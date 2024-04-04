Как открыть аптеку

Коротко Получите лицензию на фармдеятельность — до 31 декабря 2029 года госпошлина отменена. Арендуйте помещение от 35 м², закупите оборудование с поддержкой маркировки МДЛП и «Честного ЗНАКА», наймите минимум двух фармацевтов. Привлечь клиентов помогут программа лояльности, сайт и продвижение в соцсетях.

Чтобы открыть аптеку, нужно зарегистрировать ИП или ООО. ИП понадобится высшее или среднее фармацевтическое образование и пройденная аккредитация. Если этого нет — открывайте ООО и нанимайте сотрудников с нужной квалификацией.

Какие бывают аптеки

Приказ Минздрава от 31.07.2020 №780н выделяет четыре вида аптечных организаций:

Аптека — продаёт готовые лекарства. Производственная аптека может ещё и изготавливать препараты по рецептам. Аптека в структуре медорганизации — работает при больнице, поликлинике или другом медучреждении. Может делать то же, что обычная аптека, а также изготавливать радиофармацевтические препараты. Аптечный пункт — продаёт готовые лекарства, но не изготавливает их. Аптечный киоск — обычно это небольшая точка.

Интернет-аптека — не вид аптеки, а формат работы, для которого нужно разрешение Росздравнадзора. Получить его могут только организации с лицензией не менее года (постановление Правительства от 16.05.2020 №697). ИП продавать лекарства дистанционно не могут. Онлайн также нельзя продавать рецептурные, наркотические и психотропные лекарства, а также препараты с содержанием этанола более 25%.

Разберём бизнес-план открытия аптеки, в которой продаются только готовые лекарства. Этот вариант проще и дешевле остальных.

Бизнес-план аптеки Опишите идею — и сервис создаст план с анализом рынка и аудитории, а также финансовыми расчётами

Аптека по франшизе или оригинальная

Франшиза упрощает запуск, но ограничивает свободу. Оригинальная аптека даёт больше контроля, но требует больше опыта и времени на продвижение.

Формат ✅ Плюсы ❌ Минусы Франшиза Известный бренд, готовая бизнес-модель, помощь с запуском Паушальный взнос и роялти , нужно выполнять требования франчайзера Самостоятельный запуск Свобода в ассортименте, ценах и продвижении, нет паушального взноса и роялти Выше риск ошибок, сложнее привлекать клиентов, закупочные цены могут быть выше

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Сколько стоит открыть аптеку

Точная сумма зависит от региона, площади помещения и формата работы. Рассмотрим примерную смету для аптеки под собственным брендом площадью 40 м² в Москве.

Стартовые расходы

Статья расходов Сумма, ₽ Аренда помещения: депозит и первый месяц 250 000 Ремонт и подготовка помещения 320 000 Стеллажи, витрины, прилавок и мебель 200 000 Холодильное оборудование и приборы контроля температуры и влажности 100 000 Бухгалтерия, онлайн-касса, фискальный накопитель, ОФД и обслуживание расчётного счёта за первый месяц 70 000 Компьютер, 2D-сканер и аптечное программное обеспечение 90 000 Вывеска и оформление входа 60 000 Первая закупка лекарств и сопутствующих товаров 760 000 Сайт или онлайн-каталог 35 000 Упаковка, ценники и расходные материалы 15 000 Реклама перед открытием 30 000 Пожарный инвентарь и охранная система 40 000 Предварительные медосмотры сотрудников 12 000 Электричество, интернет и хозяйственные расходы до открытия 18 000 Итого 2 000 000

Ежемесячные расходы

Статья расходов Сумма, ₽ Аренда помещения 125 000 Зарплаты двух фармацевтов, работающих посменно 180 000 Закупка товаров для пополнения запасов 455 000 Коммунальные платежи и интернет 15 000 Бухгалтерия, обслуживание кассы, ОФД и аптечного ПО 15 000 Обслуживание расчётного счёта и эквайринг 20 000 Маркетинг и реклама 30 000 Уборка, хозяйственные расходы и охрана 15 000 Упаковка, ценники и расходные материалы 5 000 Налоги и обязательные платежи 90 000 Итого 950 000

Разобраться с налогами и взносами поможет Онлайн-бухгалтерия Точка Банка. Подготовим отчётность и будем всегда на связи — поможем решить любые вопросы.

Срок окупаемости, чистая прибыль и рентабельность

При среднем чеке 1 000 ₽ и 35 покупателях в день ежемесячная выручка аптеки составит около 1 050 000 ₽. Прибыль после вычета расходов — около 100 000 ₽ в месяц. При таких показателях первоначальные вложения в 2 000 000 ₽ окупятся примерно за 20 месяцев. Рентабельность составит около 10%.

