Data Matrix: маркировка товаров кодами

Точка Банк расскажет, что такое Data Matrix, чем он отличается от QR-кода и почему именно его используют для маркировки. Также разберём, какие товары подлежат обязательной маркировке и как бизнесу работать с кодами без ошибок и штрафов.

Коротко Data Matrix отличается от QR‑кода компактным размером и высокой плотностью данных. Маркировка применяется для одежды, лекарств, табака, продуктов питания и других товаров. Для работы с кодами требуются корректная печать, учёт и передача данных в систему. Соблюдение этих правил снижает риски ошибок и штрафов для бизнеса. Data Matrix — это обязательный код для маркировки товаров в системе «Честный ЗНАК». Он наносится на каждую единицу продукции и содержит уникальный идентификатор. Код защищён криптографической подписью и подтверждает легальность товара. По нему отслеживается движение продукции от производителя до покупателя.

Что такое код Data Matrix

Data Matrix — это двумерный (квадратный) штрихкод из чёрных и белых элементов, который используется для обязательной маркировки товаров в системе «Честный ЗНАК».

Код содержит уникальный идентификатор конкретного товара, благодаря чему можно отследить его движение от производителя до конечного покупателя.

Data Matrix защищён криптографической подписью (криптохвостом), что исключает возможность подделки и обеспечивает подлинность маркированного товара при проверке.

Когда и где применяется Data Matrix

Data Matrix применяется в случаях, когда товар подлежит обязательной маркировке, а также для учёта, идентификации и прослеживаемости продукции на разных этапах её оборота.

Обязательная маркировка «Честный ЗНАК»

Data Matrix применяется для товаров, включённых в систему обязательной маркировки. Код используется на всём пути товара — от производства или импорта до продажи конечному покупателю.

Когда применяется:

с момента производства или ввоза в Россию;

при хранении, перевозке и реализации товара.

Где применяется:

табак и обувь — обязательная маркировка действует с 2019–2020 годов, продажа без кода запрещена;

лекарства, парфюмерия, шины, одежда, фототехника — код наносится на каждую единицу товара и обязателен при обороте;

молочная продукция, питьевая вода, велосипеды, пиво — маркировка внедряется поэтапно, сроки зависят от категории товара.

Логистика и складской учёт

Data Matrix применяется при приёмке, хранении и отгрузке товаров. Код размещается на упаковках, коробах и транспортных единицах для контроля движения и остатков.

Промышленность и прямое нанесение (DPM)

Data Matrix применяется для маркировки деталей и комплектующих. Код наносят непосредственно на металл, пластик или стекло и используют на протяжении всего срока службы изделия.

Миниатюрные изделия

Data Matrix применяется для товаров с ограниченной площадью маркировки. Код позволяет размещать необходимую информацию даже на мелких изделиях и компонентах.

Здравоохранение

Data Matrix применяется для маркировки медицинских инструментов и оборудования. Код используют для идентификации, учёта и контроля обращения изделий.

В том числе маркировка интегрирована с онлайн-кассами: при продаже код проверяется в системе, и контрафактное или выведенное из оборота изделие не получится пробить на кассе.

Отличия Data Matrix от QR-кода

На первый взгляд коды похожи — оба квадратные, оба двумерные. Но различие всё-таки есть.

Характеристика Data Matrix QR-код Размер Компактнее, от 2,5 мм Крупнее, от 10 мм Объём данных До 2 335 символов До 4 296 символов Устойчивость До 30% повреждений До 30% повреждений Форма Квадрат Квадрат Применение Маркировка, производство Реклама, ссылки, платежи Плотность данных Выше Ниже

Визуальные отличия

Data Matrix имеет сплошную линию по двум сторонам квадрата (левой и нижней) и пунктирную по двум другим. QR-код узнаётся по трём квадратам в углах.

Почему коды Data Matrix лучше QR-кодов

Для обязательной маркировки товаров используется не QR‑код, а Data Matrix — и это не случайно.

По сравнению с QR-кодами Data Matrix компактнее, надёжнее и вмещает больше данных на той же площади. Это критично для маркировки, где каждый товар получает уникальный длинный код, а упаковка часто ограничена по размеру. Именно поэтому государственная система маркировки выбрала Data Matrix как основной формат. Рассмотрим несколько критериев подробнее.

