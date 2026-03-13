С 2023 года бизнес платит налоги через систему «Единый налоговый платёж». Это сильно упростило работу. Раньше для каждого налога и взноса предприниматели готовили отдельную платёжку, отслеживали изменения в реквизитах и вносили деньги в разные сроки. Теперь же большинство налогов уплачивается онлайн в один день.
Подробнее о том, как работает система, — в статье Точка Банк.
Что такое ЕНП и ЕНС
ЕНП, или единый налоговый платёж, — это порядок расчётов с ФНС, при котором бизнес перечисляет деньги на разные налоги одним платежом. Из реквизитов в ЕНП меняется только сумма и ИНН предпринимателя.
ЕНС, или единый налоговый счёт, — это счёт, на который бизнес переводит деньги на налоги. Он открыт в Федеральном казначействе РФ для каждой организации и ИП.
В дату платежа налоговая служба сама распределяет деньги в зачёт разных налогов. В обязанностях бизнеса — только верно рассчитать сумму, указать её в уведомлении и вовремя пополнить счёт.
Какие налоги ИП платят на единый счёт
В 2026 году предприниматели платят через ЕНС:
- Налог на патентной и упрощённой системе налогообложения, а также единый сельскохозяйственный налог.
- Агентский НДФЛ.
- Страховые взносы.
- НДС и акцизы.
- Торговый сбор.
- Имущественные налоги.
Перечень постоянно обновляется. Актуальный можно посмотреть на сайте ФНС.
Вне системы ЕНП вносятся только некоторые платежи:
- Госпошлины, например за обращение в суд или за лицензирование.
- Плата за сведения из реестров.
- Административные штрафы.
Актуальный перечень также смотрите на сайте налоговой службы.
Ещё есть платежи, которые можно вносить двумя вариантами. Например, НПД для самозанятых или ИП. Все такие случаи перечислены в ещё одном списке от ФНС.
Как платить на ЕНС: пошаговая инструкция для ИП
Процесс уплаты проходит в два этапа:
Шаг 1. Отправка уведомления или декларации. ИП направляет в налоговую отчётность, из которой служба узнаёт сумму платежа. Почти все уведомления отправляются в ФНС до 25 числа текущего месяца.
Для уведомления есть форма — КНД 1110355, а подать его можно тремя способами:
- В личном кабинете ФНС. Для этого предпринимателю достаточно иметь неквалифицированную электронную подпись (НЭП).
- Через бухгалтерский сервис, который использует ИП. Для этого предпринимателю нужна квалифицированная электронная подпись (КЭП).
- В отделении налоговой лично. Уведомление заполняется и подписывается от руки.
Шаг 2. Пополнение ЕНС. Дальше предприниматель до 28 числа вносит на счёт сумму из уведомления. Для этого нужно заполнить платёжку. В ней будут следующие реквизиты:
- Получатель: Казначейство России (ФНС России)
- Номер казначейского счёта: 03100643000000018500
Чтобы не составлять документ самостоятельно, предприниматели могут использовать онлайн-сервис ФНС или банка.
Например, клиенты Точка Банка могут пополнить единый налоговый счёт из Онлайн-бухгалтерии. Сервис рассчитает нужную сумму и сформирует платёж. Останется только отправить его одной кнопкой.
Когда уплачивают ЕНП
В общем случае предпринимателям нужно запомнить две даты:
- до 25 числа каждого месяца заполняют уведомления.
- до 28 числа — уплачивают налоги, то есть пополняют ЕНС.
Если число выпадает на выходной или праздник, срок переносится на первый рабочий день.
Если у ИП есть наёмные работники, агентский НДФЛ платят несколько раз в месяц:
|Уведомление
|Уплата
|НДФЛ, начисленный с 1 по 22 число
|до 25 числа
|до 28 числа
|НДФЛ, начисленный с 23 числа по конец месяца
|до 3 числа следующего месяца
|до 5 числа следующего месяца
В каком порядке ФНС засчитывает платежи с единого счёта
При списании платежей налоговая служба ориентируется на суммы в уведомлениях и декларациях, но только если у ИП нет задолженности. Если же на ЕНС был «минус», налоговая спишет суммы в следующем порядке:
- Недоимки по НДФЛ.
- Текущие суммы по НДФЛ.
- Недоимки по другим платежам.
- Текущие суммы по другим платежам.
- Пени, штрафы и проценты.
Что делать с переплатами
Если после списания денег налоговой на ЕНС есть остаток, переплату можно вернуть или направить на будущие платежи.
- Чтобы вернуть деньги, предпринимателю нужно написать заявление по форме КНД 1112542. Его подают на бумаге или электронно через личный кабинет налогоплательщика.
- Дальше налоговая отправит заявление в казначейство, и ведомство вернёт остаток на счёте.
- Чтобы зачесть переплату в счёт других платежей, ИП также нужно подготовить и отправить заявление по форме КНД 1150057.