Предприниматель, который решил открыть магазин продуктов, должен заранее изучить все этапы подготовки. На первый взгляд кажется, что для запуска бизнеса достаточно снять помещение, нанять продавца и закупить товар. Но на деле всё намного сложнее, и многим нужна пошаговая инструкция. Расскажем обо всех нюансах открытия продуктового магазина с нуля.

Кто может открыть

Для того, чтобы запустить собственный бизнес по продаже продуктов, человек должен изучить, как открыть продуктовый магазин, и зарегистрироваться как предприниматель. Открывают продуктовые магазины в статусе ИП или ООО, но в редких случаях достаточно статуса самозанятого. Расскажем о каждой форме ведения бизнеса подробнее.

1. Индивидуальный предприниматель. Этот статус подходит для тех, кто хочет открыть небольшой магазин в формате «у дома» или лавку с овощами и фруктами. Можно продавать любые продукты, но есть строгий запрет на крепкий алкоголь.

2. Общество с ограниченной ответственностью. Такой статус позволяет вести любую деятельность, то есть руководство ООО может открыть небольшой продуктовый магазин или гипермаркет с большим ассортиментом. В торговой точке, которую открыло ООО, можно продавать всё, в том числе, и крепкие спиртные напитки.

3. Самозанятость. Подходит только для тех, кто торгует товарами собственного производства. Например, сам делает конфеты или готовит торты. А вот для предпринимателя, который хочет заниматься перепродажей готовых товаров в магазине продуктов, этот статус уже не подойдёт.

Пример: У Ивана есть стартовый капитал — 500 000 рублей. Он хочет открыть маленький продуктовый магазин около офисного центра. Иван будет продавать там овощи, фрукты, хлеб, готовые салаты и порционные супы. Для запуска такого продуктового магазина с нуля ему будет достаточно регистрации в качестве ИП.

Его друг Никита имеет стартовый капитал — 3 000 000 ₽. Он планирует открыть на выезде из города большой магазин продуктов и собирается продавать там крепкий алкоголь. Для такого формата ему придётся регистрировать ООО и получать лицензию.

Какую форму налогообложения выбрать

Есть 5 основных форм налогообложения для торговли в розницу. Если выбрать неподходящую, можно ощутимо переплатить. Коротко расскажем о каждой системе:

1. Общая система налогообложения (ОСНО). Она автоматически назначается при регистрации ООО и ИП. Подходит для гипермаркетов или сетевых магазинов с высокими доходами и большим количеством сотрудников, а также для продуктовых магазинов, которые часто работают с юрлицами. Им важно получать к вычету НДС, а это возможно только на ОСНО. На этом режиме самая подробная отчётность.

2. Упрощенная система налогообложения (УСН). Подходит для ИП и ООО, у которых небольшие и средние продуктовые магазины. Важно, чтобы в штате числилось не больше 130 сотрудников, а доход за год не превышал определенную сумму (450 миллионов рублей).

3. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Подходит ИП и ООО, которые сами производят и перерабатывают мясо, молоко и другую сельхозпродукцию. Доход от этой сферы должен быть не меньше 70%, поэтому эту форму почти не используют для розничных продуктовых магазинов.

4. Патентная система налогообложения (ПСН). Подходит только для ИП, у которых маленькие магазины у дома или сезонный бизнес, например, лавка с овощами и фруктами.

5. Налог на профессиональный доход. Подходит для тех, кто сам производит еду, например, готовит торты или пирожные. Но для розничных продуктовых магазинов выбирать НПД нельзя.

Самые популярные формы налогообложения для тех, кто хочет открыть продуктовый магазин: ОСНО, УСН и ПСН. При выборе нужно ориентироваться на масштабы бизнеса и перечень продуктов, которые собирается продавать предприниматель.

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Как выбрать помещение

Грамотный выбор помещения для открытия продуктовой точки с нуля — половина успеха.