Компактность. Код можно разместить даже на маленькой упаковке или блистере с таблетками. Минимальный размер — 2,5×2,5 мм.

Надёжность. Код считывается, даже если повреждено до 30% площади. Поцарапали упаковку, испачкали — сканер всё равно прочитает.

Плотность данных. На той же площади Data Matrix вмещает больше информации, чем QR. Это важно для маркировки, где каждый товар получает длинный уникальный номер.

Экономия места. Производителям не нужно жертвовать дизайном упаковки ради большого кода.

Структура и составляющие кода Data Matrix

Код Data Matrix состоит из нескольких обязательных частей. Каждая несёт свою информацию.

Структура кода

01 — идентификатор применения (AI), показывает тип данных;

GTIN — глобальный номер товарной единицы, 14 цифр;

21 — идентификатор применения для серийного номера;

серийный номер — уникальный номер конкретного экземпляра;

91 или 92 — идентификатор для криптохвоста;

криптохвост — проверочный код.

Пример полного кода:

010460123456789121ABC1234567890123456791ABCD1234567890

GTIN присваивает производитель через GS1 Russia. Криптохвост генерирует только система «Честный ЗНАК».

Что означает GTIN, серийный номер, криптохвост

GTIN (Global Trade Item Number) — штрихкод товара, который присваивает производитель. Первые три цифры — код страны, следующие — код производителя и самого товара, последняя — контрольная.

Получить GTIN можно в организации GS1 Russia. Процедура платная, но без неё не обойтись.

Серийный номер делает каждый экземпляр товара уникальным. Две одинаковые футболки от одного производителя будут иметь один GTIN, но разные серийные номера.

Серийный номер может содержать

латинские буквы;

цифры;

специальные символы;

длина до 20 знаков.

Криптохвост — проверочная подпись кода. Она генерируется системой «Честный ЗНАК» и подтверждает легальность кода. Подделать или изменить криптохвост невозможно — любая попытка вскроется при проверке.

Где хранится информация, зашифрованная в Data Matrix

Информация о товаре не хранится в самом коде Data Matrix.

В коде зашифрован только уникальный идентификатор (криптоключ), который служит ссылкой на запись в системе.

Вся информация о товаре хранится в централизованной базе данных системы «Честный ЗНАК», размещённой на защищённых серверах ФНС России. В базе содержатся сведения о товаре, производителе, датах производства, отгрузках и всех этапах движения товара.

При сканировании Data Matrix система обращается к базе данных «Честного ЗНАКА» и получает актуальную информацию. Там же фиксируются все операции с товаром — от выпуска до продажи конечному покупателю.

Технические характеристики Data Matrix

Основные параметры

Параметр Значение Тип кода Двумерный матричный Стандарт ISO/IEC 16022, ECC 200 Форма Квадрат Минимальный размер 2,5×2,5 мм Максимальный размер 144×144 мм Максимум символов 2 335 — цифры, 1 556 — буквы Коррекция ошибок До 30% Контраст Минимум 30%

Требования к печати

Код должен быть чётким, без размытостей и искажений. Минимальная ширина элемента 0,25 мм для большинства товарных групп.

Контрастность между чёрными и белыми модулями не менее 30%. Чёрное на белом работает лучше всего, но допускаются другие сочетания при соблюдении контраста.

Тихая зона. Это пустое пространство вокруг кода, оно должно быть обязательно. Размер равен минимум одной ширине модуля со всех сторон.

Как определить размер кода Data Matrix

Размер кода зависит от объёма данных и требований к считыванию.

Формула расчёта:

Размер кода = Количество модулей × X-размер + Тихая зона,

где X-размер — ширина одного модуля (чёрного или белого квадратика). Для маркировки товаров минимальный X-размер — 0,25 мм, рекомендуемый — 0,375–0,5 мм.

Количество модулей зависит от объёма данных.

Объём данных Размер матрицы Размер при X = 0,5 мм До 6 символов 10×10 5×5 мм До 10 символов 12×12 6×6 мм До 16 символов 14×14 7×7 мм До 24 символов 16×16 8×8 мм До 36 символов 18×18 9×9 мм До 44 символов 20×20 10×10 мм До 60 символов 22×22 11×11 мм До 72 символов 24×24 12×12 мм

Коды маркировки «Честного ЗНАКА» обычно содержат 80–90 символов. Для них нужна матрица 26×26 или 32×32 модуля.

