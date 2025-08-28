Сертификация одежды: когда нужна и как оформить в 2026 году

Одежда относится к категории товаров с обязательными требованиями безопасности. Перед запуском продаж важно понимать, какие документы нужны и действительно ли изделие подлежит сертификации.

Коротко Большая часть одежды подпадает под эти требования — особенно изделия, которые постоянно контактируют с кожей: бельё, купальники, чулочно‑носочная продукция, платья, рубашки, джемперы, верхняя одежда и другое. Если товар не входит в перечни техрегламентов, оформляют отказное письмо. Добровольный сертификат можно получить по желанию — он повышает доверие покупателей, но не заменяет обязательные документы.

Сертификация одежды подтверждает её безопасность по техрегламентам ЕАЭС. Если изделие включено в перечни ТР ТС 017/2011 или ТР ТС 007/2011, продавать его можно только при наличии сертификата, декларации или СГР.

Общие сведения о сертификации одежды

Сертификация одежды — это проверка, которая подтверждает, что товар безопасен и соответствует требованиям закона. Без нужных документов одежду нельзя легально продавать в магазинах, на маркетплейсах и ввозить в Россию.

Для одежды используют три типа разрешительных документов:

Сертификат соответствия — оформляют через аккредитованный орган, который проводит испытания и подтверждает безопасность продукции.

Декларацию соответствия — оформляет сам предприниматель после лабораторных испытаний.

Свидетельство о государственной регистрации (СГР) — выдаёт Роспотребнадзор для товаров, которые должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям.

За продажу одежды без обязательных документов могут оштрафовать. А если из-за товара пострадает покупатель, ущерб в полном объёме придётся возмещать продавцу или производителю.

Сертификация не всегда обязательна. Есть товары, для которых она не требуется. Например, это одежда для животных, сумки, рюкзаки, чехлы, ремни и другие аксессуары, которые не относятся к одежде для человека. В таких случаях для продаж оформляют отказное письмо, а при желании — добровольный сертификат соответствия.

Пройти процедуру сертификации могут только юридические лица и ИП. Поэтому так важно сначала зарегистрировать бизнес.

Какая одежда подлежит сертификации

Сертификат соответствия оформляют на изделия 1-го слоя из бельевой, корсетной, купальной и чулочно-носочной групп. Это:

Нижнее бельё, бюстгальтеры, корсеты.

Купальники и плавки.

Носки, тонкие колготки, гольфы, чулки.

Сертификат соответствия ТР ТС

Декларация соответствия нужна для одежды 2-го и 3-го слоёв. В неё входят:

Платья, брюки, юбки.

Рубашки и блузки.

Джемперы, свитеры, жилеты.

Пальто, куртки, плащи.

Костюмы на подкладке и без неё.

Головные уборы.

Перчатки и варежки.

Шарфы, платки и другая аналогичная продукция.

Этот перечень действует для взрослой одежды.

Декларация соответствия ТР ТС

Для детской одежды требования строже: набор документов зависит от возраста ребёнка и типа изделия.

Верхняя одежда 3-го слоя для детей до года : куртки, комбинезоны, конверты, костюмы на подкладке, меховые изделия — подтверждается сертификатом соответствия. Та же верхняя одежда для детей старше года и подростков оформляется уже по декларации соответствия.

Изделия 1-го слоя для детей до трёх лет: бельё, боди, распашонки, ползунки, носки, колготки, лёгкие летние головные уборы из текстиля и трикотажа — сначала проходят государственную регистрацию (СГР), а затем на её основании оформляется декларация соответствия.

СГР не заменяет сертификат или декларацию. Это отдельный санитарный документ, который требуется только для части ассортимента и используется как основание для оформления декларации.

ВАЖНО Конкретные правила и перечни товаров могут меняться. Поэтому перед запуском производства или продаж важно свериться с актуальными требованиями технических регламентов.

Технические регламенты для одежды

Одежду в России сертифицируют не по ГОСТам, а по техническим регламентам Таможенного союза (ТР ТС) — сейчас это регламенты ЕАЭС. Они действуют сразу в пяти странах: России, Беларуси, Казахстане, Армении и Кыргызстане.

