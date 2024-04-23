Что такое РКО в банке
РКО — это расчётно-кассовое обслуживание: услуги банка, которые помогают бизнесу принимать оплату, переводить деньги и работать с наличными. В разных банках и на разных тарифах состав РКО может отличаться.
Что входит в РКО
Обычно в РКО входят:
- Открытие, ведение и закрытие расчётного счёта.
- Зачисление входящих платежей.
- Переводы контрагентам, сотрудникам и в бюджет.
- Внесение и снятие наличных.
- Интернет-банк и мобильное приложение.
- Выписки и справки по операциям.
Дополнительно банк может предлагать эквайринг, зарплатный проект, бизнес-карты, кредиты, электронный документооборот (ЭДО), сопровождение валютных операций, онлайн-бухгалтерию, управление рисками по 115-ФЗ и другие сервисы для бизнеса.
Зачем бизнесу расчётный счёт и в чём разница с РКО
Разница между расчётным счётом и РКО такая: счёт — это место, где хранятся деньги бизнеса, а РКО — услуги банка по работе с ними. Открыть счёт без обслуживания нельзя: банк сразу подключает к нему тарифный план с набором операций.
По закону открывать счёт не обязаны ни ИП, ни компании. Но на практике без счёта бизнес упирается в ограничения.
Во-первых, без счёта не выстроить безналичные расчёты.
- ИП может принимать оплату на личную карту, но текущий счёт физлица не предназначен для бизнеса. Банк может запросить пояснения и документы, если их не предоставить — ограничить доступ по 115-ФЗ. А ФНС может счесть выручкой все поступления, происхождение которых предприниматель не подтвердит.
- У юрлиц личного счёта нет в принципе. А налоги организация платит только безналично. Поэтому расчётный счёт на практике необходим.
Во-вторых, наличные расчёты между компаниями, между компанией и ИП, а также между двумя ИП ограничены суммой 100 000 ₽ по одному договору (п. 4 указания ЦБ №5348-У). Лимит считается на весь договор, а не на отдельный платёж, поэтому крупные сделки придётся проводить через счёт. На расчёты с физлицами лимит не распространяется.
Чем отличается РКО для ИП и ООО
Само расчётно-кассовое обслуживание для ИП и компаний устроено одинаково: тот же счёт, те же переводы, тот же интернет-банк. Разница идёт от организационно-правовой формы — она определяет, можно ли работать без расчётного счёта, какие документы понадобятся для открытия, как распоряжаться деньгами и обязательно ли вести бухучёт.
|Параметр
|ИП
|ООО
|Нужен ли расчётный счёт
|Не обязателен по закону. Работать без него можно, если расчёты идут только наличными
|Тоже не обязателен по закону, но на практике без него не обойтись: налоги компания платит только безналично
|Документы для открытия: базовый набор
|Паспорт. Если сведений о регистрации ещё нет в реестре — архив документов от ФНС, чтобы подтвердить регистрацию
|Паспорт руководителя, решение или протокол о его назначении, устав — если он не типовой, сведения об участниках
|Деньги бизнеса
|Принадлежат самому предпринимателю. Он может тратить их на личные нужды без дополнительного налога — с этого дохода ИП уже заплатил налог по своей системе налогообложения
|Принадлежат компании. Владелец получает свою часть через дивиденды, но с них удерживают НДФЛ: 13% с суммы до 2,4 млн ₽ в год и 15% с превышения. Если он работает в компании, например директором, то получает ещё и зарплату
|Бухучёт
|Полноценный бухучёт вести не нужно — достаточно налогового учёта
|Компания обязана вести бухгалтерский учёт и сдавать отчётность
Различаться для ИП и ООО могут и тарифы с набором сервисов — разберём на примере Точка Банка.
Тарифы
Открыть расчётный счёт в Точка Банке можно бесплатно и для ИП, и для ООО. Тарифы почти все общие — их выбирают не по форме бизнеса, а по тому, как он устроен: есть ли сотрудники, часто ли нужны наличные, какой оборот.
- «Ноль» — единственный тариф только для ИП. Подходит для тех, кто зарегистрировался как ИП не более 90 дней назад.
- «Начало» — для компаний и ИП без сотрудников, а также для сезонного бизнеса.
- «Развитие» — для растущих компаний и ИП с сотрудниками.
- «Корпоративный» — для крупного бизнеса и групп компаний, подключается по индивидуальному запросу.
- «Селлер» и «Селлер Про» — для торговли на маркетплейсах.
Плата и лимиты по тарифам меняются, актуальные условия смотрите на странице тарифов Точка Банка.
Сервисы и услуги
Большинство сервисов из состава РКО доступны и ИП, и компаниям: эквайринг, бизнес-карты, зарплатный проект, ЭДО, валютное сопровождение. Условия подключения при этом могут различаться.
Заметнее всего разница в бухгалтерии — она следует из требований к учёту: для ИП в Точка Банке есть Онлайн-бухгалтерия, а для компаний отдельный сервис «Бухгалтерия для ООО».
Как выбрать тариф для РКО
Тариф выбирают не по форме бизнеса, а по характеру операций. Оцените, как вы будете пользоваться счётом:
- Какой у вас годовой оборот?
