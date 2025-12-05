Штрафы за отсутствие маркировки «Честный ЗНАК»

В этой статье Точка Банк разберёт, как выстроить процесс, чтобы маркировка перестала быть источником стресса и превратилась в удобный инструмент контроля. А также покажет, как автоматизация через ЭДО помогает избежать ошибок и снизить риски для компании.
Обязательная маркировка: что изменилось для бизнеса
Участие в системе «Честный ЗНАК» перешло из категории рекомендаций в законодательную обязанность. Правовой основой служит Федеральный закон от 31.12.2017 №487-ФЗ. Государственная система учёта товаров присваивает каждой единице продукции уникальный идентификатор — код Data Matrix, который позволяет отследить весь её путь.
Для предпринимателя это стало настоящей цифровой революцией в логистике и учёте. Теперь можно за несколько минут проверить легальность всей партии товара, просто отсканировав код.
Что даёт маркировка предпринимателям:
- гарантию легальности операций и защиту от контрафакта;
- контроль над движением товаров от производства до прилавка;
- усиление доверия со стороны покупателей и деловых партнёров.
Под обязательную маркировку попадают товарные группы — от продуктов питания до промышленных товаров. Актуальный перечень рекомендуется проверять на официальном портале честныйзнак.рф.
Какие товары подлежат обязательной маркировке
Практически любой розничный бизнес так или иначе сталкивается с маркировкой. Рассмотрим несколько примеров маркированных товаров по требованию «Честного ЗНАКА».
- Одежда, обувь и аксессуары. От футболок до кожаных курток — каждая единица теперь имеет свой цифровой паспорт.
- Парфюм и косметика. Духи, туалетная вода и даже некоторые виды декоративной косметики подлежат обязательной маркировке.
- Шины и диски. Все шины для легковых и грузовых автомобилей должны быть промаркированы.
- Фототехника. Фотоаппараты, объективы и вспышки — без кода Data Matrix их продажа незаконна.
- Товары для детей. Велосипеды, коляски, автокресла — здесь маркировка служит дополнительной гарантией безопасности.
- Молочная продукция. Сыры, йогурты, мороженое, сливочное масло — продукты, которые ежедневно продаются в каждом супермаркете.
- Табак и никотин. Сигареты, вейпы, жидкости для электронных сигарет — группа с самыми строгими штрафами.
Штрафы за нарушения правил маркировки
Размер финансовых взысканий напрямую зависит от характера нарушения и организационно-правовой формы бизнеса. Наиболее строгие санкции применяются к юридическим лицам. Ответственность установлена ст. 15.12 КоАП РФ.
Сводная таблица штрафов для бизнеса
|Вид нарушения
|Индивидуальные предприниматели (ИП)
|Юридические лица
|Производство немаркированных товаров, кроме алкоголя и табака
|5 000–10 000 ₽
плюс конфискация товара
|50 000–100 000 ₽
плюс конфискация товара
|Продажа, хранение, перевозка немаркированных товаров, кроме алкоголя и табака
|5 000–10 000 ₽
плюс конфискация товара
|50 000–300 000 ₽
плюс конфискация товара
|Производство немаркированного алкоголя или табака
|300 000–500 000 ₽
плюс конфискация товара
|700 000–1 000 000 ₽
плюс конфискация товара
|Оборот немаркированного алкоголя или табака
|300 000–500 000 ₽
плюс конфискация товара
|1 000 000–1 500 000 ₽
плюс конфискация товара
|Нарушение сроков либо порядка передачи сведений в систему мониторинга
|Предупреждение или
1 000–10 000 ₽
|50 000–100 000 ₽
Самое распространённое нарушение — несвоевременная передача данных в систему. Именно здесь автоматизация через электронный документооборот (ЭДО) даёт максимальный эффект.
Помимо штрафов, за ошибки в маркировке компанию и её руководителей могут ждать более серьёзные последствия.
Уголовная ответственность по ст. 171.1 УК РФ
Уголовное дело — это уже крайняя степень риска. Она наступает, если оборот немаркированного товара превысил крупную сумму.
Пороги для уголовной ответственности:
- Алкоголь, табак, никотин: крупная сумма — от 100 000 ₽, особо крупная — от 1 000 000 ₽.
