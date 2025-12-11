Коротко



Наличие этих документов необходимо при проверках контролирующих органов, при поставках, тендерах, импорте, чтобы обеспечить безопасность товаров. За отсутствие подтверждения соответствия грозит отзыв продукции, штрафы и приостановка деятельности.



​​Подтверждение соответствия продукции — это обязательная процедура, которая доказывает, что товар отвечает требованиям законодательства и техническим регламентам России и ЕАЭС. Для разных товаров оформляют разные документы: сертификат соответствия и декларацию соответствия.