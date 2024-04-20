Безопасно ли платить QR-кодом?

Уже несколько лет ИП и ООО подключают приём платежей по QR-коду — специальному коду, который покупатель сканирует, чтобы перейти на страницу оплаты. После этого он может просто подтвердить оплату в банковском приложении. Деньги сразу зачислятся на счёт предпринимателя, а уведомление о зачислении придёт ему через push-уведомление или на электронную почту.

Расскажем подробнее, что такое QR-коды, безопасно ли ими пользоваться и как предпринимателю подключить новый способ оплаты.

Как понять, безопасен ли QR-код?

Иногда клиенты настороженно относятся к QR-кодам. Дело в том, что для подтверждения оплаты по QR нужно зайти в банковское приложение, и в некоторых случаях это может показаться небезопасным.

Есть и ещё один риск: мошенники могут наклеить поддельный QR-код поверх кода предпринимателя или незаметно подменить тейбл-тент. QR-код злоумышленников может вести на поддельную страничку оплаты или на вредоносный сайт.

В крупных магазинах подменить код вряд ли получится, но в небольших магазинах или кафе это вполне возможно. Важно не только учиться понимать, безопасен ли QR-код, но и соблюдать при оплате технику безопасности.

Обращайте внимание на место размещения QR-кода. Если вам кажется, что поверх одной наклейки размещена другая, или внешний вид тейбл-тента стал отличаться от того, что был раньше, попросите продавца проверить, точно ли всё в порядке. Если вы уже перешли по QR-коду, можно показать продавцу страничку оплаты и попросить проверить наименование получателя. Обращайте внимание на название торговой точки, которая открывается при переходе по QR-коду. Если она кажется подозрительной или не соответствует названию места, в котором вы находитесь, уточните у продавца, действительно ли этот сайт имеет отношение к компании. Установите приложение для безопасности смартфона, которое распознаёт вредоносные QR-коды. Оно может вовремя засечь код от мошенника. Следите, чтобы никто не заглядывал в ваш телефон, когда вы вводите пароль от банковского приложения. Этот риск не относится непосредственно к QR-коду, но если злоумышленник случайно узнает ваш пароль от банка, могут возникнуть неприятности.

Предприниматель тоже должен следить за безопасностью. Стоит периодически проверять актуальность статических кодов и научить продавцов отличать правильную страницу для оплаты. Для этого сотруднику, который работает с клиентами, обычно достаточно запомнить наименование получателя, а также обращать внимание на реквизиты и сумму к оплате.

Кроме того, бывает, что покупатели-мошенники показывают заготовленный скриншот с экраном оплаты, а по факту никакой оплаты не было. Продавец отпускает покупателя с товаром, а деньги так и не приходят на счёт.

Если сохранять бдительность, как и при использовании любых других способов оплаты, оплата посредством QR-кода останется безопасной.

Почему QR-коды популярны?

Главная причина популярности QR-кодов — выгодные условия. Если сравнить оплату по QR-кодам с эквайрингом, то окажется, что комиссия по эквайрингу выше в 3-5 раз.

Подключение QR-кодов бесплатное, но предприниматели платят комиссию за зачисление платежа. Для ЖКУ установлена отдельная ставка — 0,2%, но не больше 10 рублей. Для самозанятых и некоторых категорий бизнеса она составляет 0,4%. Это:

медицинские услуги;

товары повседневного спроса, лекарства, БАДы;

образование, транспорт;

телекоммуникационные, информационные и почтовые услуги;

почтовые услуги; страховые компании;

управляющие компании, ПИФы, инвестиционные, пенсионные и благотворительные фонды.

Для всех остальных комиссия - 0,7%.

В любом случае, эти условия очень выгодны для бизнеса: принимая оплату на итоговую сумму 1 000 000 рублей, предприниматель заплатит максимум 7 000 рублей в качестве комиссии.При этом, комиссия не может превышать 1 500 рублей за одну транзакцию.

Оплата через Систему Быстрых Платежей зачисляется мгновенно: в режиме реального времени в любое время суток. Скорость зачисления не зависит от выходных и праздников. Для предпринимателей это отдельный плюс: задержек при получении оплаты не возникает, а значит — удаётся обойтись без кассовых разрывов. Сообщение о зачислении средств также приходит мгновенно. Можно выбрать удобный вариант для уведомлений: например, push или сообщения через бот для QR-платежей. Предприниматели, у которых уже есть счёт в Точке, могут подключить возможность оплаты через интернет-банк. Если счёта ещё нет, оставьте заявку и наши специалисты помогут его открыть. Подробнее об оплате через СБП

Низкая комиссия — не единственная причина популярности QR-кодов. Предприниматели могут легко их подключать и предлагать клиентам попробовать новый способ оплаты. Многие покупатели пробуют оплату по QR-коду из интереса, но потом видят, что это удобно, и продолжают использовать современный способ оплаты в дальнейшем. Этот вариант особенно комфортен для тех, кто привык расплачиваться с помощью смартфона и не носит с собой банковскую карточку.

QR-коды бывают двух видов:

Статические. Они создаются один раз, и зашифрованная в них информация больше не меняется. Чаще всего, такой QR-код ведёт на страничку оплаты по реквизитам предпринимателя, а сумму каждый покупатель вводит вручную. Статические коды подходят компаниям с небольшой проходимостью, потому что иногда клиентам нужно подробнее объяснить, как провести оплату, и это может вызвать заминки при большом потоке клиентов. Динамические. Генерируются для каждого чека или онлайн-корзины отдельно. Покупатель сканирует код и подтверждает платёж. Подходит для компаний, которые формируют чеки на разные суммы. Это могут быть, например, рестораны, салоны красоты или интернет-магазины.

Иван Медведевских, продакт-менеджер Точки: Статический QR-код обычно распечатывают и размещают около кассы, а динамический можно каждый раз формировать для конкретной покупки и показывать на экране терминала. Но есть ещё один удобный способ: недавно Точка разработала телеграм-бот для приема платежей по QR-кодам. Работает это так. Предприниматель подключает бот в интернет-банке и даёт доступы к чат-боту сотрудникам, которые принимают оплату. При этом, предоставлять им доступ в интернет-банк не придётся. Когда работнику нужно будет принять платёж, он просто напишет сумму покупки в чат-боте и тут же получит в ответ QR-код и ссылку на оплату. Клиент отсканирует код, подтвердит оплату и деньги отправятся на счёт предпринимателя. Телеграм-бот мгновенно сообщит о зачислении денег.

Можно подключить оплату по QR-коду наравне с другими способами оплаты и сохранить для клиентов другие возможности оплачивать покупки. Например, банковской картой или наличкой.

В этом случае, предприниматель сможет экономить на комиссии там, где это возможно, и при этом сохранить клиентов, которые пока не готовы платить по QR-коду.