Рекомендации

Для большинства товаров оптимальный размер кода — 12×2 мм при X‑размере 0,375 мм. Этот размер хорошо считывается и не занимает много места.

Для мелких товаров (блистеры с таблетками, ампулы) допускается размер от 8×8 мм, но печать должна быть качественной.

Генерация кодов Data Matrix

Data Matrix можно создавать не только в системе «Честный ЗНАК», но и с помощью бесплатных онлайн-генераторов. Такие коды используют для тестирования сканеров, обучения персонала и демонстрационных целей. Ниже простая пошаговая инструкция по генерации кода Data Matrix.

Как создать код Data Matrix на бесплатном генераторе

Для тестирования оборудования, обучения или некоммерческого использования можно создать код на бесплатных онлайн-генераторах.

Пошаговая инструкция

1. Выберите генератор:

например, https://barcode.tec-it.com/ru

или другой генератор через поиск «Data Matrix generator».

2. Выберите тип кода:

найдите поле «Тип кода» или «Barcode Type»;

выберите Data Matrix.

3. Введите данные:

в поле для ввода введите текст для кодирования;

максимум 2 335 цифр или 1 556 букв;

для тестирования введите простой текст (например, TEST123).

4. Настройте размер:

укажите количество модулей (например, 26×26);

или физический размер в миллиметрах (например, 12×12 мм);

установите X-размер (0,25–0,5 мм).

5. Скачайте код:

выберите формат: PNG — для экрана, SVG — для масштабирования, PDF — для печати, EPS — для типографий;

код готов к использованию.

ВАЖНО Такие коды не подходят для официальной маркировки товаров. Они не будут приняты системой «Честный ЗНАК».

Как создать пользовательские этикетки

Пользовательские этикетки — это этикетки с индивидуальным макетом, которые создаются и настраиваются под требования компании.

После получения кодов напечатайте их на этикетках.

Способы создания

Специализированное ПО. Программы типа BarTender, NiceLabel или ZebraDesigner позволяют создавать макеты этикеток с Data Matrix. Они поддерживают импорт кодов из файлов и автоматическую печать.

Excel и Word. Для небольших партий подойдёт слияние данных. Создайте шаблон этикетки в Word, импортируйте коды из CSV через функцию «Слияние» и распечатайте.

Онлайн-сервисы. Платформы типа Labelary или Avery Design & Print помогут создать этикетки без установки программ.

ERP-системы. Если используете 1С или другую учётную систему, интегрируйте её с «Честным ЗНАКОМ». Коды будут автоматически подставляться в макеты этикеток.

Что должно быть на этикетке:

код Data Matrix;

GTIN;

наименование товара (опционально);

другая обязательная информация по требованиям маркировки.

Как отменить или аннулировать выданный код Data Matrix

Аннулировать код Data Matrix можно только если он ещё не был использован (не введён в оборот).

Порядок аннулирования

Зайдите в личный кабинет системы «Честный ЗНАК».

Перейдите в раздел «История заказов».

Найдите нужный заказ с кодами.

Выберите коды, которые нужно вернуть.

Нажмите «Аннулировать» и подтвердите действие.

Что происходит после аннулирования

Деньги возвращаются на счёт в системе в течение 3–5 рабочих дней.

Что делать, если коды напечатаны с ошибкой

Действия зависят от типа ошибки.

Ошибка печати – размытое изображение, слабый контраст:

Коды остаются действительными.

Перепечатайте только этикетки.

Старые этикетки уничтожьте.

Ошибка в данных кода — неверный GTIN:

Аннулируйте ошибочные коды в системе «Честный ЗНАК».

Закажите новые коды с корректными данными.

Уничтожьте старые этикетки.

Напечатайте новые.

Товар уже продан с ошибочным кодом:

Обратитесь в техническую поддержку «Честного ЗНАКА» через портал поддержки по телефону горячей линии (контакты указаны на официальном сайте).

Приложите подтверждающие документы: УПД, накладные, чеки.

