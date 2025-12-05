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Маркировка
Маркировка

Штрафы за отсутствие маркировки «Честный ЗНАК»

Работа с немаркированным товаром — один из самых серьёзных рисков для российского бизнеса. Речь идёт не только о штрафах, которые могут достигать 300 000 ₽, но и о полной конфискации всей партии.

24.02.2026
20 578
20 578

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Упростим работу с маркировкой

Продвинутый ЭДО от Точка Банк ускоряет передачу кодов маркировки: пара кликов, и УПД уже у партнёра
Оставить заявку

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

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Авторы

В этой статье Точка Банк разберёт, как выстроить процесс, чтобы маркировка перестала быть источником стресса и превратилась в удобный инструмент контроля. А также покажет, как автоматизация через ЭДО помогает избежать ошибок и снизить риски для компании.

Коротко
Штрафы за работу с немаркированным товаром ужесточаются: за отсутствие маркировки «Честный ЗНАК» бизнесу грозит штраф до 300 000 ₽ и конфискация всей партии. Ошибки или задержки в передаче данных фиксируются автоматически.
Главные риски — продажа товара без кодов, неподписанные УПД и несвоевременная передача сведений. Надёжный способ избежать штрафов — подключить ЭДО, который автоматически отправляет данные в «Честный ЗНАК» и снижает количество ошибок почти до нуля. Маркировка становится не только обязанностью, но и инструментом контроля и прозрачности для бизнеса.

Обязательная маркировка: что изменилось для бизнеса

Участие в системе «Честный ЗНАК» перешло из категории рекомендаций в законодательную обязанность. Правовой основой служит Федеральный закон от 31.12.2017 №487-ФЗ. Государственная система учёта товаров присваивает каждой единице продукции уникальный идентификатор — код Data Matrix, который позволяет отследить весь её путь.

Для предпринимателя это стало настоящей цифровой революцией в логистике и учёте. Теперь можно за несколько минут проверить легальность всей партии товара, просто отсканировав код.

Что даёт маркировка предпринимателям:

  • гарантию легальности операций и защиту от контрафакта;
  • контроль над движением товаров от производства до прилавка;
  • усиление доверия со стороны покупателей и деловых партнёров.

Под обязательную маркировку попадают товарные группы — от продуктов питания до промышленных товаров. Актуальный перечень рекомендуется проверять на официальном портале честныйзнак.рф. 

Какие товары подлежат обязательной маркировке

Практически любой розничный бизнес так или иначе сталкивается с маркировкой. Рассмотрим несколько примеров маркированных товаров по требованию «Честного ЗНАКА».

  • Одежда, обувь и аксессуары. От футболок до кожаных курток — каждая единица теперь имеет свой цифровой паспорт.
  • Парфюм и косметика. Духи, туалетная вода и даже некоторые виды декоративной косметики подлежат обязательной маркировке.
  • Шины и диски. Все шины для легковых и грузовых автомобилей должны быть промаркированы.
  • Фототехника. Фотоаппараты, объективы и вспышки — без кода Data Matrix их продажа незаконна.
  • Товары для детей. Велосипеды, коляски, автокресла — здесь маркировка служит дополнительной гарантией безопасности.
  • Молочная продукция. Сыры, йогурты, мороженое, сливочное масло — продукты, которые ежедневно продаются в каждом супермаркете.
  • Табак и никотин. Сигареты, вейпы, жидкости для электронных сигарет — группа с самыми строгими штрафами.
ПРИМЕР
Зайдите на сайт «Честного ЗНАКА», откройте перечень товаров и воспользуйтесь поиском по ОКПД2 или по названию. Так вы быстро найдёте нужную категорию и избежите ошибок и штрафов в будущем.

Штрафы за нарушения правил маркировки

Размер финансовых взысканий напрямую зависит от характера нарушения и организационно-правовой формы бизнеса. Наиболее строгие санкции применяются к юридическим лицам. Ответственность установлена ст. 15.12 КоАП РФ.

Сводная таблица штрафов для бизнеса

Вид нарушенияИндивидуальные предприниматели (ИП)Юридические лица
Производство немаркированных товаров, кроме алкоголя и табака5 000–10 000 ₽

плюс конфискация товара		50 000–100 000 ₽

плюс конфискация товара
Продажа, хранение, перевозка немаркированных товаров, кроме алкоголя и табака5 000–10 000 ₽

плюс конфискация товара
50 000–300 000 ₽

плюс конфискация товара
Производство немаркированного алкоголя или табака300 000–500 000 ₽

плюс конфискация товара
700 000–1 000 000 ₽

плюс конфискация товара
Оборот немаркированного алкоголя или табака300 000–500 000 ₽

плюс конфискация товара
1 000 000–1 500 000 ₽

плюс конфискация товара
Нарушение сроков либо порядка передачи сведений в систему мониторингаПредупреждение или

1 000–10 000 ₽
50 000–100 000 ₽

Самое распространённое нарушение — несвоевременная передача данных в систему. Именно здесь автоматизация через электронный документооборот (ЭДО) даёт максимальный эффект.

