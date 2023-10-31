Коротко — Зная финансовые показатели, можно планировать будущие доходы и траты, а также развивать компанию. — Ключевые финансовые показатели — это выручка, расходы, прибыль, рентабельность и денежный поток. С их помощью можно понять, где и сколько зарабатывает бизнес, а где теряет прибыль.

Денежный поток

Денежный поток — это движение денег бизнеса за определённый период, например за год. Оно бывает с плюсом или минусом. Поступления называют притоком, а выплаты — оттоком.

Денежный поток бывает:

От операционной деятельности. Связан с основной работой компании. Например, в автомастерской — это выплата зарплаты сотрудникам, траты на ручные и профессиональные инструменты, поступление денег от клиентов.

От инвестиционной деятельности. Связан с долгосрочными вложениями и тратами. В той же автомастерской — это покупка или продажа оборудования, например автомобильного подъёмника или шиномонтажного станка.

От финансовой деятельности. Связан в основном с поступлениями и выплатами по кредитам. Например, если автомастерская взяла кредит на покупку четырёхстоечного подъёмника за 500 000 ₽, это будет считаться финансовой деятельностью.

ФОРМУЛА Чистый денежный поток = Все поступления − Все выплаты от каждого из трёх потоков.

Пример. Кондитерская продала товар на 700 000 ₽, а на закупку сырья потратила 200 000 ₽. Ещё 200 000 ₽ ушло на зарплату работников, 50 000 ₽ — на коммунальные платежи.

Также за месяц собственник поменял кассовый аппарат: продал старый за 5 000 ₽ и купил новый за 20 000 ₽. В конце месяца взял кредит на 100 000 ₽ и внёс первый платёж — 10 000 ₽.

Поток от операционной деятельности = 700 000 – 200 000 – 200 000 – 50 000 = + 250 000 ₽.

Поток от инвестиционной деятельности = 5 000 – 20 000 = – 15 000 ₽.

Поток от финансовой деятельности = 100 000 – 10 000 = + 90 000 ₽.

Чистый денежный поток = 250 000 – 15 000 + 90 000 = + 325 000 ₽.

Значит, за месяц бизнесу поступило на счета и в кассу на 325 000 ₽ больше, чем он потратил.

Зачем считать. Такие расчёты позволяют понять, сколько денег будет у компании в перспективе, например через три месяца. Это важно для грамотного бюджетирования.

Где смотреть. В отчёте о движении денежных средств (ОДДС).

Бюджетирование — это финансовое планирование в компании. Оно помогает заранее учитывать траты и распределять поступления так, чтобы можно было предсказать результаты работы.

Владислав Воробьёв Продакт-менеджер Точка Банка

Грамотное бюджетирование позволяет видеть свой бизнес как на ладони: где прибыло, где убыло, где не хватило инвестиций. А ещё снижает риск кассовых разрывов: предприниматель всегда знает, сколько денег реально есть в компании и на какую сумму он может рассчитывать. А значит, управлять бизнесом ему намного комфортнее.

Выручка

Выручка — это поступления, которые компания получила за продажу товаров, оказание услуг или выполнение работ. Другими словами, выручка — это доходы от реализации (пп.1 п.1 ст. 248 НК РФ).

Причём подразумеваются деньги именно по завершённой сделке. Если компания получила предоплату за работу — это ещё не выручка, ведь клиент может передумать и попросить деньги назад.

ФОРМУЛА Выручка = Количество проданных единиц × Цена за единицу.

Если у компании несколько направлений, выручка считается по каждому отдельно, а затем суммируется.

Пример. ИП делает мебель на заказ. 1 февраля он получил предоплату от клиента — 50 000 ₽. За месяц предприниматель сделал три шкафа, которые стоят 100 000 ₽. 28 февраля он отвёз товар заказчикам, и ему заплатили 250 000 ₽.

Выручка = 3 × 100 000 ₽ = 300 000 ₽. ИП признал всю выручку в последний день месяца, несмотря на аванс.

