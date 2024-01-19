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Как отследить SWIFT-перевод?

19.01.2024
13 800
13 800

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Отправляйте платежи за границу

Отправляйте платежи за границу

Ведите международный бизнес с Точка Банк

Всё нужное для ВЭД: подбор логиста, таможенное оформление и другие сервисы
Подробнее

Отправляйте платежи за границу

Отправляйте платежи за границу

Автор

Предприниматель, который работает с зарубежными контрагентами, отправляет и принимает валютные платежи. Например, вносит предоплату за товар или покрывает логистические расходы. 

В бизнесе важно, чтобы платежи проходили вовремя. Расскажем, как правильно отправить деньги и как отследить валютный платёж по трекеру. 

Как отправить валютный платёж?

Платежи из России отправляют за границу через систему SWIFT. Это некоммерческая организация, которая объединяет банки по всему миру и позволяет отправлять валюту из одной страны в другую. 

SWIFT используют и физические, и юридические лица. Например, если муж из Турции отправляет доллары жене в Россию, деньги идут через SWIFT. Если предприниматель из Казахстана отправляет предоплату контрагенту в Сербию, платёж тоже идёт через SWIFT-систему.

Что надо сделать предпринимателю из России, чтобы отправить валютный платёж по СВИФТ? Расскажем на примере Точки. 

  1. Заполните заявление на перевод. В интернет-банке это называется «валютный платёж». Для этого выберете действующий валютный контракт или создайте новый. Укажите реквизиты, сумму, валюту и счёт, с которого надо списать деньги.
  2. Заполните назначение платежа на английском языке. Укажите, за что отправляете оплату, пропишите номер и дату договора, акта и счёта.

Важно: хотите чтобы контрагенту ушло уведомление о том, что платёж прошёл валютный контроль? Сделайте об этом соответствующую пометку. 

Когда банк проведёт валютный контроль, деньги отправятся на счёт контрагенту. Срок прохождения валютного контроля отличается в зависимости от банка. В Точке валютный контроль проходит за 30 минут. 

Как узнать SWIFT-код банка?

SWIFT-код — открытая информация, поэтому его можно узнать на сайте финансовой организации, по телефону или в чате у сотрудников банка. Также он указан в интернет-банке в разделе реквизитов валютного счёта.

Как отслеживать валютный платёж?

Если надо отследить валютный платёж, можно воспользоваться сервисом SWIFT GPI Tracker. Он разработан для банков, которые пользуются СВИФТ. Однако, не все банки подключают трекер — это дополнительная опция. 

SWIFT GPI позволяет отслеживать движение платежа и понимать, в каком банке сейчас находятся деньги. Это удобно, если платёж задержался и уже долго не доходит до получателя. 

Такое может случиться из-за ошибки в SWIFT-коде, проблемы при дополнительной проверке в одном из банков-посредников или просто при техническом сбое. Понимание того, в каком банке случилась задержка, помогает быстрее решить вопрос.

В некоторых банках отправитель может отслеживать перевод прямо в интернет-банке. В других случаях достаточно номера UETR — уникальной ссылки транзакции, по которой можно идентифицировать валютный перевод.

Если у банка не подключён SWIFT GPI Tracker, то информацию можно запросить в банке. Для этого может понадобится информация из формы МТ103 — её можно запросить в банке-отправителе. Обычно, кроме UETR, необходимы: 

  • Дата платежа. 
  • Сумма. 
  • Валюта. 

Если перевод по СВИФТ задержался или потерялся, а у банка не подключен SWIFT GPI Tracker, информацию о движении денег можно запросить напрямую у финансовой организации-отправителя. Обычно удаётся во всём разобраться, но при необходимости можно подать заявление на розыск или оформить возврат перевода. 

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Как отследить SWIFT-перевод – Отслеживание валютных платежей – Банк Точка