Как открыть аптеку: пошаговая инструкция

Чтобы открыть аптеку, нужно изучить рынок и выбрать помещение, зарегистрировать бизнес, закупить оборудование и лекарства, нанять персонал и получить лицензию. А дальше начать привлекать первых клиентов.

Шаг 1. Проанализировать рынок

Посмотрите, какие аптеки уже работают в районе, и сравните их ассортимент, цены, сервис, акции и отзывы. Оцените, каких товаров или услуг не хватает покупателям и чем вы сможете отличаться.

Шаг 2. Выбрать локацию и помещение

При выборе места оцените:

Поток людей и демографию района

Количество аптек поблизости

Близость поликлиник, ТЦ, остановок и парковки

Стоимость аренды

Помещение должно соответствовать СП 2.1.4284-26: аптека размещается в изолированном блоке с потолками от 2,4 м, а в многоквартирном доме у неё должен быть отдельный от жилых помещений вход. Также в санправилах есть требования к вентиляции, освещению, уборке и зонированию.

Аптека должна быть доступна для маломобильных посетителей и соответствовать требованиям пожарной безопасности. Нужны сигнализация, средства пожаротушения, план эвакуации, свободные эвакуационные выходы и ответственный за пожарную безопасность.

Шаг 3. Зарегистрировать бизнес и подготовить пакет документов

Чтобы открыть аптеку, можно оформить ИП или зарегистрировать ООО. Для лицензии ИП нужны высшее или среднее фармацевтическое образование и сертификат об аккредитации, в ООО этим требованиям должны соответствовать сотрудники.

Важный нюанс: ИП с фармлицензией может продавать рецептурные и безрецептурные лекарства, кроме наркотических и психотропных препаратов (приказ Минздрава России от 07.03.2025 №100н).

Коды ОКВЭД

Актуальные коды ОКВЭД для аптеки:

86.90.9 — отпуск и изготовление лекарственных препаратов. Это может быть основной код.

47.73 — розничная торговля лекарственными средствами (отпуск лекарств из него исключён).

47.74 — торговля медицинскими и ортопедическими изделиями.

47.75 — торговля косметикой и товарами личной гигиены.

Система налогообложения

Аптеке доступны общая система налогообложения (ОСНО) и упрощённая (УСН), а также автоматизированная упрощёнка (АУСН) — если этот режим введён в вашем регионе.

Параметр УСН АУСН ОСНО Лимит годового дохода До 490 500 000 ₽ в 2026 году До 60 000 000 ₽ Без ограничений Лимит сотрудников До 130 человек До пяти человек Без ограничений Основные налоги Есть два варианта:



— 6% с доходов



— 15% с разницы между доходами и расходами; (минимум 1% от доходов).



В отдельных регионах ставки могут быть ниже



Есть два варианта:



— 8% с доходов;



— 20% с разницы между доходами и расходами (минимум 3% от доходов).



При этом страховых взносов нет, кроме взносов на травматизм за сотрудников в фиксированном размере

Для ИП — НДФЛ по прогрессивной шкале 13–22%, для ООО — налог на прибыль 25% НДС При доходе до 20 млн ₽ — освобождение. При превышении лимита можно применять общие ставки 10 и 22% с вычетами либо специальные ставки 5 и 7% Не уплачивается, кроме НДС при импорте и в качестве налогового агента 10% на лекарства и медицинские товары из утверждённых перечней, 22% — на остальные товары Основная отчётность Декларация по УСН плюс нужно вести книгу учёта доходов и расходов (КУДиР). При уплате НДС — декларация по НДС ежеквартально, а также книги покупок и продаж Декларации нет, налог рассчитывает ФНС по данным банка, кассы и личного кабинета ИП сдают 3-НДФЛ и ведут КУДиР. ООО сдают декларацию по налогу на прибыль. Декларация по НДС — ежеквартально

Если сложно выбрать коды ОКВЭД и систему налогообложения для аптеки, можете обратиться в Точка Банк — разберём ваш случай. С нашей помощью зарегистрировались уже более 450 000 бизнесов.