Зачем считать. Выручка в динамике показывает, развивается ли бизнес, как меняется спрос на товар, какие направления востребованы больше остальных.

Где смотреть: В Отчёте о прибылях и убытках (ОПиУ). Этот отчёт готовят все компании по Приказу Минфина от 04.10.2023 №157н. А ИП могут считать выручку для себя в электронных таблицах или бухгалтерских сервисах, таких как Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк.

Операционные расходы

Расходы — это траты компании на текущую деятельность. Чтобы их посчитать, нужно суммировать платежи по разным категориям, например закупку товара, выплату зарплаты, налоги, транспорт, связь.

За эффективностью трат следят по показателю OER — это коэффициент операционных расходов: чем он ниже, тем эффективнее бизнес расходует деньги.

ФОРМУЛА OER = (Операционные расходы ÷ Выручка) × 100%

Операционные расходы могут меняться каждый месяц, но есть регулярные траты, а есть те, что зависят от выручки. Финансисты называют их постоянными и переменными расходами.

Постоянные расходы не зависят от объёмов производства. Это оплата аренды, выплата фиксированной зарплаты сотрудникам, клининг. Правда, их размер может меняться из-за других причин. Например, если одному сотруднику повысили зарплату, то расходы на оплату труда увеличатся.

Переменные расходы зависят от объёмов или выручки. К ним относятся закупка сырья или материалов, доставка, сдельная оплата труда.

Пример. Предприниматель продаёт детские игрушки на маркетплейсе. Средняя выручка — 200 000 ₽ в месяц. Средние расходы:

закупка — 100 000 ₽;

логистика — 20 000 ₽;

аренда склада — 50 000 ₽.

Коэффициент операционных расходов = (100 + 20 + 50) ÷ 200 × 100% = 85%.

Предприниматель выходит на второй маркетплейс, и выручка увеличивается до 400 000 ₽. Переменные расходы на закупку и логистику тоже растут, а постоянные, например за аренду склада, не меняются:

закупка — 200 000 ₽;

логистика — 40 000 ₽;

аренда склада — 50 000 ₽.

Коэффициент операционных расходов = (200 + 40 + 50) ÷ 400 × 100% = 75%.

Зачем считать. Операционные расходы анализируют в динамике и по разным направлениям. Они показывают, какой вид продукции выгоднее, а от какого лучше отказаться. Также можно понять, на что больше всего уходит усилий и над чем нужно работать в первую очередь.

Где смотреть. В ОПиУ или считать самостоятельно в электронных таблицах и бухгалтерских сервисах. Клиенты Точка Банка могут использовать сервис «Аналитика».

Через личный кабинет Точка Банка можно не только отслеживать траты за прошлые периоды, но и планировать будущие.

У нас есть удобный инструмент для планирования — сервис «Фонды». Он работает так: предприниматель ставит цели, на которые ему нужно отложить деньги, а когда на счёт зачисляется любая сумма, она распределяется на поставленные цели.

Такое планирование особенно важно, когда у предпринимателя много задач разного формата и все надо держать в голове. Фонды помогают не думать обо всём одновременно, но при этом на всё иметь деньги.

Владислав Воробьёв Продакт-менеджер Точка Банка

Прибыль

Прибыль — это разница между выручкой и расходами бизнеса. Обобщённо посмотреть свою прибыль клиенты Точка Банка могут через сервис «Аналитика».

Есть несколько видов прибыли, каждый из которых что-то показывает.

Валовая прибыль

Валовая прибыль — то, что останется от выручки, если вычесть себестоимость.

ФОРМУЛА Валовая прибыль = Выручка − Себестоимость

Пример. Выручка автомойки за месяц — 500 000 ₽. В себестоимость входят:

вода и химия — 70 000 ₽;

фиксированная зарплата мойщиков — 230 000 ₽.

Валовая прибыль = 500 000 ₽ – 230 000 ₽ – 70 000 ₽ = 200 000 ₽.

Важно не путать валовую прибыль с маржинальной. Чтобы получить валовую прибыль, из выручки нужно вычесть все расходы на производство, а для маржинальной — только переменные.

