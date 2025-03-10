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Личный кабинет ФТС для участников ВЭД

В статье разбираемся, как ВЭД-предпринимателю работать в личном кабинете ФТС: от нюансов регистрации до возможностей сервисов.

10.03.2025
14 266
14 266

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Страница входа в личный кабинет участника ВЭД

Регистрация на портале ФТС

Зарегистрироваться в личном кабинете участника ВЭД нужно через официальный сайт Федеральной таможенной службы edata.customs.ru через подтверждённый профиль на Госуслугах. Подтвердить его можно в центре обслуживания, через банк, или Почту России. 

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Форма входа в личный кабинет участника ВЭД 

Как создать учётную запись? 

  1. Нажмите «Зарегистрироваться» — «Зарегистрироваться через ЕСИА» — система переведёт вас на сайт Госуслуг. 
  2. Нажмите «Войти» — выберите учётную запись физического лица, например руководителя или сотрудника компании, ИП, самозанятого, — введите код, который придёт на телефон. 
  3. Когда данные подтвердятся, вас автоматически направит в личный кабинет ФТС России.

Чтобы использовать сервисы для бизнеса в личном кабинете юридического лица или ИП, учётную запись нужно подтвердить. Сделать это можно  двумя способами: 

  1. С помощью электронной подписи. Выйдите из личного кабинета и нажмите в форме «Проверить ЭП» — после успешной проверки на верхней панели выберите «Выбор способа входа» — «Новая организация — войти по ЭП». 
  2. Через Госуслуги. Выйдите из личного кабинета физлица и нажмите в форме «Войти через Госуслуги» — «Войти» — выберите запись сотрудника компании.

Когда вы зарегистрируетесь и подтвердите юридическое лицо или ИП, вся необходимая информация подтянется из Госуслуг в личный кабинет участника ВЭД. Также свои сведения можно добавить в профиле, например адрес почты, на которую будут приходить уведомления, или электронную подпись, чтобы подавать документы в таможню.

Вход в личный кабинет

Способы входа в личный кабинет

Вы можете войти любым удобным для вас способом: через логин и пароль, СНИЛС или ИНН, по ЭП или через Госуслуги. 

При помощи логина и пароля

После первого входа в ЛК установите в настройках личного кабинета пароль от 6 символов. Логином для ИП и самозанятого может служить СНИЛС или ИНН.

При помощи СНИЛС или ИНН 

В форме входа в личный кабинет выберите вкладку «СНИЛС», в верхней строчке укажите его номер, а в нижней — пароль. Его нужно установить в настройках профиля после регистрации. 

Также можно использовать ИНН физлица.

Через Госуслуги

При регистрации вы однократно даёте доступ к своим данным, и после этого при входе через Госуслуги не нужно вводить пароль. Выберите «Войти через Госуслуги» и введите одноразовый код, который придёт по смс или на почту. 

С помощью ЭП

Чтобы входить в профиль с ЭП, первый вход в личный кабинет должен сделать руководитель компании. Затем можно использовать ЭП, которая оформлена на сотрудника. Для этого руководителю нужно выдать доверенность сотруднику через сервис «Доверенность сотрудникам», подробнее — на сайте ФТС России

Для использования электронной подписи у вас должна быть установлена актуальная версия плагина «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in». Подробная инструкция по установке есть на сайте ФТС России

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Возможности личного кабинета

Сервисы можно найти на главной странице: нажмите вверху слева на иконку с четырьмя квадратами, а затем «Все сервисы». Те, которыми вы пользуетесь регулярно, для быстрого доступа можно добавить в избранное.

Для физических лиц 

ИП и самозанятые, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, в личном кабинете могут: 

  • создавать и отправлять электронные документы в таможню;
  • искать и оплачивать таможенные квитанции;
  • отслеживать перемещение товаров на воздушном или морском транспорте;
  • уточнять статус таможенного контроля международных посылок.

Для юридических лиц

Бизнес может использовать сервисы, доступные для физических лиц. А также — дополнительные функции. Например, юридическое лицо может: 

  • оформлять товары через таможню онлайн; 
  • давать сотрудникам права администрирования учётной записью и назначать их для обмена электронными документами с таможней;
  • получать в электронном виде документы и сведения из информационных ресурсов таможенных органов. 

Поддержка через личный кабинет

Если сервисы личного кабинета не работают, например автоматическое заполнение КДТ, возникли проблемы с использованием ЭП, либо есть вопросы по отправке документов, обратитесь в службу поддержки личного кабинета. 

Для этого на верхней панели нажмите на знак вопроса и выберите «Техническая поддержка». Напишите свой запрос, прикрепите документы или скриншот проблемы и нажмите «Отправить обращение». 

Отслеживайте статус своих заявок в сервисе «Обращения в техподдержку». Также, когда придёт ответ, в личном кабинете появится уведомление, если вы включили их в настройках профиля. Следите за ними, чтобы не пропустить уточняющие вопросы от поддержки: если не ответить в течение недели, обращение закроется, и нужно будет отправить запрос заново. 

Как отключить личный кабинет ФТС России

Самостоятельно отключить ЛК нельзя, для этого напишите обращение в службу поддержки. 

Вопросы по теме

Как работать в личном кабинете ФТС России?

Зарегистрируйтесь на сайте edata.customs.ru и подтвердите учётную запись. После этого вам станут доступны сервисы для физических и юридических лиц, которые можно найти на главной странице. Например, через ЛК вы можете отправить статформу или уплатить таможенные платежи.

Что можно сделать в личном кабинете ФТС России для юридического лица?

Юридическое лицо может: 

  • создавать и отправлять в таможню электронные декларации, уведомления, отчёты и другие документы;

  • уплачивать таможенные платежи; 

  • отслеживать статусы документов и решений таможни по ним;

  • проверять задолженности по таможенным платежам и административным штрафам. 

Как загрузить сведения из личного кабинета ФТС в 1С?

Некоторые версии 1С позволяют автоматически загружать номера таможенных деклараций из личного кабинета ФТС России. Для этого в соответствующей форме в 1С введите логин и пароль от личного кабинета. 

Для переноса отчётности в настройках «1С-Отчётность» подключите направление «ФТС» и авторизуйтесь в личном кабинете участника ВЭД. 

Как открыть единый лицевой счёт в ФТС через личный кабинет?

Единый лицевой счёт (ЕЛС) открывается сам, если перечислить деньги на счёт таможенного органа по коду «10000010» (поле 107 п/п). 

Как запросить акт сверки с ФТС через личный кабинет?

Используйте сервис «Таможенная проверка». В нём можно обмениваться документами и сведениями в ходе таможенной проверки и по её результатам.

Как посмотреть баланс ФТС?

Перейдите в раздел «Лицевой счёт. Информация об остатках на Едином лицевом счёте». Или воспользуйтесь сервисом «Запрос остатков на ЕЛС».

Как вывести деньги с лицевого счёта ФТС?

Выберите сервис «Лицевой счёт. Заявления» и нажмите «Заявление на возврат авансовых платежей». Выберите КБК — расчётный счёт — «Далее». Проверьте сведения в документе, нажмите «Сохранить» и «Отправить».

Как восстановить доступ к личному кабинету ФТС?

Выберите на странице входа «Забыли пароль?» и следуйте инструкциям для сброса пароля.

Есть ли мобильное приложение для личного кабинета ФТС?

Мобильного приложения для личного кабинета ФТС нет, но доступ в ЛК с телефона можно получить, если зайти на официальный сайт Федеральной таможенной службы edata.customs.ru через браузер. 




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Личный кабинет ФТС России: регистрация, вход и возможности для участников ВЭД – Банк Точка