В первую очередь стоит обратить внимание на количество офисов и жилых домов поблизости — чем их больше, тем больше у вас будет потенциальных покупателей. А вот других продуктовых магазинов в идеале рядом быть не должно. Лучше если ваша торговая точка будет единственным местом, где можно купить продукты в радиусе 200–500 метров.

Помещение, в котором вы планируете открыть магазин продуктов, должно иметь статус нежилого. Обычно в магазине продуктов есть, как минимум, торговый зал, склад для приёма и хранения товаров, туалет и подсобное помещение. А главное — оно должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам.

Важно: в магазине продуктов нужен уголок потребителя. У покупателя должна быть возможность изучить информацию о торговой точке, закон «О защите прав потребителей» и правила торговли. А ещё он имеет право посмотреть лицензии и сертификаты, оставить отзыв в книге жалоб и предложений и позвонить в контролирующие органы, если его что-то не устроило в продуктовом магазине.

После того, как вы выберете место для будущего магазина, нужно будет:

— заключить официальный договор аренды;

— внести магазин в торговый реестр и получить разрешение на открытие;

— получить план БТИ;

— получить разрешения Госпожнадзора и Роспотребнадзора;

— получить санитарный паспорт и заключить контракт на пожарную сигнализацию, дезинсекцию, дератизацию и вывоз отходов;

— получить разрешение на наружную рекламу продуктового магазина;

— пройти аттестацию рабочих мест.

После этого вы сможете открыть магазин продуктов, закупить товар, нанять сотрудников и начать зарабатывать.

Как найти поставщиков

Есть несколько способов найти поставщиков для своего продуктового магазина. Но вне зависимости от того, как вы нашли того, кто будет поставлять вам товар, запрашивайте у него всю нужную документацию на продукты. Если он предлагает поверить на слово или постоянно обещает «показать всё завтра», лучше не иметь с ним дел.

Три популярных способа поиска поставщиков для продуктовых магазинов:

1. Изучите каталоги оптовых поставщиков в интернете. Вы сможете онлайн выбрать нужную категорию продуктов, изучить ассортимент, узнать, сколько стоит товар, и заключить договор с тем, который предложит самые комфортные условия. Иногда поставщики сами следят за тем, кто открывает продуктовые магазины, и выходят на них со своими предложениями.

2. Свяжитесь с производителем напрямую. Для этого можно зайти в магазин с большим ассортиментом, выбрать лучшие продукты и посмотреть на упаковке контакты. Обычно производители предпочитают продавать товар крупными партиями, но могут согласиться работать и с небольшим магазином.

3. Ходите на продовольственные ярмарки и фестивали. Там можно попробовать разные продукты, посмотреть сертификаты и лично познакомиться с производителем. Если вы только что решили открыть свой продуктовый, и ещё не имеете опыта в переговорах, будьте внимательны и сравнивайте цены. Зато любители поторговаться быстро смогут договориться о выгодных условиях.

Имеет смысл пользоваться всеми способами одновременно. Тогда ассортимент в вашем продуктовом магазине будет отличаться от других, и к вам всегда будут заходить за «тем самым сыром».

Каким должен быть ассортимент

Если вы впервые решили открыть продуктовый магазин, выстраивайте закупки по пяти основным категориям товаров. По ходу работы станет понятно, какие продукты пользуются популярностью, а каких можно заказывать меньше.

1. Базовые продукты: крупы, макароны, яйца, молоко, мясо, консервы, чай, кофе, питьевая вода.

2. Сезонные товары: мороженое, прохладный квас, новогодние подарки.

3. Продукты с высокой наценкой: деликатесные мясные нарезки, хороший сыр, элитный шоколад.

4. Мелочи на кассе: шоколадные батончики, мармелад, жвачки.

5. Продовольственные товары: мыло, шампуни, гели для душа, зубные щётки и пасты, туалетная бумага.

Формируйте ассортимент с учётом локации продуктового магазина. Например, если рядом находится школа, уделите особое внимание товарам для детей: конфетам, сокам, полезным перекусам.