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Помимо штрафов, за ошибки в маркировке компанию и её руководителей могут ждать более серьёзные последствия.

Уголовная ответственность по ст. 171.1 УК РФ

Уголовное дело — это уже крайняя степень риска. Она наступает, если оборот немаркированного товара превысил крупную сумму.

Пороги для уголовной ответственности:

  • Алкоголь, табак, никотин: крупная сумма — от 100 000 ₽, особо крупная — от 1 000 000 ₽.
  • Продукты питания: крупная сумма — от 400 000 ₽, особо крупная — от 1 500 000 ₽.
  • Остальные товары: обувь, одежда, парфюмерия и т.д.: крупная сумма — от 1 500 000 ₽, особо крупная — от 6 000 000 ₽.

Личные риски для руководителя: за работу с немаркированным товаром в особо крупном размере предусмотрено наказание:

  • крупный штраф от 1 000 000 ₽ и выше;
  • принудительные работы;
  • лишение свободы до 6 лет.

Уголовная ответственность возникает при крупных, систематических нарушениях или при работе с контрафактной продукцией. Разовый и незначительный проступок чаще ограничивается административным штрафом.

Экспертное мнение

Ошибки при маркировке товаров чаще всего возникают не намеренно, а из‑за отсутствия системы во взаимодействии бухгалтерии, склада и электронного документооборота. Если УПД подписан позже срока или коды маркировки присвоены до продажи товара, система фиксирует расхождение автоматически — и формально это уже оборот немаркированного товара.


На практике бизнесу важно настроить три контрольные точки: автоматическую проверку кодов при приёмке товаров, блокировку реализации до подписания УПД и регулярную сверку остатков с данными в «Честном ЗНАКЕ». Интеграция ЭДО с учётной системой позволяет закрыть эти риски — сведения передаются в систему мониторинга сразу после подписания документа, а человеческий фактор сводится к минимуму.

При грамотной настройке процессы маркировки становятся не источником штрафов, а инструментом прозрачного учёта и внутреннего контроля.

Ксения ШубниковаЭксперт по бухгалтерии и ЭДО

Как избежать штрафов за маркировку: простая инструкция

Штрафы за маркировку — это та головная боль, которую можно и нужно предотвратить. Бизнесу не придётся разбираться с проверками и потерями, если выстроить процессы заранее.

Чтобы держать всё под контролем:

  1. Зарегистрируйтесь в «Честном ЗНАКЕ». Это первый и обязательный шаг. Убедитесь, что компания не просто занесена в систему, а активно в ней работает.
  1. Подключите электронный документооборот. ЭДО с интеграцией автоматически передаёт данные в «Честный ЗНАК» при подписании документов. 
  2. Проверяйте контрагентов. Перед сделкой уточните, готовы ли ваши партнёры к работе с маркировкой. 
  3. Проведите пробный запуск. Протестируйте процессы на небольшой партии товара, чтобы убедиться, что все звенья цепи работают как надо.
  4. Обучите команду. Убедитесь, что сотрудники, которые работают с кодами маркировки, знают, как это делать правильно. 

Следуя этим шагам, вы создадите для бизнеса понятную и безопасную среду, где маркировка перестанет быть поводом для беспокойства.

Инструкция по приёмке маркированного товара

Рассмотрим пошаговую инструкцию по приёмке товара: 

  1. Получите документы от поставщика. Основной документ — УПД с кодами маркировки. Он должен быть подписан электронной подписью. Без УПД с кодами вы не сможете легально принять товар.
  2. Проверьте целостность кодов. Осмотрите коробки. Все ли кроссовки имеют неповреждённые коды Data Matrix. Например, если код на одной из коробок стёрт, приёмку по этой позиции нужно приостановить.
  3. Сверьте коды в документах и на товаре. Это можно сделать выборочно. Отсканируйте 3–5 кодов из разных коробок и убедитесь, что они есть в УПД. 
  4. Подпишите УПД в ЭДО. Как только убедились, что коды совпадают, подписывайте документ. Данные автоматически уйдут в «Честный ЗНАК». 
Отправляйте УПД за пару кликов
Система сама проверит коды маркировки в УПД, спишет товары с вашего баланса и передаст данные в «Честный ЗНАК»

Готовьтесь к проверкам заранее

Чтобы данные в «Честном ЗНАКЕ» всегда совпадали с реальностью, подключите ЭДО. Система автоматически обновляет коды сама сразу после подписания документов.

