПД2 Код ТН ВЭД Рыбная консервная продукция 10.20.25.110



10.20.25.120

1604



Исключение:



1604310000



16043200010

Консервы из морепродуктов 10.20.34.110



10.20.34.120

1605



Исключение:



1605211000

Мясные консервы, в том числе субпродукты 10.13.15 1601



1602



С полным перечнем кодов для консервированной продукции можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 27.05.2024 №677.

Дезинфицирующие средства

С 1 марта 2025 года дезинфицирующие средства подлежат обязательной маркировке.

Остатки, произведённые или ввезённые до этой даты, нужно промаркировать до 28 февраля 2026 года. После этого продажа без маркировки запрещена.

С 1 марта 2026 года вводятся поэкземплярный учёт и обязательный ЭДО — данные передаются по каждой единице товара.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки дезинфицирующих средств

Наименование товара Код ОКПД2 Код ТН ВЭД Средства дезинфицирующие 20.20.14.000 3808 94 800 0 Кожные антисептики — дезинфицирующие средства 20.20.14.000 3808 94 800 0 Средства дезинфицирующие на основе четвертичных аммониевых солей 20.20.14 3808 94 100 0

С полным перечнем кодов для дезинфицирующих средств можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 30.11.2024 №1680.

Бакалея

В 2025 году введена маркировка отдельных видов бакалеи (снеки, соусы, специи, сухие супы, уксусы) — на товары наносятся коды Data Matrix.

Немаркированные остатки можно продавать до окончания срока годности — для продукции, произведённой или ввезённой до установленных дат в 2025 году.

С 1 октября 2026 года — передача данных о вводе и выводе из оборота в объёмно-сортовом формате, обмен УПД обязателен.

С 1 декабря 2027 года — поэкземплярный учёт при вводе в оборот и выводе вне розницы.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки бакалеи

Наименование товара Код ОКПД2 Код ТН ВЭД Какао-порошок с добавлением сахара 10.82.13 1805 00 000 0 Шоколад и продукты с какао 10.82.14



10.82.22 1806 10 900 0



1806 90 700 0

Изделия хлебобулочные сухарные, печенье 10.72.11



10.72.12

1905 90 550 0



1905 90 900 0



С полным перечнем кодов для бакалеи можно ознакомиться в Распоряжении Правительства РФ от 28.04.2018 №792-р.

Корма для животных

Маркировка сухих и влажных кормов для животных введена в 2024–2025 годах — производители и импортёры наносят коды Data Matrix на продукцию в потребительской упаковке.

В 2026 году разрешена продажа немаркированных остатков: сухие — произведённые или ввезённые до 1 октября 2024 года, влажные — до 1 марта 2025 года.

С 1 декабря 2026 года вводятся поэкземплярный учёт и обязательный обмен электронными УПД, включая передачу данных о списании и выводе из оборота.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки кормов для животных

Наименование товара Код ОКПД2 Код ТН ВЭД Сухой корм 10.92.10.100 2309 Сухой корм животного происхождения 10.92.10.110 2309 10 130 0 Сухой корм растительного происхождения 10.92.10.120 2309 10 330 0

С полным перечнем кодов для кормов для животных можно ознакомиться в Распоряжении Правительства РФ от 28.04.2018 №792-р, ред. от 07.02.2025.

Сладости и кондитерские изделия

С 1 сентября 2025 года участники рынка сладостей должны зарегистрироваться в «Честном ЗНАКЕ». Это подготовительный этап перед обязательной маркировкой. В 2026 году начнётся нанесение кодов Data Matrix.

Маркировка вводится поэтапно.

С марта 2026 года — для печенья, зефира, мармелада, пастилы и вафель.

С мая — для тортов и выпечки.

С июля — для шоколада, карамели, жевательной резинки и драже.

С 1 июля 2027 года появляются новые требования. Нужно маркировать наборы и групповые упаковки. Также станет обязательной передача данных о розничных продажах и списаниях через систему.

С 1 декабря 2028 года вводится поэкземплярный учёт. Он применяется при вводе товаров в оборот и при выводе не через кассу. Все операции фиксируются через электронный документооборот.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки сладостей и кондитерских изделий

Наименование товара Код ОКПД2 Код ТН ВЭД Кондитерские изделия из сахара 10.82.23.110 1704 Шоколад и шоколадные изделия 10.82.21.120 1806



Исключение 1806 10

Печенье, вафли, пряники, торты и пирожные промышленного производства 10.72.12 1905

С полным перечнем кодов для сладостей и кондитерских изделий можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 22.02.2020 №203.

