Чем отличается ИП на НПД от самозанятого

НПД — это налоговый режим, который могут применять и ИП, и физлица без статуса ИП. Поэтому при выборе важно смотреть не только на ставку налога, но и на то, нужно ли оформить ИП для работы с банками, клиентами и дальнейшего роста.

Коротко Главная разница — в статусе. ИП на НПД может открыть расчётный счёт, подключить эквайринг, получить лицензию и без лишних шагов сменить режим при росте дохода. Самозанятому без ИП это недоступно — он работает через личную карту и не может получить лицензию на деятельность, где требуется статус предпринимателя. Самозанятость — это налоговый режим, а не статус. Поэтому работать на НПД можно как обычному физлицу, так и ИП. Налог будет одинаковым — 4–6%, обязательных страховых взносов нет. Ограничения тоже общие: доход — до 2,4 млн ₽ в год, работников по трудовому договору нанимать нельзя, есть ограничения по видам деятельности.

Что такое налог на профессиональный доход

Это специальный налоговый режим, который применяют физические лица и индивидуальные предприниматели в России. Часто его называют самозанятостью.

Налогом на профессиональный доход облагается доход от продажи товаров, сделанных своими руками. А ещё — при личном выполнении работ, оказании услуг и сдаче имущества в аренду.

При этом некоторые виды доходов не признаются профессиональными, поэтому с них нельзя платить НПД. Так, НПД не применяется к доходам:

Полученным в трудовых отношениях. От продажи недвижимости и транспортных средств. От передачи имущественных прав на недвижимость (кроме аренды). Государственных и муниципальных служащих. От продажи имущества, использовавшегося для личных и домашних нужд. От реализации корпоративных прав, ценных бумаг (долей, акций) и других финансовых инструментов. От ведения дел в простом товариществе. Полученным в рамках договора доверительного управления имуществом. При выполнении работ и оказании услуг работодателю налогоплательщика или лицу, которое было работодателем плательщика менее двух лет назад. От уступки прав. В натуральной форме. От деятельности арбитражного управляющего, медиатора, оценщика, нотариуса, адвоката.

Ставка налога зависит от статуса заказчика:

4% — с дохода, полученного от физлиц.

6% — с дохода от ИП и юрлиц.

Физические лица не платят НДФЛ с доходов от профессиональной деятельности. Использующий НПД индивидуальный предприниматель также вправе не платить НДФЛ, НДС и страховые взносы.

Применять НПД могут не только россияне. Стать самозанятыми вправе граждане стран ЕАЭС (Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении) и Украины.

Чем отличается ИП на НПД и самозанятость без статуса ИП

НПД — это налоговый режим, а ИП — статус предпринимателя. Самозанятым можно быть и без ИП, и со статусом ИП. Налог и правила одинаковые, но возможности для работы различаются.

Критерий ИП на НПД Самозанятый без статуса ИП Регистрация Нужно оформить ИП и встать на учёт как плательщик НПД Достаточно встать на учёт как плательщик НПД Лицензии Можно получить лицензию, если для деятельности нужен статус ИП (например, для пассажирских перевозок) Нельзя получить лицензию на виды деятельности, где требуется статус ИП Сертификация Может получить сертификаты и декларации соответствия на товары и услуги Нельзя получить — для этого нужен статус ИП или юрлица Расчётный счёт Можно открыть расчётный счёт в банке Нельзя — только личная карта или наличные Эквайринг Полный функционал, так как есть привязка к расчётному счёту Ограниченный: мобильные терминалы, агрегаторы, QR-код СБП Добровольное страхование При добровольных взносах в СФР доступны больничные, декретные и пособие по уходу за ребёнком При добровольных взносах в СФР доступны только больничные Смена режима при превышении лимита Проще перейти на другой налоговый режим, потому что статус ИП уже есть Сначала придётся зарегистрировать ИП, а потом переходить на новый режим Доверие контрагентов Многим ИП и компаниям спокойнее работать с исполнителем, у которого есть статус ИП Не все заказчики готовы работать с физлицом без статуса ИП

Когда ИП может применять НПД

Для индивидуальных предпринимателей есть ограничения для перехода на НПД.

Режим не могут применять ИП, которые:

Реализуют подакцизные товары или товары, подлежащие обязательной маркировке.

Перепродают товары и имущественные права.

Добывают и реализуют полезные ископаемые.

Ведут дела в интересах другого лица по договорам поручительства, комиссии, агентским договорам.

Оказывают услуги по доставке товаров с приёмом или передачей платежей в интересах других лиц (исключение — если при расчётах применяется касса, зарегистрированная продавцом товара).

Занимаются майнингом и торговлей криптовалютой.

Есть и другие ограничения:

Нельзя нанимать работников.

Нельзя параллельно применять другие специальные налоговые режимы. Среди них — УСН, АУСН, ПСН, ЕСХН.

Уровень годового дохода — до 2,4 млн ₽. Если верхний порог превышен, надо перейти на другую систему налогообложения.

