Личный кабинет ФТС для участников ВЭД

Страница входа в личный кабинет участника ВЭД

Регистрация на портале ФТС

Зарегистрироваться в личном кабинете участника ВЭД нужно через официальный сайт Федеральной таможенной службы edata.customs.ru через подтверждённый профиль на Госуслугах. Подтвердить его можно в центре обслуживания, через банк, или Почту России.

Форма входа в личный кабинет участника ВЭД

Как создать учётную запись?

Нажмите «Зарегистрироваться» — «Зарегистрироваться через ЕСИА» — система переведёт вас на сайт Госуслуг. Нажмите «Войти» — выберите учётную запись физического лица, например руководителя или сотрудника компании, ИП, самозанятого, — введите код, который придёт на телефон. Когда данные подтвердятся, вас автоматически направит в личный кабинет ФТС России.

Чтобы использовать сервисы для бизнеса в личном кабинете юридического лица или ИП, учётную запись нужно подтвердить. Сделать это можно двумя способами:

С помощью электронной подписи. Выйдите из личного кабинета и нажмите в форме «Проверить ЭП» — после успешной проверки на верхней панели выберите «Выбор способа входа» — «Новая организация — войти по ЭП». Через Госуслуги. Выйдите из личного кабинета физлица и нажмите в форме «Войти через Госуслуги» — «Войти» — выберите запись сотрудника компании.

Когда вы зарегистрируетесь и подтвердите юридическое лицо или ИП, вся необходимая информация подтянется из Госуслуг в личный кабинет участника ВЭД. Также свои сведения можно добавить в профиле, например адрес почты, на которую будут приходить уведомления, или электронную подпись, чтобы подавать документы в таможню.

Вход в личный кабинет

Способы входа в личный кабинет

Вы можете войти любым удобным для вас способом: через логин и пароль, СНИЛС или ИНН, по ЭП или через Госуслуги.

При помощи логина и пароля

После первого входа в ЛК установите в настройках личного кабинета пароль от 6 символов. Логином для ИП и самозанятого может служить СНИЛС или ИНН.

При помощи СНИЛС или ИНН

В форме входа в личный кабинет выберите вкладку «СНИЛС», в верхней строчке укажите его номер, а в нижней — пароль. Его нужно установить в настройках профиля после регистрации.

Также можно использовать ИНН физлица.

Через Госуслуги

При регистрации вы однократно даёте доступ к своим данным, и после этого при входе через Госуслуги не нужно вводить пароль. Выберите «Войти через Госуслуги» и введите одноразовый код, который придёт по смс или на почту.

С помощью ЭП

Чтобы входить в профиль с ЭП, первый вход в личный кабинет должен сделать руководитель компании. Затем можно использовать ЭП, которая оформлена на сотрудника. Для этого руководителю нужно выдать доверенность сотруднику через сервис «Доверенность сотрудникам», подробнее — на сайте ФТС России.

Для использования электронной подписи у вас должна быть установлена актуальная версия плагина «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in». Подробная инструкция по установке есть на сайте ФТС России.

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Возможности личного кабинета

Сервисы можно найти на главной странице: нажмите вверху слева на иконку с четырьмя квадратами, а затем «Все сервисы». Те, которыми вы пользуетесь регулярно, для быстрого доступа можно добавить в избранное.

Для физических лиц

ИП и самозанятые, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, в личном кабинете могут:

создавать и отправлять электронные документы в таможню;

искать и оплачивать таможенные квитанции;

отслеживать перемещение товаров на воздушном или морском транспорте;

уточнять статус таможенного контроля международных посылок.

Для юридических лиц

Бизнес может использовать сервисы, доступные для физических лиц. А также — дополнительные функции. Например, юридическое лицо может:

оформлять товары через таможню онлайн;

давать сотрудникам права администрирования учётной записью и назначать их для обмена электронными документами с таможней;

получать в электронном виде документы и сведения из информационных ресурсов таможенных органов.

Поддержка через личный кабинет

Если сервисы личного кабинета не работают, например автоматическое заполнение КДТ, возникли проблемы с использованием ЭП, либо есть вопросы по отправке документов, обратитесь в службу поддержки личного кабинета.

Для этого на верхней панели нажмите на знак вопроса и выберите «Техническая поддержка». Напишите свой запрос, прикрепите документы или скриншот проблемы и нажмите «Отправить обращение».

Отслеживайте статус своих заявок в сервисе «Обращения в техподдержку». Также, когда придёт ответ, в личном кабинете появится уведомление, если вы включили их в настройках профиля. Следите за ними, чтобы не пропустить уточняющие вопросы от поддержки: если не ответить в течение недели, обращение закроется, и нужно будет отправить запрос заново.

Как отключить личный кабинет ФТС России