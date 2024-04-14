Нужна ли касса при оплате QR-кодом?

Оплата с помощью QR-кода — быстрый и удобный способ принимать деньги от клиентов и покупателей. Предприниматель легко может подключить возможность принимать платежи по QR-кодам. Комиссия по ним будет в 5 раз ниже, чем при использовании эквайринга. Рассказываем, нужна ли предпринимателю касса, если он принимает оплату по QR-коду.

Когда нужна касса при оплате по QR-коду?

Оплата покупки по QR считается безналичным расчётом, а значит — для приёма платежей от физических лиц необходимо использовать онлайн-кассу, формировать чек и отдавать его покупателю. Способ оплаты в чеке помечается как безналичный платёж.

Есть категории, которые могут принимать оплату по QR без кассы. Их перечень опубликован в статье 2 Закона № 54-ФЗ. Среди них:

торговцы в киосках с мороженым;

киосках с мороженым; няни и сиделки;

сиделки; обувщики, которые занимаются ремонтом и окраской обуви;

окраской обуви; изготовители изделий народных художественных промыслов;

носильщики;

ИП, которые сдают жилые помещения в аренду;

аренду; продавцы газет и журналов;

журналов; самозанятые.

Пример: ИП производит натуральное мыло ручной работы и продаёт его в небольшом магазине. ИП принимает оплату наличными, через эквайринг и через QR-коды, и каждый раз проводит покупку через кассу и выдаёт чек. А его конкурент оформил самозанятость и принимает оплату по кодам. Он работает без кассы и просто формирует стандартные чеки для уплаты налога на профессиональный доход.

Штрафы за отсутствие онлайн-кассы

Если предприниматель обязан использовать онлайн-кассу, но не использует её, ФНС его оштрафует.

Штрафы ля ИП. Штраф от 25 до 50% от суммы расчёта. Минимум 10 000 рублей.

Штрафы для юрлиц. От 75 до 100% от суммы. Минимум 30 000 рублей.

Один пропущенный чек на 50 000 ₽ — штраф до 25 000 ₽ для ИП



Касса в Точка Банк обойдётся от 23 000 ₽ Выбрать кассу с регистрацией в ФНС

Как использовать QR-код для оплаты?

Предприниматель, который хочет принимать платежи по QR-коду, в первую очередь должен выбрать банк и оставить заявку на подключение.

Обычно QR-код подключают в том же банке, где открыт расчётный счёт. Клиенты Точки могут подключить приём платежей прямо в интернет-банке: достаточно просто перейти в раздел QR-платежей и оформить подключение. Уже через 10 минут вы сможете принимать платежи. Если расчётного счёта ещё нет, но вы хотите его открыть, оставьте заявку, и наши сотрудники с вами свяжутся. Подробнее о QR-платежах

После подключения QR-кодов предприниматель может выбрать, какой код ему нужен. Они бывают двух типов:

Статический. Формируется один раз и больше не меняется. Код многоразовый, а срок действия не ограничен, но после его создания предприниматель не может менять закодированную информацию. Такие QR-коды чаще используют, чтобы зашифровывать реквизиты, а сумму покупатель вводит сам. Это удобно, но повышает риск ошибки.

Формируется один раз и больше не меняется. Код многоразовый, а срок действия не ограничен, но после его создания предприниматель не может менять закодированную информацию. Такие QR-коды чаще используют, чтобы зашифровывать реквизиты, а сумму покупатель вводит сам. Это удобно, но повышает риск ошибки. Динамический. Одноразовый QR-код, который формируется под конкретную покупку на определённую сумму. У динамических кодов есть срок действия: либо до первой оплаты, либо от нескольких минут до нескольких дней. При использовании динамических QR-кодов продавец формирует их для каждой покупки. Покупатель не сможет изменить сумму покупки, поэтому человеческий фактор сведён к минимуму.

Статический многоразовый QR-код можно распечатать, поместить в небольшой тейбл-тент и поставить около зоны расчёта. Ещё один вариант — заказать наклейку и приклеить её рядом с кассовой зоной. Онлайн-магазин может разместить код на странице с оплатой или напрямую отправлять его клиенту по почте или в мессенджере.

Динамические коды формируются мгновенно и продавец в оффлайн-магазине обычно печатает их или показывает на экране терминала. Онлайн-магазины тоже чаще используют динамические коды, потому что под каждую корзину формируется свой QR-код.

В Точке это реализовано через открытый API для клиентов, которые сами разрабатывали свой сайт. Или через интернет эквайринг — для тех, кому проще пользоваться готовыми модулями для оплаты.

Вне зависимости от вида кода, покупатель наводит на него сканер приложения банка, считывает и подтверждает оплату.

Для покупателей можно составить простую инструкцию, которая поможет разобраться, как платить по QR-коду. Например, она может выглядеть так:

Наведите сканер на QR-код. Перейдите в мобильное приложение банка. Введите сумму платежа и подтвердите оплату по коду.

Этих трёх шагов достаточно. В некоторых случаях покупателю удобнее отсканировать код сразу из приложения банка — такая возможность тоже есть.

Оплата по QR проходит через Систему Быстрых Платежей. Деньги поступают на счёт юридического лица моментально, вне зависимости от дня недели, времени суток и праздничных дней.

В Точке принимать платежи по QR-коду можно через telegram-бот. Предприниматель подключает его и настраивает доступы для сотрудников, которые напрямую работают с клиентами и принимают оплату. После подключения сотрудник пишет в чат-боте сумму, на которую мгновенно формируется ответное сообщение с QR-кодом и ссылкой на оплату. Покупатель оплачивает товар, деньги на счёт зачисляются моментально, а бот отправляет об этом уведомление. Затем кассир проводит операцию через онлайн-кассу и выдает покупателю кассовый чек. Подключить телеграм-бот можно в интернет-банке Точки. Если у вас ещё нет счёта в банке, оставьте заявку, и мы свяжемся с вами, чтобы помочь его открыть. Подробнее

Какая комиссия за QR-платежи?

Подключение QR-кода и его использование бесплатно, но предприниматель платит за работу с Системой Быстрых Платежей. Комиссия составляет либо 0,4%, либо 0,7% в зависимости от вида деятельности. Отдельная ставка установлена для ЖКУ — 0,2%, но не больше 10 рублей.

Комиссия в размере 0,4% действует для самозанятых и некоторых категорий бизнеса. Среди них:

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медицинские услуги;

товары повседневного спроса, лекарства, БАДы;

образование, транспорт;

телекоммуникационные, информационные и почтовые услуги;

страховые компании;

управляющие компании, ПИФы, инвестиционные, пенсионные и благотворительные фонды.

Для всех остальных действует комиссия 0,7%. Максимальная сумма комиссии при любой процентной ставке может составлять 1 500 рублей.