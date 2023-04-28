Что такое SWIFT-переводы

SWIFT — международная система, которая позволяет доставить платёж из банка одной страны в банк другой страны. После введения санкций многие крупные банки в России отключили от этой системы, и теперь с переводами за границу есть сложности.

В этой статье разберёмся, что такое SWIFT, кто из предпринимателей может его использовать, для какого бизнеса он нужна и как отправлять деньги за границу в сложившихся обстоятельствах.

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Кому нужно использовать SWIFT

SWIFT — некоммерческая организация, которая объединяет множество банков и позволяет всем банкам, которые к ней подключены, отправлять платежи по всему миру. Однако, это не платёжная система, а система посредничества между банками, которые проводят финансовые операции.

Систему SWIFT используют, если нужно отправить валюту за границу. Переводы по SWIFT отправляют и физические, и юридические лица. Если женщина в статусе физлица отправляет перевод своей дочери-студентке в Англию по реквизитам дочери, деньги уходят по SWIFT. Если предприниматель отправляет перевод своему контрагенту из Японии платёж в долларах, перевод тоже отправляется через эту систему.

Соответственно, платежи по SWIFT используют все, кто отправляет деньги в другие страны и принимает платежи из-за границы. Среди них:

физические лица для переводов в личных целях;

переводов в личных целях; предприниматели, которые заказывают товары из-за границы;

предприниматели, которые занимаются экспортом в другие страны;

другие страны; продавцы маркетплейсов, которые перепродают товары из других стран;

других стран; предприниматели, которые заказывают услуги исполнителям за границей;

границей; предприниматели, которые оказывают услуги заказчикам из других стран.

SWIFT-переводами активно пользовались и в РФ. Но из-за пакетов санкций, которые были введены против России, большинство крупных российских банков теперь не может использовать SWIFT для переводов. Некоторые банки-корреспонденты, проще говоря, банки-посредники, иногда тоже отказываются работать с российскими банками и не переводят эти платежи. В итоге деньги не доходят до получателей.

Как работает система SWIFT

Чтобы понимать, как работает SWIFT, надо разобраться, как осуществляют переводы из одного банка в другой. Банки из разных стран, например, банк А и банк Б, которые хотят сотрудничать друг с другом, открывают друг у друга корреспондентские счета и заранее кладут на них деньги. Именно с этих счетов деньги потом отправляются на счета клиентов. Разберём на примере.

Пример: Клиент банка Х хочет отправить перевод клиенту банка Y. Чтобы деньги ушли, банк Х отправляет в банк Y платёжное поручение — списать с корреспондентского счёта нужную сумму. После получения такого поручения банк Y отправляет деньги с корреспондентского счёта своему клиенту. Чтобы всё прошло успешно, данные отправляют через систему SWIFT — в ней предусмотрен унифицированный, то есть, единый, формат сообщений, который позволяет обмениваться данными даже между банками из разных стран.

Как отправить перевод по SWIFT

Отправить перевод по SWIFT из России всё ещё можно. Большинство банков из топ-30 отключены от SWIFT, но есть банки, которые продолжают работать с этой системой. Поэтому для отправления денег достаточно выбрать банк, который не попал под санкции.

Например, чтобы отправить платёж по SWIFT в Точке, достаточно заполнить платёжное поручение в интернет-банке и отправить его на проверку валютного контроля.

Чтобы заполнить платёжное поручение нужно:

Выбрать валютный контракт, по которому будет платёж, или создать новый. Указать реквизиты. Здесь надо ввести название контрагента, полный адрес, данные банка и номер счёта, а также указать сумму, выбрать валюту и счёт, с которого нужно списать деньги. Заполнить назначение платежа. Чётко опишите, за что платите контрагенту. Если есть акт, счёт или договор, укажите его номер и дату. Назначение важно указать на английском языке, потому что платёж пойдёт через иностранные банки-посредники.

Хотите уведомить контрагента, когда платёж пройдёт валютный контроль и уйдёт из банка? Можете сделать пометку, и уведомление отправится.

Когда валютный контроль проверит платёж и убедится, что всё в порядке, платёжное поручение уйдёт из банка. Вскоре покупатель получит деньги на счёт.

Выгоднее выбирать банки, в которых стоимость комиссии фиксирована. Если она зависит от размера платежа, то может достигать 300 долларов в некоторых банках.

Также важно учитывать, что при проведении валютного платежа надо проходить валютный контроль в банке. Обычно он тоже платный.

Выбирать именно систему SWIFT для перевода нет необходимости, платёж автоматически уйдёт по ней.

Какую валюту можно отправить по SWIFT

Платежи в другие страны отправляются по SWIFT в любых валютах. Обычно это доллары, евро и национальные валюты. Национальные валюты, например, китайские юани или армянские драмы, становятся всё более популярны.

На этой есть две основные причины.

После введения санкций в отношении РФ некоторые контрагенты из других стран предпочитают получать свою национальную валюту. Иногда доллары и евро задерживаются в пути или вообще возвращаются на счёт отправителя. Всё это тормозит бизнес-процессы: у контрагента из-за задержки платежа может не оказаться денег на выплату зарплаты или закупку новой партии товара. Если в своей стране контрагент работает только в нацвалюте, ему придется менять доллары и евро. Чтобы избежать комиссии за конвертацию, многие предпочитают получать платежи именно в национальных валютах.

Например, валютный счёт может понадобиться предпринимателю, который начал работать с китайским поставщиком. Если контрагент предпочитает принимать оплату в юанях, предпринимателю из России понадобится открыть валютный счёт в китайской нацвалюте. Так он сможет легко и удобно отправить оплату за партии товара, а поставщик — получить деньги в национальной валюте.

Надо ли ставить валютный контакт на учёт при переводе по SWIFT

Постановка валютного контракта на учёт зависит не от способа перевода, а от суммы контракта. То есть, контракт на учёт ставят, если сумма обязательств по нему достигает определённого значения.

для экспортных контрактов больше или равна 10 000 000 ₽ в эквиваленте по курсу ЦБ.

эквиваленте по курсу ЦБ. для импортных контрактов по приобретению товаров, услуг и результатов интеллектуальной деятельности, а также по договорам займа, это 3 000 000 ₽.

Если контракт стоит на учёте, предприниматель, как и в других случаях, должен вовремя предоставлять все документы по этому договору. Например, документы, подтверждающие выполнение услуг или работ, а также документы, подтверждающие ввоз и вывоз товаров из страны.

Перевод по SWIFT — один из самых простых и выгодных способов отправить деньги в другую страну.

Эти платёжные системы удобно использовать для личных целей, но для бизнеса лучше подходят SWIFT-переводы, поэтому лучше всё-таки обратиться в банк, который продолжает работать со SWIFT.