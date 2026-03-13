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Управление финансами
Управление финансами

Как уплачивать налоги ИП и что такое ЕНП

Точка Банк расскажет, зачем предпринимателю единый налоговый счёт и как им пользоваться.

13.03.2026
443
443

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Авторы

С 2023 года бизнес платит налоги через систему «Единый налоговый платёж». Это сильно упростило работу. Раньше для каждого налога и взноса предприниматели готовили отдельную платёжку, отслеживали изменения в реквизитах и вносили деньги в разные сроки. Теперь же большинство налогов уплачивается онлайн в один день.

Подробнее о том, как работает система, — в статье Точка Банк.

Коротко
—  Предприниматели платят все основные налоги единым платежом. Он вносится на счёт, открытый для бизнеса в казначействе.
—  Для расчётов с ФНС ИП направляют в службу уведомление до 25 числа и пополняют счёт до 28 числа ежемесячно.
—  Переплату можно вернуть или оставить для будущих платежей.

Что такое ЕНП и ЕНС

ЕНП, или единый налоговый платёж, — это порядок расчётов с ФНС, при котором бизнес перечисляет деньги на разные налоги одним платежом. Из реквизитов в ЕНП меняется только сумма и ИНН предпринимателя.

ЕНС, или единый налоговый счёт, — это счёт, на который бизнес переводит деньги на налоги. Он открыт в Федеральном казначействе РФ для каждой организации и ИП.

В дату платежа налоговая служба сама распределяет деньги в зачёт разных налогов. В обязанностях бизнеса — только верно рассчитать сумму, указать её в уведомлении и вовремя пополнить счёт.

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Какие налоги ИП платят на единый счёт

В 2026 году предприниматели платят через ЕНС:

  • Налог на патентной и упрощённой системе налогообложения, а также единый сельскохозяйственный налог.
  • Агентский НДФЛ.
  • Страховые взносы.
  • НДС и акцизы.
  • Торговый сбор.
  • Имущественные налоги.

Перечень постоянно обновляется. Актуальный можно посмотреть на сайте ФНС.

Вне системы ЕНП вносятся только некоторые платежи:

  • Госпошлины, например за обращение в суд или за лицензирование.
  • Плата за сведения из реестров.
  • Административные штрафы.

Актуальный перечень также смотрите на сайте налоговой службы.

Ещё есть платежи, которые можно вносить двумя вариантами. Например, НПД для самозанятых или ИП. Все такие случаи перечислены в ещё одном списке от ФНС.

Как платить на ЕНС: пошаговая инструкция для ИП

Процесс уплаты проходит в два этапа:

Шаг 1. Отправка уведомления или декларации. ИП направляет в налоговую отчётность, из которой служба узнаёт сумму платежа. Почти все уведомления отправляются в ФНС до 25 числа текущего месяца.

Для уведомления есть форма — КНД 1110355, а подать его можно тремя способами:

Шаг 2. Пополнение ЕНС. Дальше предприниматель до 28 числа вносит на счёт сумму из уведомления. Для этого нужно заполнить платёжку. В ней будут следующие реквизиты:

  • Получатель: Казначейство России (ФНС России)
  • Номер казначейского счёта: 03100643000000018500

Чтобы не составлять документ самостоятельно, предприниматели могут использовать онлайн-сервис ФНС или банка.

Например, клиенты Точка Банка могут пополнить единый налоговый счёт из Онлайн-бухгалтерии. Сервис рассчитает нужную сумму и сформирует платёж. Останется только отправить его одной кнопкой.

Когда уплачивают ЕНП

В общем случае предпринимателям нужно запомнить две даты:

  • до 25 числа каждого месяца заполняют уведомления.
  • до 28 числа — уплачивают налоги, то есть пополняют ЕНС.

Если число выпадает на выходной или праздник, срок переносится на первый рабочий день.

Если у ИП есть наёмные работники, агентский НДФЛ платят несколько раз в месяц:

УведомлениеУплата
НДФЛ, начисленный с 1 по 22 числодо 25 числадо 28 числа
НДФЛ, начисленный с 23 числа по конец месяцадо 3 числа следующего месяцадо 5 числа следующего месяца
ПРИМЕР
У предпринимателя работает один сотрудник. В марте 2026 года за него нужно заплатить НДФЛ:
— с 1 по 22 марта — 5 000 ₽
— с 23 по 31 марта — 3 000 ₽
25 марта ИП отправляет уведомление в налоговую службу на 5 000 ₽, а 30 марта уплачивает НДФЛ, так как 28 марта — это выходной, срок переносится на рабочий понедельник.
3 апреля ИП отправляет уведомление в ФНС на 3 000 ₽, а 6 апреля уплачивает НДФЛ, — срок также переносится на первый рабочий день.

В каком порядке ФНС засчитывает платежи с единого счёта

При списании платежей налоговая служба ориентируется на суммы в уведомлениях и декларациях, но только если у ИП нет задолженности. Если же на ЕНС был «минус», налоговая спишет суммы в следующем порядке:

  1. Недоимки по НДФЛ.
  2. Текущие суммы по НДФЛ.
  3. Недоимки по другим платежам.
  4. Текущие суммы по другим платежам.
  5. Пени, штрафы и проценты.

Что делать с переплатами

Если после списания денег налоговой на ЕНС есть остаток, переплату можно вернуть или направить на будущие платежи.

  1. Чтобы вернуть деньги, предпринимателю нужно написать заявление по форме КНД 1112542. Его подают на бумаге или электронно через личный кабинет налогоплательщика. 
  2. Дальше налоговая отправит заявление в казначейство, и ведомство вернёт остаток на счёте.
  3. Чтобы зачесть переплату в счёт других платежей, ИП также нужно подготовить и отправить заявление по форме КНД 1150057.

Вопросы по теме

Каковы сроки уплаты налогов для ИП?

Большинство налогов ИП платят через единый счёт до 28 числа включительно. Например, УСН нужно заплатить до 28 апреля следующего года.

Если у предпринимателя есть наёмные сотрудники, он платит агентский НДФЛ за них дважды в месяц: до 28 числа текущего месяца и до 5 числа следующего.

Что делать, если я не успел внести платёж в срок?

В этом случае на едином налоговом счёте образуется «минус» (отрицательное сальдо), а ФНС начнёт начислять пеню. Чем быстрее пополнить счёт и погасить задолженность, тем меньше будет пеня.

Доступен ли ЕНС для самозанятых?

Да, в 2026 году НПД можно платить двумя способами — через приложение «Мой налог» или через систему ЕНП в личном кабинете налоговой.

Как узнать сумму налога, которую нужно уплатить?

Это зависит от вида платежа. Например, по имущественным налогам суммы рассчитывает ФНС. Предприниматель увидит их в личном кабинете. А вот платёж на УСН ИП считает самостоятельно.

Предприниматели, у которых есть расчётный счёт в Точка Банке, могут подключить Онлайн-бухгалтерию и получать уведомления о платежах через сервис.

Зачем при работе с ЕНП нужно уведомление и когда его подавать?

Налоговая служба списывает деньги с единого счёта в сумме, которую ИП указывает в уведомлении. Его подают в ФНС до 25 числа текущего месяца. А ИП, которые платят НДФЛ за сотрудников, отправляют уведомление дважды: до 25 числа в текущем месяце и до 3 числа — в следующем.

Как платить налоги, которые не входят в ЕНП?

Такие платежи вносятся отдельными платёжными поручениями на разные КБК.

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