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Маркировка
Маркировка

Data Matrix: маркировка товаров кодами

Data Matrix — это основной код для обязательной маркировки товаров в России. Он используется в системе «Честный ЗНАК» с 2019 года. Такой код наносят на каждую единицу продукции.

10.02.2026
5320
5320

Оглавление

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Авторы

Точка Банк расскажет, что такое Data Matrix, чем он отличается от QR-кода и почему именно его используют для маркировки. Также разберём, какие товары подлежат обязательной маркировке и как бизнесу работать с кодами без ошибок и штрафов.

Коротко
Data Matrix — это обязательный код для маркировки товаров в системе «Честный ЗНАК». Он наносится на каждую единицу продукции и содержит уникальный идентификатор. Код защищён криптографической подписью и подтверждает легальность товара. По нему отслеживается движение продукции от производителя до покупателя.
Data Matrix отличается от QR‑кода компактным размером и высокой плотностью данных. Маркировка применяется для одежды, лекарств, табака, продуктов питания и других товаров. Для работы с кодами требуются корректная печать, учёт и передача данных в систему. Соблюдение этих правил снижает риски ошибок и штрафов для бизнеса.

Что такое код Data Matrix

Data Matrix — это двумерный (квадратный) штрихкод из чёрных и белых элементов, который используется для обязательной маркировки товаров в системе «Честный ЗНАК».

Код содержит уникальный идентификатор конкретного товара, благодаря чему можно отследить его движение от производителя до конечного покупателя.

Data Matrix защищён криптографической подписью (криптохвостом), что исключает возможность подделки и обеспечивает подлинность маркированного товара при проверке.

Когда и где применяется Data Matrix

Data Matrix применяется в случаях, когда товар подлежит обязательной маркировке, а также для учёта, идентификации и прослеживаемости продукции на разных этапах её оборота.

Обязательная маркировка «Честный ЗНАК»

Data Matrix применяется для товаров, включённых в систему обязательной маркировки. Код используется на всём пути товара — от производства или импорта до продажи конечному покупателю.

Когда применяется:

  • с момента производства или ввоза в Россию;
  • при хранении, перевозке и реализации товара.

Где применяется:

  • табак и обувь — обязательная маркировка действует с 2019–2020 годов, продажа без кода запрещена;
  • лекарства, парфюмерия, шины, одежда, фототехника — код наносится на каждую единицу товара и обязателен при обороте;
  • молочная продукция, питьевая вода, велосипеды, пиво — маркировка внедряется поэтапно, сроки зависят от категории товара.

Логистика и складской учёт

Data Matrix применяется при приёмке, хранении и отгрузке товаров. Код размещается на упаковках, коробах и транспортных единицах для контроля движения и остатков.

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Промышленность и прямое нанесение (DPM)

Data Matrix применяется для маркировки деталей и комплектующих. Код наносят непосредственно на металл, пластик или стекло и используют на протяжении всего срока службы изделия.

Миниатюрные изделия

Data Matrix применяется для товаров с ограниченной площадью маркировки. Код позволяет размещать необходимую информацию даже на мелких изделиях и компонентах.

Здравоохранение

Data Matrix применяется для маркировки медицинских инструментов и оборудования. Код используют для идентификации, учёта и контроля обращения изделий.

В том числе маркировка интегрирована с онлайн-кассами: при продаже код проверяется в системе, и контрафактное или выведенное из оборота изделие не получится пробить на кассе.

Отличия Data Matrix от QR-кода

На первый взгляд коды похожи — оба квадратные, оба двумерные. Но различие всё-таки есть.

ХарактеристикаData MatrixQR-код
РазмерКомпактнее, от 2,5 ммКрупнее, от 10 мм
Объём данныхДо 2 335 символовДо 4 296 символов
УстойчивостьДо 30% поврежденийДо 30% повреждений
ФормаКвадратКвадрат
ПрименениеМаркировка, производствоРеклама, ссылки, платежи
Плотность данныхВышеНиже

Визуальные отличия

Data Matrix имеет сплошную линию по двум сторонам квадрата (левой и нижней) и пунктирную по двум другим. QR-код узнаётся по трём квадратам в углах.

