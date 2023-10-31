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Новый бизнес

Как открыть кофейню

Собственная кофейня — популярный сценарий для первого бизнеса. Главное в запуске не кофе, а экономика заведения. Вложения зависят от формата и составляют от 300 000 ₽ до 10 млн ₽ и выше. Рентабельность 15–30%, а средняя окупаемость — 9–15 месяцев.


Совместно с Юлией Латте, совладелицей двух кофеен-галерей «Музей кофеграфии», разобрали, из чего складываются вложения и на чём можно сэкономить на старте.

27.07.2026
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1822

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Авторы

Коротко
Чтобы открыть кофейню, выберите один из четырёх форматов под бюджет и аудиторию: полноформатная кофейня с кухней, мини‑кофейня, кофе с собой или вендинговый автомат. Дальше — регистрация бизнеса, чаще всего ИП на УСН, АУСН или ПСН. А также поиск помещения с высоким трафиком и долей аренды до 15% от выручки.
Среди ключевых документов для кофейни — уведомление в Роспотребнадзор, карточка регистрации кассы, программа производственного контроля и система ХАССП. Полный перечень зависит от формата кофейни. Из инструментов продвижения на старте быстрее всего окупаются продвижение в геосервисах и программа лояльности.

Выгоден ли кофейный бизнес в 2026 году

Рынок кофе в России перестраивается: в 2025 году россияне стали на 7% реже заглядывать в традиционные кофейни, а покупки в точках самообслуживания выросли на 9% (РБК). Средний чек на кофе навынос в январе–феврале 2026 года вырос на 8% и составил 233 ₽ по данным «Платформы ОФД»

Наценка на напитки составляет примерно 200–300% и выше. Рентабельность кофейни «у дома» может составлять около 25%, при оптимизированных процессах — до 30%.

Своя кофейня или франшиза: что выбрать

Открыть кофейню можно с нуля или по франшизе — и это не вопрос «что лучше», а вопрос, что подходит именно вам. Чтобы понять, ответьте на три вопроса.

1. Есть ли у вас опыт? 

Без опыта проще франшиза: готовая концепция, обучение, бизнес-план и проверенные поставщики. Собственная кофейня в этой ситуации — месяцы проб и ошибок за свой счёт.

С опытом в общепите может быть логичнее свой проект: вы сами решаете, что в меню, как выглядит зал и сколько стоит капучино. Франшиза эту свободу отнимает. 

2. Какой у вас бюджет и насколько вы готовы рисковать?

Франшиза даёт предсказуемость: проверенная модель, узнаваемый бренд, выгодные цены сети на закупку. Но за это — паушальный взнос в сотни тысяч рублей и роялти 3–5% от прибыли.

Что такое роялти и паушальный взнос

Своя кофейня этих платежей не требует — весь доход ваш. Но ошибки новичка вы оплачиваете сами, плюс выход на окупаемость может занять больше времени.

ВАЖНО
Перед запуском рассчитайте финансовые показатели: выручку, расходы, чистую прибыль, рентабельность и точку безубыточности. Они покажут, будет ли бизнес рентабельным.

3. Зачем вам этот бизнес? 

Если нужен понятный рабочий актив с просчитанной экономикой, поддержкой на каждом шаге и быстрым стартом, то ваш путь — франшиза. Если вы хотите свободу в меню, дизайне и ценах и мечтаете развивать собственный бренд — своя концепция. 

Склоняетесь к франшизе? Посмотрите проверенные предложения в каталоге Точка Банка — там собраны кофейные франшизы с условиями, размером вложений и сроками окупаемости.

Дальше разберёмся, как открыть кофейню по собственной идее. А о том, как открыть кофейню по франшизе, читайте в отдельном материале.

Как открыть кофейню по франшизе

Как выбрать формат и концепцию кофейни

Шаг 1. Определите аудиторию. Чаще всего её задаёт локация: в бизнес-центре — офисные работники, рядом с вузом — студенты, в спальном районе — местные жители.

Шаг 2. Изучите конкурентов поблизости: локации, меню и цены, атмосферу, маркетинг и отзывы. Общие жалобы на чужие кофейни — подсказка, чего избегать у себя.

Шаг 3. Под аудиторию, бюджет и выводы из анализа конкурентов подбирайте формат. От него зависят стартовые вложения, площадь помещения и сложность ведения бизнеса.

