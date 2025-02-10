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Чем отличается ИП на НПД от самозанятого

ИП на НПД и самозанятый без статуса ИП платят один и тот же налог: 4% с доходов от физлиц и 6% с доходов от компаний и ИП. Но разница между ними есть: ИП может открыть расчётный счёт, подключить эквайринг, получить лицензию и проще перейти на другой налоговый режим, если доход вырастет.

30.03.2026
42 514
42 514

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НПД — это налоговый режим, который могут применять и ИП, и физлица без статуса ИП. Поэтому при выборе важно смотреть не только на ставку налога, но и на то, нужно ли оформить ИП для работы с банками, клиентами и дальнейшего роста.

Коротко
Самозанятость — это налоговый режим, а не статус. Поэтому работать на НПД можно как обычному физлицу, так и ИП. Налог будет одинаковым — 4–6%, обязательных страховых взносов нет. Ограничения тоже общие: доход — до 2,4 млн ₽ в год, работников по трудовому договору нанимать нельзя, есть ограничения по видам деятельности.
Главная разница — в статусе. ИП на НПД может открыть расчётный счёт, подключить эквайринг, получить лицензию и без лишних шагов сменить режим при росте дохода. Самозанятому без ИП это недоступно — он работает через личную карту и не может получить лицензию на деятельность, где требуется статус предпринимателя.

Что такое налог на профессиональный доход

Это специальный налоговый режим, который применяют физические лица и индивидуальные предприниматели в России. Часто его называют самозанятостью. 

Налогом на профессиональный доход облагается доход от продажи товаров, сделанных своими руками. А ещё — при личном выполнении работ, оказании услуг и сдаче имущества в аренду.

При этом некоторые виды доходов не признаются профессиональными, поэтому с них нельзя платить НПД. Так, НПД не применяется к доходам:

  1. Полученным в трудовых отношениях.
  2. От продажи недвижимости и транспортных средств.
  3. От передачи имущественных прав на недвижимость (кроме аренды).
  4. Государственных и муниципальных служащих.
  5. От продажи имущества, использовавшегося для личных и домашних нужд.
  6. От реализации корпоративных прав, ценных бумаг (долей, акций) и других финансовых инструментов.
  7. От ведения дел в простом товариществе.
  8. Полученным в рамках договора доверительного управления имуществом.
  9. При выполнении работ и оказании услуг работодателю налогоплательщика или лицу, которое было работодателем плательщика менее двух лет назад.
  10.  От уступки прав.
  11.  В натуральной форме.
  12.  От деятельности арбитражного управляющего, медиатора, оценщика, нотариуса, адвоката.

Ставка налога зависит от статуса заказчика:

  • 4% — с дохода, полученного от физлиц.
  • 6% — с дохода от ИП и юрлиц.  

Физические лица не платят НДФЛ с доходов от профессиональной деятельности. Использующий НПД индивидуальный предприниматель также вправе не платить НДФЛ, НДС и страховые взносы.

Применять НПД могут не только россияне. Стать самозанятыми вправе граждане стран ЕАЭС (Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении) и Украины.

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Чем отличается ИП на НПД и самозанятость без статуса ИП

НПД — это налоговый режим, а ИП — статус предпринимателя. Самозанятым можно быть и без ИП, и со статусом ИП. Налог и правила одинаковые, но возможности для работы различаются.

КритерийИП на НПДСамозанятый без статуса ИП
РегистрацияНужно оформить ИП и встать на учёт как плательщик НПДДостаточно встать на учёт как плательщик НПД
ЛицензииМожно получить лицензию, если для деятельности нужен статус ИП (например, для пассажирских перевозок)Нельзя получить лицензию на виды деятельности, где требуется статус ИП
СертификацияМожет получить сертификаты и декларации соответствия на товары и услугиНельзя получить — для этого нужен статус ИП или юрлица
Расчётный счётМожно открыть расчётный счёт в банкеНельзя — только личная карта или наличные
ЭквайрингПолный функционал, так как есть привязка к расчётному счётуОграниченный: мобильные терминалы, агрегаторы, QR-код СБП
Добровольное страхованиеПри добровольных взносах в СФР доступны больничные, декретные и пособие по уходу за ребёнкомПри добровольных взносах в СФР доступны только больничные
Смена режима при превышении лимитаПроще перейти на другой налоговый режим, потому что статус ИП уже естьСначала придётся зарегистрировать ИП, а потом переходить на новый режим
Доверие контрагентовМногим ИП и компаниям спокойнее работать с исполнителем, у которого есть статус ИПНе все заказчики готовы работать с физлицом без статуса ИП