Почему коды Data Matrix лучше QR-кодов

Для обязательной маркировки товаров используется не QR‑код, а Data Matrix — и это не случайно.

По сравнению с QR-кодами Data Matrix компактнее, надёжнее и вмещает больше данных на той же площади. Это критично для маркировки, где каждый товар получает уникальный длинный код, а упаковка часто ограничена по размеру. Именно поэтому государственная система маркировки выбрала Data Matrix как основной формат. Рассмотрим несколько критериев подробнее. 

Компактность. Код можно разместить даже на маленькой упаковке или блистере с таблетками. Минимальный размер — 2,5×2,5 мм.

Надёжность. Код считывается, даже если повреждено до 30% площади. Поцарапали упаковку, испачкали — сканер всё равно прочитает.

Плотность данных. На той же площади Data Matrix вмещает больше информации, чем QR. Это важно для маркировки, где каждый товар получает длинный уникальный номер.

Экономия места. Производителям не нужно жертвовать дизайном упаковки ради большого кода.

Структура и составляющие кода Data Matrix

Код Data Matrix состоит из нескольких обязательных частей. Каждая несёт свою информацию.

Структура кода

01 — идентификатор применения (AI), показывает тип данных; 

GTIN — глобальный номер товарной единицы, 14 цифр; 

21 — идентификатор применения для серийного номера; 

серийный номер — уникальный номер конкретного экземпляра; 

91 или 92 — идентификатор для криптохвоста; 

криптохвост — проверочный код.

Пример полного кода:

010460123456789121ABC1234567890123456791ABCD1234567890

GTIN присваивает производитель через GS1 Russia. Криптохвост генерирует только система «Честный ЗНАК».

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Что означает GTIN, серийный номер, криптохвост

GTIN (Global Trade Item Number) — штрихкод товара, который присваивает производитель. Первые три цифры — код страны, следующие — код производителя и самого товара, последняя — контрольная.

Получить GTIN можно в организации GS1 Russia. Процедура платная, но без неё не обойтись.

Серийный номер делает каждый экземпляр товара уникальным. Две одинаковые футболки от одного производителя будут иметь один GTIN, но разные серийные номера.

Серийный номер может содержать

  • латинские буквы; 
  • цифры; 
  • специальные символы; 
  • длина до 20 знаков.

Криптохвост — проверочная подпись кода. Она генерируется системой «Честный ЗНАК» и подтверждает легальность кода. Подделать или изменить криптохвост невозможно — любая попытка вскроется при проверке.

Где хранится информация, зашифрованная в Data Matrix

Информация о товаре не хранится в самом коде Data Matrix.

В коде зашифрован только уникальный идентификатор (криптоключ), который служит ссылкой на запись в системе.

Вся информация о товаре хранится в централизованной базе данных системы «Честный ЗНАК», размещённой на защищённых серверах ФНС России. В базе содержатся сведения о товаре, производителе, датах производства, отгрузках и всех этапах движения товара.

При сканировании Data Matrix система обращается к базе данных «Честного ЗНАКА» и получает актуальную информацию. Там же фиксируются все операции с товаром — от выпуска до продажи конечному покупателю.

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Технические характеристики Data Matrix

Основные параметры

ПараметрЗначение
Тип кодаДвумерный матричный
СтандартISO/IEC 16022, ECC 200
ФормаКвадрат 
Минимальный размер2,5×2,5 мм
Максимальный размер144×144 мм
Максимум символов2 335 — цифры, 1 556 — буквы
Коррекция ошибокДо 30%
КонтрастМинимум 30%

Требования к печати

Код должен быть чётким, без размытостей и искажений. Минимальная ширина элемента 0,25 мм для большинства товарных групп.

