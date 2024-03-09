Покупатели, которые предпочитают делать заказы в интернете, теперь могут расплачиваться без банковской карты. В интернет-магазинах, на сайтах доставок и онлайн-заказов появились QR-коды — пиксельные изображения, в которых закодирована информация для онлайн-оплаты. С их помощью покупатели могут за пару секунд переходить в банковское приложение и подтверждать платёж онлайн.

Разберёмся, по какому принципу работают QR-коды, кому выгодно их подключать и что нужно сделать для подключения. Также расскажем, как платить QR-кодом в интернет-магазине, какие трудности могут возникнуть и как с ними разобраться.

В Точке подключить оплату по QR-коду можно быстро и бесплатно. Для этого клиент может зайти в интернет-банк, перейти в раздел «QR-платежи» и заполнить заявку на подключение к Системе быстрых платежей. Мы оформим подключение и сразу же пришлём в чат универсальный и многоразовый код. Уже через 10 минут он будет работать, и по нему можно будет принять первую оплату. Деньги будут зачисляться мгновенно, а убедиться в поступлении оплаты можно будет через push-уведомления или сообщения на электронной почте. Также уведомления можно будет получать в CRM или через телеграм-бот, если клиент выберет этот способ. Предприниматели, у которых ещё нет счёта в Точке, могут оставить заявку на подключение. Мы свяжемся с вами, чтобы помочь открыть счёт и ответить на все вопросы. Подробнее об оплате через СБП

Что такое QR-код и для чего он нужен?

QR-код — штрихкод, в котором зашифрована информация для оплаты. Обычно это реквизиты и сумма платежа, но данные могут различаться в зависимости от вида QR-кода.

Есть два вида кодов:

Статический — код с неизменными данными, например, реквизитами или фиксированной стоимостью. Также может быть другая схема: реквизиты закодированы, а сумму покупатель вводит сам. Динамический — код, который формируется специально для каждой покупки. Сумма встраивается автоматически, и покупателю остаётся только её подтвердить.

Статические QR-коды обычно размещают в общедоступном месте. Например, около касс в магазинах или на стойке мастера в салоне красоты. По ним можно провести оплату или чаевые, если сумма платежа не фиксирована.

Динамические QR-коды чаще формируют в точках продаж с большим количеством товаров. Например, в ресторанах их печатают на пре-чеке, а в интернет-магазинах формируют индивидуально для каждой корзины с покупками.

Как платить по QR-коду?

Принцип использования QR-кодов прост: предприниматель генерирует QR-код и предлагает покупателю его отсканировать. Для того, чтобы сгенерировать код, продавец может обратиться в свой банк. Например, в Точке достаточно подключить оплату по QR-кодам в интернет-банке и мы сразу же вышлем универсальный многоразовый код, который можно будет использовать уже через 10 минут.

Дарья Щеникова, продакт-менеджер Точки: Точка разработала специальный телеграм-бот для предпринимателей. Теперь генерировать QR-коды ещё удобнее: индивидуальный предприниматель или директор ООО может подключить телеграм-бот для своей компании и дать доступы к нему своим сотрудниками. После этого им будет достаточно написать сумму чека в чат, чтобы тут же получить в ответ сгенерированный динамический код на нужную сумму и ссылку для оплаты. После того, как покупатель отсканирует QR-код и подтвердит оплату, продавцу придёт сообщение о зачислении денег. Использование телеграм-бота особенно удобно для компаний с большим количеством сотрудников: всех работников можно быстро подключить к телеграм-боту, при этом, доступ в интернет-банк никому из них не понадобится. Клиент Точки может подключить бот бесплатно: это можно сделать в интернет-банке в разделе «Бот для QR-платежей». Предприниматель, у которого ещё нет счёта, может оставить заявку на подключение: мы свяжемся с ним, поможем открыть счёт и подскажем, что сделать для получения оплаты по QR-кодам.

После того, как предприниматель создал QR-код, покупатель открывает банковское приложение или сканер, наводит камеру на код и открывает зашифрованную информацию.

Если клиент сканирует куар-код из банковского приложения, то сразу переходит к оплате.

клиент сканирует куар-код из банковского приложения, то сразу переходит к оплате. Если сканирует код через камеру на телефоне, то на экране сразу открывается банковское приложение. Либо предлагается выбрать банк, из которого покупатель совершит оплату.

Онлайн-магазин или маркетплейс тоже могут подключить платежи по СБП. Если покупатель хочет внести платёж с телефона, то при выборе способа оплаты ему достаточно нажать кнопку «Оплатить по СБП».

После этого он автоматически перейдёт к выбору банка для оплаты, и сможет попасть в своё банковское приложение. Там откроется страничка с нужной суммой, и клиенту будет нужно только подтвердить оплату, как и в случае с оффлайн-платежами.

После подтверждения оплаты деньги мгновенно приходят на счёт продавца через Систему Быстрых Платежей. Обычно зачисление происходит за несколько секунд, максимум — за 15. При этом, скорость не зависит от дня недели или времени суток. Праздники и выходные дни тоже на неё не влияют. Мгновенное зачисление в любое время дня и ночи при любых условиях очень важно для предпринимателей — благодаря быстрым платежам ИП и ООО избегают кассовых разрывов.

Как подключить оплату по QR-коду в интернет-магазине?