Когда ИП может применять НПД

Для индивидуальных предпринимателей есть ограничения для перехода на НПД

Сферы деятельности самозанятых

Режим не могут применять ИП, которые:

  • Реализуют подакцизные товары или товары, подлежащие обязательной маркировке.
  • Перепродают товары и имущественные права.
  • Добывают и реализуют полезные ископаемые.
  • Ведут дела в интересах другого лица по договорам поручительства, комиссии, агентским договорам.
  • Оказывают услуги по доставке товаров с приёмом или передачей платежей в интересах других лиц (исключение — если при расчётах применяется касса, зарегистрированная продавцом товара).
  • Занимаются майнингом и торговлей криптовалютой.

Есть и другие ограничения: 

  • Нельзя нанимать работников.
  • Нельзя параллельно применять другие специальные налоговые режимы. Среди них — УСН, АУСН, ПСН, ЕСХН.
  • Уровень годового дохода — до 2,4 млн ₽. Если верхний порог превышен, надо перейти на другую систему налогообложения. 

Физическое лицо после превышения лимита будет платить уже не 4–6%, а 13–22% НДФЛ в зависимости от суммы дохода. При этом у него остаётся возможность в любой момент зарегистрироваться в качестве ИП и выбрать одну из доступных систем налогообложения.

Ольга КлепиковаОльга Клепикова
Ольга КлепиковаЭксперт по бухгалтерии в Точка Банке

Индивидуальный предприниматель после утраты права на применение НПД обязан сняться с учёта в качестве плательщика НПД и перейти на другую систему налогообложения. 

На уведомление налоговой о смене режима даётся 20 календарных дней. Если не уложиться в эти сроки, ИП будет автоматически переведён на ОСНО. В большинстве случаев это невыгодно для ИП, которые только что были на НПД. 

Налог НПД у ИП: как считать, сроки уплаты

Преимущества и недостатки режима НПД для ИП

НПД привлекает простотой и низкой нагрузкой, но подходит не всем. Вот главные плюсы и минусы режима.

ПлюсыМинусы
Не нужно сдавать отчётность и платить страховые взносыЛимит годового дохода — 2,4 млн ₽
Налог платится только при получении доходаНельзя нанимать сотрудников по трудовому договору — только подрядчиков по ГПХ
Низкие ставки: 4% с доходов от физлиц и 6% от компаний и ИПЕсть ограничения по видам деятельности
Легко перейти на другой налоговый режим через подачу уведомленияПенсионный стаж не формируется автоматически — нужно добровольно платить взносы в СФР
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Как стать ИП на НПД: пошаговая инструкция

Давайте разбираться, как открыть ИП и платить налог на профессиональный доход. Есть несколько главных действий. 

Встать на учёт в качестве самозанятого

Для этого нужно скачать приложение «Мой налог» — оно доступно и для Android, и для iOS. Зарегистрируйтесь в нём и выберите регион, в котором планируете работать.

Если неудобно вести учёт с телефона, зарегистрируйтесь в веб-версии

Зарегистрировать ИП 

Подготовьте пакет документов и заполните заявление по форме №Р21001.

Подать документы можно несколькими способами:

  • Лично в налоговой. Подайте документы в территориальном отделении ФНС по адресу регистрации. Придётся уплатить госпошлину 800 ₽.
  • Онлайн. Можно на сайте ФНС, если оформлена квалифицированная электронная подпись. Ещё вариант — через сервис «Старт бизнеса онлайн», но тогда также потребуется подтверждённая биометрия в ЕБС.
  • Через нотариуса. Он подаст документы в электронном виде с помощью своей электронной подписи. Услуги нотариуса оплачиваются отдельно.
  • В МФЦ. Заранее уточните, что в выбранном отделении оказывают услугу регистрации ИП, — не во всех есть такая возможность. Документы через МФЦ чаще всего подают электронно, а значит, госпошлину платить не надо.

Как зарегистрировать ИП на НПД онлайн

Простой и бесплатный способ — открыть ИП онлайн через Точка Банк. Вам понадобятся только паспорт и СНИЛС.