Физическое лицо после превышения лимита будет платить уже не 4–6%, а 13–22% НДФЛ в зависимости от суммы дохода. При этом у него остаётся возможность в любой момент зарегистрироваться в качестве ИП и выбрать одну из доступных систем налогообложения. Ольга Клепикова Эксперт по бухгалтерии в Точка Банке

Индивидуальный предприниматель после утраты права на применение НПД обязан сняться с учёта в качестве плательщика НПД и перейти на другую систему налогообложения.

На уведомление налоговой о смене режима даётся 20 календарных дней. Если не уложиться в эти сроки, ИП будет автоматически переведён на ОСНО. В большинстве случаев это невыгодно для ИП, которые только что были на НПД.

Преимущества и недостатки режима НПД для ИП

НПД привлекает простотой и низкой нагрузкой, но подходит не всем. Вот главные плюсы и минусы режима.

Плюсы Минусы Не нужно сдавать отчётность и платить страховые взносы Лимит годового дохода — 2,4 млн ₽ Налог платится только при получении дохода Нельзя нанимать сотрудников по трудовому договору — только подрядчиков по ГПХ Низкие ставки: 4% с доходов от физлиц и 6% от компаний и ИП Есть ограничения по видам деятельности Легко перейти на другой налоговый режим через подачу уведомления Пенсионный стаж не формируется автоматически — нужно добровольно платить взносы в СФР

Как стать ИП на НПД: пошаговая инструкция

Давайте разбираться, как открыть ИП и платить налог на профессиональный доход. Есть несколько главных действий.

Встать на учёт в качестве самозанятого

Для этого нужно скачать приложение «Мой налог» — оно доступно и для Android, и для iOS. Зарегистрируйтесь в нём и выберите регион, в котором планируете работать.

Если неудобно вести учёт с телефона, зарегистрируйтесь в веб-версии.

Зарегистрировать ИП

Подготовьте пакет документов и заполните заявление по форме №Р21001.

Подать документы можно несколькими способами:

Лично в налоговой . Подайте документы в территориальном отделении ФНС по адресу регистрации. Придётся . Подайте документы в территориальном отделении ФНС по адресу регистрации. Придётся уплатить госпошлину 800 ₽.

Онлайн . Можно на сайте ФНС, если оформлена квалифицированная электронная подпись. Ещё вариант — через . Можно на сайте ФНС, если оформлена квалифицированная электронная подпись. Ещё вариант — через сервис «Старт бизнеса онлайн» , но тогда также потребуется подтверждённая биометрия в ЕБС.

Через нотариуса . Он подаст документы в электронном виде с помощью своей электронной подписи. Услуги нотариуса оплачиваются отдельно.

В МФЦ. Заранее уточните, что в выбранном отделении оказывают услугу регистрации ИП, — не во всех есть такая возможность. Документы через МФЦ чаще всего подают электронно, а значит, госпошлину платить не надо.

Как зарегистрировать ИП на НПД онлайн

Простой и бесплатный способ — открыть ИП онлайн через Точка Банк. Вам понадобятся только паспорт и СНИЛС.

Оставьте заявку на регистрацию. Наш сотрудник позвонит вам и будет рядом на всех этапах — поможет выбрать ОКВЭД и СНО. Отправьте нам сканы паспорта, и мы подготовим для вас все документы. Поможем выпустить для вас электронную подпись, чтобы отправить документы в налоговую онлайн. Для этого потребуется одна встреча — сотрудник банка сам приедет в удобное для вас время и место. После регистрации ИП вам придёт смс-сообщение от Точка Банк, все документы уйдут на вашу почту, и мы будем готовы открыть вам счёт для бизнеса

Вы сможете отслеживать процесс открытия ИП в любое время в личном кабинете сервиса. А если возникнут вопросы, наши сотрудники помогут разобраться.

Отдельно сообщать ФНС о том, что вы применяете НПД, а не ОСНО, в таком случае не нужно, эти данные ведомство получит из приложения «Мой налог». Алина Мусина Эксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

Важно: для некоторых категорий граждан есть отдельные требования по регистрации.

Иностранцы дополнительно предоставляют паспорт с нотариально заверенным переводом, ВНЖ или РВП и документ о регистрации по месту жительства. Для некоторых стран нужна виза. Если в удостоверении личности нет даты и места рождения — ещё и свидетельство о рождении с переводом.

Предпринимателям младше 18 лет нужен документ, подтверждающий право на предпринимательскую деятельность. Это может быть решение органа опеки или суда об эмансипации, свидетельство о вступлении в брак или нотариально заверенное согласие родителей на занятие предпринимательской деятельностью.

Отдельное ограничение действует для некоторых сфер деятельности: это медицинские услуги, социальная поддержка, спортивные секции и творческие проекты с участием детей, а также пассажирские перевозки. Если у вас есть непогашенная или неснятая судимость по тяжким или особо тяжким преступлениям, ФНС откажет в регистрации ИП для этих видов деятельности.

