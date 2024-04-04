Как открыть аптеку

Какие бывают аптеки
Приказ Минздрава от 31.07.2020 №780н выделяет четыре вида аптечных организаций:
- Аптека — продаёт готовые лекарства. Производственная аптека может ещё и изготавливать препараты по рецептам.
- Аптека в структуре медорганизации — работает при больнице, поликлинике или другом медучреждении. Может делать то же, что обычная аптека, а также изготавливать радиофармацевтические препараты.
- Аптечный пункт — продаёт готовые лекарства, но не изготавливает их.
- Аптечный киоск — обычно это небольшая точка.
Интернет-аптека — не вид аптеки, а формат работы, для которого нужно разрешение Росздравнадзора. Получить его могут только организации с лицензией не менее года (постановление Правительства от 16.05.2020 №697). ИП продавать лекарства дистанционно не могут. Онлайн также нельзя продавать рецептурные, наркотические и психотропные лекарства, а также препараты с содержанием этанола более 25%.
Разберём бизнес-план открытия аптеки, в которой продаются только готовые лекарства. Этот вариант проще и дешевле остальных.
Бизнес-план аптеки
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Аптека по франшизе или оригинальная
Франшиза упрощает запуск, но ограничивает свободу. Оригинальная аптека даёт больше контроля, но требует больше опыта и времени на продвижение.
|Формат
|✅ Плюсы
|❌ Минусы
|Франшиза
|Известный бренд, готовая бизнес-модель, помощь с запуском
|Паушальный взнос и роялти, нужно выполнять требования франчайзера
|Самостоятельный запуск
|Свобода в ассортименте, ценах и продвижении, нет паушального взноса и роялти
|Выше риск ошибок, сложнее привлекать клиентов, закупочные цены могут быть выше
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Сколько стоит открыть аптеку
Точная сумма зависит от региона, площади помещения и формата работы. Рассмотрим примерную смету для аптеки под собственным брендом площадью 40 м² в Москве.
Стартовые расходы
|Статья расходов
|Сумма, ₽
|Аренда помещения: депозит и первый месяц
|250 000
|Ремонт и подготовка помещения
|320 000
|Стеллажи, витрины, прилавок и мебель
|200 000
|Холодильное оборудование и приборы контроля температуры и влажности
|100 000
|Бухгалтерия, онлайн-касса, фискальный накопитель, ОФД и обслуживание расчётного счёта за первый месяц
|70 000
|Компьютер, 2D-сканер и аптечное программное обеспечение
|90 000
|Вывеска и оформление входа
|60 000
|Первая закупка лекарств и сопутствующих товаров
|760 000
|Сайт или онлайн-каталог
|35 000
|Упаковка, ценники и расходные материалы
|15 000
|Реклама перед открытием
|30 000
|Пожарный инвентарь и охранная система
|40 000
|Предварительные медосмотры сотрудников
|12 000
|Электричество, интернет и хозяйственные расходы до открытия
|18 000
|Итого
|2 000 000
Ежемесячные расходы
|Статья расходов
|Сумма, ₽
|Аренда помещения
|125 000
|Зарплаты двух фармацевтов, работающих посменно
|180 000
|Закупка товаров для пополнения запасов
|455 000
|Коммунальные платежи и интернет
|15 000
|Бухгалтерия, обслуживание кассы, ОФД и аптечного ПО
|15 000
|Обслуживание расчётного счёта и эквайринг
|20 000
|Маркетинг и реклама
|30 000
|Уборка, хозяйственные расходы и охрана
|15 000
|Упаковка, ценники и расходные материалы
|5 000
|Налоги и обязательные платежи
|90 000
|Итого
|950 000
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Срок окупаемости, чистая прибыль и рентабельность
При среднем чеке 1 000 ₽ и 35 покупателях в день ежемесячная выручка аптеки составит около 1 050 000 ₽. Прибыль после вычета расходов — около 100 000 ₽ в месяц. При таких показателях первоначальные вложения в 2 000 000 ₽ окупятся примерно за 20 месяцев. Рентабельность составит около 10%.
Как открыть аптеку: пошаговая инструкция
Чтобы открыть аптеку, нужно изучить рынок и выбрать помещение, зарегистрировать бизнес, закупить оборудование и лекарства, нанять персонал и получить лицензию. А дальше начать привлекать первых клиентов.
Шаг 1. Проанализировать рынок
Посмотрите, какие аптеки уже работают в районе, и сравните их ассортимент, цены, сервис, акции и отзывы. Оцените, каких товаров или услуг не хватает покупателям и чем вы сможете отличаться.
