Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Новый бизнес
  4. Как открыть аптеку
Новый бизнес
Новый бизнес

Как открыть аптеку

Аптечный бизнес жёстко регулируется: нужны лицензия, подходящее помещение и сотрудники с фармобразованием и действующей аккредитацией. На запуск потребуется примерно от 2 000 000 ₽, а окупаемость занимает около 20 месяцев. Разберём, какие требования действуют для ИП и ООО и как открыть аптеку.

17.09.2026
954
954

Бесплатная регистрация бизнеса для аптеки

Поможем выбрать СНО и коды ОКВЭД. Подготовим документы онлайн. Готовый бизнес и счёт за 3–5 дней.
Подробнее

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Бесплатная регистрация бизнеса для аптеки

Поможем выбрать СНО и коды ОКВЭД. Подготовим документы онлайн. Готовый бизнес и счёт за 3–5 дней.
Подробнее

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Авторы

Коротко
Чтобы открыть аптеку, нужно зарегистрировать ИП или ООО. ИП понадобится высшее или среднее фармацевтическое образование и пройденная аккредитация. Если этого нет — открывайте ООО и нанимайте сотрудников с нужной квалификацией.
Получите лицензию на фармдеятельность — до 31 декабря 2029 года госпошлина отменена. Арендуйте помещение от 35 м², закупите оборудование с поддержкой маркировки МДЛП и «Честного ЗНАКА», наймите минимум двух фармацевтов. Привлечь клиентов помогут программа лояльности, сайт и продвижение в соцсетях.

Какие бывают аптеки

Приказ Минздрава от 31.07.2020 №780н выделяет четыре вида аптечных организаций:

  1. Аптека — продаёт готовые лекарства. Производственная аптека может ещё и изготавливать препараты по рецептам. 
  2. Аптека в структуре медорганизации — работает при больнице, поликлинике или другом медучреждении. Может делать то же, что обычная аптека, а также изготавливать радиофармацевтические препараты. 
  3. Аптечный пункт — продаёт готовые лекарства, но не изготавливает их.
  4. Аптечный киоск — обычно это небольшая точка.

Интернет-аптека — не вид аптеки, а формат работы, для которого нужно разрешение Росздравнадзора. Получить его могут только организации с лицензией не менее года (постановление Правительства от 16.05.2020 №697). ИП продавать лекарства дистанционно не могут. Онлайн также нельзя продавать рецептурные, наркотические и психотропные лекарства, а также препараты с содержанием этанола более 25%.

Разберём бизнес-план открытия аптеки, в которой продаются только готовые лекарства. Этот вариант проще и дешевле остальных.

Бизнес-план аптеки

Опишите идею — и сервис создаст план с анализом рынка и аудитории, а также финансовыми расчётами

Аптека по франшизе или оригинальная

Франшиза упрощает запуск, но ограничивает свободу. Оригинальная аптека даёт больше контроля, но требует больше опыта и времени на продвижение.

Формат✅ Плюсы❌ Минусы
ФраншизаИзвестный бренд, готовая бизнес-модель, помощь с запускомПаушальный взнос и роялти, нужно выполнять требования франчайзера
Самостоятельный запускСвобода в ассортименте, ценах и продвижении, нет паушального взноса и роялтиВыше риск ошибок, сложнее привлекать клиентов, закупочные цены могут быть выше

Склоняетесь к франшизе? Посмотрите проверенные предложения в каталоге Точка Банка — там собраны франшизы с условиями, размером вложений и сроками окупаемости.

Сколько стоит открыть аптеку

Точная сумма зависит от региона, площади помещения и формата работы. Рассмотрим примерную смету для аптеки под собственным брендом площадью 40 м² в Москве.