Растворимые и завариваемые напитки

Маркировка растворимых напитков вводится поэтапно.

С 1 сентября 2025 года — обязательная регистрация в «Честном ЗНАКЕ».

С 1 декабря 2025 года — маркировка какао и напитков на его основе.

С 1 апреля 2026 года — маркировка чая.

С 1 июня 2026 года — маркировка кофе и цикория.

Далее:

С 1 июня 2027 года — передача данных о розничных продажах и обороте в объёмно-сортовом формате.

С 1 октября 2028 года — вводится поэкземплярный учёт.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки растворимых и завариваемых напитков

Наименование товара Код ОКПД2 Код ТН ВЭД Какао-порошок без сахара и подсластителей 10.82.13 1805 00 000 0 Какао-порошок с сахаром и подсластителем 10.82.14 1806 10 900 0 Готовые изделия, содержащие какао для напитков 10.82.14 1806 90 700 0

С полным перечнем кодов для растворимых и завариваемых напитков можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 31.05.2025 №809.

Безалкогольные напитки

С 1 сентября 2025 года маркировка безалкогольных напитков обязательна для всех видов упаковки и всех участников рынка.

До 28 февраля 2026 года — передача данных о вводе в оборот в объёмно-сортовом формате без поштучного учёта.

С 1 марта 2026 года — вводится поэкземплярный учёт и расширяется перечень маркируемых напитков.

Продажи фиксируются в системе при розничной реализации.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки безалкогольных напитков

Наименование товара Код ОКПД2 Код ТН ВЭД Напитки безалкогольные, содержащие добавки сахара 11.07.19.110 2202 10 000 0 Напитки безалкогольные, в том числе квас, морс, сок 11.07.19.190 2202 99 110 0 Безалкогольное пиво 11.05.10.160 2202 91 000 0

С полным перечнем кодов для безалкогольных напитков можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 31.05.2023 №887.

Безалкогольное пиво

Маркировка безалкогольного пива обязательна — код Data Matrix наносится на каждую единицу.

В 2026 году можно продавать немаркированные остатки, если товар произведён или ввезён до 1 октября 2024 года и срок годности более 365 дней.

С 1 марта 2026 года вводятся поэкземплярный учёт и обязательный обмен электронными УПД при передаче и списании.

На кассе действует разрешительный режим проверки.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки безалкогольного пива

Наименование товара Код ОКПД2 Код ТН ВЭД Безалкогольное пиво 11.05.10.110 2202 91 000 0 Напитки, изготавливаемые на основе пива 11.05.10.160 2202 91 000 0 Прочие напитки брожения 11.07.19.129 2202 91 000 0

С полным перечнем кодов для безалкогольного пива можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 30.11.2022 №2173.

Ветеринарные препараты

Обязательная маркировка ветеринарных лекарств действует с 2024 года. Эти правила распространяются на производителей, импортёров и продавцов. Работа без маркировки запрещена, за исключением остатков.

В 2026 году разрешено продавать немаркированные остатки до конца срока годности. Это возможно, если препараты произведены в России или ввезены до 1 октября 2024 года. Других послаблений не предусмотрено.

С 1 марта 2026 года вводится поэкземплярная прослеживаемость. Все операции с товарами нужно оформлять через электронный УПД. Для этого важно заранее подключиться к ЭДО и проверить обмен документами с контрагентами.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки ветеринарных препаратов

Наименование товара Код ОКПД2 Код ТН ВЭД Витамины прочие, включая природные концентраты 21.10.51 2936 90 000 9 Антибиотики прочие 21.10.51 2936 90 000 9 Экстракты желёз или других органов или их секретов ферментов 21.10.51 3001 20 100 0

С полным перечнем кодов для ветеринарных препаратов можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 21.12.2023 №2222.

Строительные материалы

Маркировка отдельных видов стройматериалов вводилась поэтапно с конца 2025 года. Производители и импортёры уже обязаны наносить коды Data Matrix.

С 1 мая 2026 года производителям запрещено поставлять строительные материалы без маркировки. Немаркированная продукция не допускается к обороту.

С 1 декабря 2026 года вводится поэкземплярный учёт. Нужно передавать данные о вводе товаров в оборот и их выводе. Информация фиксируется при продаже через кассу и при других операциях.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки строительных материалов

Наименование товара Код ОКПД2 Код ТН ВЭД Цемент белый, глинозёмистый и другие 23.51.1 2523 Гипс строительный 23.52.20.110 2520 10 000 0 Строительная смесь 23.63



23.64

3824 50

С полным перечнем кодов для строительных материалов можно ознакомиться в Распоряжении Правительства РФ от 28.04.2018 №792-р.