ФорматКофейня с кухнейКофе-бар, мини-кофейня с посадочными местамиКофе-поинт (кофе с собой)Вендинговый автомат
Сложность ведения бизнеса🔴 Высокая 🟡 Средняя 🟡 Средняя 🟢 Низкая 
Инвестиции10+ млн ₽ 3–10 млн ₽1–3 млн ₽ 300 000–400 000 ₽ 
Срок окупаемости18–24 месяца9–18 месяцев6–12 месяцев3–6 месяцев
Помещение120–250 м²40–100 м²1–20 м²1–20 м²
Кому подходитОпытным рестораторам, готовым к сложной документации и большому штатуОптимальный старт для новичка с инвестициями — баланс площади, прибыли и затратБыстрый старт с небольшим бюджетом и минимумом персонала, доход зависит от трафикаМинимальные вложения, без персонала и опыта, но ограниченные меню и доход

Шаг 4. Сформулируйте концепцию — то, чем будете отличаться от конкурентов. Это может быть специализация (спешелти, альтернатива), атмосфера или фишка в меню. Главное — чтобы концепция попадала в аудиторию и закрывала слабые места конкурентов.

Сколько стоит открыть свою кофейню в 2026 году

Собрали ориентировочные расходы по четырём форматам: от полноформатной кофейни до варианта дешевле — вендингового автомата. Конкретные цифры будут зависеть от локации и выбранной концепции.

Статья расходовКофейня с кухнейКофе-бар, мини-кофейня с посадочными местамиКофе-поинт (кофе с собой)Вендинговый автомат
Аренда + депозит500 000–2 млн ₽150 000–500 000 ₽80 000–200 000 ₽15 000–30 000 ₽
Ремонт и мебель1 млн–5 млн ₽500 000–1,5 млн ₽150 000–400 000 ₽Не требуется
Кофемашина + кофемолка / автомат500 000–1,5 млн ₽300 000–800 000 ₽150 000–500 000 ₽150 000–500 000 ₽
Прочее оборудование (кухня, холодильники, касса)500 000–3 млн ₽200 000–500 000 ₽80 000–200 000 ₽До 20 000 ₽ 
Первая закупка сырья400 000–600 000 ₽80 000–200 000 ₽50 000–150 000 ₽До 30 000 ₽ 
Маркетинг на старте100 000–250 000 ₽50 000–150 000 ₽50 000–200 000 ₽10 000–30 000 ₽
Прочие расходы100 000–300 000 ₽50 000–100 000 ₽30 000–80 000 ₽10 000–30 000 ₽
Подушка безопасности (2–3 мес.)500 000–3 млн ₽400 000–1 млн ₽200 000–400 000 ₽100 000–300 000 ₽
Итого (в среднем)≈ 10 млн ₽≈ 3 млн ₽≈ 1,4 млн ₽≈ 300 000 ₽

Личный опыт

Обе кофейни с кухней, поэтому на личном опыте можно подтвердить, что мы уложились с открытием в ту самую первую графу до 2 млн ₽. Поскольку удалось подобрать варианты аренды на месте закрывшихся кафе, то мы получили некий старт по мебели и в целом довольно «обжитые» помещения, это здорово экономит первоначальные затраты.


Потом уже со временем мы заменяли и докупали необходимую мебель, обустраивались постепенно после старта работы.

Юлия ЛаттеЮлия Латте
Юлия ЛаттеСовладелица кофейни-галереи «Музей кофеграфии»

Кофейня-галерея «Музей кофеграфии» в Москве

Как организовать работу кофейни

Оформите бизнес официально. Проще и быстрее всего зарегистрировать ИП. Если открываете с партнёром — рассмотрите ООО.

Выберите коды ОКВЭД. Основной — 56.10: подходит и кофейне с посадкой, и навынос. Если планируете продавать зёрна и сопутствующие продукты, добавьте дополнительный код 47.29.

Дальше выберите систему налогообложения. Популярные варианты — УСН, АУСН и ПСН. УСН и АУСН доступны при регистрации или в течение 30 дней после неё — иначе придётся ждать 1 января следующего года. На ПСН нужно перейти не позднее чем за 10 рабочих дней до начала деятельности.

ПараметрУСНАУСНПСН (только для ИП)
Базовая ставкаЕсть два варианта:

— 6% с доходов

— 15% с разницы между доходами и расходами (минимум 1%)
Есть два варианта:

— 8% с доходов

— 20% с разницы между доходами и расходами (минимум 3%)
Фиксированная сумма: 6% от потенциального дохода, который устанавливает регион
Кто считает налогСам предпринимательНалоговая автоматическиНалог известен заранее, фиксированный
Лимит доходаДо 490,5 млн ₽ в год (свыше 20 млн ₽ появляется НДС)До 60 млн ₽ в годДо 20 млн ₽ в год
Лимит сотрудниковДо 130 человекДо 5 человекДо 15 человек
Страховые взносыПлатятся, но на объекте «Доходы» уменьшают налог (до 100% без сотрудников, до 50% — с ними), на объекте «Доходы минус расходы» учитываются в расходахНе платятся, кроме фиксированного взноса на травматизм за сотрудников (2 959 ₽ в 2026 году)Платятся, патент уменьшается на взносы: без сотрудников — до 100%, с сотрудниками — до 50%
Регионы действияВся Россия, регион может снизить ставку УСНПочти все регионы (актуальный список)Вся Россия, но условия задаёт регион
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Как выбрать место для кофейни

Рассмотрим три фактора, которые стоит проверить до подписания договора аренды: проходимость, соответствие санитарным нормам и стоимость аренды.