Стартовые расходы

Статья расходовСумма, ₽
Аренда помещения: депозит и первый месяц250 000
Ремонт и подготовка помещения320 000
Стеллажи, витрины, прилавок и мебель200 000
Холодильное оборудование и приборы контроля температуры и влажности100 000
Бухгалтерия, онлайн-касса, фискальный накопитель, ОФД и обслуживание расчётного счёта за первый месяц70 000
Компьютер, 2D-сканер и аптечное программное обеспечение90 000
Вывеска и оформление входа60 000
Первая закупка лекарств и сопутствующих товаров760 000
Сайт или онлайн-каталог35 000
Упаковка, ценники и расходные материалы15 000
Реклама перед открытием30 000
Пожарный инвентарь и охранная система40 000
Предварительные медосмотры сотрудников12 000
Электричество, интернет и хозяйственные расходы до открытия18 000
Итого2 000 000

Ежемесячные расходы

Статья расходовСумма, ₽
Аренда помещения125 000
Зарплаты двух фармацевтов, работающих посменно180 000
Закупка товаров для пополнения запасов455 000
Коммунальные платежи и интернет15 000
Бухгалтерия, обслуживание кассы, ОФД и аптечного ПО15 000
Обслуживание расчётного счёта и эквайринг20 000
Маркетинг и реклама30 000
Уборка, хозяйственные расходы и охрана15 000
Упаковка, ценники и расходные материалы5 000
Налоги и обязательные платежи90 000 
Итого950 000

Разобраться с налогами и взносами поможет Онлайн-бухгалтерия Точка Банка. Подготовим отчётность и будем всегда на связи — поможем решить любые вопросы.

Срок окупаемости, чистая прибыль и рентабельность

При среднем чеке 1 000 ₽ и 35 покупателях в день ежемесячная выручка аптеки составит около 1 050 000 ₽. Прибыль после вычета расходов — около 100 000 ₽ в месяц. При таких показателях первоначальные вложения в 2 000 000 ₽ окупятся примерно за 20 месяцев. Рентабельность составит около 10%.

Как посчитать срок окупаемости бизнес-проекта

Как открыть аптеку: пошаговая инструкция

Чтобы открыть аптеку, нужно изучить рынок и выбрать помещение, зарегистрировать бизнес, закупить оборудование и лекарства, нанять персонал и получить лицензию. А дальше начать привлекать первых клиентов.

Шаг 1. Проанализировать рынок 

Посмотрите, какие аптеки уже работают в районе, и сравните их ассортимент, цены, сервис, акции и отзывы. Оцените, каких товаров или услуг не хватает покупателям и чем вы сможете отличаться.

Как провести анализ рынка: пошаговое руководство для бизнеса

Конкурентные преимущества компании: какие бывают и как описать, чтобы привлечь больше клиентов

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
При расчёте цен учитывайте не только расценки конкурентов и закупочную стоимость, но и ограничения для ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов), предельные отпускные цены производителей и региональные торговые надбавки. Например, для аптек в Москве действуют свои надбавки.

Шаг 2. Выбрать локацию и помещение

При выборе места оцените:

  • Поток людей и демографию района
  • Количество аптек поблизости
  • Близость поликлиник, ТЦ, остановок и парковки
  • Стоимость аренды

Помещение должно соответствовать СП 2.1.4284-26: аптека размещается в изолированном блоке с потолками от 2,4 м, а в многоквартирном доме у неё должен быть отдельный от жилых помещений вход. Также в санправилах есть требования к вентиляции, освещению, уборке и зонированию.

Аптека должна быть доступна для маломобильных посетителей и соответствовать требованиям пожарной безопасности. Нужны сигнализация, средства пожаротушения, план эвакуации, свободные эвакуационные выходы и ответственный за пожарную безопасность.

Шаг 3. Зарегистрировать бизнес и подготовить пакет документов

Чтобы открыть аптеку, можно оформить ИП или зарегистрировать ООО. Для лицензии ИП нужны высшее или среднее фармацевтическое образование и сертификат об аккредитации, в ООО этим требованиям должны соответствовать сотрудники.

Важный нюанс: ИП с фармлицензией может продавать рецептурные и безрецептурные лекарства, кроме наркотических и психотропных препаратов (приказ Минздрава России от 07.03.2025 №100н).

Коды ОКВЭД

Актуальные коды ОКВЭД для аптеки:

  • 86.90.9 — отпуск и изготовление лекарственных препаратов. Это может быть основной код.
  • 47.73 — розничная торговля лекарственными средствами (отпуск лекарств из него исключён).
  • 47.74 — торговля медицинскими и ортопедическими изделиями.
  • 47.75 — торговля косметикой и товарами личной гигиены.

