Что такое коносамент

Коносамент — это официальный документ, который перевозчик выдаёт грузоотправителю при доставке товара с помощью водных видов транспорта.

Он подтверждает, что перевозчик получил груз и берёт на себя обязательство доставить его по назначению. Также коносамент даёт право получателю забрать груз и сопроводительные документы.

Простыми словами — это документ, который помогает контролировать и упрощать процесс доставки товаров по морю. Правила его составления и порядок применения описаны в Кодексе торгового мореплавания.

ПРИМЕР ИП из Владивостока заказал из Китая партию детских игрушек. Когда товар погрузили на судно в Шанхае, перевозчик выдал грузоотправителю коносамент. В нём зафиксировано, что перевозчик принял контейнер с игрушками и обязуется довезти его до порта Владивостока.

Почему при морских перевозках нужен коносамент

Раньше при транспортировке по морю товар часто доходил получателю не в том виде и количестве, в котором его отправляли. Поэтому коносамент использовали как расписку перевозчика при получении груза от отправителя.

Затем он стал товарораспорядительным документом и подтверждал передачу прав на груз. А в XX веке у коносамента появились различные типы, которые применялись для разных видов морских и речных перевозок товаров.

Сейчас документ используется для подтверждения договора перевозки не только при транспортировке по воде, но и несколькими видами транспорта, для передачи прав на груз, а также является ценной бумагой.

Виды коносамента

Коносамент может быть двух видов: оборотный и необоротный.

Оборотный коносамент — ценная бумага, даёт возможность владельцу распоряжаться товаром ещё в пути, до прибытия в порт. Его можно передать третьим лицам: продать, купить и заложить в банке.

Необоротный коносамент — фиксирует право на получение товара за конкретным лицом. Передать такой документ третьему лицу нельзя.

ПРИМЕР Оптовик везёт из Южной Кореи две партии техники: - первую — для своего склада в России; - вторую — для перепродажи в Казахстан.



Для первой партии оформили необоротный коносамент. А для второй — оборотный коносамент.



Также можно выделить и другие виды коносамента по определённым критериям.

В зависимости от получателя

Именной — оформляется на конкретное юридическое или физическое лицо, также в документе указывается точный адрес доставки товара.

Ордерный — оборотный документ, который позволяет его держателю распоряжаться грузом по своему усмотрению, пока тот находится в пути. На обороте документа должна быть передаточная надпись — индоссамент, с указанием лица, которому передаётся право на получение товара. Владельцы груза за время перевозки могут меняться несколько раз, поэтому индоссаментов может быть несколько. Получателем будет тот, чьё имя указано в последней записи.

Предъявительский — не содержит реквизитов получателя, груз может получить любой человек, который предъявит документ.

В зависимости от способа доставки

Линейный — оформляют при регулярных морских перевозках, в нём должно быть прописано чёткое расписание транспортировки с предусмотренными остановками в определённых портах.

Фрахтовый, или чартерный, — оформляют, если груз перевозят на основе договора фрахтования, когда судно нанимают на определённый период времени или рейс.

Прямой — оформляют при прямой транспортировке без перевалки в других портах.

Сквозной — оформляют, если транспортировка груза происходит на нескольких судах или с использованием других видов транспорта, например железнодорожного. Заключить такой коносамент удобнее, чем составлять отдельные контракты с каждым транспортировщиком.

Фидерный — оформляют, если товар перевозят не прямым маршрутом, а через промежуточный порт со сменой судна. Например, если в порту отгрузки не обслуживают суда компании-перевозчика. В таком случае морской перевозчик заключает договор о локальной перевозке на небольшом судне.

Контейнерный — оформляют при перевозке грузов в контейнерах.

В зависимости от способа отгрузки

Домашний — оформляют, чтобы избавить грузоотправителя от проблем с доставкой товара в следующих ситуациях:

необходимо засекретить маршрут и данные о клиенте;

компания-фрахтователь не хочет, чтобы клиент знал, кому принадлежит транспорт;

документ нужно оформить до погрузки товара на судно;

оказание отправителем или перевозчиком услуг не относится к сфере морской логистики.

Бортовой — фиксирует погрузку товара на судно; оформляют, когда товар уже находится на борту.

Береговой — оформляют после приёмки товара от грузоотправителя, но до погрузки на судно.

На погрузку — составляют, если товар уже передан перевозчику, но еще не помещён на транспорт.

Сборный — оформляют на несколько грузов, которые предназначены для разных получателей.

В зависимости от наличия отметок о состоянии отправления

Чистый — товар находится в удовлетворительном состоянии, отсутствуют записи или оговорки о дефектах груза, повреждении упаковки/тары.

С оговорками — содержит записи на оборотной стороне бланка о видимых дефектах товара, повреждении упаковки, несоответствии груза описанию.

Основные функции коносамента

Документ позволяет отправителю не сопровождать груз и быть уверенным, что товар будет доставлен целым, судну — не получить ложные обвинения о пропаже товара, а получателю — иметь гарантию, что он заберёт именно тот товар, который заявлен отправителем.

Функции:

Подтверждает договор перевозки между отправителем и перевозчиком, а также условия перевозки груза.

Является документом о грузовом хранении и доказывает права собственности на груз, благодаря чему получатель может забрать его по дороге.