Медицинские изделия и принадлежности

С 1 марта 2026 года вводится поэкземплярный учёт отдельных медизделий — медицинских перчаток и товаров при недержании.

Данные по каждой единице передают в «Честный ЗНАК» все участники оборота: производители, импортёры, аптеки и медорганизации.

Все участники оборота медизделий должны использовать ЭДО.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки медицинских изделий и принадлежностей

Наименование товара Код ОКПД2 Код ТН ВЭД Слуховые аппараты, кроме частей и принадлежностей 32.50.13.190 9021 40 000 0 Компьютерные томографы 26.60.11.111 9022 12 000 0 Коронарные стенты, стент-системы 32.50.22.124 9021 90 900 9

С полным перечнем кодов для медицинских изделий и принадлежностей можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 31.05.2023 №894.

Детские игрушки и игры (товары для детей)

Маркировка детских игрушек обязательна с 2025 года — код Data Matrix наносится на каждую единицу.

До 31 августа 2026 года нужно промаркировать остатки, произведённые до 1 декабря 2025 года.

С 1 сентября 2026 года оборот немаркированных игрушек запрещён и передаются данные о выводе из оборота.

С 1 февраля 2027 года вводится поэкземплярный учёт при вводе в оборот.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки детских игрушек и игр

Наименование товара Код ОКПД2 Код ТН ВЭД Игрушки, изображающие животных или других существ, — мягкие 32.40.31 9503 00 410



9503 00 490 0

Куклы и игрушки, изображающие людей 32.40.32 9503 00 210 0



9503 00 290 0

Конструкторы и наборы конструкторов 32.40.39 9503 00 300 0



9503 00 700 0



С полным перечнем кодов для детских игрушек и игр можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 31.05.2025 №819.

Товары для автомобилистов

В 2026 году эксперимент по маркировке автозапчастей продолжается. Он охватывает фильтры, автомобильные стёкла, свечи зажигания, тормозные диски и колодки, а также колёса. Эксперимент продлён до 31 августа 2026 года, при этом сроки перехода на обязательную маркировку пока официально не установлены.

С 1 апреля 2026 года для отдельных видов смазочных материалов и автожидкостей вводится полный поэкземплярный учёт.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки товаров для автомобилистов

Наименование товара Код ОКПД2 Код ТН ВЭД Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые 22.11.11 4011 10 000 0 Шины и покрышки пневматические для мотоциклов, мотороллеров, мопедов новые 22.11.12.110 4011 40 Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов или грузовых автомобилей новые 22.11.12.110 4011 20

С полным перечнем кодов для товаров для автомобилистов можно ознакомиться в Распоряжении Правительства РФ от 28.04.2018 №792-р.

Моторные масла

Остатки моторных масел, учтённые на складе на 1 декабря 2025 года, нужно промаркировать. Срок нанесения кодов — до 31 марта 2026 года. После этого возможность маркировки остатков будет закрыта.

С 1 апреля 2026 года усиливается контроль оборота моторных масел. Участники обязаны передавать данные о вводе и выводе товара из оборота. Учёт ведётся по каждой единице продукции.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки моторных масел

Наименование товара Код ОКПД2 Код ТН ВЭД Моторные масла: универсальные, синтетические, минеральные, всесезонные 19.20.29.111



19.20.29.112

2710 19 820 0 Трансмиссионные масла, для шестерён и редукторов 19.20.29.111



19.20.29.112

2710 19 880 0 Смазочные материалы 19.20.29.111



19.20.29.119

3403 19 100 0



3403 19 900 0



С полным перечнем кодов для моторных масел можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 30.11.2024 №1683.

Автохимия и автокосметика

Маркировка смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей, в том числе тормозных жидкостей и антифризов, является обязательной.

Ключевые даты:

С 1 марта 2025 года — обязательная регистрация всех участников оборота в системе «Честный ЗНАК».

С 1 сентября 2025 года — обязательная маркировка при производстве и импорте.

До 31 октября 2025 года — разрешена продажа ранее закупленных немаркированных остатков.

С 1 ноября 2025 года — продажа немаркированной продукции запрещена.

С 1 апреля 2026 года — обязательная передача сведений о выводе из оборота (через ККТ при рознице, поэкземплярный учёт — при иных операциях).