Контрастность между чёрными и белыми модулями не менее 30%. Чёрное на белом работает лучше всего, но допускаются другие сочетания при соблюдении контраста.

Тихая зона. Это пустое пространство вокруг кода, оно должно быть обязательно. Размер равен минимум одной ширине модуля со всех сторон.

Как определить размер кода Data Matrix

Размер кода зависит от объёма данных и требований к считыванию.

Формула расчёта:

Размер кода = Количество модулей × X-размер + Тихая зона,

где X-размер — ширина одного модуля (чёрного или белого квадратика). Для маркировки товаров минимальный X-размер — 0,25 мм, рекомендуемый — 0,375–0,5 мм.

Количество модулей зависит от объёма данных.

Объём данныхРазмер матрицыРазмер при X = 0,5 мм
До 6 символов10×105×5 мм
До 10 символов12×126×6 мм
До 16 символов14×147×7 мм
До 24 символов16×168×8 мм
До 36 символов18×189×9 мм
До 44 символов20×2010×10 мм
До 60 символов22×2211×11 мм
До 72 символов24×2412×12 мм

Коды маркировки «Честного ЗНАКА» обычно содержат 80–90 символов. Для них нужна матрица 26×26 или 32×32 модуля.

Рекомендации

Для большинства товаров оптимальный размер кода — 12×2 мм при X‑размере 0,375 мм. Этот размер хорошо считывается и не занимает много места.

Для мелких товаров (блистеры с таблетками, ампулы) допускается размер от 8×8 мм, но печать должна быть качественной.

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Генерация кодов Data Matrix

Data Matrix можно создавать не только в системе «Честный ЗНАК», но и с помощью бесплатных онлайн-генераторов. Такие коды используют для тестирования сканеров, обучения персонала и демонстрационных целей. Ниже простая пошаговая инструкция по генерации кода Data Matrix.

Как создать код Data Matrix на бесплатном генераторе 

Для тестирования оборудования, обучения или некоммерческого использования можно создать код на бесплатных онлайн-генераторах. 

Пошаговая инструкция

1. Выберите генератор:

2. Выберите тип кода:

  • найдите поле «Тип кода» или «Barcode Type»; 
  • выберите Data Matrix. 

3. Введите данные:

  • в поле для ввода введите текст для кодирования; 
  • максимум 2 335 цифр или 1 556 букв; 
  • для тестирования введите простой текст (например, TEST123).

4. Настройте размер:

  • укажите количество модулей (например, 26×26); 
  • или физический размер в миллиметрах (например, 12×12 мм); 
  • установите X-размер (0,25–0,5 мм). 

5. Скачайте код:

  • выберите формат: PNG — для экрана, SVG — для масштабирования, PDF — для печати, EPS — для типографий; 
  • код готов к использованию. 
ВАЖНО
Такие коды не подходят для официальной маркировки товаров. Они не будут приняты системой «Честный ЗНАК».

Как создать пользовательские этикетки

Пользовательские этикетки — это этикетки с индивидуальным макетом, которые создаются и настраиваются под требования компании.

После получения кодов напечатайте их на этикетках.

Способы создания

Специализированное ПО. Программы типа BarTender, NiceLabel или ZebraDesigner позволяют создавать макеты этикеток с Data Matrix. Они поддерживают импорт кодов из файлов и автоматическую печать.

Excel и Word. Для небольших партий подойдёт слияние данных. Создайте шаблон этикетки в Word, импортируйте коды из CSV через функцию «Слияние» и распечатайте.

Онлайн-сервисы. Платформы типа Labelary или Avery Design & Print помогут создать этикетки без установки программ.

ERP-системы. Если используете 1С или другую учётную систему, интегрируйте её с «Честным ЗНАКОМ». Коды будут автоматически подставляться в макеты этикеток.

