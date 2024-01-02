Оплата за границу в рублях

После введения санкций ИП и ООО стали чаще пользоваться национальными валютами. Обычно предприниматели расплачиваются с контрагентами из других стран в их нацвалюте. Но не стоит забывать, что предприниматели могут переводить за границу рубли или получать переводы в рублях от контрагентов.

Расскажем, для чего нужен рублёвый ВЭД и можно ли отправлять рубли за рубеж. Также разберём, в какие страны можно отправить деньги и как получить рубли на свой счёт из-за границы.

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Для чего нужен рублёвый ВЭД

Предприниматели стали чаще отправлять рубли за границу. Раньше рублёвый ВЭД в основном использовался при расчётах с иностранными работниками. Например, если в компании работает сотрудник с белорусским паспортом, а предприниматель отправляет ему зарплату в рублях, это считается валютное операцией.

Анна Давыдова, продакт-менеджер Точки: Сейчас предприниматели реже рассчитываются в долларах и евро из-за нестабильной ситуации: платежи в этих валютах могут идти долго или вообще вернуться на счёт отправителя. Поэтому всё чаще в ход идут национальные валюты: юани, рупии, драмы и, конечно, рубли. В рублях можно рассчитываться со всеми странами, которые готовы их принимать. В сложившейся ситуации речь идёт только про дружественные страны, потому что банки в Европе на данный момент не принимают рубли и не открывают рублёвые счета своим клиентам.

Использование рублёвого ВЭДа подходит для предпринимателей, которые:

рассчитываются с иностранными контрагентами и отправляют деньги за границу в рублях;

иностранными контрагентами и отправляют деньги за границу в рублях; сотрудничают с партнёрами из стран СНГ;

партнёрами из стран СНГ; работают периодически (например, ведут бизнес только в летний сезон).

В России рублями можно оплачивать практически все товары и услуги. А партнеры из дружественных стран могут конвертитовать деньги в свою нацвалюту или сохранить их на счёте.

Можно ли отправить рубли за границу

Отправлять рубли за границу можно, но они дойдут только в том случае, если контрагент из другой страны откроет рублёвый счёт в своем заграничном банке.

В рублях можно рассчитываться с любыми странами, которые готовы принимать платежи в российской валюте. Например, с Китаем или Турцией. Также расчёты в рублях часто проходят со странами СНГ. Например, рубли принимают:

Азербайджан;

Армения;

Беларусь;

Казахстан;

Киргизия;

Молдова;

Таджикистан;

Узбекистан.

Пример: ООО заказывает рахат лукум, нугу, халву и другие сладости у поставщика из Турции. Обычно директор ООО расплачивался с турецкими поставщиками лирами, но этот поставщик предпочёл платежи в рублях, потому что рубль сейчас стабильнее и платёж доходит до него в тот же день. Он открыл в турецком банке рублёвый счёт и отправил реквизиты руководителю ООО из России. Тот оформил оплату в рублях и отправил деньги за границу, чтобы расплатиться с поставщиком по сделке. Для директора ООО это оказалось комфортно, потому что не пришлось обменивать валюту.

Как получить рубли на свой счёт из-за рубежа

Контрагенты и партнёры из других стран также могут отправлять российским предпринимателям рубли. Для того, чтобы отправить деньги, контрагент должен выполнить простые действия:

Открыть рублёвый счёт в своём банке за границей. Конвертировать свою национальную валюту в рубли и положить их на рублёвый счёт. Отправить их предпринимателю из России по реквизитам.

После того, как контрагент это сделает, ИП или руководитель ООО получит деньги на свой счёт. Деньгами можно пользоваться сразу после получения.

Нужно ли проходить валютный контроль, если платёж в рублях

Валютный контроль проходят все платежи, связанные с валютой и другими странами. Это касается также операций в рублях, но только в некоторых случаях. В частности, валютный контроль проходят:

операции в рублях между резидентами и нерезидентами РФ;

рублях между резидентами и нерезидентами РФ; операции в рублях между нерезидентами РФ;

рублях между нерезидентами РФ; операции с поступлением рублей за границу.

Сотрудники банка проверяют документы по сделке и убеждаются, что всё соответствует законодательству. При этом, если сумма сделки меньше 600 000 в рублёвом эквиваленте, для прохождения валютного контроля достаточно предоставить банку код операции.

Если сумма платежа между 600 000 и 3 000 000 рублей в эквиваленте, предприниматель должен дополнительно предоставить в банк документы по сделке. Это может быть контракт, инвойс, товарная накладная или счета-фактуры. Обычно достаточно предоставить документы, которые фигурируют в договоре, но в некоторых случаях банк может запросить дополнительную информацию.

Если сумма платежа превышает 3 000 000 рублей по импортной сделке и 10 000 000 рублей — по экспортной, контракт надо поставить на учёт. Для этого потребуется заполнить специальное заявление — его можно запросить в банке.

Сроки валютного контроля для сделок в рублях такие же, как и для любой другой валюты. После зачисления на транзитный счёт у предпринимателя есть 15 дней на то, чтобы подать документы и пройти валютный контроль. Но есть нюанс: если в договоре изначально не прописана сумма сделки, его можно поставить на учёт только когда сумма платежей достигнет порога в 3 000 000 для импорта и 10 000 000 для экспорта.

Если же в контракте изначально указана сумма, и она превышает пороговые значение, лучше подать документы для валютного контроля в первый же день после зачисления денег: Тогда, если у банка возникнут вопросы или понадобится предоставить дополнительные документы, предприниматель сможет спокойно сделать это, не нарушая сроки. Если ИП или директор ООО всё же нарушит сроки валютного контроля, придётся заплатить штраф — он может достигать 100% от суммы сделки.