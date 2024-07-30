Что такое коносамент

Коносамент — это официальный документ, который перевозчик выдаёт грузоотправителю при доставке товара с помощью водных видов транспорта.
Он подтверждает, что перевозчик получил груз и берёт на себя обязательство доставить его по назначению. Также коносамент даёт право получателю забрать груз и сопроводительные документы.
Простыми словами — это документ, который помогает контролировать и упрощать процесс доставки товаров по морю. Правила его составления и порядок применения описаны в Кодексе торгового мореплавания.
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Почему при морских перевозках нужен коносамент
Раньше при транспортировке по морю товар часто доходил получателю не в том виде и количестве, в котором его отправляли. Поэтому коносамент использовали как расписку перевозчика при получении груза от отправителя.
Затем он стал товарораспорядительным документом и подтверждал передачу прав на груз. А в XX веке у коносамента появились различные типы, которые применялись для разных видов морских и речных перевозок товаров.
Сейчас документ используется для подтверждения договора перевозки не только при транспортировке по воде, но и несколькими видами транспорта, для передачи прав на груз, а также является ценной бумагой.
Виды коносамента
Коносамент может быть двух видов: оборотный и необоротный.
Оборотный коносамент — ценная бумага, даёт возможность владельцу распоряжаться товаром ещё в пути, до прибытия в порт. Его можно передать третьим лицам: продать, купить и заложить в банке.
Необоротный коносамент — фиксирует право на получение товара за конкретным лицом. Передать такой документ третьему лицу нельзя.
Также можно выделить и другие виды коносамента по определённым критериям.
В зависимости от получателя
Именной — оформляется на конкретное юридическое или физическое лицо, также в документе указывается точный адрес доставки товара.
Ордерный — оборотный документ, который позволяет его держателю распоряжаться грузом по своему усмотрению, пока тот находится в пути. На обороте документа должна быть передаточная надпись — индоссамент, с указанием лица, которому передаётся право на получение товара. Владельцы груза за время перевозки могут меняться несколько раз, поэтому индоссаментов может быть несколько. Получателем будет тот, чьё имя указано в последней записи.
Предъявительский — не содержит реквизитов получателя, груз может получить любой человек, который предъявит документ.
В зависимости от способа доставки
Линейный — оформляют при регулярных морских перевозках, в нём должно быть прописано чёткое расписание транспортировки с предусмотренными остановками в определённых портах.
Фрахтовый, или чартерный, — оформляют, если груз перевозят на основе договора фрахтования, когда судно нанимают на определённый период времени или рейс.
Прямой — оформляют при прямой транспортировке без перевалки в других портах.
Сквозной — оформляют, если транспортировка груза происходит на нескольких судах или с использованием других видов транспорта, например железнодорожного. Заключить такой коносамент удобнее, чем составлять отдельные контракты с каждым транспортировщиком.
Фидерный — оформляют, если товар перевозят не прямым маршрутом, а через промежуточный порт со сменой судна. Например, если в порту отгрузки не обслуживают суда компании-перевозчика. В таком случае морской перевозчик заключает договор о локальной перевозке на небольшом судне.
Контейнерный — оформляют при перевозке грузов в контейнерах.
В зависимости от способа отгрузки
Домашний — оформляют, чтобы избавить грузоотправителя от проблем с доставкой товара в следующих ситуациях:
- необходимо засекретить маршрут и данные о клиенте;
- компания-фрахтователь не хочет, чтобы клиент знал, кому принадлежит транспорт;
- документ нужно оформить до погрузки товара на судно;
- оказание отправителем или перевозчиком услуг не относится к сфере морской логистики.
Бортовой — фиксирует погрузку товара на судно; оформляют, когда товар уже находится на борту.
Береговой — оформляют после приёмки товара от грузоотправителя, но до погрузки на судно.
На погрузку — составляют, если товар уже передан перевозчику, но еще не помещён на транспорт.
Сборный — оформляют на несколько грузов, которые предназначены для разных получателей.
В зависимости от наличия отметок о состоянии отправления
Чистый — товар находится в удовлетворительном состоянии, отсутствуют записи или оговорки о дефектах груза, повреждении упаковки/тары.
С оговорками — содержит записи на оборотной стороне бланка о видимых дефектах товара, повреждении упаковки, несоответствии груза описанию.
Основные функции коносамента
Документ позволяет отправителю не сопровождать груз и быть уверенным, что товар будет доставлен целым, судну — не получить ложные обвинения о пропаже товара, а получателю — иметь гарантию, что он заберёт именно тот товар, который заявлен отправителем.
Функции:
- Подтверждает договор перевозки между отправителем и перевозчиком, а также условия перевозки груза.
- Является документом о грузовом хранении и доказывает права собственности на груз, благодаря чему получатель может забрать его по дороге.
- Содержит полные данные о грузе: описание товара и его количество, условия доставки, порты отправки и назначения, судно, дату отправления и прибытия. Это помогает контролировать и отслеживать груз.
- Является ценной бумагой: если грузополучатель не указан, он может стать оборотным, что позволяет передать или продать право на груз в процессе его транспортировки.
