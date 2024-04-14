Нужна ли касса при оплате QR-кодом?

Оплата с помощью QR-кода — быстрый и удобный способ принимать деньги от клиентов и покупателей. Предприниматель легко может подключить возможность принимать платежи по QR-кодам. Комиссия по ним будет в 5 раз ниже, чем при использовании эквайринга. Рассказываем, нужна ли предпринимателю касса, если он принимает оплату по QR-коду.
Когда нужна касса при оплате по QR-коду?
Оплата покупки по QR считается безналичным расчётом, а значит — для приёма платежей от физических лиц необходимо использовать онлайн-кассу, формировать чек и отдавать его покупателю. Способ оплаты в чеке помечается как безналичный платёж.
Есть категории, которые могут принимать оплату по QR без кассы. Их перечень опубликован в статье 2 Закона № 54-ФЗ. Среди них:
- торговцы в киосках с мороженым;
- няни и сиделки;
- обувщики, которые занимаются ремонтом и окраской обуви;
- изготовители изделий народных художественных промыслов;
- носильщики;
- ИП, которые сдают жилые помещения в аренду;
- продавцы газет и журналов;
- самозанятые.
Пример:
ИП производит натуральное мыло ручной работы и продаёт его в небольшом магазине. ИП принимает оплату наличными, через эквайринг и через QR-коды, и каждый раз проводит покупку через кассу и выдаёт чек.
А его конкурент оформил самозанятость и принимает оплату по кодам. Он работает без кассы и просто формирует стандартные чеки для уплаты налога на профессиональный доход.
Штрафы за отсутствие онлайн-кассы
Если предприниматель обязан использовать онлайн-кассу, но не использует её, ФНС его оштрафует.
Штрафы ля ИП. Штраф от 25 до 50% от суммы расчёта. Минимум 10 000 рублей.
Штрафы для юрлиц. От 75 до 100% от суммы. Минимум 30 000 рублей.
Один пропущенный чек на 50 000 ₽ — штраф до 25 000 ₽ для ИП
Касса в Точка Банк обойдётся от 23 000 ₽
Как использовать QR-код для оплаты?
Предприниматель, который хочет принимать платежи по QR-коду, в первую очередь должен выбрать банк и оставить заявку на подключение.
Обычно QR-код подключают в том же банке, где открыт расчётный счёт. Клиенты Точки могут подключить приём платежей прямо в интернет-банке: достаточно просто перейти в раздел QR-платежей и оформить подключение. Уже через 10 минут вы сможете принимать платежи. Если расчётного счёта ещё нет, но вы хотите его открыть, оставьте заявку, и наши сотрудники с вами свяжутся.
После подключения QR-кодов предприниматель может выбрать, какой код ему нужен. Они бывают двух типов:
- Статический. Формируется один раз и больше не меняется. Код многоразовый, а срок действия не ограничен, но после его создания предприниматель не может менять закодированную информацию. Такие QR-коды чаще используют, чтобы зашифровывать реквизиты, а сумму покупатель вводит сам. Это удобно, но повышает риск ошибки.
- Динамический. Одноразовый QR-код, который формируется под конкретную покупку на определённую сумму. У динамических кодов есть срок действия: либо до первой оплаты, либо от нескольких минут до нескольких дней. При использовании динамических QR-кодов продавец формирует их для каждой покупки. Покупатель не сможет изменить сумму покупки, поэтому человеческий фактор сведён к минимуму.
Статический многоразовый QR-код можно распечатать, поместить в небольшой тейбл-тент и поставить около зоны расчёта. Ещё один вариант — заказать наклейку и приклеить её рядом с кассовой зоной. Онлайн-магазин может разместить код на странице с оплатой или напрямую отправлять его клиенту по почте или в мессенджере.
Динамические коды формируются мгновенно и продавец в оффлайн-магазине обычно печатает их или показывает на экране терминала. Онлайн-магазины тоже чаще используют динамические коды, потому что под каждую корзину формируется свой QR-код.
В Точке это реализовано через открытый API для клиентов, которые сами разрабатывали свой сайт. Или через интернет эквайринг — для тех, кому проще пользоваться готовыми модулями для оплаты.
Вне зависимости от вида кода, покупатель наводит на него сканер приложения банка, считывает и подтверждает оплату.
Для покупателей можно составить простую инструкцию, которая поможет разобраться, как платить по QR-коду. Например, она может выглядеть так:
- Наведите сканер на QR-код.
- Перейдите в мобильное приложение банка.
- Введите сумму платежа и подтвердите оплату по коду.
Этих трёх шагов достаточно. В некоторых случаях покупателю удобнее отсканировать код сразу из приложения банка — такая возможность тоже есть.
Оплата по QR проходит через Систему Быстрых Платежей. Деньги поступают на счёт юридического лица моментально, вне зависимости от дня недели, времени суток и праздничных дней.
В Точке принимать платежи по QR-коду можно через telegram-бот. Предприниматель подключает его и настраивает доступы для сотрудников, которые напрямую работают с клиентами и принимают оплату. После подключения сотрудник пишет в чат-боте сумму, на которую мгновенно формируется ответное сообщение с QR-кодом и ссылкой на оплату.
Покупатель оплачивает товар, деньги на счёт зачисляются моментально, а бот отправляет об этом уведомление. Затем кассир проводит операцию через онлайн-кассу и выдает покупателю кассовый чек. Подключить телеграм-бот можно в интернет-банке Точки. Если у вас ещё нет счёта в банке, оставьте заявку, и мы свяжемся с вами, чтобы помочь его открыть.
Какая комиссия за QR-платежи?
Подключение QR-кода и его использование бесплатно, но предприниматель платит за работу с Системой Быстрых Платежей. Комиссия составляет либо 0,4%, либо 0,7% в зависимости от вида деятельности. Отдельная ставка установлена для ЖКУ — 0,2%, но не больше 10 рублей.
Комиссия в размере 0,4% действует для самозанятых и некоторых категорий бизнеса. Среди них:
Подключите СБП со ставкой от 0,4%. Деньги на счёте за 15 секунд, даже в выходные и праздники.
- медицинские услуги;
- товары повседневного спроса, лекарства, БАДы;
- образование, транспорт;
- телекоммуникационные, информационные и почтовые услуги;
- страховые компании;
- управляющие компании, ПИФы, инвестиционные, пенсионные и благотворительные фонды.
Для всех остальных действует комиссия 0,7%. Максимальная сумма комиссии при любой процентной ставке может составлять 1 500 рублей.