Как действующему ИП перейти на НПД

Для многих ИП НПД выгоднее других режимов. Чтобы перейти на него, нужно сделать несколько шагов.

Убедиться, что бизнес подходит под НПД. Зарегистрироваться в приложении «Мой налог» или через его веб-версию. Закрыть вопросы по прежнему налоговому режиму. Уплатить налоги и страховые взносы, которые начислили до перехода, и сдать нужную отчётность.

Конкретный порядок будет отличаться в зависимости от прежнего режима.

Прежний режим Порядок перехода на НПД УСН После регистрации в приложении «Мой налог» в течение месяца подать уведомление о прекращении применения УСН (новая форма уведомления действует с 31 июля 2026 года) ПСН Дождаться окончания срока действия патента или прекратить патент досрочно, подав уведомление, а затем перейти на НПД ЕСХН После регистрации в приложении «Мой налог» в течение месяца подать уведомление о прекращении применения ЕСХН АУСН Добровольно отказаться от АУСН можно только с 1 января следующего года — для этого нужно уведомить налоговую через личный кабинет налогоплательщика до 31 декабря.



Если вы перешли на АУСН с УСН или НПД в течение года, отказаться можно не ранее чем через 12 месяцев с момента перехода.



После отказа зарегистрируйтесь в приложении «Мой налог»

ОСНО Зарегистрироваться в приложении «Мой налог» и закрыть обязательства по прежнему режиму. Отдельное уведомление не требуется

Как ИП на НПД платить налоги и рассчитываться с заказчиками

На этом режиме налоги платят только с продаж.

1. Нажмите на кнопку «Новая продажа».

2. Заполните все поля на страничке и выставьте счёт.

3. После получения оплаты выдайте заказчику чек, сформированный в приложении на основе счёта.

Сумму налога приложение рассчитывает автоматически. Заплатить её нужно не позднее 28-го числа месяца, следующего за тем, в котором был доход. Можно подключить автоплатёж — тогда сервис сам спишет нужную сумму.

Например, налог с доходов за январь нужно заплатить не позднее 28 февраля. Но в 2026 году эта дата выпадает на выходной, поэтому срок переносится на 2 марта.

ПРИМЕР РАСЧЁТА НАЛОГА Допустим, за месяц самозанятый или ИП на НПД заработал 200 000 ₽. Половина — от физлиц, половина — от компаний и ИП. С дохода от физлиц налог составит 4 000 ₽: 100 000 ₽ × 4%. С дохода от компаний и ИП — 6 000 ₽: 100 000 ₽ × 6%. Общий налог за месяц — 10 000 ₽. Заплатить его нужно до 28-го числа следующего месяца.

Можно ли быть ИП и самозанятым одновременно

Можно быть ИП, применяющим режим налога на профессиональный доход, но параллельно быть ИП и самозанятым не получится.

Дело в том, что режим налога на профессиональный доход запрещено совмещать с другими системами налогообложения. Поэтому индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в качестве самозанятого, или самозанятый, получивший статус ИП, будет считаться ИП на НПД.

Что выбрать: самозанятость без ИП, ИП на НПД или ИП на другом режиме

Выбор зависит от того, с кем вы работаете, какой у вас доход и нужен ли вам статус ИП.

Ситуация Что выбрать Почему Работаете один, оказываете услуги физлицам, доход до 2,4 млн ₽ в год Самозанятость без ИП Проще регистрация, меньше формальностей Только тестируете идею Самозанятость без ИП Можно быстро начать без лишних действий Сдаёте жилую недвижимость и получаете пассивный доход Самозанятость без ИП Режим подходит для физлиц без активного бизнеса Работаете с компаниями и ИП ИП на НПД Многим заказчикам удобнее работать с исполнителем со статусом ИП Для работы нужна лицензия или статус ИП ИП на НПД Самозанятость без статуса ИП не подойдёт Доход в будущем может превысить лимит НПД ИП на НПД Не придётся сначала регистрировать ИП, а потом менять режим Планируете нанимать сотрудников или торговать чужими товарами ИП на УСН или АУСН НПД не позволяет нанимать сотрудников и перепродавать товары

НПД разумно применять на первых этапах бизнеса, когда доходы ещё небольшие, а сотрудников нет. Это помогает избавиться от отчётности и не платить страховые взносы.

Статус ИП может понадобиться для поиска первых деловых партнёров и помещения, получения лицензий, закупки рекламы перед запуском продаж. Перейти на другой режим налогообложения можно будет после превышения лимита в 2,4 млн ₽ или перед заключением первого трудового договора. Алина Мусина Эксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

Если вы планируете нанимать сотрудников, торговать подакцизными товарами или товарами не своего производства, лучше сразу регистрировать ИП на АУСН либо УСН. Для некоторых видов деятельности подойдёт патент, а для производителей сельхозпродукции — ЕСХН.