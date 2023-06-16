Как создать фонд для бизнеса

О многих тратах предприниматели знают заранее, поэтому могут откладывать на них часть поступлений. Это удобно, ведь им не придётся искать деньги на налоги, зарплату или аренду в последний момент.

У Точка Банка есть сервис «Фонды», который помогает предпринимателям с планированием. В статье подробно объясним, для чего он нужен и как им пользоваться.

Коротко — Клиенты Точка Банка формируют фонды в интернет‑банке в несколько кликов. Для этого нужно перейти на страницу услуги, придумать название нового кошелька и установить процент отчислений. — Фонды — это виртуальные кошельки, в которых бизнес хранит деньги для разных целей, например для выплаты зарплат или налогов.

Что такое «Фонды» и как ими пользоваться

«Фонды» — это сервис Точка Банка, который помогает предпринимателям распределять поступления и автоматически откладывать деньги на нужды бизнеса. Например, можно часть денег зарезервировать под налоги и зарплатный фонд, а на расчётном счёте оставить только то, что можно свободно тратить.

Фонды создаются в личном кабинете в интернет-банке на вкладке «Фонды». Для этого предпринимателю нужно завести новый кошелёк и задать процент от выручки, который будет отчисляться с каждого поступления.

ПРИМЕР Руководитель студии дизайна, в которой работают четыре человека, может создать такие кошельки: — Аренда офиса — 10% — Зарплата сотрудников — 25% — Налоги — 6% — Регулярные расходы (клининг, заказ воды, чая, кофе) — 4% — Краткосрочный резерв (на обновление техники, приобретение ПО и программ для дизайна) — 10% — Долгосрочный резерв — 20% При этом 25% будет оставаться на расчётном счёте. Предприниматель может распоряжаться этими деньгами по своему усмотрению и быть уверенным, что у него всё равно хватит денег на основные траты.



Оптимальный процент отчислений конкретно для вашего бизнеса подскажет сервис. Он проанализирует все предыдущие расходы по счёту и предложит свои рекомендации. Но предприниматель может изменить отчисления по своему желанию в любой момент.

ВАЖНО НКО-фонды регистрируются в Минюсте. В их создании есть много нюансов, поэтому лучше доверить его профессиональным юристам или предварительно изучить законы «О некоммерческих организациях» ( №7-ФЗ ) и «О благотворительной деятельности» ( №135-ФЗ ). Не путайте сервис Точка Банка с НКО-фондами — организациями, которые создаются для общественно полезных целей. Например, для благотворительности, образования или защиты чьих-то прав.

Что даёт сервис «Фонды» бизнесу

Услуга нужна для финансового планирования. Она помогает избегать кассовых разрывов и иметь запас денег на любую цель.

Я рекомендую предпринимателям создавать от пяти кошельков и больше. Это сэкономит время при финансовом планировании в будущем и научит взвешенно принимать управленческие решения. А при необходимости деньги из одного кошелька можно перенаправлять в другой. Владислав Воробьёв Продакт-менеджер сервиса «Фонды» от Точка Банк

На какие цели можно откладывать деньги

Распределить деньги с помощью сервиса можно на любую цель, например:

на регулярные закупки;

на налоги;

на страховые взносы;

на зарплату сотрудников;

на выплаты по кредиту.

Кошельки можно создавать даже для разовых событий. Например, если у вашей компании будет день рождения, и вы планируете организовать праздник, начать откладывать на него можно заранее.

Также фонды можно завести для личных целей. Если предприниматель хочет отложить деньги на отпуск, он может создать кошелёк «На сплав», «На Алтай» или «На Турцию». Названия можно придумывать самому — главное, чтобы они вас вдохновляли.

Чем «Фонды» отличаются от других услуг

Иногда сервис «Фонды» сравнивают с другими услугами банка, например «Бизнес-копилкой» и «Сейфами». Но в них есть принципиальная разница. «Бизнес-копилка» и «Сейфы» играют роль конвертов, которые используют для хранения и накопления денег. А «Фонды» автоматически распределяют деньги по разным целям, чтобы в дальнейшем предприниматель не тратил время на расчёты и сразу видел сумму, которую может потратить.

Одно из преимуществ сервиса заключается в том, что в нём можно платить по реквизитам, не переводя деньги на расчётный счёт. Более того, можно установить дату каждого платежа для автоматической оплаты. Это заметно упрощает работу: больше не придётся тратить время на то, что раньше вы делали вручную. При этом любые настройки вы всегда можете скорректировать. Владислав Воробьёв Продакт-менеджер сервиса «Фонды» от Точка Банк

Параметр Фонды Бизнес-копилка Сейфы Назначение Распределение выручки Накопление на конкретную цель Хранение денег Автопополнение Есть Нет Нет Оплата из сервиса Есть Нет Нет Для чего подходит Любых целей Разовых целей Резервного фонда

Как создать фонд для бизнеса

Для того, чтобы подключиться к сервису, нужно иметь расчётный счёт в Точка Банке. Открыть его можно бесплатно, за один день и без визита в офис.

Если у вас уже есть расчётный счёт, достаточно сделать несколько шагов:

Зайдите в интернет-банк и выберите раздел «Фонды». Нажмите на кнопку «Создать фонд» и придумайте для него название, например «Налоги». Установите процент отчислений для автопополнения. Сервис подскажет, сколько вы обычно тратите на налоги, и предложит оптимальный процент — вы можете принять его или установить свой. Также нужно указать план накопления и привязать расчётный счёт, с которого будут идти деньги. После настройки подтвердите создание нового кошелька.

Теперь деньги будут автоматически распределяться при каждом поступлении.

ПРИМЕР ИП владеет маленькой кофейней. Он завёл четыре кошелька. С каждого платежа по ним будут распределяться деньги. Например, утром клиент купил кофе за 300 ₽, эта сумма распределится так:

Фонд Процент от выручки Отчисления Налоги 13% 39 ₽ Зарплата 20% 60 ₽ Аренда 10% 30 ₽ Закупка товара 30% 90 ₽