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки автохимии и автокосметики

Наименование товара Код ОКПД2 Код ТН ВЭД Масла моторные 19.20.29.111



19.20.29.112 2710 19 820 0 Масла трансмиссионные 19.20.29.120



19.20.29.190

2710 19 880 0 Средства смазочные 19.20.29.210 3403 19 100 0



3403 19 900 0



С полным перечнем кодов для автохимии и автокосметики можно ознакомиться в Распоряжении Правительства РФ от 28.04.2018 №792-р.

Биологически активные добавки (БАД)

С 1 марта 2026 года стартует третий этап обязательной маркировки БАДов.

Производители из расширенного перечня должны зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК» и наносить коды Data Matrix. Вводится поэкземплярный учёт — данные о каждой единице передаются при продаже через кассу и при списании.

Импортёрам разрешён ввоз без кодов с 1 по 31 марта 2026 года, но промаркировать товар нужно до реализации или передачи.

Немаркированные остатки можно продавать:

до 31 августа 2026 года со сроком годности до 3 лет;

до 31 августа 2027 года со сроком годности более 3 лет.

БАДы, произведённые после 1 марта 2026 года, подлежат поштучному учёту.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки БАДов

Наименование товара Код ОКПД2 Код ТН ВЭД БАДы на основе витаминов 10.89.19.210 2106 90 980 3 Препараты, содержащие витамины 21.20.10.110 3004 50 000 1



3004 50 000 2

Рыбий жир 10.43.10 1504

С полным перечнем кодов для БАДов можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 31.05.2023 №886.

Спортивное питание (спортпит)

Обязательная маркировка спортивного питания действует с 1 октября 2025 года. На каждую единицу наносится код Data Matrix после регистрации в системе «Честный ЗНАК».

С 1 марта 2026 года — поэкземплярный учёт при выводе из оборота.

До 31 августа 2026 года нужно промаркировать остатки.

С 1 сентября 2026 года продажа немаркированных остатков запрещена.

С 1 марта 2027 года — поэкземплярный учёт при вводе в оборот (передача данных по каждой единице).

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки спортивного питания

Наименование товара Код ОКПД2 Код ТН ВЭД Белковые концентраты, протеиновые смеси 10.89.19, 10.89.13 2106 90, 3502, 3504 Спортивные батончики, смеси (в т.ч. протеиновые) 10.89.19, 10.82.23 2106 90, 1806 БАДы (Омега-3, витаминные комплексы) 10.89.19, 10.89.15, 21.20.24 2106 90, 1517, 3004

С полным перечнем кодов для спортивного питания можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 31.05.2023 №811.

Технические средства реабилитации

Технические средства реабилитации (ТСР) нельзя продавать без маркировки.

С 1 марта 2025 года в систему передаются сведения обо всех случаях выбытия.

С 1 февраля 2026 года производители и импортёры маркируют новые виды ТСР, а также вводятся поэкземплярный учёт при выводе из оборота и обязательный ЭДО.

Остатки, ввезённые или произведённые до 31 января 2026 года, нужно промаркировать до 28 февраля 2027 года.

С 1 марта 2027 года оборот ТСР без маркировки полностью запрещён.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки технических средств реабилитации

Наименование товара Код ОКПД2 Код ТН ВЭД Трость, костыли 32.50.13.190 6602 00 000 0 Кресла-коляски 32.92.10 8713 10 000 0 Ортопедическая обувь 15.20.13 6403–6405

С полным перечнем кодов для технических средств реабилитации можно ознакомиться в Постановлении Правительства от 31.05.2024 №744.

Бутилированная питьевая вода

В 2026 году для бутилированной воды сохраняется поэкземплярный учёт и усиливается контроль.

С 13 января 2026 года без указания разрешительных документов в карточке товара ввод в оборот невозможен.

С 1 марта 2026 года — автоматические штрафы, передача данных по каждой единице через ЭДО обязательна.

Оборот немаркированной упакованной воды запрещён (старые партии — по прежним правилам до окончания срока годности).

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки бутилированной питьевой воды

Наименование товара Код ОКПД2 Код ТН ВЭД Вода, включая природные или искусственные минеральные 11.07.11 2201 Вода, включая минеральные и газированные 11.07.11 2202 10 000 0 Прочая питьевая вода 11.07.11.150 2201 90 000 0

С полным перечнем кодов для бутилированной питьевой воды можно ознакомиться в Постановлении Правительства от 02.11.2000 №841, ред. от 19.01.2026.

Велосипеды и велосипедные рамы

В 2024 году в России ввели обязательную маркировку велосипедов.