- Сколько переводов физлицам — подрядчикам и сотрудникам?
- Как часто будете снимать наличные и на какие суммы?
- Будете ли вносить наличные?
- Нужен ли персональный менеджер?
- Какие сервисы для бизнеса нужны?
Затем сравните тарифы. Смотрите на доступные лимиты по операциям, а не только на абонентскую плату. Сверх лимита банк берёт комиссию, и при большом числе операций дешёвый тариф выходит дороже.
Подберём подходящий тариф
Какой у вас бизнес?
Торгуете на маркетплейсах?
Вашему ИП меньше 90 дней?
Если со временем потребности изменятся, тариф можно сменить — обычно это делается в интернет-банке за пару кликов.
Как подключить РКО
Шаг 1. Выбрать банк. Разберём, на что стоит обратить внимание.
|Критерий
|Что проверить
|Надёжность
|Лицензия Банка России, рейтинги АКРА и «Эксперт РА»
|Стоимость
|Абонентская плата, платежи сверх пакета, комиссии за операции с наличными
|Удобство
|Интернет-банк, мобильное приложение, скорость проведения платежей
|Поддержка
|Режим работы, живые специалисты вместо ботов
|Сервисы
|Эквайринг, ЭДО, бухгалтерия, зарплатный проект, ВЭД
|Масштабирование
|Можно ли сменить тариф, открыть дополнительные счета, подключить сервисы позже
Шаг 2. Подать заявку. Обычно это делается онлайн: нужны ИНН и номер телефона. Банк проверит сведения о бизнесе и запросит документы.
Шаг 3. Пройти проверку документов. На встрече сотрудник банка удостоверяет личность и уточняет информацию о бизнесе.
Шаг 4. Подписать договор банковского обслуживания. После этого можно проводить операции.
Какие документы нужны для подключения расчётно-кассового обслуживания
Точный список зависит от банка — рассмотрим на примере Точка Банка.
Документы для ИП:
- Паспорт.
- Если сведений о регистрации ещё нет в реестре на сайте налоговой — электронный архив документов от ФНС, полученный после регистрации.
Документы для ООО:
- Паспорт руководителя.
- Протокол или решение об избрании либо продлении полномочий руководителя.
- Устав, если он не типовой.
- Сведения об участниках с долей в уставном капитале больше 25%: ФИО, паспортные данные, гражданство, дата и место рождения, адрес места жительства, ИНН при наличии.
- Сведения об остальных участниках — ФИО и дата рождения.
Банк может запросить и другие документы: лицензию, если деятельность лицензируемая, подтверждение фактического вида деятельности или юридического адреса.
Почему банк может отказать в открытии расчётного счёта
Возможны две ситуации:
- Отклонение заявки. В документах есть ошибки или данные не совпадают со сведениями в госреестрах. Обычно достаточно исправить неточности — и заявку одобрят.
- Официальный отказ. Банк видит риски по 115-ФЗ. Также откажут, если у бизнеса нет обязательной лицензии или его сайт попал в реестр запрещённых ресурсов Роскомнадзора.
При официальном отказе банк обязан сообщить дату и причину в течение пяти рабочих дней (п. 13.1-1 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ).
Дальше порядок действий такой:
- Донести в банк документы и пояснения, которые снимают основания для отказа.
- Если решение не пересмотрели — подать жалобу в межведомственную комиссию при Банке России через интернет-приёмную.
- Обжаловать в суде. Без пройденного досудебного этапа иск не примут.
Если счёт нужен срочно, проще не ждать пересмотра, а подать заявку в другой банк.
Особенности обслуживания валютных операций
Если бизнес работает с другими странами — закупает товар в Китае или Турции, продаёт услуги за рубеж, — к обычному РКО добавляется валютная часть. Что в неё входит:
- Валютный счёт. Открывается отдельно от рублёвого, обычно в той валюте, в которой идут расчёты.
- Постановка контракта на учёт. Контракты выше установленной Банком России суммы ставят на учёт в банке — это делает валютный контроль.
- Валютный контроль платежей. Банк проверяет каждую операцию и подтверждающие документы: инвойсы, контракты, таможенные декларации.
- Справки о подтверждающих документах. Нужны по сделкам, поставленным на учёт.
- Конвертация. Обмен валюты по курсу банка при поступлении выручки или оплате поставщику.
- Консультации по ВЭД. Помощь с оформлением контракта, подбором кода ТН ВЭД, расчётом таможенных платежей.
- Помощь с проблемными платежами. Если перевод завис, банк выясняет, где деньги, и помогает довести платёж до получателя.
Разбираться во всём этом самостоятельно долго, поэтому оформление сделок обычно доверяют специалистам по ВЭД. В Точка Банке они сопровождают сделку целиком — от проверки контракта до таможенного оформления.
А если не хочется погружаться в валютные операции вовсе, закупки в Китае Точка Банк проводит под ключ: сам выступает импортёром и ведёт всю цепочку — от поиска поставщика до доставки и растаможки. Клиент платит в рублях и получает готовый товар в России.
Условия тарифов и сервисов могут меняться — актуальные условия смотрите на сайте Точка Банка.