  1. Оставьте заявку на регистрацию. Наш сотрудник позвонит вам и будет рядом на всех этапах — поможет выбрать ОКВЭД и СНО.
  2. Отправьте нам сканы паспорта, и мы подготовим для вас все документы.
  3. Поможем выпустить для вас электронную подпись, чтобы отправить документы в налоговую онлайн. Для этого потребуется одна встреча — сотрудник банка сам приедет в удобное для вас время и место.
  4. После регистрации ИП вам придёт смс-сообщение от Точка Банк, все документы уйдут на вашу почту, и мы будем готовы открыть вам счёт для бизнеса.

Вы сможете отслеживать процесс открытия ИП в любое время в личном кабинете сервиса. А если возникнут вопросы, наши сотрудники помогут разобраться. 

Отдельно сообщать ФНС о том, что вы применяете НПД, а не ОСНО, в таком случае не нужно, эти данные ведомство получит из приложения «Мой налог».

Алина МусинаАлина Мусина
Алина МусинаЭксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

Важно: для некоторых категорий граждан есть отдельные требования по регистрации. 

  • Иностранцы дополнительно предоставляют паспорт с нотариально заверенным переводом, ВНЖ или РВП и документ о регистрации по месту жительства. Для некоторых стран нужна виза. Если в удостоверении личности нет даты и места рождения — ещё и свидетельство о рождении с переводом.
  • Предпринимателям младше 18 лет нужен документ, подтверждающий право на предпринимательскую деятельность. Это может быть решение органа опеки или суда об эмансипации, свидетельство о вступлении в брак или нотариально заверенное согласие родителей на занятие предпринимательской деятельностью.

Отдельное ограничение действует для некоторых сфер деятельности: это медицинские услуги, социальная поддержка, спортивные секции и творческие проекты с участием детей, а также пассажирские перевозки. Если у вас есть непогашенная или неснятая судимость по тяжким или особо тяжким преступлениям, ФНС откажет в регистрации ИП для этих видов деятельности.

Оформите ИП на НПД — онлайн и за 0 ₽
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Как действующему ИП перейти на НПД

Для многих ИП НПД выгоднее других режимов. Чтобы перейти на него, нужно сделать несколько шагов.

  1. Убедиться, что бизнес подходит под НПД.
  2. Зарегистрироваться в приложении «Мой налог» или через его веб-версию.
  3. Закрыть вопросы по прежнему налоговому режиму.
  4. Уплатить налоги и страховые взносы, которые начислили до перехода, и сдать нужную отчётность.

Конкретный порядок будет отличаться в зависимости от прежнего режима.

Прежний режимПорядок перехода на НПД
УСНПосле регистрации в приложении «Мой налог» в течение месяца подать уведомление о прекращении применения УСН (новая форма уведомления действует с 31 июля 2026 года)
ПСНДождаться окончания срока действия патента или прекратить патент досрочно, подав уведомление, а затем перейти на НПД
ЕСХНПосле регистрации в приложении «Мой налог» в течение месяца подать уведомление о прекращении применения ЕСХН
АУСНДобровольно отказаться от АУСН можно только с 1 января следующего года — для этого нужно уведомить налоговую через личный кабинет налогоплательщика до 31 декабря.

Если вы перешли на АУСН с УСН или НПД в течение года, отказаться можно не ранее чем через 12 месяцев с момента перехода.

После отказа зарегистрируйтесь в приложении «Мой налог»
ОСНОЗарегистрироваться в приложении «Мой налог» и закрыть обязательства по прежнему режиму. Отдельное уведомление не требуется

Как ИП на НПД платить налоги и рассчитываться с заказчиками

На этом режиме налоги платят только с продаж.

1. Нажмите на кнопку «Новая продажа».

Чек из приложения "Мой налог"

2. Заполните все поля на страничке и выставьте счёт.

Продажа из приложения "Мой налог"

3. После получения оплаты выдайте заказчику чек, сформированный в приложении на основе счёта.

Получение оплаты в приложении "Мой налог"

Сумму налога приложение рассчитывает автоматически. Заплатить её нужно не позднее 28-го числа месяца, следующего за тем, в котором был доход. Можно подключить автоплатёж — тогда сервис сам спишет нужную сумму.

Например, налог с доходов за январь нужно заплатить не позднее 28 февраля. Но в 2026 году эта дата выпадает на выходной, поэтому срок переносится на 2 марта.

ПРИМЕР РАСЧЁТА НАЛОГА
Допустим, за месяц самозанятый или ИП на НПД заработал 200 000 ₽. Половина — от физлиц, половина — от компаний и ИП.
С дохода от физлиц налог составит 4 000 ₽: 100 000 ₽ × 4%.
С дохода от компаний и ИП — 6 000 ₽: 100 000 ₽ × 6%.
Общий налог за месяц — 10 000 ₽. Заплатить его нужно до 28-го числа следующего месяца.