Все этапы перехода на маркировку уже завершены. Сейчас требования действуют в полном объёме. Они одинаковы для производителей, импортёров и продавцов велосипедов.

Основные коды ТН ВЭД и ОКПД2 для маркировки велосипедов и велосипедных рам

Наименование товара Код ОКПД2 Код ТН ВЭД Велосипеды двухколёсные и прочие 30.92.10 8712 00 Велосипеды с электродвигателем или вспомогательным двигателем 30.91.11.120 8711 Велосипедные рамы 30.91.20 8714 91 100

С полным перечнем кодов для велосипедов и велосипедных рам можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 23.05.2024 №645.

Экспериментальная маркировка товаров в 2026 году

Маркировка каждой товарной группы начинается с эксперимента — участие на этом этапе добровольное, чтобы бизнес успел подготовиться.

После завершения эксперимента маркировка становится обязательной: все участники должны подключиться к системе «Честный ЗНАК» и передавать данные по установленным правилам.

Рассмотрим подробнее экспериментальные товарные группы в 2026 году.

Оптоволоконная продукция

Период проведения эксперимента с 1 декабря 2023-го по 31 августа 2026 года — Постановление Правительства РФ от 16.11.2023 №1929.

Наименование товара Код ТН ВЭД Волокна оптические 9001 10 900 1 Кабели волоконно-оптические 8544 70 000 0

Радиоэлектроника

Эксперимент по маркировке радиоэлектроники завершается 28 февраля 2026 года. С 1 мая 2026 года маркировка станет обязательной. Требования закреплены Постановлением Правительства РФ от 28.11.2025 №1954.

С 1 марта 2026 года все участники оборота обязаны зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК» — без этого работать с продукцией нельзя.

С 1 мая 2026 года вводится обязательная маркировка для производителей и импортёров: коды наносятся на товар, после чего он вводится в оборот.

До 30 ноября 2026 года нужно промаркировать остатки, произведённые до 1 мая.

С 1 декабря 2026 года оборот немаркированной радиоэлектроники запрещён. За нарушение предусмотрена ответственность.

Товары ТН ВЭД ОКПД2 Выпрямители 8504 40 830 0 27.11.50.120



27.90.11.900

Преобразователи статические 8504 40 910 0 27.11.50.120 Реле на напряжение не более 1 000 В 8536 49 000 0 27.12.24

Слабый алкоголь

Эксперимент по маркировке проходит с 1 июля 2024-го по 31 августа 2026 года. На этом этапе требования носят тестовый характер. Участие в эксперименте добровольное.

В рамках эксперимента сейчас маркируют пиво и слабоалкогольные напитки. Также в перечень добавлен слабый алкоголь крепостью до 9% включительно. Это закреплено Постановлением Правительства РФ от 06.05.2024 №585.

Продукция ТН ВЭД ОКПД2 Отдельные виды алкогольной продукции с содержанием этилового спирта (крепостью) в готовой продукции до 9% включительно 2206 00 590 1



2206 00 390 1



2206 00 890 1

11.01.10.400



11.03.10.300



11.01.10.410



Школьные учебники

При маркировке учебной литературы требования касаются участников оборота. К ним относятся издательства, типографии, магазины и маркетплейсы. Именно они обязаны работать с системой маркировки.

Библиотеки, школы и институты в обороте не участвуют. Они считаются конечными покупателями. Требования по маркировке на них не распространяются.

Наименование товара Код ТН ВЭД Учебники печатные общеобразовательного назначения 4901 99 000 0

Отопительные приборы

Эксперимент по маркировке отопительных приборов проходит с 1 апреля 2024-го по 31 августа 2026 года — Постановление Правительства РФ от 26.03.2024 №373.

Наименование товара Код ТН ВЭД Радиаторы центрального отопления и их секции, включая чугунные, стальные, алюминиевые, биметаллические, из прочих металлов 7322 11 000 0



7322 19 000 0



7616 99 100 2



7616 99 100 3



Кабельно-проводниковая продукция

Даты проведения эксперимента: 20 мая 2024-го — 28 февраля 2026 года. Регулирует пилотный проект Постановление Правительства РФ от 04.05.2024 №582.

Товары ТН ВЭД ОКПД2 Кабели и провода на напряжение 1 000 В 8544 49 999 0 27.32.13.110 Кабели и провода с изолированными проводниками диаметром более 0.51 мм на напряжение не более 1 000 В 8544 49 910 8 27.32.13.110

Пиротехника и огнетушители

Эксперимент по маркировке проходит с 1 июля 2024-го по 31 августа 2026 года. Сроки и перечень товаров утверждены Постановлением Правительства РФ от 27.06.2024 №867. Участие в эксперименте добровольное.