Просчитайте проходимость

Выбирайте места с высоким пешеходным трафиком: рядом с метро, на оживлённых улицах, в спальных районах с плотной застройкой. Первый этаж предпочтительнее. 

Можно посмотреть геоаналитику в специальных сервисах. Но лучше проверить лично — придите к точке в разное время суток и посчитайте прохожих. Так не только узнаете цифру, но и увидите, кто проходит: студенты, офисные сотрудники, родители с колясками.

Учтите санитарные требования

Требования к кофейням предъявляет СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

  • Вендинговый автомат. Требований к помещению нет — за него отвечает собственник площадки. Вам нужны только подвод электричества и вода. Если водопровода нет, подойдёт подвоз бутилированной.
  • Кофе-поинт и кофе-бар без кухни. Вода и канализация, влагостойкая отделка рабочей зоны. Если есть посадка — туалет для посетителей.
  • Кофейня с кухней. Всё то же плюс склад, моечная, раздельные холодильники, посуда и доски для разных продуктов, отдельная приточно-вытяжная вентиляция производственного помещения — не от общедомовой и не от вентиляции зала.

Электрическую мощность СанПиН не регулирует. На практике вендингу хватает 1,5–3 кВт, точке без кухни — 10–15 кВт, кофейне с кухней — от 30 кВт.

Оцените стоимость аренды

Главный показатель — доля аренды в выручке. Считается по формуле:

Расходы на аренду в год ÷ Прогнозируемая годовая выручка × 100%.

Пример: (160 000 ₽ x 12) ÷ (1 080 000 ₽ x 12) × 100% = 14,8%.

Безопасный уровень: до 10–12% для кофе-поинта, до 15% — для кофейни, выше 20% — рискованно.

Личный опыт

Локация для кофейни имеет большое значение. Обе точки «Музей кофеграфии» расположены в отелях, что обеспечивает постоянный поток гостей. Помимо этого, рядом частные клиники, театры, учебные заведения и офисы.

И несмотря на наличие поблизости других кофеен, конкуренция не сильно ощущается, поскольку у каждого заведения своя атмосфера, меню, свой подход к работе с гостями.

Юлия ЛаттеЮлия Латте
Юлия ЛаттеСовладелица кофейни-галереи «Музей кофеграфии»

Как составить бизнес-план кофейни

В бизнес-план входит около десяти блоков: резюме, описание бизнеса, анализ рынка, маркетинг, финансы, риски. Но главное — расчёты. Именно цифры покажут, сможете ли вы выйти на стабильную прибыль.

Что такое бизнес-план и как его составить

Шаг 1. Стартовые вложения. Сложите всё, что нужно для запуска: это аренда и депозит, ремонт, оборудование, первая закупка, маркетинг, регистрация бизнеса и подушка на 2–3 месяца работы.

Шаг 2. Фудкост — себестоимость продуктов относительно выручки. Фудкост = Себестоимость продуктов / Выручка × 100%.

Пример: 270 000 ₽ / 1 080 000 ₽ × 100% = 25%.

Норма: 20–25% для кофе-поинта, 25–35% — для кофейни с кухней.

Шаг 3. Средний чек. Сумма, которую оставляет один гость. Чтобы подобрать реалистичную цифру, посмотрите на конкурентов в локации и продумайте своё меню.

Шаг 4. Количество чеков в день. Оцените по проходимости локации, числу посадочных мест и данным конкурентов. Посчитайте сразу три сценария, например вот так:

  • Пессимистичный — 50–80 чеков (слабый трафик, низкая узнаваемость на старте).
  • Реалистичный — 100–150 чеков (стабильный поток в проходном месте).
  • Оптимистичный — 200+ чеков (пиковая загрузка, очередь в час пик).

Дальше расчёты лучше делать по реалистичному сценарию, а пессимистичный использовать как стресс-тест: выживет ли кофейня, если выручка просядет.

Шаг 5. Месячная выручка. Выручка = Средний чек × Чеков в день × Рабочих дней.

Пример: 300 ₽ × 120 чеков × 30 дней = 1 080 000 ₽.

Шаг 6. Чистая прибыль — то, что остаётся после всех расходов. Чистая прибыль = Выручка − Себестоимость продукции − Аренда − ФОТ − Налоги и взносы − Прочие расходы. 

