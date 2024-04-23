Специалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Коротко — Само РКО для ИП и ООО почти не отличается — разный только пакет документов для открытия счёта, доступ к отдельным тарифам и сервисам.



— При выборе тарифа РКО стоит смотреть не только на его стоимость, но и на доступные лимиты — переводы физлицам, снятие и внесение наличных. Тариф с низкой платой может обойтись дороже, если регулярно выходить за лимиты.

— РКО — это обслуживание расчётного счёта: переводы, работа с наличными, интернет‑банк, а также дополнительные сервисы вроде эквайринга, зарплатного проекта, бизнес‑карт, ЭДО и валютного сопровождения.

Что такое РКО в банке

РКО — это расчётно-кассовое обслуживание: услуги банка, которые помогают бизнесу принимать оплату, переводить деньги и работать с наличными. В разных банках и на разных тарифах состав РКО может отличаться.

Что входит в РКО

Обычно в РКО входят:

Открытие, ведение и закрытие расчётного счёта. Зачисление входящих платежей. Переводы контрагентам, сотрудникам и в бюджет. Внесение и снятие наличных. Интернет-банк и мобильное приложение. Выписки и справки по операциям.

Дополнительно банк может предлагать эквайринг, зарплатный проект, бизнес-карты, кредиты, электронный документооборот (ЭДО), сопровождение валютных операций, онлайн-бухгалтерию, управление рисками по 115-ФЗ и другие сервисы для бизнеса.

Зачем бизнесу расчётный счёт и в чём разница с РКО

Разница между расчётным счётом и РКО такая: счёт — это место, где хранятся деньги бизнеса, а РКО — услуги банка по работе с ними. Открыть счёт без обслуживания нельзя: банк сразу подключает к нему тарифный план с набором операций.

По закону открывать счёт не обязаны ни ИП, ни компании. Но на практике без счёта бизнес упирается в ограничения.

Во-первых, без счёта не выстроить безналичные расчёты.

ИП может принимать оплату на личную карту, но текущий счёт физлица не предназначен для бизнеса. Банк может запросить пояснения и документы, если их не предоставить — ограничить доступ по 115-ФЗ. А ФНС может счесть выручкой все поступления, происхождение которых предприниматель не подтвердит.

У юрлиц личного счёта нет в принципе. А налоги организация платит только безналично. Поэтому расчётный счёт на практике необходим.

Во-вторых, наличные расчёты между компаниями, между компанией и ИП, а также между двумя ИП ограничены суммой 100 000 ₽ по одному договору (п. 4 указания ЦБ №5348-У). Лимит считается на весь договор, а не на отдельный платёж, поэтому крупные сделки придётся проводить через счёт. На расчёты с физлицами лимит не распространяется.

Чем отличается РКО для ИП и ООО

Само расчётно-кассовое обслуживание для ИП и компаний устроено одинаково: тот же счёт, те же переводы, тот же интернет-банк. Разница идёт от организационно-правовой формы — она определяет, можно ли работать без расчётного счёта, какие документы понадобятся для открытия, как распоряжаться деньгами и обязательно ли вести бухучёт.

Параметр ИП ООО Нужен ли расчётный счёт Не обязателен по закону. Работать без него можно, если расчёты идут только наличными Тоже не обязателен по закону, но на практике без него не обойтись: налоги компания платит только безналично Документы для открытия: базовый набор Паспорт. Если сведений о регистрации ещё нет в реестре — архив документов от ФНС, чтобы подтвердить регистрацию Паспорт руководителя, решение или протокол о его назначении, устав — если он не типовой, сведения об участниках Деньги бизнеса Принадлежат самому предпринимателю. Он может тратить их на личные нужды без дополнительного налога — с этого дохода ИП уже заплатил налог по своей системе налогообложения Принадлежат компании. Владелец получает свою часть через дивиденды, но с них удерживают НДФЛ: 13% с суммы до 2,4 млн ₽ в год и 15% с превышения . Если он работает в компании, например директором, то получает ещё и зарплату Бухучёт Полноценный бухучёт вести не нужно — достаточно налогового учёта Компания обязана вести бухгалтерский учёт и сдавать отчётность

Различаться для ИП и ООО могут и тарифы с набором сервисов — разберём на примере Точка Банка.

Тарифы

Открыть расчётный счёт в Точка Банке можно бесплатно и для ИП, и для ООО. Тарифы почти все общие — их выбирают не по форме бизнеса, а по тому, как он устроен: есть ли сотрудники, часто ли нужны наличные, какой оборот.

«Ноль» — единственный тариф только для ИП. Подходит для тех, кто зарегистрировался как ИП не более 90 дней назад.

«Начало» — для компаний и ИП без сотрудников, а также для сезонного бизнеса.

«Развитие» — для растущих компаний и ИП с сотрудниками.

«Корпоративный» — для крупного бизнеса и групп компаний, подключается по индивидуальному запросу.

«Селлер» и «Селлер Про» — для торговли на маркетплейсах

Плата и лимиты по тарифам меняются, актуальные условия смотрите на странице тарифов Точка Банка.

Посмотреть тарифы на РКО

Сервисы и услуги

Большинство сервисов из состава РКО доступны и ИП, и компаниям: эквайринг, бизнес-карты, зарплатный проект, ЭДО, валютное сопровождение. Условия подключения при этом могут различаться.

Заметнее всего разница в бухгалтерии — она следует из требований к учёту: для ИП в Точка Банке есть Онлайн-бухгалтерия, а для компаний отдельный сервис «Бухгалтерия для ООО».

