Владельцы кофеен, салонов красоты или баров обычно предлагают расплачиваться наличными и банковской карточкой. Сейчас набирает популярность ещё одна возможность платить за покупки или услуги — оплата по QR-коду.

Разберёмся, как работает оплата по QR-коду, какие товары и услуги можно оплачивать и как вернуть деньги при возврате товара.

Оплата по QR-коду: как работает?

Чтобы предприниматель смог принимать платежи по QR-коду, он должен подключить эту возможность в банке. Процесс подключения зависит от финансовой организации.

Например, клиентам Точки достаточно зайти в интернет-банк, выбрать раздел с QR-платежами и подключить их. Уже через 10 минут предприниматель сможет принимать оплату.

После подключения сервиса можно будет сформировать QR-код. Они бывают двух видов:

Статические. Формируется один раз, при этом срок действия не ограничен. Покупатель наводит камеру на код, сам вводит сумму покупки и подтверждает оплату. Подходит бизнесу, в котором нет больших очередей.

Формируется один раз, при этом срок действия не ограничен. Покупатель наводит камеру на код, сам вводит сумму покупки и подтверждает оплату. Подходит бизнесу, в котором нет больших очередей. Динамические. Индивидуально формируются для каждой покупки. Клиент наводит камеру на код и сразу видит сумму, которую должен оплатить. Ему остаётся только подтвердить оплату.

Статические коды обычно распечатывают или делают наклейки, которые размещают рядом с кассой. Динамические формируются под каждую покупку, поэтому их чаще показывают на терминале или экране телефона.

В Точке появился новый способ генерировать QR-коды. Теперь предприниматель может подключить телеграм-бот и настроить к нему доступы для сотрудников. Чтобы получить динамический код, сотруднику нужно просто отправить в чат бота сумму покупки. В ответ придёт QR-код с зашифрованной суммой и реквизитами — покупателю останется только отсканировать его и подтвердить оплату. Деньги мгновенно зачислятся на счёт, а бот пришлёт об этом уведомление. Подключить телеграм-бот можно в интернет-банке Точки. Если у вас ещё нет счёта в банке, оставьте заявку и мы свяжемся с вами, чтобы его открыть. Подробнее о QR-платежах

После того, как клиент отсканировал код и подтвердил оплату, она поступает на счёт предпринимателя через Систему Быстрых Платежей.

Важный момент: за использование QR-кодов платить не надо, но за зачисление платежей списывается комиссия.

Какие товары и услуги можно оплачивать по QR-коду?

Предприниматель может подключить оплату по QR-коду для любых товаров и услуг, не противоречащих законодательству. Если ИП или ООО законно ведёт бизнес, по факту он всего лишь подключает ещё один способ для приёма платежей (такой же, как наличный или безналичный расчёт).

При использовании СБП есть ограничение на разовый платёж — он не должен превышать 1 миллион рублей. Если сумма, которую надо внести, больше, её можно разделить на несколько частей.

Банки могут вводить свои ограничения по переводам, поэтому стоит отдельно изучить правила в каждой конкретной ситуации.

Как платить по QR-коду?

Для клиентов можно напечатать простую инструкцию о том, как воспользоваться новой системой оплаты. Она может выглядеть, например, так:

Наведите камеру на QR-код. Перейдите в мобильное приложение банка. Подтвердите оплату.

Стоит быть готовым к тому, что не все покупатели хотят платить по QR-кодам. Одни не хотят заходить в банковское приложение, другие просто не готовы пробовать новое. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы всегда была сдача с наличных и работал терминал для приёма безналичных платежей.

В интернет-магазинах принцип такой же: QR-код автоматически генерируется и считывается сканером с экрана. Клиент должен подтвердить оплату, и она мгновенно зачислится на счёт юридического лица.

Начисляется ли кешбэк при оплате по QR-коду?

Обычно банки не начисляют кешбэк за покупки через Систему Быстрых Платежей. Однако, в некоторых банках работают бонусные программы, и кэшбэк начисляется баллами.

Иногда владельцы бизнеса сами предлагают клиентам приятные бонусы за использование QR-кода. Например, в кофейне могут предложить бесплатный сироп, в баре — лёгкую закуску, а в салоне красоты — повышенные бонусы. Предприниматели ощутимо экономят на комиссии за эквайринг, поэтому им выгодно мотивировать клиентов оплачивать покупки через СБП.

Как понять, с какого счёта спишутся деньги?

При оплате по QR-коду покупатель попадает в мобильное приложение своего банка. От интерфейса приложения зависит, с какого счёта спишутся деньги. Есть два варианта:

Клиент попадает в меню со всеми своими счетами и вручную выбирает тот, с которого хочет оплатить услугу или покупку. Клиент автоматически попадает на страницу оплаты с основного счёта и просто подтверждает оплату. При желании он может выбрать другой счёт.

Если у покупателя только один счёт в банке, деньги спишутся с него.

Как долго списываются деньги?

Система Быстрых Платежей оправдывает своё название: деньги уходят со счёта в момент подтверждения оплаты и зачисляются на расчётный счёт в течение 15 секунд.

Иван Медведевских, продакт-менеджер Точки: Деньги приходят на счёт юридическому лицу моментально. Мгновенное зачисление особенно важно для предпринимателей, потому что позволяет избежать кассовых разрывов. ИП и ООО могут спокойно планировать закупки и решать бизнес-задачи, потому что деньги появятся на счёте в режиме реального времени, и просрочек платежей не возникнет.

Продавец может сразу проверить, дошли ли деньги от покупателя. Для этого достаточно подключить комфортный способ получать уведомления: push-сообщения, телеграм-бот или система CRM. Иногда покупатели предпочитают сами показывать чек, подтверждающий перевод.

Как вернуть деньги при возврате товара?

Процедура возврата денег при оплате QR-кодом такая же, как при оплате наличкой или банковской картой. Покупатель должен:

Принести товар, который хочет вернуть, и чек на него. Предоставить документ, удостоверяющий личность. Обычно достаточно паспорта. Назвать свой номер телефона и указать банк.

Продавец, в свою очередь, оформит возврат через кассу. Порядок действий зависит от аппарата и банка. Например, чтобы провести возврат в Точке, нужно зайти в интернет-банк, найти входящую операцию и нажать кнопку «Возврат». Затем указать сумму платежа, проверить номер телефона и банк покупателя. После этого надо подтвердить возврат смс-кодом.

В целом, предприниматель имеет право вернуть оплату любым законным способом, например, наличкой или переводом. Операция «Возврат» — один из самых удобных способов для продавца и покупателя, но использовать его не обязательно.

Единственное отличие в том, что при возврате по СБП деньги вернуться на счёт покупателя мгновенное, а при оплате банковской картой придётся подождать.