Что должно быть на этикетке:

  • код Data Matrix; 
  • GTIN; 
  • наименование товара (опционально); 
  • другая обязательная информация по требованиям маркировки.

Как отменить или аннулировать выданный код Data Matrix

Аннулировать код Data Matrix можно только если он ещё не был использован (не введён в оборот).

Порядок аннулирования

  • Зайдите в личный кабинет системы «Честный ЗНАК».
  • Перейдите в раздел «История заказов».
  • Найдите нужный заказ с кодами.
  • Выберите коды, которые нужно вернуть.
  • Нажмите «Аннулировать» и подтвердите действие.

Что происходит после аннулирования

Деньги возвращаются на счёт в системе в течение 3–5 рабочих дней.

Что делать, если коды напечатаны с ошибкой

Действия зависят от типа ошибки.

Ошибка печати – размытое изображение, слабый контраст:

  • Коды остаются действительными.
  • Перепечатайте только этикетки.
  • Старые этикетки уничтожьте.

Ошибка в данных кода — неверный GTIN:

  • Аннулируйте ошибочные коды в системе «Честный ЗНАК».
  • Закажите новые коды с корректными данными.
  • Уничтожьте старые этикетки.
  • Напечатайте новые.

Товар уже продан с ошибочным кодом:

  • Обратитесь в техническую поддержку «Честного ЗНАКА» через портал поддержки по телефону горячей линии (контакты указаны на официальном сайте).
  • Приложите подтверждающие документы: УПД, накладные, чеки.
  • Техподдержка поможет определить дальнейшие действия (обычно в течение 1–3 рабочих дней).
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Печать и нанесение Data Matrix на товар

Data Matrix печатается непосредственно на упаковке товара либо на этикетке, которая затем наносится на продукцию. Выбор способа печати зависит от материала упаковки, тиража и условий хранения товара.

Основные способы печати

  • Термотрансферная печать — самый распространённый вариант. Обеспечивает высокое качество и чёткость кода. 
  • Лазерная печать — подходит для небольших тиражей и тестовой маркировки.
  • Струйная печать — применяется для печати кода напрямую на упаковку.
  • Флексография — используется при массовом промышленном производстве больших тиражей.

Требования к качеству печати

  • Разрешение печати — не менее 203 dpi, рекомендуется 300 dpi.
  • Код должен быть чётким, контрастным и легко считываться сканером.
  • Материалы этикетки и краска должны соответствовать условиям хранения товара.

Нанесение на товар

  • Этикетка с Data Matrix должна быть наклеена ровно, без складок и деформаций.
  • Код не должен искажаться при сжатии упаковки.
  • При нанесении на криволинейные поверхности используются специальные материалы и технологии печати.

Контроль качества

После печати и нанесения обязательна проверка кода верификатором штрихкодов.

Data Matrix должен иметь оценку не ниже 3 баллов по стандартам ISO, иначе код считается некачественным и подлежит перепечати.

Типичные ошибки

  • Размытое изображение — требуется повторная печать.
  • Низкий контраст — необходимо изменить краску или материал.
  • Деформация этикетки — использовать более качественные носители.
  • Искажение на изогнутой упаковке — применять адаптированную печать и этикетки.

Ввод и вывод товаров из оборота по Data Matrix

Ввод в оборот

После нанесения кодов Data Matrix товар необходимо зарегистрировать в системе «Честный ЗНАК».

  • Российские производители. Подают уведомление о вводе в оборот через личный кабинет «Честного ЗНАКА», указывая все коды Data Matrix, нанесённые на продукцию.
  • Импортёры. Указывают коды Data Matrix в таможенной декларации. Ввод товара в оборот происходит автоматически после таможенной очистки.

С момента ввода в оборот товар считается легальным и может участвовать в хозяйственных операциях.

Вывод из оборота

Товар выводится из оборота при продаже конечному покупателю.