Можно ли быть ИП и самозанятым одновременно

Можно быть ИП, применяющим режим налога на профессиональный доход, но параллельно быть ИП и самозанятым не получится.

Дело в том, что режим налога на профессиональный доход запрещено совмещать с другими системами налогообложения. Поэтому индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в качестве самозанятого, или самозанятый, получивший статус ИП, будет считаться ИП на НПД. 

ИП и самозанятость: как совмещать и в чём преимущества

Что выбрать: самозанятость без ИП, ИП на НПД или ИП на другом режиме

Выбор зависит от того, с кем вы работаете, какой у вас доход и нужен ли вам статус ИП.

СитуацияЧто выбратьПочему
Работаете один, оказываете услуги физлицам, доход до 2,4 млн ₽ в годСамозанятость без ИППроще регистрация, меньше формальностей
Только тестируете идеюСамозанятость без ИПМожно быстро начать без лишних действий
Сдаёте жилую недвижимость и получаете пассивный доходСамозанятость без ИПРежим подходит для физлиц без активного бизнеса
Работаете с компаниями и ИПИП на НПДМногим заказчикам удобнее работать с исполнителем со статусом ИП
Для работы нужна лицензия или статус ИПИП на НПДСамозанятость без статуса ИП не подойдёт
Доход в будущем может превысить лимит НПДИП на НПДНе придётся сначала регистрировать ИП, а потом менять режим
Планируете нанимать сотрудников или торговать чужими товарамиИП на УСН или АУСННПД не позволяет нанимать сотрудников и перепродавать товары

НПД разумно применять на первых этапах бизнеса, когда доходы ещё небольшие, а сотрудников нет. Это помогает избавиться от отчётности и не платить страховые взносы.


Статус ИП может понадобиться для поиска первых деловых партнёров и помещения, получения лицензий, закупки рекламы перед запуском продаж. Перейти на другой режим налогообложения можно будет после превышения лимита в 2,4 млн ₽ или перед заключением первого трудового договора.

Алина МусинаАлина Мусина
Алина МусинаЭксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

Если вы планируете нанимать сотрудников, торговать подакцизными товарами или товарами не своего производства, лучше сразу регистрировать ИП на АУСН либо УСН. Для некоторых видов деятельности подойдёт патент, а для производителей сельхозпродукции — ЕСХН

Переходить на режим ОСНО можно, если в 2026 году число сотрудников превышает 130 человек, остаточная стоимость основных средств — более 218 млн ₽, а годовой доход — выше 490,5 млн ₽.

Вопросы по теме

Что будет, если превысить лимит 2,4 млн ₽?

Право на НПД утрачивается. Доходы начинают облагаться налогом по другим правилам.


Если есть статус ИП — нужно в течение 20 календарных дней перейти на другой налоговый режим, например на УСН, ПСН или АУСН. Если этого не сделать, то ИП автоматически переведут на ОСНО.


Если статуса ИП нет — регистрировать ИП не обязательно. Доходы будут облагаться НДФЛ как у обычного физлица. ИП имеет смысл открыть, если планируете продолжать предпринимательскую деятельность.

Может ли самозанятый открыть расчётный счёт?

Нет. Расчётные счета банки открывают только ИП и компаниям. Самозанятый без статуса ИП может принимать деньги на личный счёт или наличными.

Нужно ли закрывать ИП, чтобы стать самозанятым?

Нет. ИП может перейти на НПД и работать как самозанятый, сохранив статус предпринимателя.

Можно ли совмещать самозанятость и работу по трудовому договору?

Да, можно. Но есть ограничение: нельзя оказывать услуги по НПД своему текущему работодателю или бывшему работодателю, если с момента увольнения прошло менее двух лет.

Идёт ли пенсионный стаж на НПД?

Нет, автоматически стаж не формируется. Чтобы он учитывался, нужно платить взносы в СФР добровольно.

Когда имеет смысл сразу открывать ИП, а не начинать с самозанятости?

Если планируется работа с компаниями, нужны расчётный счёт, торговый эквайринг, лицензия или сертификация либо ожидается быстрый рост дохода. В остальных случаях имеет смысл начать с самозанятости без ИП.

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Чем отличается ИП от ИП на НПД и самозанятости — Точка Банк