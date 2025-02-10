Чем отличается ИП на НПД от самозанятого

НПД — это налоговый режим, который могут применять и ИП, и физлица без статуса ИП. Поэтому при выборе важно смотреть не только на ставку налога, но и на то, нужно ли оформить ИП для работы с банками, клиентами и дальнейшего роста.
Что такое налог на профессиональный доход
Это специальный налоговый режим, который применяют физические лица и индивидуальные предприниматели в России. Часто его называют самозанятостью.
Налогом на профессиональный доход облагается доход от продажи товаров, сделанных своими руками. А ещё — при личном выполнении работ, оказании услуг и сдаче имущества в аренду.
При этом некоторые виды доходов не признаются профессиональными, поэтому с них нельзя платить НПД. Так, НПД не применяется к доходам:
- Полученным в трудовых отношениях.
- От продажи недвижимости и транспортных средств.
- От передачи имущественных прав на недвижимость (кроме аренды).
- Государственных и муниципальных служащих.
- От продажи имущества, использовавшегося для личных и домашних нужд.
- От реализации корпоративных прав, ценных бумаг (долей, акций) и других финансовых инструментов.
- От ведения дел в простом товариществе.
- Полученным в рамках договора доверительного управления имуществом.
- При выполнении работ и оказании услуг работодателю налогоплательщика или лицу, которое было работодателем плательщика менее двух лет назад.
- От уступки прав.
- В натуральной форме.
- От деятельности арбитражного управляющего, медиатора, оценщика, нотариуса, адвоката.
Ставка налога зависит от статуса заказчика:
- 4% — с дохода, полученного от физлиц.
- 6% — с дохода от ИП и юрлиц.
Физические лица не платят НДФЛ с доходов от профессиональной деятельности. Использующий НПД индивидуальный предприниматель также вправе не платить НДФЛ, НДС и страховые взносы.
Применять НПД могут не только россияне. Стать самозанятыми вправе граждане стран ЕАЭС (Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении) и Украины.
Чем отличается ИП на НПД и самозанятость без статуса ИП
НПД — это налоговый режим, а ИП — статус предпринимателя. Самозанятым можно быть и без ИП, и со статусом ИП. Налог и правила одинаковые, но возможности для работы различаются.
|Критерий
|ИП на НПД
|Самозанятый без статуса ИП
|Регистрация
|Нужно оформить ИП и встать на учёт как плательщик НПД
|Достаточно встать на учёт как плательщик НПД
|Лицензии
|Можно получить лицензию, если для деятельности нужен статус ИП (например, для пассажирских перевозок)
|Нельзя получить лицензию на виды деятельности, где требуется статус ИП
|Сертификация
|Может получить сертификаты и декларации соответствия на товары и услуги
|Нельзя получить — для этого нужен статус ИП или юрлица
|Расчётный счёт
|Можно открыть расчётный счёт в банке
|Нельзя — только личная карта или наличные
|Эквайринг
|Полный функционал, так как есть привязка к расчётному счёту
|Ограниченный: мобильные терминалы, агрегаторы, QR-код СБП
|Добровольное страхование
|При добровольных взносах в СФР доступны больничные, декретные и пособие по уходу за ребёнком
|При добровольных взносах в СФР доступны только больничные
|Смена режима при превышении лимита
|Проще перейти на другой налоговый режим, потому что статус ИП уже есть
|Сначала придётся зарегистрировать ИП, а потом переходить на новый режим
|Доверие контрагентов
|Многим ИП и компаниям спокойнее работать с исполнителем, у которого есть статус ИП
|Не все заказчики готовы работать с физлицом без статуса ИП
Когда ИП может применять НПД
Для индивидуальных предпринимателей есть ограничения для перехода на НПД.
Режим не могут применять ИП, которые:
- Реализуют подакцизные товары или товары, подлежащие обязательной маркировке.
- Перепродают товары и имущественные права.
- Добывают и реализуют полезные ископаемые.
- Ведут дела в интересах другого лица по договорам поручительства, комиссии, агентским договорам.
- Оказывают услуги по доставке товаров с приёмом или передачей платежей в интересах других лиц (исключение — если при расчётах применяется касса, зарегистрированная продавцом товара).
- Занимаются майнингом и торговлей криптовалютой.
Есть и другие ограничения:
- Нельзя нанимать работников.
- Нельзя параллельно применять другие специальные налоговые режимы. Среди них — УСН, АУСН, ПСН, ЕСХН.
