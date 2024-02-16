Гости кафе и ресторанов часто предпочитают безналичные платежи и не носят с собой наличку. Из-за этого они порой оказываются в ситуации, когда не удаётся оставить чаевые официанту. Теперь кафе и рестораны отправляют чаевые по QR-коду.

Разберёмся, кто может принимать чаевые через QR-код, где его разместить, как получать и отправлять чаевые через QR-код.

Кто может принимать чаевые по QR-коду?

Ограничений по сферам бизнеса, которые могут использовать QR-коды для получения чаевых, нет. Если предприниматель хочет предоставить возможность оставлять «на чай» сотрудникам, он может это сделать.

На первый взгляд кажется, что чаевые получают только официанты и бармены в кафе и ресторанах. На на практике список тех, кому оставляют «на чай», намного больше.

Среди них:

сотрудники салонов красоты, барбершопов, бьюти-студий;

курьеры, сотрудники службы доставки;

сотрудники АЗС, автомойщики, мастера СТО;

водители такси;

горничные, сотрудники отелей и гостиниц.

Единой системы для того, чтобы оставлять чаевые представителям разных сфер, нет. Поэтому применение QR-кодов может быть удобным и для сотрудников ресторанов, и для водителей такси.

Пример: Горничной Ольге раньше часто оставляли чаевые за качественную уборку номеров. Но гости стали всё чаще пользоваться банковскими картами, а наличку с собой почти не носят. Ольга обратилась с этим вопросом к управляющей отеля, и руководитель предложила распечатать всем горничным красивые визитки с текстом «Если вам понравилась уборка номера, вы можете оставить чаевые горничной». Ниже прикрепили короткую инструкцию о том, как перевести деньги по QR-коду. После этого горничных стали благодарить чаевыми в разы чаще.

Где разместить QR-код для чаевых?

QR-коды бывают двух видов: статические и динамические. В статических информацию зашифровывают один раз и в будущем её нельзя изменить. А динамические формируют индивидуально для каждой покупки — в таких кодах сразу шифруются реквизиты продавца и сумма платежа.

Для получения чаевых подойдёт универсальный статический QR-код. В нём зашифрованы реквизиты компании, а вот сумму клиент может ввести на своё усмотрение.

Дарья Щеникова, продакт-менеджер Точки: Клиенты Точки получают такой код при первой регистрации в разделе «QR-платежи». Когда клиент первый раз заходит в раздел и заполняет короткую заявку, мы регистрируем его в Системе быстрых платежей, и отправляем в чат универсальный код без цены. Им можно начинать пользоваться сразу — он уже привязан к счёту. Такой код можно распечатать или нанести на наклейку, а потом разместить там, где клиент его точно увидит. Если у вас ещё нет счёта, просто оставьте заявку. Наши сотрудники с вами свяжутся, ответят на все вопросы и помогут открыть счёт. Подробнее

Где можно удобно разместить QR-код для чаевых? Зависит от сферы бизнеса.

Кафе и рестораны. Официанты могут распечатывать QR-коды на предварительном чеке или оформить несколько визиток, чтобы вкладывать их в чекбук. Бармен может разместить QR-код на барной стойке. Салоны красоты, барбершопы, бьюти-салоны. Мастера могут распечатать QR-код и поместить его в тейбл-тент, либо сразу напечатать его на наклейке. Оставить код можно на рабочем месте мастера или около кассы. Курьерские службы и сервисы доставки. Курьеры могут разместить QR-код на чеке или на полиграфии, которая приложена к заказу. Кроме того, можно вложить визитку с распечатанным QR-кодом. АЗС, СТО, автомойки. QR-коды для чаевых мойщикам, заправщикам и мастерам техобслуживания можно разместить в прикассовой зоне или распечатать на визитках. Такси. Водитель может распечатать и разместить QR-код на спинке своего сиденья или приклеить наклейку на окно автомобиля. Гостиницы. Распечатать QR-код и разместить его на стойке ресепшн, либо сделать индивидуальные визитки для сотрудников.

Распечатанный QR-код может увеличить количество чаевых сотрудникам. Во-первых, клиенты, у которых раньше не было возможность оставлять «на чай» из-за отсутствия налички, смогут отправить деньги онлайн. Во-вторых, посетители, которые раньше не знали, что можно оставить чаевые мастеру макияжа или сотруднику автомойки, смогут это сделать.

Как платить чаевые по QR-коду?

Покупатель, который хочет оставить «на чай» сотруднику, может сделать это с помощью смартфона. Но по QR-кодам умеют платить не все, поэтому имеет смысл составить простую инструкцию. Например, такую:

Наведите камеру и отсканируйте QR-код. Перейдите по ссылке или в банковское приложение. Введите сумму, которую хотите оставить «на чай». Подтвердите оплату.

Обычно при отправке платежа продавец получает уведомление. Например, в Точке можно выбрать любой удобный способ: push-уведомления, сообщения на электронную почту или в систему CRM. Впрочем, чаевые — не форма оплаты, а добровольная благодарность. Так что проверять уведомления о зачислении не обязательно.

Как получить чаевые по QR-коду?

Существуют разные сервисы для приёма чаевых по QR, однако, за их использование нужно платить комиссию. В среднем, она составляет 5%. Если платить такую комиссию не хочется, можно сформировать QR-код в Точке и платить комиссию только за использование Системы Быстрых Платежей.

Важное преимущество СБП в том, что оплата зачисляется мгновенно. Обычно зачисление занимает несколько секунд, максимум — 15. Скорость зачисления не зависит от времени суток, выходных и праздников, а значит — сотрудники могут сразу воспользоваться своими чаевыми.