Выгоден ли кофейный бизнес в 2026 году
Рынок кофе в России перестраивается: в 2025 году россияне стали на 7% реже заглядывать в традиционные кофейни, а покупки в точках самообслуживания выросли на 9% (РБК). Средний чек на кофе навынос в январе–феврале 2026 года вырос на 8% и составил 233 ₽ по данным «Платформы ОФД».
Наценка на напитки составляет примерно 200–300% и выше. Рентабельность кофейни «у дома» может составлять около 25%, при оптимизированных процессах — до 30%.
Своя кофейня или франшиза: что выбрать
Открыть кофейню можно с нуля или по франшизе — и это не вопрос «что лучше», а вопрос, что подходит именно вам. Чтобы понять, ответьте на три вопроса.
1. Есть ли у вас опыт?
Без опыта проще франшиза: готовая концепция, обучение, бизнес-план и проверенные поставщики. Собственная кофейня в этой ситуации — месяцы проб и ошибок за свой счёт.
С опытом в общепите может быть логичнее свой проект: вы сами решаете, что в меню, как выглядит зал и сколько стоит капучино. Франшиза эту свободу отнимает.
2. Какой у вас бюджет и насколько вы готовы рисковать?
Франшиза даёт предсказуемость: проверенная модель, узнаваемый бренд, выгодные цены сети на закупку. Но за это — паушальный взнос в сотни тысяч рублей и роялти 3–5% от прибыли.
Своя кофейня этих платежей не требует — весь доход ваш. Но ошибки новичка вы оплачиваете сами, плюс выход на окупаемость может занять больше времени.
3. Зачем вам этот бизнес?
Если нужен понятный рабочий актив с просчитанной экономикой, поддержкой на каждом шаге и быстрым стартом, то ваш путь — франшиза. Если вы хотите свободу в меню, дизайне и ценах и мечтаете развивать собственный бренд — своя концепция.
Склоняетесь к франшизе? Посмотрите проверенные предложения в каталоге Точка Банка — там собраны кофейные франшизы с условиями, размером вложений и сроками окупаемости.
Дальше разберёмся, как открыть кофейню по собственной идее. А о том, как открыть кофейню по франшизе, читайте в отдельном материале.
Как выбрать формат и концепцию кофейни
Шаг 1. Определите аудиторию. Чаще всего её задаёт локация: в бизнес-центре — офисные работники, рядом с вузом — студенты, в спальном районе — местные жители.
Шаг 2. Изучите конкурентов поблизости: локации, меню и цены, атмосферу, маркетинг и отзывы. Общие жалобы на чужие кофейни — подсказка, чего избегать у себя.
Шаг 3. Под аудиторию, бюджет и выводы из анализа конкурентов подбирайте формат. От него зависят стартовые вложения, площадь помещения и сложность ведения бизнеса.
|Формат
|Кофейня с кухней
|Кофе-бар, мини-кофейня с посадочными местами
|Кофе-поинт (кофе с собой)
|Вендинговый автомат
|Сложность ведения бизнеса
|🔴 Высокая
|🟡 Средняя
|🟡 Средняя
|🟢 Низкая
|Инвестиции
|10+ млн ₽
|3–10 млн ₽
|1–3 млн ₽
|300 000–400 000 ₽
|Срок окупаемости
|18–24 месяца
|9–18 месяцев
|6–12 месяцев
|3–6 месяцев
|Помещение
|120–250 м²
|40–100 м²
|1–20 м²
|1–20 м²
|Кому подходит
|Опытным рестораторам, готовым к сложной документации и большому штату
|Оптимальный старт для новичка с инвестициями — баланс площади, прибыли и затрат
|Быстрый старт с небольшим бюджетом и минимумом персонала, доход зависит от трафика
|Минимальные вложения, без персонала и опыта, но ограниченные меню и доход
Шаг 4. Сформулируйте концепцию — то, чем будете отличаться от конкурентов. Это может быть специализация (спешелти, альтернатива), атмосфера или фишка в меню. Главное — чтобы концепция попадала в аудиторию и закрывала слабые места конкурентов.
