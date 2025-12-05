Штрафы за отсутствие маркировки «Честный ЗНАК»

Коротко

Штрафы за работу с немаркированным товаром ужесточаются: за отсутствие маркировки «Честный ЗНАК» бизнесу грозит штраф до 300 000 ₽ и конфискация всей партии. Ошибки или задержки в передаче данных фиксируются автоматически.

Главные риски — продажа товара без кодов, неподписанные УПД и несвоевременная передача сведений. Надёжный способ избежать штрафов — подключить ЭДО, который автоматически отправляет данные в «Честный ЗНАК» и снижает количество ошибок почти до нуля. Маркировка становится не только обязанностью, но и инструментом контроля и прозрачности для бизнеса.