Шаг 2. Выбрать локацию и помещение
При выборе места оцените:
- Поток людей и демографию района
- Количество аптек поблизости
- Близость поликлиник, ТЦ, остановок и парковки
- Стоимость аренды
Помещение должно соответствовать СП 2.1.4284-26: аптека размещается в изолированном блоке с потолками от 2,4 м, а в многоквартирном доме у неё должен быть отдельный от жилых помещений вход. Также в санправилах есть требования к вентиляции, освещению, уборке и зонированию.
Аптека должна быть доступна для маломобильных посетителей и соответствовать требованиям пожарной безопасности. Нужны сигнализация, средства пожаротушения, план эвакуации, свободные эвакуационные выходы и ответственный за пожарную безопасность.
Шаг 3. Зарегистрировать бизнес и подготовить пакет документов
Чтобы открыть аптеку, можно оформить ИП или зарегистрировать ООО. Для лицензии ИП нужны высшее или среднее фармацевтическое образование и сертификат об аккредитации, в ООО этим требованиям должны соответствовать сотрудники.
Важный нюанс: ИП с фармлицензией может продавать рецептурные и безрецептурные лекарства, кроме наркотических и психотропных препаратов (приказ Минздрава России от 07.03.2025 №100н).
Коды ОКВЭД
Актуальные коды ОКВЭД для аптеки:
- 86.90.9 — отпуск и изготовление лекарственных препаратов. Это может быть основной код.
- 47.73 — розничная торговля лекарственными средствами (отпуск лекарств из него исключён).
- 47.74 — торговля медицинскими и ортопедическими изделиями.
- 47.75 — торговля косметикой и товарами личной гигиены.
Система налогообложения
Аптеке доступны общая система налогообложения (ОСНО) и упрощённая (УСН), а также автоматизированная упрощёнка (АУСН) — если этот режим введён в вашем регионе.
|Параметр
|УСН
|АУСН
|ОСНО
|Лимит годового дохода
|До 490 500 000 ₽ в 2026 году
|До 60 000 000 ₽
|Без ограничений
|Лимит сотрудников
|До 130 человек
|До пяти человек
|Без ограничений
|Основные налоги
|Есть два варианта:
— 6% с доходов
— 15% с разницы между доходами и расходами; (минимум 1% от доходов).
В отдельных регионах ставки могут быть ниже
|Есть два варианта:
— 8% с доходов;
— 20% с разницы между доходами и расходами (минимум 3% от доходов).
При этом страховых взносов нет, кроме взносов на травматизм за сотрудников в фиксированном размере
|Для ИП — НДФЛ по прогрессивной шкале 13–22%, для ООО — налог на прибыль 25%
|НДС
|При доходе до 20 млн ₽ — освобождение. При превышении лимита можно применять общие ставки 10 и 22% с вычетами либо специальные ставки 5 и 7%
|Не уплачивается, кроме НДС при импорте и в качестве налогового агента
|10% на лекарства и медицинские товары из утверждённых перечней, 22% — на остальные товары
|Основная отчётность
|Декларация по УСН плюс нужно вести книгу учёта доходов и расходов (КУДиР). При уплате НДС — декларация по НДС ежеквартально, а также книги покупок и продаж
|Декларации нет, налог рассчитывает ФНС по данным банка, кассы и личного кабинета
|ИП сдают 3-НДФЛ и ведут КУДиР. ООО сдают декларацию по налогу на прибыль. Декларация по НДС — ежеквартально
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Какие документы и разрешения нужны для аптеки
- Лист записи ЕГРЮЛ или ЕГРИП, чтобы подтвердить регистрацию бизнеса.
- Уведомление о старте бизнеса — для видов деятельности из постановления Правительства №725. Если продаёте косметику и средства гигиены, уведомьте Роспотребнадзор. Медицинские изделия — Росздравнадзор.
- Лицензия на фармацевтическую деятельность. При обороте наркотических средств и психотропных веществ — также лицензия на этот вид деятельности.
- Договор аренды или документ о праве собственности на помещение.
- Договор страхования имущества, договор с охранным предприятием и копия лицензии охранного предприятия.
- Договоры на дезинфекцию и контроль вентиляции, а также на дезинсекцию и дератизацию.
- Договор на техобслуживание холодильного оборудования.
- Договоры на вывоз отходов: фармацевтические и медицинские отходы, ртутьсодержащие лампы и ТБО.