Основные регламенты:

Как понять, к какому регламенту относится одежда:

Определите, предназначена ли она для взрослых или детей, и укажите возраст для детской одежды. Определите слой одежды по степени контакта с кожей — 1-й, 2-й или 3-й. Найдите код ТН ВЭД вашей продукции — его можно посмотреть в договоре с поставщиком, декларации на товар или в классификаторе на сайте ФТС России. Сверьте его с перечнями в приложениях к техрегламентам. Уточните у органа сертификации, какой документ нужно оформить — сертификат, декларацию или СГР.

Один товар может подпадать сразу под несколько требований.

ВАЖНО Если одежда не входит ни в один перечень техрегламентов, оформляют отказное письмо, чтобы подтвердить, что товар не подлежит обязательной сертификации или декларированию.

Процедура сертификации одежды

Сертификация одежды проходит по правилам технических регламентов ЕАЭС. Алгоритм почти одинаковый для всех товаров, но зависит от того, нужны сертификат, декларация или СГР.

Этапы сертификации одежды

Рассмотрим пять основных этапов сертификации одежды.

1. Определение вида документа

Перед оформлением важно правильно определить слой одежды и её назначение — от этого зависит, нужны ли сертификат, декларация или СГР. На этом шаге также решают, на что оформлять подтверждение соответствия: на серийное производство или на отдельную партию товара.

Если продукция выпускается регулярно, то проверяют образцы и дополнительно оценивают производство или систему качества.

Если партия разовая, проверяют только саму одежду. Аудит производства не требуется, а сертификат действует только для этой конкретной партии.

2. Подготовка документов

Собирают регистрационные сведения об ИП или юрлице, описание продукции с указанием состава и материалов, макет этикетки с обязательной маркировкой. Для регистрации декларации понадобится электронная подпись.

3. Проведение испытаний

Из партии товара отбирают образцы и направляют их в аккредитованную лабораторию. Исследуют состав тканей, устойчивость окраски, наличие вредных веществ, стойкость фурнитуры и соответствие требованиям технических регламентов. По результатам оформляют протокол испытаний.

4. Регистрация документа

Декларацию соответствия заявитель регистрирует самостоятельно в реестре Росаккредитации через личный кабинет с использованием электронной подписи.

Свидетельство о государственной регистрации (СГР) оформляет Роспотребнадзор, подача заявления также требует электронной подписи.

Сертификат соответствия выдают только аккредитованные органы сертификации. Перед обращением важно проверить их аккредитацию в реестре Росаккредитации, чтобы документ имел юридическую силу.

5. Маркировка продукции

После получения сертификата, декларации или СГР серийную продукцию маркируют. На ярлыке или упаковке размещают знак ЕАС, а для товаров из перечня обязательной цифровой маркировки — код системы «Честный ЗНАК».

Куда обращаться за оформлением документов

Оформлением сертификатов и деклараций на одежду занимаются аккредитованные органы сертификации. Ближайшие можно найти в 2ГИС или Яндекс Картах. Подать заявку можно:

Напрямую в аккредитованный орган, который проведёт все процедуры: от отбора образцов до регистрации документа — лучший вариант, если нет опыта в сертификации.

Самостоятельно через личный кабинет в Росаккредитации — актуально для деклараций, если уже есть протоколы испытаний.

Свидетельство о государственной регистрации (СГР) на отдельные виды детской одежды оформляет Роспотребнадзор через территориальные управления.

ВАЖНО Перед подачей документов обязательно проверьте, что выбранный орган внесён в реестр Росаккредитации . Это защитит от поддельных документов и гарантирует, что сертификат или декларацию примут маркетплейсы, магазины и контролирующие органы.

Какие документы нужны

Перед оформлением декларации, сертификата соответствия или СГР предпринимателю или компании нужен базовый пакет сведений. Его подготавливают до проведения лабораторных испытаний. Обычно требуют:

ИНН и ОГРН / ОГРНИП.

Описание продукции: наименование, назначение, состав материалов, размеры, сезонность или возрастная категория.