Кто контролирует соблюдение требований и как проходят проверки

Соблюдение правил маркировки контролируют несколько ведомств. Главный надзорный орган — Роспотребнадзор, которому помогают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Федеральная таможенная служба (ФТС), если товары пересекают границу.

Проверки могут быть плановыми или внезапными. Например, если покупатель пожаловался, что не смог проверить код в приложении «Честный ЗНАК». Проверка также возможна, если система автоматически обнаружила расхождения.

С 2025 года стандартный сценарий проверки выглядит так:

  1. Система «Честный ЗНАК» сама фиксирует аномалию. Например, код был выведен из оборота на одном складе, но не появился в качестве ввезённого на другом.
  2. Роспотребнадзор получает уведомление и запрашивает документы дистанционно. Это этап документарной проверки.
  3. Если объяснения не устроили инспекторов, следует выездная проверка. На месте проверяющие отсканируют несколько единиц товара, чтобы сверить факт с документами.
  4. В сложных случаях проводится контрольная закупка для фиксации нарушения в реальных условиях.

Лучшая стратегия — сделать вашу цифровую историю в системе безупречной, чтобы у проверяющих не возникало вопросов ещё до выезда.

Практически каждая проверка начинается с анализа цифрового следа в системе. Все операции видны онлайн, и расхождения становятся заметны мгновенно.

Вопросы по теме

Размеры штрафов для ИП и для ООО отличаются?

Формально — да, для ИП штрафы значительно ниже. Например 5 000–10 000 ₽ против 50 000–300 000 ₽ за продажу без маркировки. Главные риски одинаковы: полная конфискация немаркированной партии и приостановление деятельности на 90 суток. Для малого бизнеса такая приостановка часто означает большие финансовые потери, чем сам штраф.

Это разовый штраф или штрафуют за каждую единицу немаркированного товара?

Штраф накладывается за факт нарушения, но размер может быть увеличен при крупных партиях товара.

Кто выписывает штраф и как проходит проверка?

Штрафы выписывает Роспотребнадзор на основании протокола проверки. Процесс включает анализ данных в системе и выездные мероприятия.

Что опаснее: отсутствие маркировки или ошибки в ней?

Оба нарушения одинаково опасны, но поддельные коды влекут более строгую ответственность.

Могут ли конфисковать товар за отсутствие маркировки?

Не просто могут, а делают это в 100% случаев выявленного нарушения. Изъятию подлежит вся партия товара, которая не была должным образом оформлена в системе. Вернуть её после суда практически невозможно. Это прямой и безвозвратный убыток.

Могут ли приостановить деятельность из-за нарушений по маркировке?

Да, при повторных или грубых нарушениях деятельность могут приостановить до 90 суток.

Влияют ли штрафы за маркировку на репутацию бизнеса в проверяющих органах?

Да, неоднократные штрафы повышают внимание контролирующих органов и риск внеплановых проверок.

Есть ли ответственность бухгалтера или директора лично?

При грубых нарушениях возможно привлечение к субсидиарной ответственности.

Можно ли оспорить штраф за маркировку?

Да, в течение 10 дней через вышестоящий орган или суд.

Дают ли предупреждение за первое нарушение или сразу штраф?

Как правило, выписывают штраф, но размер могут смягчить при первом нарушении.

Что будет, если я просто не знал, что товар нужно маркировать?

Незнание не освобождает от ответственности, но может быть учтено как смягчающее обстоятельство.

Проверяют ли маркировку при закупках по 44-ФЗ и какая ответственность за нарушение?

Да, проверяют. Нарушение ведёт к отмене закупки и включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Могут ли заблокировать расчётный счёт за нарушения в маркировке?

Нет, но при крупных штрафах возможны ограничения по счёту при неуплате.

Есть ли уголовная ответственность за продажу немаркированного товара?

Да, при крупном ущербе или систематических нарушениях.

Если не подписали УПД вовремя. Товар уже на полке, а документ висит неподписанным. Какие риски?

Фактически бизнес торгует товаром, которого юридически у предпринимателя нет. При проверке это приведёт к штрафу за оборот немаркированного товара и его конфискации.

Как принять большую партию товара, чтобы не сканировать каждую коробку вручную?

Используйте терминал сбора данных. Он позволяет сканировать коды пачками и быстро сверять их с документами. Для регулярных крупных поставок это разумное решение, которое экономит часы работы.

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Штрафы за отсутствие маркировки Честный знак: ответственность за отсутствие маркировки, нарушения правил — Точка Банк