Сколько стоит открыть свою кофейню в 2026 году
Собрали ориентировочные расходы по четырём форматам: от полноформатной кофейни до варианта дешевле — вендингового автомата. Конкретные цифры будут зависеть от локации и выбранной концепции.
|Статья расходов
|Кофейня с кухней
|Кофе-бар, мини-кофейня с посадочными местами
|Кофе-поинт (кофе с собой)
|Вендинговый автомат
|Аренда + депозит
|500 000–2 млн ₽
|150 000–500 000 ₽
|80 000–200 000 ₽
|15 000–30 000 ₽
|Ремонт и мебель
|1 млн–5 млн ₽
|500 000–1,5 млн ₽
|150 000–400 000 ₽
|Не требуется
|Кофемашина + кофемолка / автомат
|500 000–1,5 млн ₽
|300 000–800 000 ₽
|150 000–500 000 ₽
|150 000–500 000 ₽
|Прочее оборудование (кухня, холодильники, касса)
|500 000–3 млн ₽
|200 000–500 000 ₽
|80 000–200 000 ₽
|До 20 000 ₽
|Первая закупка сырья
|400 000–600 000 ₽
|80 000–200 000 ₽
|50 000–150 000 ₽
|До 30 000 ₽
|Маркетинг на старте
|100 000–250 000 ₽
|50 000–150 000 ₽
|50 000–200 000 ₽
|10 000–30 000 ₽
|Прочие расходы
|100 000–300 000 ₽
|50 000–100 000 ₽
|30 000–80 000 ₽
|10 000–30 000 ₽
|Подушка безопасности (2–3 мес.)
|500 000–3 млн ₽
|400 000–1 млн ₽
|200 000–400 000 ₽
|100 000–300 000 ₽
|Итого (в среднем)
|≈ 10 млн ₽
|≈ 3 млн ₽
|≈ 1,4 млн ₽
|≈ 300 000 ₽
Кофейня-галерея «Музей кофеграфии» в Москве
Как организовать работу кофейни
Оформите бизнес официально. Проще и быстрее всего зарегистрировать ИП. Если открываете с партнёром — рассмотрите ООО.
Выберите коды ОКВЭД. Основной — 56.10: подходит и кофейне с посадкой, и навынос. Если планируете продавать зёрна и сопутствующие продукты, добавьте дополнительный код 47.29.
Дальше выберите систему налогообложения. Популярные варианты — УСН, АУСН и ПСН. УСН и АУСН доступны при регистрации или в течение 30 дней после неё — иначе придётся ждать 1 января следующего года. На ПСН нужно перейти не позднее чем за 10 рабочих дней до начала деятельности.
|Параметр
|УСН
|АУСН
|ПСН (только для ИП)
|Базовая ставка
|Есть два варианта:
— 6% с доходов
— 15% с разницы между доходами и расходами (минимум 1%)
|Есть два варианта:
— 8% с доходов
— 20% с разницы между доходами и расходами (минимум 3%)
|Фиксированная сумма: 6% от потенциального дохода, который устанавливает регион
|Кто считает налог
|Сам предприниматель
|Налоговая автоматически
|Налог известен заранее, фиксированный
|Лимит дохода
|До 490,5 млн ₽ в год (свыше 20 млн ₽ появляется НДС)
|До 60 млн ₽ в год
|До 20 млн ₽ в год
|Лимит сотрудников
|До 130 человек
|До 5 человек
|До 15 человек
|Страховые взносы
|Платятся, но на объекте «Доходы» уменьшают налог (до 100% без сотрудников, до 50% — с ними), на объекте «Доходы минус расходы» учитываются в расходах
|Не платятся, кроме фиксированного взноса на травматизм за сотрудников (2 959 ₽ в 2026 году)
|Платятся, патент уменьшается на взносы: без сотрудников — до 100%, с сотрудниками — до 50%
|Регионы действия
|Вся Россия, регион может снизить ставку УСН
|Почти все регионы (актуальный список)
|Вся Россия, но условия задаёт регион
Как выбрать место для кофейни
Рассмотрим три фактора, которые стоит проверить до подписания договора аренды: проходимость, соответствие санитарным нормам и стоимость аренды.
