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Автор

Ксения Войкова

Юрист Точка Банка
  • Окончила бакалавриат и магистратуру по направлению «Юриспруденция». Общий опыт работы — 10 лет, из них 9 лет в сфере информационных технологий и интеллектуальной собственности. 
  • Моё профессиональное внимание сосредоточено на вопросах интеллектуальной собственности и правовой поддержки ИТ-компаний.

Статьи автора

Всего 5 статей
28 ИЮЛЯ 2026
1242
Со скольких лет можно открыть ИП
20 ФЕВРАЛЯ 2026
1416
Сертификация пищевой продукции: виды продуктов и необходимые документы
17 ДЕКАБРЯ 2025
1890
Сертификация одежды: когда нужна и как оформить в 2026 году
12 ДЕКАБРЯ 2025
3872
Обязательная сертификация продукции в 2026 году: полный гид для предпринимателей
2 ОКТЯБРЯ 2025
626
Как открыть и развивать бизнес в сфере химчистки

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