Пример. Маржинальная прибыль автомойки равна 500 000 ₽ – 70 000 ₽ = 430 000 ₽.

Зачем считать. Валовая прибыль показывает, сколько денег остаётся у компании после прямых затрат на производство или закупку. Показатель помогает оценить, насколько эффективно компания расходует ресурсы.

Где смотреть. В ОПиУ или считать самостоятельно в электронных таблицах и бухгалтерских сервисах.

Чистая прибыль

Чистая прибыль — это то, что остаётся от выручки после вычета всех расходов.

ФОРМУЛА Чистая прибыль = Выручка − Все расходы

На практике расчёт бывает сложнее, поэтому лучше использовать бухгалтерские программы.

Пример. Клининговая компания заработала 300 000 ₽ за месяц. Все её расходы — 250 000 ₽. Чистая прибыль = 300 000 – 250 000 = 50 000 ₽.

Зачем считать. Чистая прибыль нужна для оценки эффективности бизнеса. Если показатель растёт в динамике, значит, бизнес на верном пути.

Где смотреть. В ОПиУ или бухгалтерских программах.

EBITDA

EBITDA — от англ. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, то есть прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации. Это ещё один показатель прибыли — он даёт значение до вычета процентов по кредитам, налогов, амортизации и износа. То есть EBITDA всегда находится посередине между валовой и чистой прибылью.

ФОРМУЛА Показатель можно считать двумя способами: «Сверху вниз». EBITDA = Выручка − Себестоимость (без амортизации) − Операционные расходы. «Снизу вверх». EBITDA = Чистая прибыль + Налог на прибыль + Проценты по кредитам + Амортизация.



Пример. Выручка кофейни — 200 000 ₽. У бизнеса следующие расходы:

закупка зерна, сахара, бутилированной воды, стаканчиков — 40 000 ₽;

аренда — 50 000 ₽;

зарплата сотрудника — 30 000 ₽;

амортизация кофемашины — 5 000 ₽;

проценты по кредитам — 10 000 ₽;

налог УСН 6% — 12 000 ₽.

Расчёт «сверху вниз»:

EBITDA = 200 000 – 40 000 – 50 000 – 30 000 = 80 000 ₽.

Расчёт «снизу вверх»:

Все расходы = 40 000 + 50 000 + 30 000 + 5 000 + 10 000 + 12 000 = 147 000 ₽. Чистая прибыль = 200 000 – 147 000 ₽ = 53 000 ₽. EBITDA = 53 000 + 12 000 + 10 000 + 5 000 = 80 000 ₽.

Зачем считать. EBITDA показывает, зарабатывает ли бизнес, а это не всегда видно из отчётов. Бывает так, что денег на счетах компании много, но они взяты в кредит, перечислены авансом или накоплены. При этом реальной прибыли нет.

Или наоборот: бизнес прибыльный, но по отчётам много денег уходит на проценты по кредиту. Стоит компании рассчитаться с банком, как финансовые показатели улучшатся.

В EBITDA прибыль очищена от влияния внешних факторов: налогов, кредитов, резервных накоплений. Показатель отвечает за прибыльность самого бизнеса. Его часто используют инвесторы: они сравнивают компанию с конкурентами, чтобы понять, стоит ли в неё инвестировать.

Где смотреть. Данные для расчёта можно взять в ОПиУ или считать самостоятельно в электронных таблицах.

Есть и другие показатели прибыли. Например, расчёт прибыли на сотрудника — это отношение чистой прибыли к количеству работников. Показатель помогает оценить, насколько эффективно растёт штат. То есть увеличилась ли прибыльность бизнеса после того, как компания оформила нового работника.

Рентабельность

Рентабельность — показатель прибыльности бизнеса. Его используют, чтобы оценить эффективность использования активов, собственных средств и инвестиций.