Как выбрать тариф для РКО

Тариф выбирают не по форме бизнеса, а по характеру операций. Оцените, как вы будете пользоваться счётом:

Какой у вас годовой оборот? Сколько переводов физлицам — подрядчикам и сотрудникам? Как часто будете снимать наличные и на какие суммы? Будете ли вносить наличные? Нужен ли персональный менеджер? Какие сервисы для бизнеса нужны?

Затем сравните тарифы. Смотрите на доступные лимиты по операциям, а не только на абонентскую плату. Сверх лимита банк берёт комиссию, и при большом числе операций дешёвый тариф выходит дороже.

Подберём подходящий тариф Какой у вас бизнес? ИП ООО Какой у вас годовой оборот? 0 ₽ 100 000 000 ₽ Торгуете на маркетплейсах? Да Нет Сколько вы переводите физлицам в месяц? 0 ₽ 10 000 000 ₽ Сколько наличных вы снимаете в месяц? 0 ₽ 400 000 ₽ Вашему ИП меньше 90 дней? Да Нет Развернуть

Если со временем потребности изменятся, тариф можно сменить — обычно это делается в интернет-банке за пару кликов.

Как подключить РКО

Шаг 1. Выбрать банк. Разберём, на что стоит обратить внимание.

Критерий Что проверить Надёжность Лицензия Банка России , рейтинги АКРА и «Эксперт РА» Стоимость Абонентская плата, платежи сверх пакета, комиссии за операции с наличными Удобство Интернет-банк, мобильное приложение, скорость проведения платежей Поддержка Режим работы, живые специалисты вместо ботов Сервисы Эквайринг, ЭДО, бухгалтерия, зарплатный проект, ВЭД Масштабирование Можно ли сменить тариф, открыть дополнительные счета, подключить сервисы позже

Шаг 2. Подать заявку. Обычно это делается онлайн: нужны ИНН и номер телефона. Банк проверит сведения о бизнесе и запросит документы.

Шаг 3. Пройти проверку документов. На встрече сотрудник банка удостоверяет личность и уточняет информацию о бизнесе.

Шаг 4. Подписать договор банковского обслуживания. После этого можно проводить операции.

Как проходит открытие счёта в Точка Банке Сначала предприниматель оставляет заявку на сайте. Затем специалист перезванивает, отвечает на вопросы, помогает подобрать тариф и договаривается о встрече.

На встрече сотрудник банка проверяет документы, удостоверяет личность и уточняет информацию о бизнесе. После этого банк принимает решение об открытии счёта.

Если всё в порядке, счёт открывают, и им можно пользоваться.

Анастасия Ситникова Специалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Какие документы нужны для подключения расчётно-кассового обслуживания

Точный список зависит от банка — рассмотрим на примере Точка Банка.

Документы для ИП:

Паспорт.

Если сведений о регистрации ещё нет в реестре на сайте налоговой — электронный архив документов от ФНС, полученный после регистрации.

Документы для ООО:

Паспорт руководителя.

Протокол или решение об избрании либо продлении полномочий руководителя.

Устав, если он не типовой.

Сведения об участниках с долей в уставном капитале больше 25%: ФИО, паспортные данные, гражданство, дата и место рождения, адрес места жительства, ИНН при наличии.

Сведения об остальных участниках — ФИО и дата рождения.

Банк может запросить и другие документы: лицензию, если деятельность лицензируемая, подтверждение фактического вида деятельности или юридического адреса.

Почему банк может отказать в открытии расчётного счёта

Возможны две ситуации:

Отклонение заявки. В документах есть ошибки или данные не совпадают со сведениями в госреестрах. Обычно достаточно исправить неточности — и заявку одобрят. Официальный отказ. Банк видит риски по 115-ФЗ. Также откажут, если у бизнеса нет обязательной лицензии или его сайт попал в реестр запрещённых ресурсов Роскомнадзора.

При официальном отказе банк обязан сообщить дату и причину в течение пяти рабочих дней (п. 13.1-1 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ).

Дальше порядок действий такой:

Донести в банк документы и пояснения, которые снимают основания для отказа. Если решение не пересмотрели — подать жалобу в межведомственную комиссию при Банке России через интернет-приёмную. Обжаловать в суде. Без пройденного досудебного этапа иск не примут.

Если счёт нужен срочно, проще не ждать пересмотра, а подать заявку в другой банк.

Особенности обслуживания валютных операций

Если бизнес работает с другими странами — закупает товар в Китае или Турции, продаёт услуги за рубеж, — к обычному РКО добавляется валютная часть. Что в неё входит:

Валютный счёт. Открывается отдельно от рублёвого, обычно в той валюте, в которой идут расчёты. Постановка контракта на учёт. Контракты выше установленной Банком России суммы ставят на учёт в банке — это делает валютный контроль. Валютный контроль платежей. Банк проверяет каждую операцию и подтверждающие документы: инвойсы, контракты, таможенные декларации. Справки о подтверждающих документах. Нужны по сделкам, поставленным на учёт. Конвертация. Обмен валюты по курсу банка при поступлении выручки или оплате поставщику. Консультации по ВЭД. Помощь с оформлением контракта, подбором кода ТН ВЭД, расчётом таможенных платежей. Помощь с проблемными платежами. Если перевод завис, банк выясняет, где деньги, и помогает довести платёж до получателя.

Разбираться во всём этом самостоятельно долго, поэтому оформление сделок обычно доверяют специалистам по ВЭД. В Точка Банке они сопровождают сделку целиком — от проверки контракта до таможенного оформления.

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Екатерина Круглова Эксперт Точка Банка по ВЭД и закупкам из Китая