Владельцы магазинов, супермаркетов, кофеен, ресторанов и другого бизнеса, в котором нужно часто принимать платежи от клиентов, всё чаще подключают оплату через систему СБП по QR-кодам. Это пиксельные коды, в которых зашифрованы реквизиты для оплаты.

Оплата по QR-кодам работает просто: покупатель наводит смартфон на код, и у него на экране открывается страничка для оплаты. В некоторых случаях он должен сам ввести сумму, а в некоторых — просто подтвердить отправление платежа.

Расскажем, как подключить оплату по QR-коду, кто может это сделать, и как убедиться, что оплата по QR-коду действительно прошла.

Подключить QR-код в Точке можно за несколько минут. Если у вас уже есть счёт, достаточно зайти в интернет-банк и выбрать раздел с QR-платежами. Там нужно подключить возможность оплаты через QR-код, и можно начинать формировать первые коды для вашего бизнеса. Подключение бесплатно, а начать принимать оплату можно уже через 10 минут. Если у вас ещё нет счёта в Точке, оставьте заявку. Наши сотрудники свяжутся с вами и помогут его открыть. Подробнее

Как подключить оплату по QR-коду?

Подключить QR-код в Точке можно всего за несколько минут. Подключение бесплатно, а начать принимать оплату можно уже через 10 минут.

Если у вас уже есть счёт, достаточно:

Зайти в интернет-банк Выбрать раздел с QR-платежами. Подключить возможность оплаты через QR-код.

Готово! Можно начинать формировать первые коды для вашего бизнеса.

Как выбрать QR-код?

После того, как предприниматель подключил возможность принимать оплату по QR-коду, он выбирает для себя один из двух видов кода: статический или динамический. Разберёмся, какая между ними разница.

Статические коды

Информация, которая в них зашифрована, вносится только один раз, поэтому поменять её не удастся. Соответственно, такие коды подходят для шифровки неизменных данных. Это могут быть реквизиты для приёма платежей по QR-коду или стоимость товаров, если у предпринимателя их немного.

Статические QR-коды обычно распечатывают на бумаге или на специальных наклейках. Их размещают около касс в магазинах, за столиками в ресторанах и в других общедоступных местах.

Динамические коды

Создаются отдельно для каждого чека или онлайн-корзины, если дело касается интернет-покупок. Они моментально генерируются, при этом их можно сформировать на разные суммы. Динамические коды недолговечны: они «живут» несколько минут, часов или дней — до первой оплаты. Например, если продавец создал QR-код со «сроком жизни» 10 дней, а покупатель оплатил по нему покупку на второй день, код перестанет действовать после оплаты.

Динамические коды обычно формируют сами продавцы или сотрудники, которые напрямую работают с клиентами. Поэтому чаще такие QR-коды показывают на терминале для оплаты или смартфоне.

Точка создала телеграм-бот для удобного и быстрого формирования QR-кодов. Предпринимателю достаточно подключить его в интернет-банке, а затем — дать доступ работникам, которые принимают оплату. При этом, доступ к самому интернет-банку сотрудники не получат. Когда в компанию придет покупатель или клиент, сотрудник просто напишет в чат-бот сумму, на которую нужно сгенерировать QR-код. Ответ придёт мгновенно — в нём будет QR-код и ссылка на оплату. После подтверждения оплаты деньги моментально появятся на счёте предпринимателя, а бот сообщит, что сумма зачислена. Это позволит быстро проверить, что платёж дошёл.

Для кого подходит оплата по QR-коду?

Ограничений для использования QR-кодов нет. Подключить их может каждый. Главное, чтобы бизнес был законным и официально зарегистрированным в РФ.

QR-коды лучше всего подходят для предпринимателей, у которых нет больших очередей на кассах. Это небольшие магазины, сувенирные лавки, хозяйственные мини-маркеты. Сюда же относятся ИП и организации, которые оказывают услуги. Например, салоны красоты, автосалоны и обучающие курсы.

Также принимать оплату по QR-коду удобно в кафе и ресторанах: в общепите коды обычно печатают на предварительном чеке и предлагают гостю расплатиться новым способом.

Пример: Владелец ресторана тайской кухни обратил внимание, что большинство посетителей — молодые люди со смартфонами, которые спрашивают, можно ли расплатиться без использования банковской карточки. Предприниматель тут же подключил возможность оплаты по СБП, стал формировать динамические коды и печатать их на предварительных чеках. Он предлагает гостям оплатить по QR-коду, а если они предпочитают оплату по безналу, просто предоставляет им терминал эквайринга.

Также подключение к QR-кодам возможно в интернет-магазинах, мобильных приложениях, в доставках, у кассиров, курьеров. Стоит учитывать, что при большом потоке гостей могут возникать заминки, а клиенты могут раздражаться из-за задержек. В более спокойных условиях, когда есть возможность общаться с посетителями и объяснять им правила использования QR-кодов, такого не происходит.

Как узнать, что платёж действительно отправили?

Иногда покупатели оказываются нечестными и подделать скриншот с подтверждением оплаты по QR-коду. Для надёжности стоит убедиться, что платёж действительно отправлен. Для этого можно подключить уведомления о зачислении денег на счёт.

Способы получения уведомлений бывают разными. Например, в Точке можно подключить:

push-уведомления;

информирование на электронную почту;

электронную почту; уведомление в системе CRM.