Какие документы и разрешения нужны для аптеки

Лист записи ЕГРЮЛ или ЕГРИП, чтобы подтвердить регистрацию бизнеса Уведомление о старте бизнеса — для видов деятельности из постановления Правительства №725 . Если продаёте косметику и средства гигиены, уведомьте Роспотребнадзор. Медицинские изделия — Росздравнадзор. Лицензия на фармацевтическую деятельность. При обороте наркотических средств и психотропных веществ — также лицензия на этот вид деятельности. Договор аренды или документ о праве собственности на помещение. Договор страхования имущества, договор с охранным предприятием и копия лицензии охранного предприятия. Договоры на дезинфекцию и контроль вентиляции, а также на дезинсекцию и дератизацию. Договор на техобслуживание холодильного оборудования. Договоры на вывоз отходов: фармацевтические и медицинские отходы, ртутьсодержащие лампы и ТБО. Договор на проведение медосмотров работников. Дипломы и свидетельства об аккредитации фармацевтов, паспорта на оборудование и сертификаты на мебель. Приказы: об открытии подразделения, о режиме работы, о назначении ответственных за ценообразование, ведение журналов психотропных, наркотических лекарственных препаратов и прекурсоров и так далее. Программа производственного контроля и журнал учёта производственного контроля. Протоколы замеров освещения и микроклимата. Схема обращения с медотходами классов А, Б, В, Г. Документация системы качества по приказу Минздрава от 29.04.2025 №259н : политика и цели, руководство по качеству, стандартные операционные процедуры, приказы, журналы контроля, внутренние аудиты, инструкции сотрудников, порядок отбора и оценки поставщиков и так далее. Уголок потребителя.

Шаг 4. Закупить оборудование

Понадобятся:

Витрины и стеллажи

Холодильники, шкафы и контейнеры для хранения

Сейф для препаратов с ограниченным доступом

Компьютер, онлайн-касса и ПО с поддержкой «Честного ЗНАКА» и МДЛП (мониторинг движения лекарственных препаратов)

Термометры и гигрометры

Вентиляция и кондиционер

Мебель для персонала

Видеонаблюдение, тревожная кнопка и другие средства безопасности

ВАЖНО

Изучите Правила хранения лекарственных средств ( приказ Минздрава от 29.04.2025 №260н ). Они требуют зонирования аптеки — например нужно выделить зоны карантинного хранения.

Шаг 5. Нанять персонал

Для графика 2/2 нужны минимум два фармацевта. Сотрудников оформляют по трудовому договору, проводят медосмотры и обеспечивают медицинской одеждой.

Требования к фармацевтам из постановления Правительства №547:

Высшее или среднее фармацевтическое образование. Пройденная аккредитация специалиста.

Правила надлежащей аптечной практики также обязывают назначить ответственного за систему качества.

Шаг 6. Получить лицензию на фармацевтическую деятельность

1. Подготовьте аптеку. Помещение и оборудование должны быть в собственности либо использоваться на законном основании, например по договору аренды. Они также должны соответствовать правилам надлежащей аптечной практики и хранения лекарств. Фармацевты должны иметь нужную квалификацию и быть официально оформлены.

2. Получите СЭЗ. Закажите санитарно-эпидемиологическую экспертизу помещения в аккредитованной организации. Затем подайте в Роспотребнадзор заявление с экспертным заключением — через Госуслуги, лично или по почте. СЭЗ оформят в течение 20 рабочих дней.

3. Подайте заявление на лицензию. Заявление подают через Госуслуги в лицензирующий орган региона и подписывают электронной подписью. Большинство данных ведомство получит само. До конца 2029 года госпошлины нет.

4. Пройдите оценку. Её могут провести очно или дистанционно. Решение примут в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления. При одобрении сведения о бессрочной лицензии внесут в реестр. Проверить лицензию можно в едином реестре Росздравнадзора.

Шаг 7. Закупить товар и найти поставщиков

Ассортимент лучше формировать вместе с фармацевтическим специалистом.

Что закупать

Обязательно закупите препараты из минимального ассортимента, утверждённого распоряжением Правительства от 18.12.2025 №3867-р. Там есть отдельные списки для аптек и для аптечных пунктов, киосков и ИП. Дальше ассортимент можно расширять с учётом спроса.

Перед продажей проверяйте маркировку лекарства в МДЛП. Нельзя отпускать препараты без действующего кода маркировки, с истёкшим сроком годности или ограничением на оборот — это установлено постановлением Правительства от 03.03.2025 №257.

Также нельзя продавать лекарства, предназначенные только для применения в медицинских организациях. Это предусмотрено пунктом 24 Правил отпуска, утверждённых приказом Минздрава от 07.03.2025 №100н.

Где искать поставщиков

Договор с поставщиком можно заключить заранее, но отгрузка лекарств начнётся после получения лицензии. Среди крупных дистрибьюторов — «Пульс», «Протек», «Катрен» и «Р-Фарм». У региональных поставщиков условия и минимальная сумма заказа могут быть выгоднее.

Шаг 8. Привлечь клиентов

Запустите рекламу. Используйте соцсети, геосервисы, районные чаты, наружную и контекстную рекламу.

Обучите персонал. Фармацевты должны вежливо консультировать, предлагать допустимую замену и сообщать о более дешёвых аналогах (приказ Минздрава от 29.04.2025 №259н).

Развивайте онлайн-продажи. Добавьте заказ через сайт или приложение с самовывозом из аптеки.