Процесс подключения оплаты по QR-коду может отличаться в зависимости от банка. Например, чтобы подключить QR-коды в интернет-магазин через Точку, предприниматель может написать о своём пожелании в чат. Сотрудник пришлёт ему подробную инструкцию, как настроить интеграцию в интернет-магазине самостоятельно.

Юрий Беглецов, support API Точки: Чтобы настроить работу с API, сначала нужно получить логин и пароль в интернет-банке Точки в разделе «Интеграции» — «Разработчикам», задать разрешения, которые будут нужны для работы с API и получить связку токенов. Описание принципа работы есть в нашей документации. После этого, если клиент зарегистрирован в СБП, он может вызвать метод Get Customer info и получить необходимые для работы с QR-кодами параметры. Затем, клиент может приступать к регистрации QR-кодов, используя метод Register Qr Code. Заходить в интернет-банк не придётся. Отслеживать поступление денег клиент может с помощью уведомлений — вебхуков.

После того, как продавец подключил возможность платить через СБП, покупатель может нажать «Оплатить по QR-коду». Сайт или приложение клиента отправит в банк запрос на формирование QR-кода с указанием суммы. Когда банк сформирует QR-код, покупатель наведёт камеру смартфона на QR-код, увидит сумму покупки, зашитую в коде, и подтвердит оплату. Если у клиента подключены вебхуки, в случае успешной оплаты он получит уведомление и сможет перевести покупателя на следующий экран или показать окно успеха оплаты.

Процесс может показаться сложным, поэтому важно внимательно следовать инструкции. Одна из распространённых ошибок при подключении заключается в том, что клиенты при регистрации приложения в интернет-банке указывают один адрес сайта, а при настройке приложения указывают другой. Например, забывают поставить слеш, который указывали ранее.

Точка выдаёт подробную инструкцию, как подключить оплату по QR-кодам на своём сайте. Клиент настраивает интеграцию самостоятельно, но если у него возникают сложности или появляются вопросы, он может задать их в чате Точки или написать на почту public-api@tochka.com. А если клиент не готов настраивать интеграцию сам, он может подключить интернет-эквайринг от Точки — в нём тоже есть способ оплаты по СБП.

5 советов по безопасной оплате QR-кодом в интернете

Оплата по QR-кодам считается безопасным способом, но и покупатель, и продавец всё равно должны быть бдительным. Мошенники постоянно придумывают новые способы обмана. Например, в офлайн-магазинах они могут подменить оригинальный QR-код на свой, и деньги уйдут на подменные реквизиты.

Ловушки от злоумышленников могут быть и в интернете. Например, мошенники могут создавать поддельные сайты с похожими названиями и генерировать там коды со своими реквизитами. Или перехватывать данные при подключении к общественному Wi-Fi. Поэтому при оплате по QR-коду в интернете покупателю важно соблюдать несколько правил безопасности.

При оплате в интернете подключайтесь к сети, которая точно безопасна. Это может быть домашний интернет, защищенный паролем, или Wi-Fi, который в режиме модема раздаётся с вашего смартфона. А вот в кафе или других общественных местах к общей сети лучше не подключаться. При переходе на сайт убедитесь, что это сайт той компании, которая нужна. Для этого достаточно проверить адрес ссылки и убедиться, что все буквы именно те, которые должны быть. Иногда мошенники создают сайты-дубликаты, которые похожи на оригиналы, но немного отличаются адресом. Обычно это заметно при внимательной проверке. При переходе по QR-коду проверьте название торговой точки. Если оно не соответствует названию магазина или просто кажется подозрительным, стоит перепроверить сайт или связаться с владельцами, чтобы уточнить, точно ли это их QR-код. Установите приложение для безопасности смартфона, которое распознаёт вредоносные QR-коды. Оно может вовремя засечь подменный код. Следите, чтобы никто не заглядывал в ваш телефон. Особенно, когда вы вводите пароль от банковского приложения при оплате по QR-коду. Этот риск не относится непосредственно к QR-коду, но если мошенник случайно узнает ваш пароль от банка, могут возникнуть неприятности.

Предприниматель тоже может обезопасить своих покупателей. Например, сделать напоминание с названием оригинального сайта по буквам или указать, что должно быть прописано в реквизитах при переходе по безопасному QR-коду.

Также стоит обучить сотрудников отличать настоящую страницу для оплаты от подменных — для этого достаточно запомнить наименование получателя, а также обращать внимание на реквизиты и сумму к оплате.

Если сохранять бдительность, как и при использовании любых других способов оплаты, платежи через QR-код будут безопасными. А учитывая количество преимуществ и низкую комиссию за использование СБП, в будущем оплата по QR-кодам может стать одним из основных способов приёма платежей.

Подключить оплату по QR-коду можно в Точке. Клиент банка может сделать это в разделе с QR-платежами: там достаточно заполнить короткую заявку, чтобы подключиться к СБП. После этого мы пришлём универсальный и многоразовый код, которым можно будет пользоваться уже через 10 минут. Деньги будут зачисляться мгновенно: в любое время суток, выходные и праздники. А уведомления о поступлении денег можно получать через push-уведомления, сообщения на электронную почту или телеграм-бот. Если же у клиента настроена интеграция по API с СБП, он может настроить уведомления о платежах прямо в программе. Если у вас ещё нет счёта в Точке, оставьте заявку. Наши сотрудники свяжутся с вами, помогут его открыть и подскажут, как правильно подключить QR-платежи. Подробнее