Пример: 1 080 000 − 270 000 − 130 000 − 210 000 − 80 000 − 64 800 = 325 200 ₽.

Шаг 7. Рентабельность. Показывает итоговую прибыльность в процентах. Рентабельность = Чистая прибыль ÷ Выручка × 100%.

Пример: 325 200 ₽ ÷ 1 080 000 ₽ × 100% ≈ 30%.

Норма для кофеен — 15–25% и выше. Ниже 10% — нужно пересмотреть все показатели и скорректировать финансовую модель.

Шаг 8. Срок окупаемости. Считают по формуле: Стартовые вложения / Чистая прибыль в месяц.

Пример: 3 000 000 ₽ ÷ 325 200 ₽ ≈ 9 месяцев.

Нормальный срок — 12–24 месяца. Больше 30 — финансовый план стоит пересмотреть до открытия.

Шаг 9. Точка безубыточности. Показывает уровень продаж для покрытия всех расходов и выхода в ноль. Считают по формуле: Постоянные затраты ÷ (Средний чек − Переменные затраты на один чек).

Пример: постоянные затраты (аренда, ФОТ, налоги) — 420 000 ₽, средний чек — 300 ₽, переменные затраты на чек — 75 ₽.

420 000 ÷ (300 − 75) ≈ 1867 чеков в месяц, или около 62 в день.

Бизнес-план кофейни

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Какие документы нужны

При открытии кофейни у вас должны быть:

1. Лист записи ЕГРИП для ИП или ЕГРЮЛ для ООО.

2. Уведомление в Роспотребнадзор о начале деятельности.

3. Карточка регистрации кассы (ККТ) в ФНС.

4. Договор аренды или документ о собственности.

5. Документы по пожарной безопасности (приказы, инструкции, журналы инструктажей, план эвакуации).

6. Паспорт безопасности объекта — если возможно пребывание 50+ человек.

7. Разрешение на вывеску.

8. Договор на воспроизведение музыки — если музыка играет.

9. Программа производственного контроля (ППК).

10. Система ХАССП с журналами.

11. Договоры на исследования воды, продукции, смывов.

12. Договоры на дератизацию и дезинсекцию.

13. Договоры на вывоз мусора.

14. Договоры на стирку спецодежды и чистку вентиляции.

15. Технико-технологические карты.

16. Накладные и сертификаты на товар.

17. Трудовые договоры с сотрудниками и медкнижки.

18. Документы по персональным данным.

19. Уголок потребителя.

Какое оборудование покупать

Требования к оборудованию для общепита прописаны в СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и методических рекомендациях МР 2.3.6.0233-21 — там есть рекомендуемый перечень оборудования.

Для приготовления кофе. Рожковая кофемашина с капучинатором, кофемолка. Для альтернативы — чайник с тонким носиком, аэропресс, воронка, капельная кофеварка.

Для подачи. Чашки, блюдца, приборы. Совет: дайте скидку 10% за кофе в свой стакан — это сократит расходы на одноразовую посуду и привлечёт экологичную аудиторию.

Холодильное оборудование. Профессиональный холодильник, льдогенератор, витрина. Если в кофейне меньше 25 посадочных мест, достаточно одного холодильника — сырьё и готовую продукцию хранят в закрытых контейнерах или гастроёмкостях. От 25 мест — нужны раздельные холодильники для сырья и готовой продукции.

Инвентарь и посуда. Для сырья и готовой продукции используются раздельные доски, ножи и посуда. Каждый предмет должен быть промаркирован по назначению. Мытьё столовой посуды проводится отдельно от кухонной посуды и подносов для посетителей.

Касса. Обязательна по 54-ФЗ, регистрируется в ФНС.

Мебель и интерьер. Стулья, диваны, освещение, декор.

Камеры. Защитят от краж и помогут разобраться в спорных ситуациях с сотрудниками.

Кофейня-галерея «Музей кофеграфии» в Москве

Как рекламировать кофейню

Инструменты для продвижения кофейни:

Офлайн-реклама — вывеска, штендер с предложением дня, листовки в ближайших офисах и ЖК.

Таргетированная реклама по аудитории — жители района, студенты, любители кофе.

Программы лояльности — бонусные карты, бесплатный напиток за покупки, накопительные скидки.

Ведение соцсетей — сезонные акции, атмосфера заведения, работа с отзывами, конкурсы.

Геосервисы — продвижение и отзывы на Яндекс Картах, 2ГИС.

Коллаборации — партнёрства с соседними бизнесами (книжные магазины, салоны красоты, коворкинги).

Локальные блогеры — бартер с небольшими блогерами с лояльной аудиторией.

На старте можно сосредоточиться на геосервисах и программе лояльности — они быстрее всего возвращают вложения.

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Как открыть кофейню с нуля: бизнес-план кофейни — Точка Банк