Как нанимать персонал

Всех сотрудников важно оформлять по закону. Если они будут работать неофициально, руководству продуктового магазина грозят штрафы, а в некоторых случаях и уголовная ответственность.

Чтобы стать официальным работодателем, предприниматель должен:

1. Зарегистрироваться в Фонде социального страхования. ООО оформляется в качестве страхователя автоматически ещё на этапе регистрации, а ИП должен подать документы в течение 30 дней после оформления первого сотрудника.

2. Принять заявление сотрудника о приёме на работу, заключить с ним договор по ТК РФ, заполнить трудовую книжку и направить форму СЗВ-ТД в Пенсионный фонд.

3. Позаботиться о безопасности: проверить условия работы, прописать инструкции и познакомить с ними сотрудников, завести журналы об охране труда.

У сотрудника магазина должна быть медицинская книжка. Получать её нужно только в учреждениях, у которых есть лицензия Роспотребнадзора, иначе её могут признать недействительной. Если вы решили открыть свой продуктовый и продавать людям еду, внимательно относитесь не только к санкнижкам, но и к фактической чистоте в магазине.

Как продвигать магазин

Если вы хотите выделить свой продуктовый магазин на фоне других и привлечь покупателей, попробуйте каждый из этих способов и оцените, насколько эффективными они оказались.

1. Реклама в интернете. Это самый простой и действенный способ пиара для тех, кто открывает продуктовые магазины. После того, как вы решите открыть свой продуктовый, можете анонсировать мероприятие и регулярно рассказывать об акциях в соцсетях. Полезно будет настроить рекламу на потенциальных покупателей, которые живут неподалеку от вашего магазина, а также периодически устраивать розыгрыши и конкурсы.

2. Наружная реклама. Вы можете разместить плакаты или баннеры рядом с магазином и привлечь людей, которые идут мимо. На ней можно написать сколько стоит популярный товар или рассказать о выгодных акциях. Но для того, чтобы разместить такую рекламу, надо будет получить специальное разрешение от арендодателя и местного муниципалитета.

3. Проводите дегустации и рассказывайте об интересных продуктах. Делитесь лайфхаками и рецептами, давайте подробные инструкции о том, как готовить необычные блюда. Покупатели любят пробовать новую еду и после дегустации, наверняка, захотят её купить.

4. Устраивайте акции, например, «С 19 до 21 вся выпечка со скидкой 50%». Это привлечёт покупателей, которые попутно приобретут и другие товары. А вы сможете вовремя продавать скоропортящиеся продукты и не оставлять их на следующий день.

Расходы на старте и бизнес-план

Сумма, которую предприниматель тратит на открытие магазина, зависит от размера торговой точки, ассортимента продуктов и количества сотрудников. Имеет значение и локация: зарегистрировать бизнес и открыть магазин продуктов в небольшом городке намного дешевле, чем в Москве.

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Составляйте бизнес-план в зависимости от своих целей. В нём важно прописать стартовые задачи и расходы на них, чтобы понимать, сколько денег понадобится, чтобы открыть продуктовый магазин. Рассчитайте затраты на аренду, ремонт, мебель и технику, зарплату сотрудников, рекламу и закупку продуктов.

Пример: предприниматель Николай решил открыть небольшой продуктовый магазин «Апельсинка» в спальном районе Екатеринбурга. За 40 000 рублей в месяц он арендует пустое помещение.

На 220 000 рублей он покупает мебель, холодильники, стеллажи, витрины и кассовое оборудование. Нанимает двух продавцов и уборщицу — на их зарплату, страховые взносы и налоги он закладывает 130 000 рублей в месяц.

На первую крупную закупку продуктов предприниматель тратит 270 000 рублей. На мелкие дополнительные траты уходит еще 30 000 рублей. А еще перед открытием продуктового магазина он хочет запустить рекламу — она стоит 20 000 рублей.

Итого на старте Николай вкладывает в магазин, как минимум, 710 000 рублей.

Когда бизнес окупится