Техподдержка поможет определить дальнейшие действия (обычно в течение 1–3 рабочих дней).

Печать и нанесение Data Matrix на товар

Data Matrix печатается непосредственно на упаковке товара либо на этикетке, которая затем наносится на продукцию. Выбор способа печати зависит от материала упаковки, тиража и условий хранения товара.

Основные способы печати

Термотрансферная печать — самый распространённый вариант. Обеспечивает высокое качество и чёткость кода.

Лазерная печать — подходит для небольших тиражей и тестовой маркировки.

Струйная печать — применяется для печати кода напрямую на упаковку.

Флексография — используется при массовом промышленном производстве больших тиражей.

Требования к качеству печати

Разрешение печати — не менее 203 dpi, рекомендуется 300 dpi.

Код должен быть чётким, контрастным и легко считываться сканером.

Материалы этикетки и краска должны соответствовать условиям хранения товара.

Нанесение на товар

Этикетка с Data Matrix должна быть наклеена ровно, без складок и деформаций.

Код не должен искажаться при сжатии упаковки.

При нанесении на криволинейные поверхности используются специальные материалы и технологии печати.

Контроль качества

После печати и нанесения обязательна проверка кода верификатором штрихкодов.

Data Matrix должен иметь оценку не ниже 3 баллов по стандартам ISO, иначе код считается некачественным и подлежит перепечати.

Типичные ошибки

Размытое изображение — требуется повторная печать.

Низкий контраст — необходимо изменить краску или материал.

Деформация этикетки — использовать более качественные носители.

Искажение на изогнутой упаковке — применять адаптированную печать и этикетки.

Ввод и вывод товаров из оборота по Data Matrix

Ввод в оборот

После нанесения кодов Data Matrix товар необходимо зарегистрировать в системе «Честный ЗНАК».

Российские производители. Подают уведомление о вводе в оборот через личный кабинет «Честного ЗНАКА», указывая все коды Data Matrix, нанесённые на продукцию.

Импортёры. Указывают коды Data Matrix в таможенной декларации. Ввод товара в оборот происходит автоматически после таможенной очистки.

С момента ввода в оборот товар считается легальным и может участвовать в хозяйственных операциях.

Вывод из оборота

Товар выводится из оборота при продаже конечному покупателю.

Код маркировки передаётся в систему «Честный ЗНАК» вместе с кассовым чеком.

Передача данных осуществляется автоматически через онлайн-кассу, поддерживающую работу с маркировкой.

После передачи чека товар считается выведенным из оборота, его жизненный цикл в системе завершён.

Преимущества использования Data Matrix

Защита от контрафакта. Криптохвост невозможно подделать, система выявит любую попытку ввести фальшивый код.

Прозрачность логистики. Видна полная история товара от производства до продажи, легко находить узкие места.

Автоматизация. Сканирование вместо ручного ввода, меньше ошибок и потерь времени.

Доверие клиентов. Проверка подлинности через приложение повышает лояльность к бренду.

Контроль остатков. В реальном времени видны движения товаров, проще планировать закупки.

Поддержка гарантийных случаев. Система позволяет проверить, что товар не является контрафактным и был введён в оборот легально, что служит основанием для принятия его на обслуживание.

Применение в отраслях

Обязательная маркировка товаров применяется в разных отраслях и позволяет отслеживать движение продукции от производителя до покупателя.

Фармацевтика. Лекарственные препараты подлежат обязательной маркировке с 2020 года. Коды наносятся на каждую упаковку лекарства. Это помогает выявлять подделки и контролировать оборот сильнодействующих и рецептурных препаратов.

Лёгкая промышленность. В обувной и швейной отрасли маркировка действует с 2019 года. Коды наносятся на ярлыки или вшивные этикетки одежды, обуви и меховых изделий.

Электроника. Фотоаппараты и лампы-вспышки подлежат обязательной маркировке с 2021 года. Коды размещаются на корпусе изделия или на упаковке.

Продукты питания. Маркировка применяется выборочно, в частности для молочной продукции и питьевой воды. Коды используются для контроля сроков годности и оперативного изъятия продукции из оборота.

Табачная продукция. Табак — одна из первых категорий, для которых введена маркировка. Коды наносятся на каждую пачку сигарет, упаковку табака и электронных сигарет.