ФОРМУЛА Есть несколько видов рентабельности. Чаще всего рассчитывают следующие: Рентабельность продаж = Чистая прибыль ÷ Выручка × 100% Рентабельность активов (ROA) = Чистая прибыль ÷ Стоимость активов × 100% Рентабельность собственного капитала (ROE) = Чистая прибыль ÷ Собственный капитал × 100%



Пример. Автосервис зарабатывает 500 000 ₽ каждый месяц, чистая прибыль — 200 000 ₽. У компании есть действующий кредит с остатком 500 000 ₽. Из имущества у автосервиса:

гараж стоимостью 1 млн ₽;

подъёмники, инструменты и другое оборудование — ещё на 1 млн ₽.

Рентабельность продаж = 200 000 ÷ 500 000 × 100% = 40%

Рентабельность активов = 200 000 ÷ (1 000 000 + 1 000 000) × 100% = 10%

Рентабельность собственного капитала = 200 000 ÷ (1 000 000 + 1 000 000 – 500 000) × 100% = 13,33%.

Зачем считать. Рентабельность показывает, сколько прибыли бизнес зарабатывает с одного рубля выручки, активов или собственного капитала. По рентабельности можно сравнивать компанию с конкурентами и отслеживать её развитие.

Нормы рентабельности зависят от отрасли, региона и ситуации на рынке. Например, рентабельность в сфере услуг обычно выше, чем в торговле или производстве. По разным отраслям считаются хорошими следующие значения:

25–40% для услуг;

15–25% для производства;

5–10% для оптовой торговли.

Где смотреть. Данные для расчёта можно взять из ОПиУ, бухгалтерского баланса или электронных таблиц, в которых бизнес ведёт финансовый учёт.

Точка безубыточности

Точка безубыточности — это сумма выручки, которая покрывает все расходы компании — и постоянные, и переменные. Если выручки меньше, чем расходов, то бизнес работает в убыток; если больше — с прибылью.

Точка безубыточности может выражаться не только в рублях, но и штуках. Тогда она показывает, сколько единиц товара нужно продать, чтобы выйти в ноль.

ФОРМУЛА Точка безубыточности = Постоянные затраты / (Цена единицы товара − Переменные затраты на единицу товара)

Пример. ИП продаёт свечи ручной работы, одна свеча стоит 800 ₽. У предпринимателя есть:

Постоянные расходы (аренда, связь) — 50 000 ₽/мес.

Переменные расходы (воск, фитиль, упаковка) — 300 ₽ на одну штуку.

Точка безубыточности = 50 000 ÷ (800 − 300) = 100 штук. Значит, предпринимателю нужно продавать больше 100 свечей в месяц, чтобы работать с прибылью.

Зачем считать. Точка безубыточности показывает объём продаж, при котором имеет смысл вести бизнес. Если предприниматель не может продать нужное количество товара, то его дело всегда будет убыточным.

Где смотреть. Данные для расчёта можно взять из ОПиУ.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность — это деньги, которые кто-то должен компании. Например поставщик отгрузил товар в магазин, но ещё не получил деньги за него, то есть покупатель ему задолжал.

Кредиторская задолженность — это деньги, которые сама компания должна кому-то. Например, мебельная фабрика получила аванс на производство дверей, но ещё не создала продукт, — она должна заказчику.

Дебиторская и кредиторская задолженность — это обычное явление для бизнеса. Цифры могут быть большими, но сами по себе они ещё ни о чём не говорят. Для анализа считают показатели оборачиваемости задолженности.

ФОРМУЛА Оборачиваемость ДЗ = Выручка ÷ Средняя дебиторская задолженность за период. Оборачиваемость КЗ = Себестоимость ÷ Средняя кредиторская задолженность за период.



Пример. У предпринимателя свой компьютерный клуб. Его выручка в месяц — 500 000 ₽, расходы — 200 000 ₽.

В апреле он закупил компьютеры, но за часть из них на 100 000 ₽ ещё не расплатился. Также предприниматель внёс предоплату за помещение на три месяца вперёд — 150 000 ₽.