В эксперимент включено более десяти видов продукции. Среди них огнетушители, пожарные оповещатели и пиротехника. Перечень товаров может быть расширен в рамках проекта.

Продукция ТН ВЭД Изделия пиротехнические бытового назначения развлекательного характера 1–3 класс 3604 Огнетушители 8424 10 000 0 Составы и заряды для огнетушителей 3813 00 000 0

Полимерные трубы

Период проведения эксперимента с 25 октября 2024-го по 31 августа 2026 года. Документ, регулирующий пилотный проект, — Постановление Правительства РФ от 24.10.2024 №1424.

Товар ТН ВЭД Трубы бесшовные и нарезанные на отрезки 3917 21 100 0 Трубы из полимеров пропилена 3917 22



Исключение 3917 22 900 1

Трубы из полимеров винилхлорида 3917 23



Исключение 3917 23 100 1



Автозапчасти

Период проведения эксперимента с 25 февраля 2025-го по 31 августа 2026 года. О правилах, сроках и товарах указано в Постановлении Правительства РФ от 22.02.2025 №202.

Товар ТН ВЭД Фильтры 4823 90 859 7 Стекло упрочнённое безопасное 7007 21 200 1 Стекло многослойное безопасное 7007 21 200 9

Товары для дома и интерьера

Даты эксперимента: 1 октября 2025-го — 31 августа 2026 года. Регулирует процедуру Постановление Правительства РФ от 20.09.2025 №1458.

Товар ТН ВЭД Посуда, столовые приборы и прочая кухонная и хозяйственная утварь 3924 10 000 0 Изделия для мытья и уборки 6307 10

Средства гигиены

Эксперимент в этой товарной группе проходит с 25 сентября 2025-го по 31 августа 2026 года — Постановление Правительства РФ от 20.09.2025 №1457.

Наименование товара ТН ВЭД Щётки зубные, включая для зубных протезов 9603 21 000 0 Щётки для волос 9603 29 300 0 Помазки для бритья, щёточки для ногтей, щёточки для ресниц 9603 29 800 0

Медицинские изделия 2.0

Пилотный проект предусматривает, что сама программа будет проходить в несколько этапов, и 28 февраля 2026 года станет лишь датой окончания одного из них, а не завершения всего проекта.

Первый этап — с 1 сентября 2024 по 28 февраля 2026. Включает маркировку таких изделий, как презервативы, шприцы, инфузионные системы, медицинские маски, салфетки, пробирки, аппараты терапии, инкубаторы для новорождённых и косметические импланты.

Второй этап — с 1 октября 2025 по 28 февраля 2026. На этот этап планируется добавить новые категории — например, глюкометры, тест-полоски для глюкометров, тонометры и экспресс-тесты.

Третий этап — с 1 января 2026 по 31 августа 2026. На этой фазе предлагается ввести маркировку ещё большего круга изделий, таких как наборы реагентов для диагностики, хирургические шовные материалы и эндопротезы.

Продукция ТН ВЭД ОКПД2 Шприцы 9018 31 32.50.11.190 Презервативы 4014 10 000 0 22.19.71.110

Законы об обязательной маркировке товаров

Систему маркировки регулируют несколько ключевых документов.

Базовый — Федеральный закон от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». Он устанавливает общие принципы маркировки.

Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, утверждён Распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 №792-р. Список регулярно обновляется, поэтому перед началом работы важно проверить, входит ли товар в него.

Для отдельных товарных категорий действуют специальные нормативные акты. Полный перечень документов опубликован на сайте «Честного ЗНАКА».

Как бизнесу подготовиться к маркировке товаров в 2026 году

Подготовка к работе с маркированными товарами проходит по стандартному алгоритму. Он одинаков для большинства товарных групп. Ниже — основные шаги, которые нужно пройти бизнесу.

Шаг 1. Получите УКЭП.

Для работы с системой «Честный ЗНАК» нужна усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).

Её получают в удостоверяющем центре ФНС. Подпись оформляется на защищённом носителе (Рутокен или JaCarta).

Без УКЭП вы не сможете:

зарегистрироваться в системе;

подписывать документы;

работать с ЭДО;

вводить товары в оборот.

Шаг 2. Подготовьте техническую базу.

