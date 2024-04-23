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Расчётные счета
Расчётные счета

Что такое РКО

РКО — это расчётно-кассовое обслуживание: услуги банка по работе со счётом, то есть переводы и операции с наличными. Такое обслуживание банки предоставляют всем клиентам — и физлицам с текущими счетами, и бизнесу с расчётными. 


В статье вместе со специалистом по открытию расчётных счетов Анастасией Ситниковой разберём РКО для бизнеса. У ИП и компаний набор услуг похож, а правила работы с деньгами и требования к отчётности у них разные.

30.07.2026
7479
7479

Счёт для бизнеса в Точка Банк

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Счёт для бизнеса в Точка Банк

Кешбэк за уплату налогов — 3%. Бесплатные переводы физлицам — до 1 000 000 ₽ в месяц. Поддержка без ботов и скриптов 24/7.
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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

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Коротко
— РКО — это обслуживание расчётного счёта: переводы, работа с наличными, интернет‑банк, а также дополнительные сервисы вроде эквайринга, зарплатного проекта, бизнес‑карт, ЭДО и валютного сопровождения.
— Само РКО для ИП и ООО почти не отличается — разный только пакет документов для открытия счёта, доступ к отдельным тарифам и сервисам.

— При выборе тарифа РКО стоит смотреть не только на его стоимость, но и на доступные лимиты — переводы физлицам, снятие и внесение наличных. Тариф с низкой платой может обойтись дороже, если регулярно выходить за лимиты.

Что такое РКО в банке

РКО — это расчётно-кассовое обслуживание: услуги банка, которые помогают бизнесу принимать оплату, переводить деньги и работать с наличными. В разных банках и на разных тарифах состав РКО может отличаться.

Обслуживание расчётного счёта: оптимальный период и способы оплаты

Что входит в РКО

Обычно в РКО входят:

  1. Открытие, ведение и закрытие расчётного счёта.
  2. Зачисление входящих платежей.
  3. Переводы контрагентам, сотрудникам и в бюджет.
  4. Внесение и снятие наличных.
  5. Интернет-банк и мобильное приложение.
  6. Выписки и справки по операциям.

Дополнительно банк может предлагать эквайринг, зарплатный проект, бизнес-карты, кредиты, электронный документооборот (ЭДО), сопровождение валютных операций, онлайн-бухгалтерию, управление рисками по 115-ФЗ и другие сервисы для бизнеса.

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Зачем бизнесу расчётный счёт и в чём разница с РКО

Разница между расчётным счётом и РКО такая: счёт — это место, где хранятся деньги бизнеса, а РКО — услуги банка по работе с ними. Открыть счёт без обслуживания нельзя: банк сразу подключает к нему тарифный план с набором операций.

По закону открывать счёт не обязаны ни ИП, ни компании. Но на практике без счёта бизнес упирается в ограничения.

Во-первых, без счёта не выстроить безналичные расчёты. 

  • ИП может принимать оплату на личную карту, но текущий счёт физлица не предназначен для бизнеса. Банк может запросить пояснения и документы, если их не предоставить — ограничить доступ по 115-ФЗ. А ФНС может счесть выручкой все поступления, происхождение которых предприниматель не подтвердит.
  • У юрлиц личного счёта нет в принципе. А налоги организация платит только безналично. Поэтому расчётный счёт на практике необходим.

Во-вторых, наличные расчёты между компаниями, между компанией и ИП, а также между двумя ИП ограничены суммой 100 000 ₽ по одному договору (п. 4 указания ЦБ №5348-У). Лимит считается на весь договор, а не на отдельный платёж, поэтому крупные сделки придётся проводить через счёт. На расчёты с физлицами лимит не распространяется.

Расчётный счёт для ИП и ООО: что такое и зачем нужен

Чем отличается РКО для ИП и ООО

Само расчётно-кассовое обслуживание для ИП и компаний устроено одинаково: тот же счёт, те же переводы, тот же интернет-банк. Разница идёт от организационно-правовой формы — она определяет, можно ли работать без расчётного счёта, какие документы понадобятся для открытия, как распоряжаться деньгами и обязательно ли вести бухучёт.

ПараметрИПООО
Нужен ли расчётный счётНе обязателен по закону. Работать без него можно, если расчёты идут только наличнымиТоже не обязателен по закону, но на практике без него не обойтись: налоги компания платит только безналично
Документы для открытия: базовый наборПаспорт. Если сведений о регистрации ещё нет в реестре — архив документов от ФНС, чтобы подтвердить регистрациюПаспорт руководителя, решение или протокол о его назначении, устав — если он не типовой, сведения об участниках
Деньги бизнесаПринадлежат самому предпринимателю. Он может тратить их на личные нужды без дополнительного налога — с этого дохода ИП уже заплатил налог по своей системе налогообложенияПринадлежат компании. Владелец получает свою часть через дивиденды, но с них удерживают НДФЛ: 13% с суммы до 2,4 млн ₽ в год и 15% с превышения. Если он работает в компании, например директором, то получает ещё и зарплату
БухучётПолноценный бухучёт вести не нужно — достаточно налогового учётаКомпания обязана вести бухгалтерский учёт и сдавать отчётность

Различаться для ИП и ООО могут и тарифы с набором сервисов — разберём на примере Точка Банка.