Система налогообложения

Аптеке доступны общая система налогообложения (ОСНО) и упрощённая (УСН), а также автоматизированная упрощёнка (АУСН) — если этот режим введён в вашем регионе.

Какую систему налогообложения выбрать

ПараметрУСНАУСНОСНО
Лимит годового доходаДо 490 500 000 ₽ в 2026 годуДо 60 000 000 ₽Без ограничений
Лимит сотрудниковДо 130 человекДо пяти человекБез ограничений
Основные налогиЕсть два варианта:

— 6% с доходов 

— 15% с разницы между доходами и расходами; (минимум 1% от доходов).

В отдельных регионах ставки могут быть ниже

Есть два варианта:

— 8% с доходов; 

— 20% с разницы между доходами и расходами (минимум 3% от доходов).

При этом страховых взносов нет, кроме взносов на травматизм за сотрудников в фиксированном размере
Для ИП — НДФЛ по прогрессивной шкале 13–22%, для ООО — налог на прибыль 25%
НДСПри доходе до 20 млн ₽ — освобождение. При превышении лимита можно применять общие ставки 10 и 22% с вычетами либо специальные ставки 5 и 7% Не уплачивается, кроме НДС при импорте и в качестве налогового агента10% на лекарства и медицинские товары из утверждённых перечней, 22% — на остальные товары
Основная отчётностьДекларация по УСН плюс нужно вести книгу учёта доходов и расходов (КУДиР). При уплате НДС — декларация по НДС ежеквартально, а также книги покупок и продажДекларации нет, налог рассчитывает ФНС по данным банка, кассы и личного кабинетаИП сдают 3-НДФЛ и ведут КУДиР. ООО сдают декларацию по налогу на прибыль. Декларация по НДС — ежеквартально

Если сложно выбрать коды ОКВЭД и систему налогообложения для аптеки, можете обратиться в Точка Банк — разберём ваш случай. С нашей помощью зарегистрировались уже более 450 000 бизнесов.

Откройте аптеку с Точка Банк
Поможем выбрать форму бизнеса, коды ОКВЭД и СНО под вашу сферу. Подготовим документы онлайн. Регистрация бизнеса и счёт за 3–5 дней.

Какие документы и разрешения нужны для аптеки

  1. Лист записи ЕГРЮЛ или ЕГРИП, чтобы подтвердить регистрацию бизнеса.
  2. Уведомление о старте бизнеса — для видов деятельности из постановления Правительства №725. Если продаёте косметику и средства гигиены, уведомьте Роспотребнадзор. Медицинские изделия — Росздравнадзор.
  3. Лицензия на фармацевтическую деятельность. При обороте наркотических средств и психотропных веществ — также лицензия на этот вид деятельности.
  4. Договор аренды или документ о праве собственности на помещение.
  5. Договор страхования имущества, договор с охранным предприятием и копия лицензии охранного предприятия.
  6. Договоры на дезинфекцию и контроль вентиляции, а также на дезинсекцию и дератизацию.
  7. Договор на техобслуживание холодильного оборудования.
  8. Договоры на вывоз отходов: фармацевтические и медицинские отходы, ртутьсодержащие лампы и ТБО.
  9. Договор на проведение медосмотров работников. Дипломы и свидетельства об аккредитации фармацевтов, паспорта на оборудование и сертификаты на мебель.
  10.  Приказы: об открытии подразделения, о режиме работы, о назначении ответственных за ценообразование, ведение журналов психотропных, наркотических лекарственных препаратов и прекурсоров и так далее.
  11.  Программа производственного контроля и журнал учёта производственного контроля.
  12.  Протоколы замеров освещения и микроклимата. 
  13.  Схема обращения с медотходами классов А, Б, В, Г.
  14.  Документация системы качества по приказу Минздрава от 29.04.2025 №259н: политика и цели, руководство по качеству, стандартные операционные процедуры, приказы, журналы контроля, внутренние аудиты, инструкции сотрудников, порядок отбора и оценки поставщиков и так далее.
  15.  Уголок потребителя.

