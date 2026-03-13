Коротко

— Для расчётов с ФНС ИП направляют в службу уведомление до 25 числа и пополняют счёт до 28 числа ежемесячно.

— Переплату можно вернуть или оставить для будущих платежей.

— Предприниматели платят все основные налоги единым платежом. Он вносится на счёт, открытый для бизнеса в казначействе.