- Договор на проведение медосмотров работников. Дипломы и свидетельства об аккредитации фармацевтов, паспорта на оборудование и сертификаты на мебель.
- Приказы: об открытии подразделения, о режиме работы, о назначении ответственных за ценообразование, ведение журналов психотропных, наркотических лекарственных препаратов и прекурсоров и так далее.
- Программа производственного контроля и журнал учёта производственного контроля.
- Протоколы замеров освещения и микроклимата.
- Схема обращения с медотходами классов А, Б, В, Г.
- Документация системы качества по приказу Минздрава от 29.04.2025 №259н: политика и цели, руководство по качеству, стандартные операционные процедуры, приказы, журналы контроля, внутренние аудиты, инструкции сотрудников, порядок отбора и оценки поставщиков и так далее.
- Уголок потребителя.
Шаг 4. Закупить оборудование
Понадобятся:
- Витрины и стеллажи
- Холодильники, шкафы и контейнеры для хранения
- Сейф для препаратов с ограниченным доступом
- Компьютер, онлайн-касса и ПО с поддержкой «Честного ЗНАКА» и МДЛП (мониторинг движения лекарственных препаратов)
- Термометры и гигрометры
- Вентиляция и кондиционер
- Мебель для персонала
- Видеонаблюдение, тревожная кнопка и другие средства безопасности
Шаг 5. Нанять персонал
Для графика 2/2 нужны минимум два фармацевта. Сотрудников оформляют по трудовому договору, проводят медосмотры и обеспечивают медицинской одеждой.
Требования к фармацевтам из постановления Правительства №547:
- Высшее или среднее фармацевтическое образование.
- Пройденная аккредитация специалиста.
Правила надлежащей аптечной практики также обязывают назначить ответственного за систему качества.
Шаг 6. Получить лицензию на фармацевтическую деятельность
1. Подготовьте аптеку. Помещение и оборудование должны быть в собственности либо использоваться на законном основании, например по договору аренды. Они также должны соответствовать правилам надлежащей аптечной практики и хранения лекарств. Фармацевты должны иметь нужную квалификацию и быть официально оформлены.
2. Получите СЭЗ. Закажите санитарно-эпидемиологическую экспертизу помещения в аккредитованной организации. Затем подайте в Роспотребнадзор заявление с экспертным заключением — через Госуслуги, лично или по почте. СЭЗ оформят в течение 20 рабочих дней.
3. Подайте заявление на лицензию. Заявление подают через Госуслуги в лицензирующий орган региона и подписывают электронной подписью. Большинство данных ведомство получит само. До конца 2029 года госпошлины нет.
4. Пройдите оценку. Её могут провести очно или дистанционно. Решение примут в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления. При одобрении сведения о бессрочной лицензии внесут в реестр. Проверить лицензию можно в едином реестре Росздравнадзора.
Шаг 7. Закупить товар и найти поставщиков
Ассортимент лучше формировать вместе с фармацевтическим специалистом.
Что закупать
Обязательно закупите препараты из минимального ассортимента, утверждённого распоряжением Правительства от 18.12.2025 №3867-р. Там есть отдельные списки для аптек и для аптечных пунктов, киосков и ИП. Дальше ассортимент можно расширять с учётом спроса.
Перед продажей проверяйте маркировку лекарства в МДЛП. Нельзя отпускать препараты без действующего кода маркировки, с истёкшим сроком годности или ограничением на оборот — это установлено постановлением Правительства от 03.03.2025 №257.
Также нельзя продавать лекарства, предназначенные только для применения в медицинских организациях. Это предусмотрено пунктом 24 Правил отпуска, утверждённых приказом Минздрава от 07.03.2025 №100н.
Где искать поставщиков
Договор с поставщиком можно заключить заранее, но отгрузка лекарств начнётся после получения лицензии. Среди крупных дистрибьюторов — «Пульс», «Протек», «Катрен» и «Р-Фарм». У региональных поставщиков условия и минимальная сумма заказа могут быть выгоднее.
Шаг 8. Привлечь клиентов
Запустите рекламу. Используйте соцсети, геосервисы, районные чаты, наружную и контекстную рекламу.
Обучите персонал. Фармацевты должны вежливо консультировать, предлагать допустимую замену и сообщать о более дешёвых аналогах (приказ Минздрава от 29.04.2025 №259н).
Развивайте онлайн-продажи. Добавьте заказ через сайт или приложение с самовывозом из аптеки.
Запустите программу лояльности. Предлагайте скидки, баллы и акции для постоянных покупателей.