Просчитайте проходимость
Выбирайте места с высоким пешеходным трафиком: рядом с метро, на оживлённых улицах, в спальных районах с плотной застройкой. Первый этаж предпочтительнее.
Можно посмотреть геоаналитику в специальных сервисах. Но лучше проверить лично — придите к точке в разное время суток и посчитайте прохожих. Так не только узнаете цифру, но и увидите, кто проходит: студенты, офисные сотрудники, родители с колясками.
Учтите санитарные требования
Требования к кофейням предъявляет СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
- Вендинговый автомат. Требований к помещению нет — за него отвечает собственник площадки. Вам нужны только подвод электричества и вода. Если водопровода нет, подойдёт подвоз бутилированной.
- Кофе-поинт и кофе-бар без кухни. Вода и канализация, влагостойкая отделка рабочей зоны. Если есть посадка — туалет для посетителей.
- Кофейня с кухней. Всё то же плюс склад, моечная, раздельные холодильники, посуда и доски для разных продуктов, отдельная приточно-вытяжная вентиляция производственного помещения — не от общедомовой и не от вентиляции зала.
Электрическую мощность СанПиН не регулирует. На практике вендингу хватает 1,5–3 кВт, точке без кухни — 10–15 кВт, кофейне с кухней — от 30 кВт.
Оцените стоимость аренды
Главный показатель — доля аренды в выручке. Считается по формуле:
Расходы на аренду в год ÷ Прогнозируемая годовая выручка × 100%.
Пример: (160 000 ₽ x 12) ÷ (1 080 000 ₽ x 12) × 100% = 14,8%.
Безопасный уровень: до 10–12% для кофе-поинта, до 15% — для кофейни, выше 20% — рискованно.
Как составить бизнес-план кофейни
В бизнес-план входит около десяти блоков: резюме, описание бизнеса, анализ рынка, маркетинг, финансы, риски. Но главное — расчёты. Именно цифры покажут, сможете ли вы выйти на стабильную прибыль.
Шаг 1. Стартовые вложения. Сложите всё, что нужно для запуска: это аренда и депозит, ремонт, оборудование, первая закупка, маркетинг, регистрация бизнеса и подушка на 2–3 месяца работы.
Шаг 2. Фудкост — себестоимость продуктов относительно выручки. Фудкост = Себестоимость продуктов / Выручка × 100%.
Пример: 270 000 ₽ / 1 080 000 ₽ × 100% = 25%.
Норма: 20–25% для кофе-поинта, 25–35% — для кофейни с кухней.
Шаг 3. Средний чек. Сумма, которую оставляет один гость. Чтобы подобрать реалистичную цифру, посмотрите на конкурентов в локации и продумайте своё меню.
Шаг 4. Количество чеков в день. Оцените по проходимости локации, числу посадочных мест и данным конкурентов. Посчитайте сразу три сценария, например вот так:
- Пессимистичный — 50–80 чеков (слабый трафик, низкая узнаваемость на старте).
- Реалистичный — 100–150 чеков (стабильный поток в проходном месте).
- Оптимистичный — 200+ чеков (пиковая загрузка, очередь в час пик).
Дальше расчёты лучше делать по реалистичному сценарию, а пессимистичный использовать как стресс-тест: выживет ли кофейня, если выручка просядет.
Шаг 5. Месячная выручка. Выручка = Средний чек × Чеков в день × Рабочих дней.
Пример: 300 ₽ × 120 чеков × 30 дней = 1 080 000 ₽.
Шаг 6. Чистая прибыль — то, что остаётся после всех расходов. Чистая прибыль = Выручка − Себестоимость продукции − Аренда − ФОТ − Налоги и взносы − Прочие расходы.
Пример: 1 080 000 − 270 000 − 130 000 − 210 000 − 80 000 − 64 800 = 325 200 ₽.
Шаг 7. Рентабельность. Показывает итоговую прибыльность в процентах. Рентабельность = Чистая прибыль ÷ Выручка × 100%.
Пример: 325 200 ₽ ÷ 1 080 000 ₽ × 100% ≈ 30%.
Норма для кофеен — 15–25% и выше. Ниже 10% — нужно пересмотреть все показатели и скорректировать финансовую модель.