- Является доказательством доставки: документ предъявляют перевозчику в обмен на груз. Это подтверждает получение товара в соответствии с указанными условиями.
- Помогает в урегулировании споров и служит основой для определения ответственности сторон, например при повреждении груза или задержке доставки.
Структура и содержание коносамента
Требования к информации, которая должна быть зафиксирована в документе, перечислены в ст. 144 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации.
Документ должен содержать следующую информацию:
- наименование перевозчика и место его нахождения;
- наименование порта погрузки согласно договору морской перевозки груза;
- дату приёма груза перевозчиком в порту погрузки;
- наименование отправителя и место его нахождения;
- наименование порта выгрузки согласно договору морской перевозки груза;
- наименование получателя, если он указан;
- наименование груза и информацию о нём;
- внешнее состояние груза и его упаковки;
- фрахт — плату за перевозку груза морским путём в размере, который должен оплатить получатель, или иное указание на то, что фрахт должен уплачиваться им;
- время и место выдачи коносамента;
- число оригиналов документа, если их больше одного;
- подпись перевозчика или действующего от его имени лица.
По соглашению сторон в текст могут быть включены иные данные и оговорки.
Как заполнять коносамент
Заполняют коносамент по договору между отправителем и транспортной компанией. Всегда в печатном виде, на фирменном бланке перевозчика. От руки — нельзя.
Главное правило — все возможные правки и дополнения согласовывают до оформления документа. Исправить готовую бумагу — долго и дорого.
Что учитывать при заполнении:
- Ошибок быть не должно. Любое исправление — только с согласия отправителя.
- Особые свойства груза (опасный, хрупкий, ценный) обязательно отмечают в бланке — это влияет на условия перевозки.
- Оформляют три бумажных экземпляра: отправителю, перевозчику и получателю.
- Заполняют на русском и английском.
- Грузоотправитель указывает всё, кроме данных о порте прибытия, количестве оригиналов и дате оформления, — это добавляет перевозчик.
Сокращения в коносаменте
Сокращения — это коды, от которых зависят цена перевозки и условия доставки.
|Сокращение
|Полное название
|Что значит
|B/L, BoL
|Bill of lading
|Коносамент
|COC
|Carrier owned container
|Контейнер перевозчика
|CY-CY
|Container yard to container yard
|Из контейнерного терминала отправления в терминал прибытия
|FCL
|Full container load
|Контейнер целиком под одним грузом
|FIFO
|Free in free out
|Цена без погрузки и выгрузки
|FILO
|Free in liner out
|Включена выгрузка в порту назначения, но без погрузки на судно
|LIFO
|Liner in free out
|Включена погрузка на судно, но без выгрузки в порту
|LILO
|Liner in liner out
|И погрузка, и выгрузка включены в цену
|HBL
|House bill of lading
|Домашний коносамент
|MBL
|Master bill of lading
|Морской или линейный коносамент
|SOC
|Shipper owned container
|Контейнер отправителя
Как внести изменения в коносамент
Обычно коносамент исправляют из-за того, что перепутали вес или количество мест; забыли указать, что груз опасный, хрупкий или ценный; не отметили, что в контейнере несколько партий по одному контракту. Но вносить правки можно только с согласия отправителя. Как это сделать:
Способ 1 — через поставщика
1. Получатель запрашивает правильные данные у поставщика.
2. Поставщик связывается с портом отгрузки и передаёт обновлённую информацию агенту перевозчика.
3. Агент вносит правки.
Способ 2 — через порт назначения
1. Поставщик отправляет перевозчику новые данные.
2. Перевозчик вносит правки в документацию.
3. Получатель сдаёт свой экземпляр перевозчику.
Если ошибку обнаружили уже в порту назначения, то правки вносят в океанский коносамент. А фидерный документ корректируют только после официального письменного запроса.
Процесс выдачи и использования коносамента
Перед составлением коносамента грузоотправитель или его доверенное лицо составляет в нескольких экземплярах погрузочный ордер. В нём должны быть указаны:
- название судна;
- наименование товара и его количество, маркировка груза, тип упаковки;
- данные грузоотправителя и получателя;
- сведения о портах погрузки и доставки.
После погрузки товара на судно перевозчик ставит подпись на документ, тогда один из экземпляров ордера становится штурманской распиской. Она подтверждает факт погрузки продукции на судно.
Коносамент выдаётся грузоотправителю в оригинале в обмен на расписку. Его составляют в 3 или 4 экземплярах: оригиналы должны быть у отправителя, перевозчика и получателя. Когда получатель забирает груз, остальные документы теряют юридическую силу.
Проблемы и риски, связанные с коносаментом
Чтобы избежать проблем, нужно правильно заполнить коносамент. Если допустить даже простые ошибки, могут быть серьёзные последствия:
- задержка таможенной очистки груза;
- финансовые расходы на исправление данных;
- затягивание сроков выгрузки товара в порту назначения;
- выплата компенсации судна за простой из-за задержки;
- порча товара из-за простоя.