Оборачиваемость ДЗ = 500 000 ÷ ((100 000 – 0)÷2) = 10

Оборачиваемость КЗ = 200 000 ÷ ((150 000 – 0)÷2) = 2,67

Что показывает. Чем выше показатели, тем лучше. Это значит, что с компанией расплачиваются быстро, и ни у неё, ни перед ней нет зависших задолженностей.

Где смотреть. Данные для расчёта можно взять в бухгалтерском балансе и ОПиУ.

Средний чек

Средний чек — это средняя стоимость одной единицы товара или одной сделки.

ФОРМУЛА Средний чек = Выручка ÷ Количество сделок за период

Пример. Ларёк продаёт мороженое. В августе точка сделала 1 500 продаж и заработала 150 000 ₽. Значит, средний чек = 150 000 ÷ 1 500 = 100 ₽. Хотя в продаже могло быть мороженое как за 200 ₽, так и за 50 ₽.

Зачем считать. В динамике рост показателя говорит о повышении ценности бизнеса для клиентов. Они готовы платить больше за тот же продукт.

Также средний чек помогает сформировать ценовую политику. Например, если компания хочет конкурировать за счёт низких цен, она сравнивает свой средний чек с данными по рынку и продаёт товар чуть дешевле.

Где смотреть. Рассчитывать самостоятельно или с помощью бухгалтерского сервиса.

Таблица с основными финансовыми показателями

Свели все ключевые финансовые показатели в таблицу — используйте её как памятку при расчётах.

Показатель Формула Где смотреть Зачем нужен Выручка Кол-во × Цена ОПиУ Оценить объём продаж Коэффициент операционных расходов (Операционные расходы ÷ Выручка) × 100% ОПиУ Оценить эффективность трат Валовая прибыль Выручка − Себестоимость ОПиУ Оценить жизнеспособность бизнес-модели EBITDA Выручка − Себестоимость − операционные расходы ОПиУ Понять, сколько зарабатывает бизнес Чистая прибыль Выручка − Все расходы ОПиУ Понять, сколько денег остаётся у собственников Рентабельность чистой прибыли ЧП ÷ Выручка × 100% Расчётный Определить долю прибыли в выручке Точка безубыточности Пост. затраты ÷ (Цена − Перем. затраты) Расчётный Узнать минимум продаж для выхода в ноль Денежный поток Поступления − Выплаты ДДС Понять, хватает ли денег для работы Оборачиваемость ДЗ Выручка ÷ Ср. ДЗ Баланс, ОПиУ Узнать, как быстро платят клиенты Оборачиваемость КЗ Себестоимость ÷ Ср. КЗ Баланс, ОПиУ Узнать, как быстро платит по счетам бизнес Средний чек Выручка ÷ Количество сделок Расчётный Понять, сколько клиенты готовы платить за товар

Формы бухгалтерских отчётов можно скачать в Точка Банке:

Правила финансового планирования

Кроме анализа финансовых показателей есть ещё несколько простых правил работы с финансами, которые важно соблюдать.

1. Подбирайте подходящие варианты финансирования

Помните, что иногда оформить кредит выгоднее, чем брать деньги из оборота. Так бывает, если займ помогает увеличить прибыль в разы.

2. Отчисляйте деньги на главные расходы заранее

Для этого можно воспользоваться бесплатным сервисом «Фонды» от Точка Банк. Он помогает планировать траты и автоматически распределять деньги по разным целям. Сервис проанализирует ваши расходы и определит оптимальный размер процента, который будет уходить с поступлений. Настроить фонды можно и самостоятельно. Для этого воспользуйтесь сервисом «Аналитика». В нём по категориям собраны все расходы бизнеса за прошлые периоды.

3. Пользуйтесь программами для финансовой аналитики

Они помогут увидеть сильные и слабые стороны бизнеса, так как показатели можно визуализировать. Например, можно строить графики выручки и прибыли по месяцам, чтобы сразу видеть тренды и отклонения. Они помогут понять, где можно сократить траты, а где надо увеличить вложения.

4. Вовремя платите по счетам