Шаг 4. Закупить оборудование 

Понадобятся:

  • Витрины и стеллажи
  • Холодильники, шкафы и контейнеры для хранения
  • Сейф для препаратов с ограниченным доступом
  • Компьютер, онлайн-касса и ПО с поддержкой «Честного ЗНАКА» и МДЛП (мониторинг движения лекарственных препаратов)
  • Термометры и гигрометры
  • Вентиляция и кондиционер
  • Мебель для персонала
  • Видеонаблюдение, тревожная кнопка и другие средства безопасности
ВАЖНО
Изучите Правила хранения лекарственных средств (приказ Минздрава от 29.04.2025 №260н). Они требуют зонирования аптеки — например нужно выделить зоны карантинного хранения.

Шаг 5. Нанять персонал

Для графика 2/2 нужны минимум два фармацевта. Сотрудников оформляют по трудовому договору, проводят медосмотры и обеспечивают медицинской одеждой.

Требования к фармацевтам из постановления Правительства №547:

  1. Высшее или среднее фармацевтическое образование.
  2. Пройденная аккредитация специалиста.

Правила надлежащей аптечной практики также обязывают назначить ответственного за систему качества.

Шаг 6. Получить лицензию на фармацевтическую деятельность

1. Подготовьте аптеку. Помещение и оборудование должны быть в собственности либо использоваться на законном основании, например по договору аренды. Они также должны соответствовать правилам надлежащей аптечной практики и хранения лекарств. Фармацевты должны иметь нужную квалификацию и быть официально оформлены.

2. Получите СЭЗ. Закажите санитарно-эпидемиологическую экспертизу помещения в аккредитованной организации. Затем подайте в Роспотребнадзор заявление с экспертным заключением — через Госуслуги, лично или по почте. СЭЗ оформят в течение 20 рабочих дней.

3. Подайте заявление на лицензию. Заявление подают через Госуслуги в лицензирующий орган региона и подписывают электронной подписью. Большинство данных ведомство получит само. До конца 2029 года госпошлины нет.

4. Пройдите оценку. Её могут провести очно или дистанционно. Решение примут в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления. При одобрении сведения о бессрочной лицензии внесут в реестр. Проверить лицензию можно в едином реестре Росздравнадзора.

Шаг 7. Закупить товар и найти поставщиков

Ассортимент лучше формировать вместе с фармацевтическим специалистом.

Что закупать

Обязательно закупите препараты из минимального ассортимента, утверждённого распоряжением Правительства от 18.12.2025 №3867-р. Там есть отдельные списки для аптек и для аптечных пунктов, киосков и ИП. Дальше ассортимент можно расширять с учётом спроса.

Как узнать спрос на товар: эффективные способы анализа спроса на продукцию

Перед продажей проверяйте маркировку лекарства в МДЛП. Нельзя отпускать препараты без действующего кода маркировки, с истёкшим сроком годности или ограничением на оборот — это установлено постановлением Правительства от 03.03.2025 №257.

Также нельзя продавать лекарства, предназначенные только для применения в медицинских организациях. Это предусмотрено пунктом 24 Правил отпуска, утверждённых приказом Минздрава от 07.03.2025 №100н.

Где искать поставщиков

Договор с поставщиком можно заключить заранее, но отгрузка лекарств начнётся после получения лицензии. Среди крупных дистрибьюторов — «Пульс», «Протек», «Катрен» и «Р-Фарм». У региональных поставщиков условия и минимальная сумма заказа могут быть выгоднее.

Где и как искать поставщиков для бизнеса

Шаг 8. Привлечь клиентов

Запустите рекламу. Используйте соцсети, геосервисы, районные чаты, наружную и контекстную рекламу.

Как найти первых клиентов для бизнеса: пошаговая инструкция для предпринимателей

Обучите персонал. Фармацевты должны вежливо консультировать, предлагать допустимую замену и сообщать о более дешёвых аналогах (приказ Минздрава от 29.04.2025 №259н).

Развивайте онлайн-продажи. Добавьте заказ через сайт или приложение с самовывозом из аптеки.

Запустите программу лояльности. Предлагайте скидки, баллы и акции для постоянных покупателей.

Другие статьи по теме

11 АВГУСТА 2026
7052
Оксана Крупина
12 аналогов Авито: сравнение площадок для продажи товаров и услуг
2 МАЯ 2026
53 548
Элина Симцова
Как открыть пункт выдачи заказов Lamoda

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Как открыть аптеку с нуля: пошаговая инструкция и стоимость открытия аптеки в 2026 году — Точка Банк