  • Код маркировки передаётся в систему «Честный ЗНАК» вместе с кассовым чеком.
  • Передача данных осуществляется автоматически через онлайн-кассу, поддерживающую работу с маркировкой.

После передачи чека товар считается выведенным из оборота, его жизненный цикл в системе завершён.

Преимущества использования Data Matrix

Защита от контрафакта. Криптохвост невозможно подделать, система выявит любую попытку ввести фальшивый код.

Прозрачность логистики. Видна полная история товара от производства до продажи, легко находить узкие места.

Автоматизация. Сканирование вместо ручного ввода, меньше ошибок и потерь времени.

Доверие клиентов. Проверка подлинности через приложение повышает лояльность к бренду.

Контроль остатков. В реальном времени видны движения товаров, проще планировать закупки.

Поддержка гарантийных случаев. Система позволяет проверить, что товар не является контрафактным и был введён в оборот легально, что служит основанием для принятия его на обслуживание.

Применение в отраслях

Обязательная маркировка товаров применяется в разных отраслях и позволяет отслеживать движение продукции от производителя до покупателя.

Фармацевтика. Лекарственные препараты подлежат обязательной маркировке с 2020 года. Коды наносятся на каждую упаковку лекарства. Это помогает выявлять подделки и контролировать оборот сильнодействующих и рецептурных препаратов.

Лёгкая промышленность. В обувной и швейной отрасли маркировка действует с 2019 года. Коды наносятся на ярлыки или вшивные этикетки одежды, обуви и меховых изделий.

Электроника. Фотоаппараты и лампы-вспышки подлежат обязательной маркировке с 2021 года. Коды размещаются на корпусе изделия или на упаковке.

Продукты питания. Маркировка применяется выборочно, в частности для молочной продукции и питьевой воды. Коды используются для контроля сроков годности и оперативного изъятия продукции из оборота.

Табачная продукция. Табак — одна из первых категорий, для которых введена маркировка. Коды наносятся на каждую пачку сигарет, упаковку табака и электронных сигарет.

Бытовая техника. Маркировка применяется для крупной бытовой техники: холодильников, стиральных и посудомоечных машин и других устройств. Это позволяет выявлять нелегальный импорт и контролировать товарооборот.

Вопросы по теме

Почему для маркировки товаров используется именно Data Matrix?

Data Matrix применяется для маркировки товаров, в том числе в системе «Честный ЗНАК», благодаря высокой плотности хранения данных и компактному размеру. Код можно наносить на небольшие поверхности – от 10×10 пикселей.


Он отличается высокой надёжностью: корректно считывается даже при повреждении до 30–50% площади. Data Matrix способен содержать до 2 Кб информации, устойчив к загрязнениям и подходит для маркировки широкого ассортимента продукции.

Какие товары нужно маркировать кодом Data Matrix?

Маркировка Data Matrix в системе «Честный ЗНАК» обязательна для широкого круга потребительских товаров. В их числе: одежда и обувь, молочная продукция, лекарственные препараты, табачные изделия, парфюмерия, шины и многие другие. С 2026 года к перечню добавятся бритвы и лезвия.


Двумерный код наносят для полного контроля движения товара от производителя или импортёра до конечного покупателя.

Можно ли продавать товары без Data Matrix?

Продавать товары без кода Data Matrix разрешено только в том случае, если продукция не включена в перечень товаров обязательной маркировки. Для маркируемых товаров реализация без кода запрещена и может повлечь штрафы до 300 000 ₽, конфискацию продукции, а в отдельных случаях уголовную ответственность.

Кто обязан наносить Data Matrix — производитель, поставщик или розница?

Нанесение кодов Data Matrix, как правило, возлагается на производителей в России или на импортёров при ввозе товаров из-за рубежа до момента их поступления в продажу. Розничные продавцы обязаны сканировать коды при приёмке и реализации товаров, а также маркировать остатки в случаях, предусмотренных правилами для конкретных товарных категорий.