- Уровень годового дохода — до 2,4 млн ₽. Если верхний порог превышен, надо перейти на другую систему налогообложения.
Индивидуальный предприниматель после утраты права на применение НПД обязан сняться с учёта в качестве плательщика НПД и перейти на другую систему налогообложения.
На уведомление налоговой о смене режима даётся 20 календарных дней. Если не уложиться в эти сроки, ИП будет автоматически переведён на ОСНО. В большинстве случаев это невыгодно для ИП, которые только что были на НПД.
Преимущества и недостатки режима НПД для ИП
НПД привлекает простотой и низкой нагрузкой, но подходит не всем. Вот главные плюсы и минусы режима.
|Плюсы
|Минусы
|Не нужно сдавать отчётность и платить страховые взносы
|Лимит годового дохода — 2,4 млн ₽
|Налог платится только при получении дохода
|Нельзя нанимать сотрудников по трудовому договору — только подрядчиков по ГПХ
|Низкие ставки: 4% с доходов от физлиц и 6% от компаний и ИП
|Есть ограничения по видам деятельности
|Легко перейти на другой налоговый режим через подачу уведомления
|Пенсионный стаж не формируется автоматически — нужно добровольно платить взносы в СФР
Как стать ИП на НПД: пошаговая инструкция
Давайте разбираться, как открыть ИП и платить налог на профессиональный доход. Есть несколько главных действий.
Встать на учёт в качестве самозанятого
Для этого нужно скачать приложение «Мой налог» — оно доступно и для Android, и для iOS. Зарегистрируйтесь в нём и выберите регион, в котором планируете работать.
Если неудобно вести учёт с телефона, зарегистрируйтесь в веб-версии.
Зарегистрировать ИП
Подготовьте пакет документов и заполните заявление по форме №Р21001.
Подать документы можно несколькими способами:
- Лично в налоговой. Подайте документы в территориальном отделении ФНС по адресу регистрации. Придётся уплатить госпошлину 800 ₽.
- Онлайн. Можно на сайте ФНС, если оформлена квалифицированная электронная подпись. Ещё вариант — через сервис «Старт бизнеса онлайн», но тогда также потребуется подтверждённая биометрия в ЕБС.
- Через нотариуса. Он подаст документы в электронном виде с помощью своей электронной подписи. Услуги нотариуса оплачиваются отдельно.
- В МФЦ. Заранее уточните, что в выбранном отделении оказывают услугу регистрации ИП, — не во всех есть такая возможность. Документы через МФЦ чаще всего подают электронно, а значит, госпошлину платить не надо.
Как зарегистрировать ИП на НПД онлайн
Простой и бесплатный способ — открыть ИП онлайн через Точка Банк. Вам понадобятся только паспорт и СНИЛС.
- Оставьте заявку на регистрацию. Наш сотрудник позвонит вам и будет рядом на всех этапах — поможет выбрать ОКВЭД и СНО.
- Отправьте нам сканы паспорта, и мы подготовим для вас все документы.
- Поможем выпустить для вас электронную подпись, чтобы отправить документы в налоговую онлайн. Для этого потребуется одна встреча — сотрудник банка сам приедет в удобное для вас время и место.
- После регистрации ИП вам придёт смс-сообщение от Точка Банк, все документы уйдут на вашу почту, и мы будем готовы открыть вам счёт для бизнеса.
Вы сможете отслеживать процесс открытия ИП в любое время в личном кабинете сервиса. А если возникнут вопросы, наши сотрудники помогут разобраться.
Важно: для некоторых категорий граждан есть отдельные требования по регистрации.
- Иностранцы дополнительно предоставляют паспорт с нотариально заверенным переводом, ВНЖ или РВП и документ о регистрации по месту жительства. Для некоторых стран нужна виза. Если в удостоверении личности нет даты и места рождения — ещё и свидетельство о рождении с переводом.
- Предпринимателям младше 18 лет нужен документ, подтверждающий право на предпринимательскую деятельность. Это может быть решение органа опеки или суда об эмансипации, свидетельство о вступлении в брак или нотариально заверенное согласие родителей на занятие предпринимательской деятельностью.
Отдельное ограничение действует для некоторых сфер деятельности: это медицинские услуги, социальная поддержка, спортивные секции и творческие проекты с участием детей, а также пассажирские перевозки. Если у вас есть непогашенная или неснятая судимость по тяжким или особо тяжким преступлениям, ФНС откажет в регистрации ИП для этих видов деятельности.
