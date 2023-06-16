Как создать фонд для бизнеса

О многих тратах предприниматели знают заранее, поэтому могут откладывать на них часть поступлений. Это удобно, ведь им не придётся искать деньги на налоги, зарплату или аренду в последний момент.
У Точка Банка есть сервис «Фонды», который помогает предпринимателям с планированием. В статье подробно объясним, для чего он нужен и как им пользоваться.
Что такое «Фонды» и как ими пользоваться
«Фонды» — это сервис Точка Банка, который помогает предпринимателям распределять поступления и автоматически откладывать деньги на нужды бизнеса. Например, можно часть денег зарезервировать под налоги и зарплатный фонд, а на расчётном счёте оставить только то, что можно свободно тратить.
Фонды создаются в личном кабинете в интернет-банке на вкладке «Фонды». Для этого предпринимателю нужно завести новый кошелёк и задать процент от выручки, который будет отчисляться с каждого поступления.
Оптимальный процент отчислений конкретно для вашего бизнеса подскажет сервис. Он проанализирует все предыдущие расходы по счёту и предложит свои рекомендации. Но предприниматель может изменить отчисления по своему желанию в любой момент.
Что даёт сервис «Фонды» бизнесу
Услуга нужна для финансового планирования. Она помогает избегать кассовых разрывов и иметь запас денег на любую цель.
На какие цели можно откладывать деньги
Распределить деньги с помощью сервиса можно на любую цель, например:
- на регулярные закупки;
- на налоги;
- на страховые взносы;
- на зарплату сотрудников;
- на выплаты по кредиту.
Кошельки можно создавать даже для разовых событий. Например, если у вашей компании будет день рождения, и вы планируете организовать праздник, начать откладывать на него можно заранее.
Также фонды можно завести для личных целей. Если предприниматель хочет отложить деньги на отпуск, он может создать кошелёк «На сплав», «На Алтай» или «На Турцию». Названия можно придумывать самому — главное, чтобы они вас вдохновляли.
Чем «Фонды» отличаются от других услуг
Иногда сервис «Фонды» сравнивают с другими услугами банка, например «Бизнес-копилкой» и «Сейфами». Но в них есть принципиальная разница. «Бизнес-копилка» и «Сейфы» играют роль конвертов, которые используют для хранения и накопления денег. А «Фонды» автоматически распределяют деньги по разным целям, чтобы в дальнейшем предприниматель не тратил время на расчёты и сразу видел сумму, которую может потратить.
|Параметр
|Фонды
|Бизнес-копилка
|Сейфы
|Назначение
|Распределение выручки
|Накопление на конкретную цель
|Хранение денег
|Автопополнение
|Есть
|Нет
|Нет
|Оплата из сервиса
|Есть
|Нет
|Нет
|Для чего подходит
|Любых целей
|Разовых целей
|Резервного фонда
Как создать фонд для бизнеса
Для того, чтобы подключиться к сервису, нужно иметь расчётный счёт в Точка Банке. Открыть его можно бесплатно, за один день и без визита в офис.
Если у вас уже есть расчётный счёт, достаточно сделать несколько шагов:
- Зайдите в интернет-банк и выберите раздел «Фонды».
- Нажмите на кнопку «Создать фонд» и придумайте для него название, например «Налоги».
- Установите процент отчислений для автопополнения. Сервис подскажет, сколько вы обычно тратите на налоги, и предложит оптимальный процент — вы можете принять его или установить свой. Также нужно указать план накопления и привязать расчётный счёт, с которого будут идти деньги.
- После настройки подтвердите создание нового кошелька.
Теперь деньги будут автоматически распределяться при каждом поступлении.
|Фонд
|Процент от выручки
|Отчисления
|Налоги
|13%
|39 ₽
|Зарплата
|20%
|60 ₽
|Аренда
|10%
|30 ₽
|Закупка товара
|30%
|90 ₽
Итого 219 ₽ распределится, а 81 ₽ останется на расчётном счёте. И так будет происходить с каждой покупкой.