Также уведомление об оплате по QR-коду автоматически приходит в телеграм-бот, если он подключен у предпринимателя.

Какие ограничения есть в использовании QR-кодов?

Единственное ограничение при подключении СБП — лимит единоразового перевода. За один раз можно перевести не больше 1 000 000 рублей. При этом, комиссия за разовый платёж не может превышать 1 500 рублей, поэтому даже если разбить крупный платёж на сумму больше 1 000 000 на несколько частей, это будет выгодно.

Сколько идёт платёж по QR-коду?

Оплата по QR-кодам мгновенно доходят от клиента до предпринимателя благодаря Системе Быстрых Платежей. Деньги долетают за считанные секунды — обычно они появляются на счёте сразу же, но допустимо зачисление в течение 15 секунд.

Для предпринимателей особенно важно то, что средства приходят вне зависимости от времени суток, выходных или государственных праздников. При обычных платежах могут возникать задержки, из-за которых у предпринимателя образуются кассовые разрывы. Это влечёт за собой проблемы в бизнесе.

С СБП таких проблем не возникает. Использование QR-кодов для работы с СБП бесплатно, но предприниматели платят комиссию за зачисление платежей. Впрочем, по сравнению, например, с эквайрингом, она оказывается очень низкой.

Частые вопросы

Покупатели не платят по QR-коду из-за отсутствия кешбэка. Что делать?

Один из недостатков СБП для покупателей — отсутствие кешбэка. Чтобы мотивировать эту категорию покупателей на оплату по QR-коду, предприниматель может подготовить специальные предложения или выгодные условия по бонусным программам.

Пример: ИП занимается фаст-фудом — у неё кафе с быстрыми завтраками и кофе. Она принимает оплату тремя способами: наличными, через эквайринг и по QR-коду. Комиссия за эквайринг — 2,5%, а комиссия по QR-коду — 0,4%. ИП посчитала, что если будет добавлять бесплатный сироп в кофе каждому, кто решил оплатить заказ по QR-коду, её затраты будут незначительными. При этом, на комиссии она заметно сэкономит.

Можно предложить блюдо или коктейль из секретного меню, а также просто начислить повышенные баллы на бонусную карту. С учётом низкой комиссии за использование СБП, это в любом случае будет выгодно.

Какая комиссия при оплате по QR-коду?

На каждый платёж при оплате по QR-коду по СБП начисляется комиссия в размере 0,4%, либо 0,7%. Обычно клиенту сначала зачисляется сумма платежа, а затем списывается комиссия. Её размер зависит от категории бизнеса, которым занимается предприниматель. Она составляет 0,4% для самозанятых и бизнесменов, которые работают в следующих сферах:

медицинские услуги;

товары повседневного спроса, лекарства, БАДы;

образование, транспорт;

телекоммуникационные, информационные и почтовые услуги;

страховые компании;

управляющие компании, ПИФы, инвестиционные, пенсионные и благотворительные фонды.

Для оплаты ЖКУ установлена отдельная ставка - 0,2%, но не более 10 рублей. Для всех остальных при платежах по QR-коду действует ставка 0,7%.

Важный нюанс: единоразовая комиссия при оплате по QR-коду через СБП не может превышать 1 500 рублей.

Пример: Владелица магазина украшений подключила возможность принимать оплату по QR-коду. Её бизнеса нет в списке тех, кто платит 0,4% комиссии, а значит — она будет платить 0,7%. Если за месяц она получит оплату по СБП от разных клиентов на сумму 500 000 рублей, то заплатит всего 3 500 рублей в качестве комиссии.

Сумма одного перевода не должна превышать 1 000 000 рублей, но в целом ограничений по сумме через СБП нет. То есть, если нужно перевести больше, то платёж можно просто разбить на несколько частей. Однако, оплату по QR-кодам пока чаще выбирает малый и средний бизнес, у которого разовые платежи больше 1 000 000 бывают нечасто.

Вы можете за 10 минут подключить приём платежей через СБП и использовать бесплатный телеграм-бот для создания QR-кодов. Так вашим клиентам будет удобнее оплачивать услуги или товары, а вы сможете сэкономить на комиссии. При этом, сотрудники смогут самостоятельно создавать QR-коды и ссылки для оплаты, а доступ в ваш интернет банк им не понадобится. Оставьте заявку на сайте, и наши менеджеры помогут подключить QR-платежи. Подробнее

Какие преимущества платежей по QR-коду?

Самое главное преимущество платежей по QR-коду — низкая комиссия. Однако, есть и другие плюсы оплаты через СБП.

Высокая скорость зачисления денег на счёт. В отличие от обычных переводов, они приходят в течение нескольких секунд. Безопасность при оплате. Навести камеру смартфона на код безопаснее, чем вводить данные карты. Особенно это касается оплаты в интернет-магазинах. Удобство. Не нужно носить с собой банковскую карточку. Можно просто воспользоваться телефоном, который всегда с собой. Быстрый возврат. Деньги моментально возвращаются на счёт при возврате товара.

Есть и свои особенности. Например, пожилым людям может быть сложно воспользоваться смартфоном, а из-за неполадок с интернетом могут возникнуть заминки на кассе. Кроме того, покупателям не начисляется кешбэк за оплату по QR-коду.

Поэтому стоит подключать оплату по QR-коду наравне с другими способами приёма платежей. Оставьте обычный терминал для оплаты через банковскую карту и подготовьте сдачу для тех, кто захочет рассчитаться наличными.