Как действующему ИП перейти на НПД
Для многих ИП НПД выгоднее других режимов. Чтобы перейти на него, нужно сделать несколько шагов.
- Убедиться, что бизнес подходит под НПД.
- Зарегистрироваться в приложении «Мой налог» или через его веб-версию.
- Закрыть вопросы по прежнему налоговому режиму.
- Уплатить налоги и страховые взносы, которые начислили до перехода, и сдать нужную отчётность.
Конкретный порядок будет отличаться в зависимости от прежнего режима.
|Прежний режим
|Порядок перехода на НПД
|УСН
|После регистрации в приложении «Мой налог» в течение месяца подать уведомление о прекращении применения УСН (новая форма уведомления действует с 31 июля 2026 года)
|ПСН
|Дождаться окончания срока действия патента или прекратить патент досрочно, подав уведомление, а затем перейти на НПД
|ЕСХН
|После регистрации в приложении «Мой налог» в течение месяца подать уведомление о прекращении применения ЕСХН
|АУСН
|Добровольно отказаться от АУСН можно только с 1 января следующего года — для этого нужно уведомить налоговую через личный кабинет налогоплательщика до 31 декабря.
Если вы перешли на АУСН с УСН или НПД в течение года, отказаться можно не ранее чем через 12 месяцев с момента перехода.
После отказа зарегистрируйтесь в приложении «Мой налог»
|ОСНО
|Зарегистрироваться в приложении «Мой налог» и закрыть обязательства по прежнему режиму. Отдельное уведомление не требуется
Как ИП на НПД платить налоги и рассчитываться с заказчиками
На этом режиме налоги платят только с продаж.
1. Нажмите на кнопку «Новая продажа».
2. Заполните все поля на страничке и выставьте счёт.
3. После получения оплаты выдайте заказчику чек, сформированный в приложении на основе счёта.
Сумму налога приложение рассчитывает автоматически. Заплатить её нужно не позднее 28-го числа месяца, следующего за тем, в котором был доход. Можно подключить автоплатёж — тогда сервис сам спишет нужную сумму.
Например, налог с доходов за январь нужно заплатить не позднее 28 февраля. Но в 2026 году эта дата выпадает на выходной, поэтому срок переносится на 2 марта.
Можно ли быть ИП и самозанятым одновременно
Можно быть ИП, применяющим режим налога на профессиональный доход, но параллельно быть ИП и самозанятым не получится.
Дело в том, что режим налога на профессиональный доход запрещено совмещать с другими системами налогообложения. Поэтому индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в качестве самозанятого, или самозанятый, получивший статус ИП, будет считаться ИП на НПД.
Что выбрать: самозанятость без ИП, ИП на НПД или ИП на другом режиме
Выбор зависит от того, с кем вы работаете, какой у вас доход и нужен ли вам статус ИП.
|Ситуация
|Что выбрать
|Почему
|Работаете один, оказываете услуги физлицам, доход до 2,4 млн ₽ в год
|Самозанятость без ИП
|Проще регистрация, меньше формальностей
|Только тестируете идею
|Самозанятость без ИП
|Можно быстро начать без лишних действий
|Сдаёте жилую недвижимость и получаете пассивный доход
|Самозанятость без ИП
|Режим подходит для физлиц без активного бизнеса
|Работаете с компаниями и ИП
|ИП на НПД
|Многим заказчикам удобнее работать с исполнителем со статусом ИП
|Для работы нужна лицензия или статус ИП
|ИП на НПД
|Самозанятость без статуса ИП не подойдёт
|Доход в будущем может превысить лимит НПД
|ИП на НПД
|Не придётся сначала регистрировать ИП, а потом менять режим
|Планируете нанимать сотрудников или торговать чужими товарами
|ИП на УСН или АУСН
|НПД не позволяет нанимать сотрудников и перепродавать товары
Если вы планируете нанимать сотрудников, торговать подакцизными товарами или товарами не своего производства, лучше сразу регистрировать ИП на АУСН либо УСН. Для некоторых видов деятельности подойдёт патент, а для производителей сельхозпродукции — ЕСХН.
Переходить на режим ОСНО можно, если в 2026 году число сотрудников превышает 130 человек, остаточная стоимость основных средств — более 218 млн ₽, а годовой доход — выше 490,5 млн ₽.