- Продукты питания: крупная сумма — от 400 000 ₽, особо крупная — от 1 500 000 ₽.
- Остальные товары: обувь, одежда, парфюмерия и т.д.: крупная сумма — от 1 500 000 ₽, особо крупная — от 6 000 000 ₽.
Личные риски для руководителя: за работу с немаркированным товаром в особо крупном размере предусмотрено наказание:
- крупный штраф от 1 000 000 ₽ и выше;
- принудительные работы;
- лишение свободы до 6 лет.
Уголовная ответственность возникает при крупных, систематических нарушениях или при работе с контрафактной продукцией. Разовый и незначительный проступок чаще ограничивается административным штрафом.
Как избежать штрафов за маркировку: простая инструкция
Штрафы за маркировку — это та головная боль, которую можно и нужно предотвратить. Бизнесу не придётся разбираться с проверками и потерями, если выстроить процессы заранее.
Чтобы держать всё под контролем:
- Зарегистрируйтесь в «Честном ЗНАКЕ». Это первый и обязательный шаг. Убедитесь, что компания не просто занесена в систему, а активно в ней работает.
- Подключите электронный документооборот. ЭДО с интеграцией автоматически передаёт данные в «Честный ЗНАК» при подписании документов.
- Проверяйте контрагентов. Перед сделкой уточните, готовы ли ваши партнёры к работе с маркировкой.
- Проведите пробный запуск. Протестируйте процессы на небольшой партии товара, чтобы убедиться, что все звенья цепи работают как надо.
- Обучите команду. Убедитесь, что сотрудники, которые работают с кодами маркировки, знают, как это делать правильно.
Следуя этим шагам, вы создадите для бизнеса понятную и безопасную среду, где маркировка перестанет быть поводом для беспокойства.
Инструкция по приёмке маркированного товара
Рассмотрим пошаговую инструкцию по приёмке товара:
- Получите документы от поставщика. Основной документ — УПД с кодами маркировки. Он должен быть подписан электронной подписью. Без УПД с кодами вы не сможете легально принять товар.
- Проверьте целостность кодов. Осмотрите коробки. Все ли кроссовки имеют неповреждённые коды Data Matrix. Например, если код на одной из коробок стёрт, приёмку по этой позиции нужно приостановить.
- Сверьте коды в документах и на товаре. Это можно сделать выборочно. Отсканируйте 3–5 кодов из разных коробок и убедитесь, что они есть в УПД.
- Подпишите УПД в ЭДО. Как только убедились, что коды совпадают, подписывайте документ. Данные автоматически уйдут в «Честный ЗНАК».
Готовьтесь к проверкам заранее
Чтобы данные в «Честном ЗНАКЕ» всегда совпадали с реальностью, подключите ЭДО. Система автоматически обновляет коды сама сразу после подписания документов.
Кто контролирует соблюдение требований и как проходят проверки
Соблюдение правил маркировки контролируют несколько ведомств. Главный надзорный орган — Роспотребнадзор, которому помогают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Федеральная таможенная служба (ФТС), если товары пересекают границу.
Проверки могут быть плановыми или внезапными. Например, если покупатель пожаловался, что не смог проверить код в приложении «Честный ЗНАК». Проверка также возможна, если система автоматически обнаружила расхождения.
С 2025 года стандартный сценарий проверки выглядит так:
- Система «Честный ЗНАК» сама фиксирует аномалию. Например, код был выведен из оборота на одном складе, но не появился в качестве ввезённого на другом.
- Роспотребнадзор получает уведомление и запрашивает документы дистанционно. Это этап документарной проверки.
- Если объяснения не устроили инспекторов, следует выездная проверка. На месте проверяющие отсканируют несколько единиц товара, чтобы сверить факт с документами.
- В сложных случаях проводится контрольная закупка для фиксации нарушения в реальных условиях.
Лучшая стратегия — сделать вашу цифровую историю в системе безупречной, чтобы у проверяющих не возникало вопросов ещё до выезда.
Практически каждая проверка начинается с анализа цифрового следа в системе. Все операции видны онлайн, и расхождения становятся заметны мгновенно.