Содержит полные данные о грузе: описание товара и его количество, условия доставки, порты отправки и назначения, судно, дату отправления и прибытия. Это помогает контролировать и отслеживать груз.

Является ценной бумагой: если грузополучатель не указан, он может стать оборотным, что позволяет передать или продать право на груз в процессе его транспортировки.

Является доказательством доставки: документ предъявляют перевозчику в обмен на груз. Это подтверждает получение товара в соответствии с указанными условиями.

Помогает в урегулировании споров и служит основой для определения ответственности сторон, например при повреждении груза или задержке доставки.

Структура и содержание коносамента

Требования к информации, которая должна быть зафиксирована в документе, перечислены в ст. 144 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации.

Документ должен содержать следующую информацию:

наименование перевозчика и место его нахождения;

наименование порта погрузки согласно договору морской перевозки груза;

дату приёма груза перевозчиком в порту погрузки;

наименование отправителя и место его нахождения;

наименование порта выгрузки согласно договору морской перевозки груза;

наименование получателя, если он указан;

наименование груза и информацию о нём;

внешнее состояние груза и его упаковки;

фрахт — плату за перевозку груза морским путём в размере, который должен оплатить получатель, или иное указание на то, что фрахт должен уплачиваться им;

время и место выдачи коносамента;

число оригиналов документа, если их больше одного;

подпись перевозчика или действующего от его имени лица.

ВАЖНО Важно прописать в документе порядок действий всех сторон в случае непредвиденных обстоятельств, например погодных условий, которые могут испортить качество товара или повлиять на сроки его доставки.

По соглашению сторон в текст могут быть включены иные данные и оговорки.

Как заполнять коносамент

Заполняют коносамент по договору между отправителем и транспортной компанией. Всегда в печатном виде, на фирменном бланке перевозчика. От руки — нельзя.

Главное правило — все возможные правки и дополнения согласовывают до оформления документа. Исправить готовую бумагу — долго и дорого.

Что учитывать при заполнении:

Ошибок быть не должно. Любое исправление — только с согласия отправителя.

Особые свойства груза (опасный, хрупкий, ценный) обязательно отмечают в бланке — это влияет на условия перевозки.

Оформляют три бумажных экземпляра: отправителю, перевозчику и получателю.

Заполняют на русском и английском.

Грузоотправитель указывает всё, кроме данных о порте прибытия, количестве оригиналов и дате оформления, — это добавляет перевозчик.

Сокращения в коносаменте

Сокращения — это коды, от которых зависят цена перевозки и условия доставки.

Сокращение Полное название Что значит B/L, BoL Bill of lading Коносамент COC Carrier owned container Контейнер перевозчика CY-CY Container yard to container yard Из контейнерного терминала отправления в терминал прибытия FCL Full container load Контейнер целиком под одним грузом FIFO Free in free out Цена без погрузки и выгрузки FILO Free in liner out Включена выгрузка в порту назначения, но без погрузки на судно LIFO Liner in free out Включена погрузка на судно, но без выгрузки в порту LILO Liner in liner out

И погрузка, и выгрузка включены в цену HBL House bill of lading Домашний коносамент

MBL Master bill of lading Морской или линейный коносамент SOC Shipper owned container Контейнер отправителя

ПРИМЕР Одно короткое «LIFO» может означать, что выгрузка в порту — за ваш счёт. А «FCL» говорит, что контейнер целиком ваш и вы платите за него как за единицу, даже если он заполнен наполовину.

Как внести изменения в коносамент

Обычно коносамент исправляют из-за того, что перепутали вес или количество мест; забыли указать, что груз опасный, хрупкий или ценный; не отметили, что в контейнере несколько партий по одному контракту. Но вносить правки можно только с согласия отправителя. Как это сделать:

Способ 1 — через поставщика

1. Получатель запрашивает правильные данные у поставщика.

2. Поставщик связывается с портом отгрузки и передаёт обновлённую информацию агенту перевозчика.

3. Агент вносит правки.

Способ 2 — через порт назначения

1. Поставщик отправляет перевозчику новые данные.

2. Перевозчик вносит правки в документацию.

3. Получатель сдаёт свой экземпляр перевозчику.

Если ошибку обнаружили уже в порту назначения, то правки вносят в океанский коносамент. А фидерный документ корректируют только после официального письменного запроса.

Процесс выдачи и использования коносамента

Перед составлением коносамента грузоотправитель или его доверенное лицо составляет в нескольких экземплярах погрузочный ордер. В нём должны быть указаны:

название судна;

наименование товара и его количество, маркировка груза, тип упаковки;

данные грузоотправителя и получателя;

сведения о портах погрузки и доставки.

После погрузки товара на судно перевозчик ставит подпись на документ, тогда один из экземпляров ордера становится штурманской распиской. Она подтверждает факт погрузки продукции на судно.

Коносамент выдаётся грузоотправителю в оригинале в обмен на расписку. Его составляют в 3 или 4 экземплярах: оригиналы должны быть у отправителя, перевозчика и получателя. Когда получатель забирает груз, остальные документы теряют юридическую силу.

Проблемы и риски, связанные с коносаментом

Чтобы избежать проблем, нужно правильно заполнить коносамент. Если допустить даже простые ошибки, могут быть серьёзные последствия: