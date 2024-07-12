Как получить разрешение на торговлю

Разрешение на торговлю и лицензия — это разные документы. Первый уведомительный и бесплатный, а второй разрешительный и платный. В статье разберём, кому что нужно, как оформить и сколько это стоит.

Коротко Лицензия в торговле обязательна, например для лекарств и крепкого алкоголя. Для табака и никотиносодержащей продукции её планируют ввести, но законопроект пока не приняли: по предварительным данным, старт выдачи лицензий сдвинут на 1 октября 2026 года, а запрет торговать без лицензии — на 1 марта 2027 года.

Разрешение на торговлю оформляют через уведомление в Роспотребнадзор — подают онлайн через «Госуслуги», и это бесплатно. Чтобы понять, нужно ли вашему бизнесу подавать уведомление, сверьте свои коды ОКВЭД с перечнем из постановления Правительства №725 . Если хотя бы один код там есть — уведомление нужно.

Кому нужно разрешение на торговлю

Формально это не разрешение, а уведомление о начале деятельности по статье 8 Федерального закона №294-ФЗ.

Уведомление требуется ИП и юрлицам, чей код ОКВЭД входит в приложение №1 к постановлению Правительства от 27.05.2025 №725. По сравнению с прежним порядком перечень сократился: из него исключили, например, гостиницы, производство детского питания, кормов для животных и диетических продуктов. Для торговли при этом почти ничего не поменялось.

В сфере торговли уведомление обязательно для продуктовой розницы, магазинов косметики и товаров личной гигиены, торговли на рынках и в нестационарных объектах, а также для опта пищевыми и некоторыми непродовольственными потребительскими товарами. На уровне ОКВЭД это например:

47.11 — розничная торговля продуктами.

47.75 — розничная торговля косметикой и товарами личной гигиены в специализированных магазинах.

46.32 — оптовая торговля мясом и мясными продуктами.

А вот ОКВЭД 47.41 для магазинов компьютерной техники и ОКВЭД 47.61 для книжных в перечне отсутствуют — этим бизнесам разрешение не нужно.

Важный нюанс: самозанятые уведомление не подают, но если физлицо зарегистрировано как ИП на НПД и ведёт торговлю по кодам из перечня, уведомление становится обязательным.

А если ИП или компания ещё не зарегистрированы — это первый шаг: уведомление можно подать только после постановки на учёт в ФНС. Разбираться с документами на регистрацию самому не обязательно — Точка Банк подготовит их для ФНС и поможет подать онлайн. С нашей помощью уже открыли бизнес более 450 000 предпринимателей.

Разрешение и лицензия на торговлю: в чём разница

Уведомление о начале торговли и лицензия — два разных по сути документа. Уведомление нужно многим бизнесам в сфере торговли, а лицензия — только в особых сферах с жёстким государственным контролем.

Критерии

Разрешение (уведомление) Лицензия Зачем нужно Чтобы сообщить госорганам, что вы начали работать Чтобы получить допуск к продаже товаров, производство и реализация которых подлежит контролю Кому нужно Тем, чей вид деятельности есть в перечне постановления Правительства №725 Продавцам крепкого алкоголя лекарств , также планируют ввести лицензию на продажу табака Может ли получить ИП Да Крепкий алкоголь — нет, лицензия доступна только юрлицам.



Лекарства — да

Кто выдаёт Роспотребнадзор через «Госуслуги» Крепкий алкоголь: лицензирующий орган региона.



Лекарства: Росздравнадзор Стоимость Бесплатно Крепкий алкоголь: 20 000 ₽ в год в сельской местности и 65 000 ₽ в год в остальных случаях — за каждый объект торговли.



Лекарства: бесплатно до 31 декабря 2029 года (с 1 января 2030 года — 7 500 ₽)

Срок получения Один рабочий день Крепкий алкоголь: 30–60 календарных дней (с 1 сентября 2026 года — 15–25 рабочих дней).



Лекарства: 10 рабочих дней

Срок действия Бессрочно Крепкий алкоголь: 1–5 лет.



Лекарства: бессрочно

Могут ли отказать Нет, но могут вернуть на исправление ошибок Да, если не соблюдены требования

Куда обращаться за разрешением

Для торговли уполномоченный орган — Роспотребнадзор. Уведомление подаётся через «Госуслуги» в разделе «Уведомление о начале предпринимательской деятельности».

В форме указывают ИНН, ОГРН или ОГРНИП, код ОКВЭД, адрес магазина и дату начала работы. Если торговых точек несколько, на каждую оформляется отдельное уведомление. Подробная инструкция есть на сайте Роспотребнадзора.

Уведомление Роспотребнадзора — это не лицензия, и госорган не вправе его отклонить. Зато может вернуть на корректировку. Например, если допущены ошибки в ОГРНИП или адресе.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Уведомление подаётся только онлайн через «Госуслуги». Для отправки понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) руководителя компании или ИП. Бумажные формы больше не принимаются.

Разрешение на уличную торговлю

Если торгуете с киоска, палатки или лотка, одного уведомления Роспотребнадзора мало — нужно отдельное разрешение от местной администрации на размещение нестационарного торгового объекта. Это требование статьи 10 Федерального закона №381-ФЗ.

Примерный перечень документов:

Заявление.

Выписка из ЕГРИП.

Копия паспорта.

Схема размещения точки.

Подавать заявление нужно в отдел торговли вашего города или района. Рассмотрение обычно занимает до 30 дней. Без этого торговать нельзя — могут оштрафовать за несанкционированную уличную торговлю. Суммы штрафов зависят от регионального законодательства.

За точными условиями, сроками и порядком получения разрешения обращайтесь в местную администрацию — именно там предоставят актуальную информацию.

Штрафы за отсутствие разрешения

С 27 июня 2025 года штрафы за работу без уведомления Роспотребнадзора выросли примерно в 2,5 раза. Все санкции собраны в статье 19.7.5-1 КоАП РФ.

Штрафы за первое нарушение — это работа без уведомления или с ложными сведениями в нём:

ИП и руководители компаний — от 7 000 до 12 000 ₽.

Юридические лица — от 24 000 до 48 000 ₽.

Если в течение года нарушение повторится, штрафы вырастут:

ИП и руководители компаний — от 15 000 до 25 000 ₽.

Юридические лица — от 50 000 до 60 000 ₽.

Как проверить, нужно ли вам разрешение

Три шага самопроверки, чтобы избежать штрафов:

Найдите свои коды ОКВЭД. Они указаны в выписке из ЕГРЮЛ для юрлиц или ЕГРИП для ИП. Проверять нужно не только основной, но и дополнительные коды — если вы фактически торгуете по дополнительному ОКВЭД, уведомление по нему тоже обязательно. Сверьте коды с приложением №1 к постановлению Правительства №725. Для торговли смотрите разделы III ( . Для торговли смотрите разделы III ( розница ) и IV ( опт ). Подайте уведомление, если хотя бы один код в перечне есть. Сделать это нужно через «Госуслуги» минимум за день до фактического начала торговли. Если ваших кодов в перечне нет — уведомление не требуется.

Кому требуется лицензия

В розничной торговле лицензия нужна не для всех товаров, а только для тех, чей оборот государство регулирует особенно строго. Самые распространённые примеры — лекарства и алкоголь: у каждого своя процедура и свой закон. Также планируют ввести лицензию на продажу табака, но закон пока что не принят.

Лекарства. Фармацевтическая деятельность подлежит обязательному лицензированию по Федеральному закону №99-ФЗ. ИП тоже может получить лицензию, но только при наличии высшего или среднего фармацевтического образования, а также сертификата специалиста или аккредитации (постановление Правительства №547).

Алкоголь. Водка, вино, шампанское, коньяк, виски, ром и любая другая крепкая алкогольная продукция требуют лицензии по Федеральному закону №171-ФЗ. Получить её может только юридическое лицо — ООО или АО, для ИП этот вариант недоступен. Исключение — ИП–сельхозпроизводители: они могут получить лицензию на продажу вина и игристого собственного производства.

Обратите внимание: без лицензии можно торговать пивом, сидром, пуаре и медовухой. Эти напитки относятся к алкогольным, но лицензированию их розничная продажа не подлежит, в том числе для ИП.

Табак и никотиносодержащая продукция. Лицензию на торговлю табаком только планируют ввести (законопроект). По текущим планам выдача лицензий начнётся с 1 октября 2026 года, а торговать без неё запретят с 1 марта 2027 года. Получить документ смогут как ООО, так и ИП — лицензия будет оформляться на каждый объект торговли, госпошлина — 20 000 ₽ в год за каждую точку.

Куда обращаться за лицензией

Лицензию на алкоголь и лекарства выдают разные органы. Рассказываем, куда идти и что для этого нужно.

На алкоголь

Лицензию на розничную продажу алкоголя выдаёт уполномоченный орган того региона, где вы планируете торговать. В каждом субъекте своё ведомство, например:

В Москве — Департамент торговли и услуг.

В Санкт-Петербурге — Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

В Ленинградской области — Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности.

Подготовка. Перед подачей заявления организация должна быть зарегистрирована в ЕГАИС — без этого торговать алкоголем нельзя. Также нужно проверить, что помещение соответствует требованиям. Основные из них:

Стационарное помещение, в собственности или в аренде сроком не менее года.

Общая площадь — от 50 м² в городе, от 25 м² в сельской местности.

Удалено от школ, больниц, спортивных и других социальных объектов — минимальное расстояние устанавливает регион.

Важный нюанс: с 31 августа 2025 года лицензия оформляется отдельно на каждый объект — одна лицензия больше не покрывает все точки сети (Федеральный закон №275-ФЗ).

Подача документов. С 1 сентября 2025 года документы подаются в электронном виде через ЕГАИС или портал «Госуслуги» — на бумаге можно только в населённых пунктах без доступа к интернету. По пункту 8 статьи 19 Федерального закона №171-ФЗ в пакет входят:

Заявление о выдаче лицензии. Копия листа записи ЕГРЮЛ или выписка из реестра. Копия документа о постановке организации на налоговый учёт. Документ об уплате госпошлины (20 000 ₽ за объект в сельском населённом пункте, 65 000 ₽ — в остальных случаях). Документ, подтверждающий наличие оплаченного уставного капитала. Минимальный размер устанавливает субъект РФ, но не более 1 млн ₽. Документы на помещение: выписка ЕГРН о праве собственности или зарегистрированный договор аренды сроком от года.

При этом часть документов вы вправе не прикладывать — ведомство запросит сведения через межведомственное взаимодействие. Это лист записи ЕГРЮЛ, документ о постановке на учёт, квитанция об уплате госпошлины и выписка из ЕГРН на помещение. Если вы их не приложите, в лицензии не откажут. А с 1 сентября 2026 года их вовсе уберут из перечня в законе (Федеральный закон №509-ФЗ).

Рассмотрение. Срок — 30 календарных дней с возможностью продления ещё максимум на 30 дней (ст. 19 Федерального закона №171-ФЗ). За этот срок лицензирующий орган проверяет документы и проводит выездную оценку помещения. С 1 сентября 2026 года срок рассмотрения сократят до 15 рабочих с возможностью продления максимум до 25 рабочих дней.

На лекарства

Лицензию на фармацевтическую деятельность выдают разные органы в зависимости от типа препаратов:

Для медицинских лекарств — региональный орган управления здравоохранением, в отдельных случаях — Росздравнадзор.

Для ветеринарных — Россельхознадзор.

Лицензию могут получить и ИП, и юридические лица. Лицензия выдаётся бессрочно.

Подготовка. Перед подачей заявления нужно проверить, что бизнес соответствует требованиям (п. 4 постановления Правительства №547). Основные из них:

Помещение принадлежит соискателю на праве собственности или на ином законном основании, например аренда.

На помещение получено санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора.

Помещение оборудовано всем необходимым для хранения и отпуска лекарств.

У работников, занятых отпуском, хранением и изготовлением лекарств, есть высшее или среднее фармацевтическое образование и пройденная аккредитация. Стаж работы для них не требуется — это требование убрали.

Для ИП действуют такие же требования, как и к работникам аптеки: фармацевтическое образование + аккредитация.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Минздрав издал приказ , который до конца 2026 года продлевает фармработникам с профильным образованием право работать без аккредитации, если они трудились на фармдолжностях в 2025 году и их сертификат или аккредитация истекли в прошлом году.

Подача документов. Все сведения вносятся в заявление, отдельный пакет документов не нужен (п. 8 постановления Правительства №547). Подать заявление можно только в электронной форме — через «Госуслуги».

Госпошлина не взимается: она отменена с 1 января 2024 года по 31 декабря 2029 года (п. 9 постановления Правительства №353). После этой даты госпошлина составит 7 500 ₽.

Рассмотрение. Срок — 10 рабочих дней со дня подачи заявления. Исключение: если деятельность ведётся на территории ЗАТО, срок составит 20 рабочих дней. За это время лицензирующий орган проводит выездную оценку соответствия соискателя требованиям. Решение направят через «Госуслуги».

Каких ошибок важно избегать

Рассмотрим частые причины, из-за которых вам могут отказать в лицензии.

Несоответствие сведений в заявлении и в ЕГРЮЛ. Часто бывает: компания сменила адрес или директора, а в реестр изменения ещё не внесли. При электронной подаче реквизиты подтягиваются из ЕГРЮЛ автоматически, поэтому несовпадение приведёт к запросу на устранение нарушений, а в худшем случае — к отказу.

Неполный пакет документов. Часть документов ведомство может запросить через межведомственное взаимодействие, но не все. Если необходимых сведений не хватит, лицензирующий орган направит уведомление с просьбой устранить нарушения в 30-дневный срок. Не устранили — последует отказ.

Налоговая задолженность. Для алкогольной лицензии порог — 3 000 ₽ отрицательного сальдо ЕНС на 1-е число месяца подачи заявления (п. 15 ст. 19 Федерального закона №171-ФЗ). Перед подачей сверьтесь с личным кабинетом на сайте ФНС и закройте долг, если он есть.

Несоответствие помещения требованиям. Для алкоголя: общая площадь торгового объекта и складских помещений — от 50 м² в городе и от 25 м² в сельской местности. Для аптеки: наличие санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора и соответствие Правилам надлежащей аптечной практики.