Перед регистрацией проверьте:

компьютер с актуальной ОС (Windows или macOS);

современный браузер;

установленное криптографическое ПО (например, КриптоПро);

корректную работу носителя с подписью.

Если планируется розничная продажа, дополнительно потребуются:

онлайн-касса с поддержкой ФФД 1.2;

оператор фискальных данных (ОФД) с интеграцией с системой маркировки.

Шаг 3. Подключитесь к электронному документообороту (ЭДО).

ЭДО обязателен для обмена УПД с кодами маркировки. Через него передаются сведения о приёмке и отгрузке товаров. Важно убедиться, что оператор ЭДО интегрирован с системой «Честный ЗНАК».

Шаг 4. Зарегистрируйтесь в системе «Честный ЗНАК» (ГИС МТ).

Регистрация проходит онлайн с использованием УКЭП. В личном кабинете необходимо:

выбрать роль (производитель, импортёр, оптовик, розница);

указать оператора ЭДО;

добавить товарные группы;

заполнить профиль компании;

подписать необходимые документы.

После проверки вы получаете полный доступ к системе.

Шаг 5. Опишите товары в Национальном каталоге (для производителей и импортёров).

Если вы производите или импортируете товар, нужно создать карточки продукции. В карточке указывают:

наименование;

бренд;

состав;

характеристики;

код ТН ВЭД.

После регистрации товара ему присваивается код GTIN. Без этого невозможно заказать коды маркировки.

Шаг 6. Закажите и оплатите коды маркировки (для производителей и импортёров).

Коды Data Matrix заказываются через личный кабинет. После оплаты коды становятся доступны для использования. Их можно выгрузить и передать на производство для нанесения.

Коды наносятся:

на каждую единицу товара;

либо на упаковку.

Важно проверить читаемость и корректность нанесения. Некачественная печать может привести к отказу в приёмке или продаже.

Шаг 7. Оформите таможенные процедуры (для импортёров).

Если товар ввозится в Россию, коды маркировки указываются в таможенной декларации. После выпуска декларации сведения передаются в систему автоматически.

Шаг 8. Введите товар в оборот.

После производства или прохождения таможни оформляется документ «Ввод в оборот». Только после этого товар получает статус «В обороте» и может продаваться. Без ввода в оборот реализация запрещена.

Шаг 9. Настройте оборудование для продажи.

Для розницы потребуется:

2D-сканер для считывания кодов Data Matrix;

онлайн-касса с поддержкой ФФД 1.2;

товароучётная система с интеграцией с маркировкой.

Сканер считывает код, касса передаёт данные через ОФД в систему, и товар автоматически выводится из оборота.

Шаг 10. Передавайте товар следующему участнику оборота.

При отгрузке оформляется УПД через ЭДО. Сведения о передаче прав фиксируются в системе. Ответственность за товар переходит новому владельцу после подтверждения документа.

ПРИМЕР Итоговая логика процесса Для производителя: УКЭП → регистрация → каталог → заказ кодов → нанесение → ввод в оборот → отгрузка. Для импортёра: УКЭП → регистрация → каталог → заказ кодов → таможня → ввод в оборот → продажа. Для розницы: УКЭП → регистрация → ЭДО → ОФД → касса и сканер → приёмка → продажа → вывод из оборота.

Требования к обязательной маркировке товаров

Расположение этикетки

Главное правило: покупатель должен свободно увидеть и прочитать этикетку до покупки. Информация не должна быть скрыта или требовать дополнительных действий.

Текст обязан быть чётким и разборчивым. Мелкий шрифт, плохой контраст или размытые надписи — нарушение. Формат размещения может быть любым: наклейка, печать на упаковке, навесной ярлык.

Обязательные сведения нельзя размещать там, где их видно только после вскрытия упаковки.

Для отдельных товаров действуют специальные требования. Например, для одежды и текстиля ГОСТы устанавливают конкретное место размещения бирки.

Данные этикетки

Этикетка — это обязательный источник информации для покупателя. По закону «О защите прав потребителей» на ней указывают основные сведения о товаре и его производителе.

Обязательно должны быть:

наименование товара;

данные производителя или импортёра (название и адрес);

страна производства;

состав (если важен для товара);

срок годности или срок службы;

размер, вес или объём.

Также размещают знак EAC — подтверждение соответствия требованиям ЕАЭС.

Дополнительно могут указывать штрихкод, артикул и товарный знак. Для товаров с обязательной маркировкой размещают код Data Matrix.