Макет этикетки с обязательной маркировкой — его готовят заранее, чтобы лаборатория могла проверить корректность информации.

Образцы изделий для лабораторных испытаний — именно по ним проводится проверка на соответствие требованиям техрегламентов.

После проведения испытаний лаборатория оформляет протокол, который используют для регистрации декларации или сертификации продукции.

Если оформляется СГР, дополнительно подают сведения о производстве и санитарно-гигиенические документы, подтверждающие безопасность изделий.

Как получить сертификат на импортную одежду

Для импортной одежды правила те же, что и для российской. Иностранные сертификаты в России не признаются. Даже если у товара есть документы качества от производителя в другой стране, продавцу нужно пройти сертификацию или декларирование по требованиям ЕАЭС.

Исключение — если продукция уже ввезена из стран Таможенного союза (Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан), и там оформлены единые документы.

Сколько времени занимает оформление сертификатов

Декларация соответствия оформляется быстрее всего — обычно за 3–10 рабочих дней, если все документы и образцы поданы корректно.

Сертификат соответствия занимает в среднем 5–20 рабочих дней, так как процедуру полностью проводит орган сертификации.

СГР дольше — от 15 до 45 дней, так как обязательно проводятся санитарно-гигиенические проверки и экспертизы.

Маркировка одежды

Информационную часть этикетки (наименование, состав, размер, уход, производитель и другое) обычно наносят заранее, чтобы лаборатория могла проверить её во время испытаний.

Знак обращения на рынке ЕАЭС (ЕАС) ставят только после получения декларации, сертификата или СГР. В продажу допускается продукция с полной маркировкой, соответствующей техрегламенту.

Обязательные сведения:

Наименование изделия и товарный знак (если есть).

Состав материала в процентах.

Размер.

Правила ухода (символы по ГОСТ 16958–2014 ).

Дата выпуска.

Наименование и адрес изготовителя, продавца или уполномоченного лица.

Страна происхождения.

Знак обращения на рынке ЕАЭС (ЕАС).

Для одежды и текстильных изделий дополнительно указывают:

Вид и массовую долю натурального и химического сырья в материале верха и подкладки.

Модель или артикул.

Символы по уходу.

Инструкцию по особенностям эксплуатации — при необходимости.

Маркировка должна быть на русском языке, читаемой, стойкой к износу и не содержать неподтверждённых заявлений вроде «экологически чистая». Для импортных товаров страна происхождения и адрес изготовителя могут быть указаны латиницей.

Маркировка в системе «Честный ЗНАК»

Большая часть одежды подлежит обязательной цифровой маркировке в системе «Честный ЗНАК»: она отслеживает путь товара от производства или ввоза до продажи покупателю.

В 2026 году обязательной маркировке подлежат всё больше предметов одежды: бельё, носки, пижамы, блузки, верхняя одежда, головные уборы, перчатки, галстуки, купальники и вся детская одежда. Актуальные коды ТН ВЭД можно проверить на сайте системы.

Как проходит маркировка:

Регистрация в «Честном ЗНАКЕ». Заказ и печать кодов DataMatrix. Нанесение кодов на ярлык, этикетку или упаковку. Сканирование кода при продаже и передача данных в систему.

Продажа немаркированной одежды, которая подлежит учёту в «Честном ЗНАКЕ», запрещена: возможны штрафы и конфискация товара.

Добровольная сертификация одежды

Добровольная сертификация — это подтверждение качества продукции по инициативе производителя или продавца.

Она не отменяет и не заменяет обязательные документы: сертификат или декларацию соответствия, СГР или отказное письмо, но может служить полезным дополнительным доказательством качества товара.

Чаще всего добровольную сертификацию проходят, если одежда:

Имеет специальные свойства — водоотталкивающая, огнестойкая, с защитой от ультрафиолета.

Произведена из органических или редких материалов.

Соответствует экологическим стандартам.

Относится к премиальному сегменту и требует дополнительного подтверждения качества.

Процедура похожа на обязательную: образцы одежды отправляют в аккредитованную лабораторию, проводят испытания, оформляют протоколы и выдают сертификат. Перечень испытаний и критерии оценки можно согласовать заранее.