Тарифы

Открыть расчётный счёт в Точка Банке можно бесплатно и для ИП, и для ООО. Тарифы почти все общие — их выбирают не по форме бизнеса, а по тому, как он устроен: есть ли сотрудники, часто ли нужны наличные, какой оборот.

  • «Ноль» — единственный тариф только для ИП. Подходит для тех, кто зарегистрировался как ИП не более 90 дней назад.
  • «Начало» — для компаний и ИП без сотрудников, а также для сезонного бизнеса.
  • «Развитие» — для растущих компаний и ИП с сотрудниками.
  • «Корпоративный» — для крупного бизнеса и групп компаний, подключается по индивидуальному запросу.
  • «Селлер» и «Селлер Про» — для торговли на маркетплейсах.

Плата и лимиты по тарифам меняются, актуальные условия смотрите на странице тарифов Точка Банка.

Сервисы и услуги

Большинство сервисов из состава РКО доступны и ИП, и компаниям: эквайринг, бизнес-карты, зарплатный проект, ЭДО, валютное сопровождение. Условия подключения при этом могут различаться.

Заметнее всего разница в бухгалтерии — она следует из требований к учёту: для ИП в Точка Банке есть Онлайн-бухгалтерия, а для компаний отдельный сервис «Бухгалтерия для ООО».

Как выбрать тариф для РКО

Тариф выбирают не по форме бизнеса, а по характеру операций. Оцените, как вы будете пользоваться счётом:

  1. Какой у вас годовой оборот?
  2. Сколько переводов физлицам — подрядчикам и сотрудникам?
  3. Как часто будете снимать наличные и на какие суммы?
  4. Будете ли вносить наличные?
  5. Нужен ли персональный менеджер?
  6. Какие сервисы для бизнеса нужны?

Затем сравните тарифы. Смотрите на доступные лимиты по операциям, а не только на абонентскую плату. Сверх лимита банк берёт комиссию, и при большом числе операций дешёвый тариф выходит дороже.

Подберём подходящий тариф

Какой у вас бизнес?

Торгуете на маркетплейсах?

Вашему ИП меньше 90 дней?

Подберём подходящий тариф
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Если со временем потребности изменятся, тариф можно сменить — обычно это делается в интернет-банке за пару кликов.

Как подключить РКО

Шаг 1. Выбрать банк. Разберём, на что стоит обратить внимание.

КритерийЧто проверить
НадёжностьЛицензия Банка России, рейтинги АКРА и «Эксперт РА»
СтоимостьАбонентская плата, платежи сверх пакета, комиссии за операции с наличными
УдобствоИнтернет-банк, мобильное приложение, скорость проведения платежей
ПоддержкаРежим работы, живые специалисты вместо ботов
СервисыЭквайринг, ЭДО, бухгалтерия, зарплатный проект, ВЭД
МасштабированиеМожно ли сменить тариф, открыть дополнительные счета, подключить сервисы позже

Как выбрать, где открыть расчётный счёт для ИП

Как выбрать, где открыть расчётный счёт для ООО

Шаг 2. Подать заявку. Обычно это делается онлайн: нужны ИНН и номер телефона. Банк проверит сведения о бизнесе и запросит документы.

Шаг 3. Пройти проверку документов. На встрече сотрудник банка удостоверяет личность и уточняет информацию о бизнесе.

Шаг 4. Подписать договор банковского обслуживания. После этого можно проводить операции.

Как проходит открытие счёта в Точка Банке

Сначала предприниматель оставляет заявку на сайте. Затем специалист перезванивает, отвечает на вопросы, помогает подобрать тариф и договаривается о встрече.


На встрече сотрудник банка проверяет документы, удостоверяет личность и уточняет информацию о бизнесе. После этого банк принимает решение об открытии счёта.
Если всё в порядке, счёт открывают, и им можно пользоваться.

Анастасия СитниковаАнастасия Ситникова
Анастасия СитниковаСпециалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Какие документы нужны для подключения расчётно-кассового обслуживания

Точный список зависит от банка — рассмотрим на примере Точка Банка.

Документы для ИП:

  • Паспорт.
  • Если сведений о регистрации ещё нет в реестре на сайте налоговой — электронный архив документов от ФНС, полученный после регистрации.

Документы для ООО:

  • Паспорт руководителя.
  • Протокол или решение об избрании либо продлении полномочий руководителя.
  • Устав, если он не типовой.
  • Сведения об участниках с долей в уставном капитале больше 25%: ФИО, паспортные данные, гражданство, дата и место рождения, адрес места жительства, ИНН при наличии.
  • Сведения об остальных участниках — ФИО и дата рождения.

Банк может запросить и другие документы: лицензию, если деятельность лицензируемая, подтверждение фактического вида деятельности или юридического адреса.

