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Управление финансами
Управление финансами

Как создать фонд для бизнеса

Клиенты Точка Банка могут бесплатно распределять поступления по разным целям. Рассказываем, как это сделать.

29.04.2026
359
359

Управляйте деньгами бизнеса с «Фондами»

Сервис Точка Банк поможет вам планировать расходы и автоматически распределит деньги на нужды бизнеса
Подробнее

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Управляйте деньгами бизнеса с «Фондами»

Сервис Точка Банк поможет вам планировать расходы и автоматически распределит деньги на нужды бизнеса
Подробнее

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

О многих тратах предприниматели знают заранее, поэтому могут откладывать на них часть поступлений. Это удобно, ведь им не придётся искать деньги на налоги, зарплату или аренду в последний момент.

У Точка Банка есть сервис «Фонды», который помогает предпринимателям с планированием. В статье подробно объясним, для чего он нужен и как им пользоваться.

Коротко
— Фонды — это виртуальные кошельки, в которых бизнес хранит деньги для разных целей, например для выплаты зарплат или налогов.
— Клиенты Точка Банка формируют фонды в интернет‑банке в несколько кликов. Для этого нужно перейти на страницу услуги, придумать название нового кошелька и установить процент отчислений.

Что такое «Фонды» и как ими пользоваться

«Фонды» — это сервис Точка Банка, который помогает предпринимателям распределять поступления и автоматически откладывать деньги на нужды бизнеса. Например, можно часть денег зарезервировать под налоги и зарплатный фонд, а на расчётном счёте оставить только то, что можно свободно тратить.

Управляйте потоком платежей с «Фондами»
Сервис помогает предпринимателям планировать расходы и автоматически распределяет деньги на бизнес‑нужды. Начните незаметно откладывать уже сегодня!

Фонды создаются в личном кабинете в интернет-банке на вкладке «Фонды». Для этого предпринимателю нужно завести новый кошелёк и задать процент от выручки, который будет отчисляться с каждого поступления.

ПРИМЕР
Руководитель студии дизайна, в которой работают четыре человека, может создать такие кошельки:
— Аренда офиса — 10%
— Зарплата сотрудников — 25%
— Налоги — 6%
— Регулярные расходы (клининг, заказ воды, чая, кофе) — 4%
— Краткосрочный резерв (на обновление техники, приобретение ПО и программ для дизайна) — 10%
— Долгосрочный резерв — 20%
При этом 25% будет оставаться на расчётном счёте. Предприниматель может распоряжаться этими деньгами по своему усмотрению и быть уверенным, что у него всё равно хватит денег на основные траты.

Оптимальный процент отчислений конкретно для вашего бизнеса подскажет сервис. Он проанализирует все предыдущие расходы по счёту и предложит свои рекомендации. Но предприниматель может изменить отчисления по своему желанию в любой момент. 

ВАЖНО
Не путайте сервис Точка Банка с НКО-фондами — организациями, которые создаются для общественно полезных целей. Например, для благотворительности, образования или защиты чьих-то прав.
НКО-фонды регистрируются в Минюсте. В их создании есть много нюансов, поэтому лучше доверить его профессиональным юристам или предварительно изучить законы «О некоммерческих организациях» (№7-ФЗ) и «О благотворительной деятельности» (№135-ФЗ).

Что даёт сервис «Фонды» бизнесу

Услуга нужна для финансового планирования. Она помогает избегать кассовых разрывов и иметь запас денег на любую цель.

Я рекомендую предпринимателям создавать от пяти кошельков и больше. Это сэкономит время при финансовом планировании в будущем и научит взвешенно принимать управленческие решения. А при необходимости деньги из одного кошелька можно перенаправлять в другой.

Владислав ВоробьёвПродакт-менеджер сервиса «Фонды» от Точка Банк

На какие цели можно откладывать деньги

Распределить деньги с помощью сервиса можно на любую цель, например: 

  • на регулярные закупки;
  • на налоги;
  • на страховые взносы; 
  • на зарплату сотрудников;
  • на выплаты по кредиту.

Кошельки можно создавать даже для разовых событий. Например, если у вашей компании будет день рождения, и вы планируете организовать праздник, начать откладывать на него можно заранее.

Также фонды можно завести для личных целей. Если предприниматель хочет отложить деньги на отпуск, он может создать кошелёк «На сплав», «На Алтай» или «На Турцию». Названия можно придумывать самому — главное, чтобы они вас вдохновляли. 

Чем «Фонды» отличаются от других услуг

Иногда сервис «Фонды» сравнивают с другими услугами банка, например «Бизнес-копилкой» и «Сейфами». Но в них есть принципиальная разница. «Бизнес-копилка» и «Сейфы» играют роль конвертов, которые используют для хранения и накопления денег. А «Фонды» автоматически распределяют деньги по разным целям, чтобы в дальнейшем предприниматель не тратил время на расчёты и сразу видел сумму, которую может потратить.

Одно из преимуществ сервиса заключается в том, что в нём можно платить по реквизитам, не переводя деньги на расчётный счёт. Более того, можно установить дату каждого платежа для автоматической оплаты. Это заметно упрощает работу: больше не придётся тратить время на то, что раньше вы делали вручную. При этом любые настройки вы всегда можете скорректировать.

Владислав ВоробьёвПродакт-менеджер сервиса «Фонды» от Точка Банк
ПараметрФондыБизнес-копилкаСейфы
НазначениеРаспределение выручкиНакопление на конкретную цельХранение денег
АвтопополнениеЕстьНетНет
Оплата из сервисаЕстьНетНет
Для чего подходитЛюбых целейРазовых целейРезервного фонда

Как создать фонд для бизнеса

Для того, чтобы подключиться к сервису, нужно иметь расчётный счёт в Точка Банке. Открыть его можно бесплатно, за один день и без визита в офис.

Если у вас уже есть расчётный счёт, достаточно сделать несколько шагов:

  1. Зайдите в интернет-банк и выберите раздел «Фонды». 
  2. Нажмите на кнопку «Создать фонд» и придумайте для него название, например «Налоги».
  3. Установите процент отчислений для автопополнения. Сервис подскажет, сколько вы обычно тратите на налоги, и предложит оптимальный процент — вы можете принять его или установить свой. Также нужно указать план накопления и привязать расчётный счёт, с которого будут идти деньги.
  4. После настройки подтвердите создание нового кошелька.

Теперь деньги будут автоматически распределяться при каждом поступлении.

ПРИМЕР
ИП владеет маленькой кофейней. Он завёл четыре кошелька. С каждого платежа по ним будут распределяться деньги. Например, утром клиент купил кофе за 300 ₽, эта сумма распределится так:
ФондПроцент от выручкиОтчисления
Налоги13%39 ₽
Зарплата20%60 ₽
Аренда10%30 ₽
Закупка товара30%90 ₽

Итого 219 ₽ распределится, а 81 ₽ останется на расчётном счёте. И так будет происходить с каждой покупкой. 

Вопросы по теме

Что такое сервис «Фонды» в Точка Банке?

Это инструмент, который автоматически распределяет все поступления на счёт по разным целям. С его помощью можно заранее отложить деньги на налоги, зарплату и другие обязательные платежи.

Сервис «Фонды» — это бесплатно? Нет скрытых комиссий?

Сервис полностью бесплатный для клиентов Точка Банка.

Фонды блокируют деньги?

Нет, вы всегда можете перераспределить деньги на своё усмотрение.

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Как создать фонд для бизнеса: сервис для управления деньгами — Точка Банк