Сколько стоят коды маркировки и есть ли бесплатные лимиты?

Стоимость одного кода маркировки «Честный ЗНАК» в России составляет 50 копеек без учёта НДС (60 копеек с НДС). Этот тариф установлен для большинства товарных групп и не зависит от того, используются ли коды для маркировки остатков. Бесплатных лимитов на получение кодов не предусмотрено.

Можно ли получить коды заранее, до производства партии товаров?

Коды маркировки «Честный ЗНАК» можно получить заранее, ещё до фактического производства партии товаров. Это позволяет заказать коды, распечатать их и нанести на упаковку в процессе изготовления продукции либо перед её импортом. Обязательное условие — предварительное описание товаров в Национальном каталоге и заказ кодов через «Станцию управления заказами».

Что делать, если в УПД не совпадают коды Data Matrix?

Если коды Data Matrix, указанные в УПД, не совпадают с фактически нанесёнными на товар, расхождения необходимо зафиксировать и оформить корректировочный УКД. Либо аннулировать первоначальный документ. Передача товаров с неверными кодами через систему ЭДО невозможна, поскольку это нарушает прослеживаемость продукции в системе «Честный ЗНАК».

Что делать, если «Честный ЗНАК» не принимает файл с кодами?

Если система «Честный ЗНАК» не принимает файл с кодами маркировки, следует проверить формат файла. Формат должен быть XML или CSV. А также корректность структуры данных и заполнение обязательных полей. Убедиться в статусе кодов — они должны быть «Эмитирован» или «Нанесён». И должна быть в наличии действующая усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Нередко причина отказа связана с ошибками форматно-логического контроля (ФЛК) с истекшим сроком действия подписи.

Какой набор оборудования нужен для работы с маркировкой и Data Matrix?

Для работы с маркировкой товаров и кодами Data Matrix в системе «Честный ЗНАК» требуется набор оборудования и сервисов:


― 2D-сканер штрихкодов, 


― принтер этикеток (термо- или термотрансферный), 


― онлайн-касса, 


― усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП), 


― товароучётная программа с интеграцией с ЭДО.

Как организовать маркировку, если товар закупается у поставщика?

Для организации маркировки закупаемых товаров необходимо: 


― зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК», 


― подключиться к электронному документообороту (ЭДО)


― настроить обмен данными с поставщиком для передачи кодов маркировки Data Matrix.

 

Поставщик обязан передавать коды через ЭДО, а при закупке импортных товаров без маркировки или при маркировке остатков нанесение кодов выполняет покупатель.

Как проверить, что поставщик правильно передал коды?

Контроль корректности передачи кодов маркировки Data Matrix от поставщика выполняется через личный кабинет системы «Честный ЗНАК» либо через товароучётные программы. При приёмке товаров необходимо с помощью 2D-сканера сверять коды, указанные в электронном УПД, с фактически нанесёнными на упаковку.

Нужно ли ИП на УСН маркировать товары?

Да, ИП на УСН обязаны маркировать товары, если они работают с продукцией, которая входит в перечень обязательной маркировки «Честный ЗНАК».


Налоговый режим (УСН, ПСН, ОСНО) на это не влияет — решающим является вид товара и роль ИП в цепочке оборота.

Как принимать маркированные товары через маркетплейсы (Ozon, Wildberries)?

Приёмка маркированных товаров с кодами Data Matrix на Ozon и Wildberries требует:


― Обязательной регистрации в системе «Честный ЗНАК».


― Подключения к электронному документообороту (ЭДО) и передачи кодов маркировки.


Процесс включает нанесение кодов на товары, оформление УПД с кодами, создание поставки в личном кабинете маркетплейса, сканирование кодов при приёмке и вывод продукции из оборота при продаже.

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Data Matrix: что это, отличие от QR-кода, применение для маркировки в «Честном ЗНАКе» — Точка Банк