Документы для открытия расчётного счёта ИП и ООО

Уведомление об открытии расчётного счёта ИП и ООО: когда и как оповещать налоговую

Почему банк может отказать в открытии расчётного счёта

Возможны две ситуации:

  1. Отклонение заявки. В документах есть ошибки или данные не совпадают со сведениями в госреестрах. Обычно достаточно исправить неточности — и заявку одобрят.
  2. Официальный отказ. Банк видит риски по 115-ФЗ. Также откажут, если у бизнеса нет обязательной лицензии или его сайт попал в реестр запрещённых ресурсов Роскомнадзора.

При официальном отказе банк обязан сообщить дату и причину в течение пяти рабочих дней (п. 13.1-1 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ).

Дальше порядок действий такой:

  1. Донести в банк документы и пояснения, которые снимают основания для отказа.
  2. Если решение не пересмотрели — подать жалобу в межведомственную комиссию при Банке России через интернет-приёмную.
  3. Обжаловать в суде. Без пройденного досудебного этапа иск не примут.

Если счёт нужен срочно, проще не ждать пересмотра, а подать заявку в другой банк.

115-ФЗ простыми словами: всё, что нужно знать бизнесу

Что делать, если отказали в открытии расчётного счёта для ИП и ООО

Особенности обслуживания валютных операций

Если бизнес работает с другими странами — закупает товар в Китае или Турции, продаёт услуги за рубеж, — к обычному РКО добавляется валютная часть. Что в неё входит:

  1. Валютный счёт. Открывается отдельно от рублёвого, обычно в той валюте, в которой идут расчёты.
  2. Постановка контракта на учёт. Контракты выше установленной Банком России суммы ставят на учёт в банке — это делает валютный контроль.
  3. Валютный контроль платежей. Банк проверяет каждую операцию и подтверждающие документы: инвойсы, контракты, таможенные декларации.
  4. Справки о подтверждающих документах. Нужны по сделкам, поставленным на учёт.
  5. Конвертация. Обмен валюты по курсу банка при поступлении выручки или оплате поставщику.
  6. Консультации по ВЭД. Помощь с оформлением контракта, подбором кода ТН ВЭД, расчётом таможенных платежей.
  7. Помощь с проблемными платежами. Если перевод завис, банк выясняет, где деньги, и помогает довести платёж до получателя.

Разбираться во всём этом самостоятельно долго, поэтому оформление сделок обычно доверяют специалистам по ВЭД. В Точка Банке они сопровождают сделку целиком — от проверки контракта до таможенного оформления.

А если не хочется погружаться в валютные операции вовсе, закупки в Китае Точка Банк проводит под ключ: сам выступает импортёром и ведёт всю цепочку — от поиска поставщика до доставки и растаможки. Клиент платит в рублях и получает готовый товар в России.

Комментарий эксперта

Мы отправляем юани в Китай, белорусские рубли в Беларусь и рубли — во все страны, которые готовы принимать рубли из РФ. Также отправляем в Индию рупии через рублёвый счёт — контрагентам они зачисляются в национальной валюте.

Екатерина КругловаЕкатерина Круглова
Екатерина КругловаЭксперт Точка Банка по ВЭД и закупкам из Китая

Условия тарифов и сервисов могут меняться — актуальные условия смотрите на сайте Точка Банка.

Вопросы по теме

Сколько стоит РКО?

Стоимость расчётно-кассового обслуживания зависит от банка и выбранного тарифа. В Точка Банке есть тариф «Ноль» без абонентской платы — для ИП, зарегистрированных не более 90 дней назад.


На остальных тарифах есть ежемесячная плата, а её размер зависит от условий тарифа. Актуальные цены всегда можно посмотреть на странице тарифов Точка Банка.

Нужен ли бизнесу счёт цифрового рубля?

С 1 сентября 2026 года крупные торговые компании с выручкой более 120 млн ₽ в год обязаны принимать оплату цифровыми рублями. Для остальных компаний и ИП подключение пока добровольное: новые требования будут вводить поэтапно до 2028 года. Бизнеса с выручкой до 5 млн ₽ в год обязанность не коснётся совсем.


Счёт цифрового рубля открывается на платформе Банка России и не заменяет расчётный.

Нужно ли закрывать расчётный счёт, если перестал вести бизнес?

Если счёт больше не нужен, его можно закрыть по заявлению в банке — как для ИП, так и для ООО. Если оставить открытым, заранее проверьте условия обслуживания: некоторые банки продолжают взимать плату по тарифу, даже если нет операций.

Надо ли платить, если открыл счёт, но не пользуешься им?

Зависит от условий конкретного банка. Например, на всех тарифах Точка Банка, кроме «Корпоративного», плату за расчётно-кассовое обслуживание берут только за те месяцы, в которых по счёту были операции.

Сколько времени занимает подключение РКО?

Срок зависит от банка. В Точка Банке заявку и документы подают онлайн, специалист перезванивает и договаривается о встрече: договор подписывают лично, менеджер приезжает в удобное место.


Менеджеру может потребоваться больше времени на дорогу в отдалённый населённый пункт. Чтобы не затягивать, лучше заранее выбрать тариф и подготовить документы.

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Что такое РКО в банке и как его подключить — Точка Банк