Шаг 8. Срок окупаемости. Считают по формуле: Стартовые вложения / Чистая прибыль в месяц.
Пример: 3 000 000 ₽ ÷ 325 200 ₽ ≈ 9 месяцев.
Нормальный срок — 12–24 месяца. Больше 30 — финансовый план стоит пересмотреть до открытия.
Шаг 9. Точка безубыточности. Показывает уровень продаж для покрытия всех расходов и выхода в ноль. Считают по формуле: Постоянные затраты ÷ (Средний чек − Переменные затраты на один чек).
Пример: постоянные затраты (аренда, ФОТ, налоги) — 420 000 ₽, средний чек — 300 ₽, переменные затраты на чек — 75 ₽.
420 000 ÷ (300 − 75) ≈ 1867 чеков в месяц, или около 62 в день.
Бизнес-план кофейни
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Какие документы нужны
При открытии кофейни у вас должны быть:
1. Лист записи ЕГРИП для ИП или ЕГРЮЛ для ООО.
2. Уведомление в Роспотребнадзор о начале деятельности.
3. Карточка регистрации кассы (ККТ) в ФНС.
4. Договор аренды или документ о собственности.
5. Документы по пожарной безопасности (приказы, инструкции, журналы инструктажей, план эвакуации).
6. Паспорт безопасности объекта — если возможно пребывание 50+ человек.
7. Разрешение на вывеску.
8. Договор на воспроизведение музыки — если музыка играет.
9. Программа производственного контроля (ППК).
10. Система ХАССП с журналами.
11. Договоры на исследования воды, продукции, смывов.
12. Договоры на дератизацию и дезинсекцию.
13. Договоры на вывоз мусора.
14. Договоры на стирку спецодежды и чистку вентиляции.
15. Технико-технологические карты.
16. Накладные и сертификаты на товар.
17. Трудовые договоры с сотрудниками и медкнижки.
18. Документы по персональным данным.
19. Уголок потребителя.
Какое оборудование покупать
Требования к оборудованию для общепита прописаны в СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и методических рекомендациях МР 2.3.6.0233-21 — там есть рекомендуемый перечень оборудования.
Для приготовления кофе. Рожковая кофемашина с капучинатором, кофемолка. Для альтернативы — чайник с тонким носиком, аэропресс, воронка, капельная кофеварка.
Для подачи. Чашки, блюдца, приборы. Совет: дайте скидку 10% за кофе в свой стакан — это сократит расходы на одноразовую посуду и привлечёт экологичную аудиторию.
Холодильное оборудование. Профессиональный холодильник, льдогенератор, витрина. Если в кофейне меньше 25 посадочных мест, достаточно одного холодильника — сырьё и готовую продукцию хранят в закрытых контейнерах или гастроёмкостях. От 25 мест — нужны раздельные холодильники для сырья и готовой продукции.
Инвентарь и посуда. Для сырья и готовой продукции используются раздельные доски, ножи и посуда. Каждый предмет должен быть промаркирован по назначению. Мытьё столовой посуды проводится отдельно от кухонной посуды и подносов для посетителей.
Касса. Обязательна по 54-ФЗ, регистрируется в ФНС.
Мебель и интерьер. Стулья, диваны, освещение, декор.
Камеры. Защитят от краж и помогут разобраться в спорных ситуациях с сотрудниками.
Кофейня-галерея «Музей кофеграфии» в Москве
Как рекламировать кофейню
Инструменты для продвижения кофейни:
Офлайн-реклама — вывеска, штендер с предложением дня, листовки в ближайших офисах и ЖК.
Таргетированная реклама по аудитории — жители района, студенты, любители кофе.
Программы лояльности — бонусные карты, бесплатный напиток за покупки, накопительные скидки.
Ведение соцсетей — сезонные акции, атмосфера заведения, работа с отзывами, конкурсы.
Геосервисы — продвижение и отзывы на Яндекс Картах, 2ГИС.
Коллаборации — партнёрства с соседними бизнесами (книжные магазины, салоны красоты, коворкинги).
Локальные блогеры — бартер с небольшими блогерами с лояльной аудиторией.
На старте можно сосредоточиться на геосервисах и программе лояльности — они быстрее всего возвращают вложения.