Принтер и касса

Принтер для печати этикеток и кодов. Для маркировки нужен принтер, который печатает этикетки и коды. Чаще всего выбирают модели «АТОЛ», «Штрих-М», «Пирит» и другие популярные бренды. Они просты в работе и подходят для розницы. Выбор зависит от объёма печати и бюджета.

Онлайн-касса с актуальным программным обеспечением. Онлайн-касса должна работать с маркировкой. Она обязана добавлять код в чек при продаже товара. Также касса должна поддерживать формат фискальных данных ФФД 1.2. Перед началом работы проверьте, что ПО обновлено.

Сканер кода Data Matrix

2D-сканер нужен для работы с маркированными товарами. Он передаёт в систему «Честный ЗНАК» данные о продаже и выводе товара из оборота. В некоторых случаях вместо сканера можно использовать камеру кассы или смартфон. Главное, чтобы устройство поддерживало считывание кодов.

Часто 2D-сканер идёт в комплекте с терминалом сбора данных. ТСД помогает учитывать товар при приёмке, отгрузке и инвентаризации. С ним проще работать с остатками и контролировать склад. Это особенно удобно, если товаров много.

Налоговый режим

Налоговый режим при работе с маркировкой зависит от товара, дохода и формы бизнеса – ИП или ООО. Главное изменение 2026 года — многие плательщики УСН становятся плательщиками НДС.

УСН — самый универсальный режим. С 2026 года при доходе свыше 20 млн ₽ обязателен НДС. Можно выбрать ставку 5 или 7% без вычетов или 22% с вычетами. Лимит дохода — 490,5 млн ₽.

ПСН — только для ИП с доходом до 20 млн ₽. Есть ограничения: нельзя применять для торговли лекарствами, одеждой, обувью и меховыми изделиями.

АУСН — для малого бизнеса – до 60 млн ₽ и до 5 сотрудников. НДС не уплачивается.

ОСНО — для крупного бизнеса. Ставка НДС — 22%, учёт самый сложный.

Маркировка товаров на маркетплейсах в 2026 году

Маркировка товаров на Ozon

Маркетплейс проверяет наличие кодов маркировки. Без них Ozon не примет товар, поэтому вся продукция должна быть промаркирована заранее.

Требования к коду: размер не менее 20×20 мм, лучше печатать на термотрансферной этикетке, иначе код может повредиться и товар придётся вывозить и маркировать заново.

FBS и realFBS: код указывают при сборке заказа в личном кабинете. После завершения сборки редактировать его нельзя. Продавец обязан самостоятельно вывести коды из оборота в «Честном ЗНАКЕ» и при возврате ввести их обратно.

FBO: каждая единица маркируется до отправки на склад. После приёмки Ozon направляет УПД через ЭДО.

Маркировка товаров на Wildberries

Если товар подлежит маркировке, продавец обязан сообщить об этом маркетплейсу и нанести код Data Matrix — без него товар не примут. Это правило действует для FBO и FBS.

Требования к коду: рекомендуемый размер 22×22 мм, чёрный шрифт.

FBO: товар поставляется на склад, коды сканируются, площадка направляет УПД через ЭДО. Маркетплейс сам выводит коды из оборота и возвращает их после продажи.

FBS: после продажи продавец в течение 3 дней обязан самостоятельно вывести коды из оборота в «Честном ЗНАКЕ» (документ «Вывод из оборота»).

За нарушение сроков для юрлиц предусмотрен штраф от 10 000 до 300 000 ₽.

Маркировка товаров на Яндекс Маркете

Яндекс Маркет принимает маркируемые товары только с кодами «Честного ЗНАКА». Без кода магазин могут заблокировать.

FBS, Экспресс, DBS: коды указывают при обработке заказа. Без внесения кода нельзя перевести заказ в статус отгрузки. После продажи продавец обязан вывести товар из оборота в «Честном ЗНАКЕ» в течение 3 рабочих дней.

FBY: коды указывают в заявке на поставку и передают через ЭДО в УПД. Если товар не принят, его нужно вывести и промаркировать заново.

Если маркетплейс не вывел код после продажи, продавец делает это самостоятельно в течение 3 рабочих дней.

Штрафы и ответственность за нарушения правил обязательной маркировки

За производство, ввод в оборот и продажу товаров без кодов маркировки предусмотрены штрафы. За торговлю немаркированными товарами в особо крупных объёмах или подделку кодов можно получить лишение свободы.

Сумма штрафа зависит от размера партии товара и категории нарушителя. Чем крупнее партия и серьёзнее нарушение, тем выше наказание. Поэтому важно заранее промаркировать все товары и вести учёт правильно.