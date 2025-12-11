Подтверждение соответствия продукции

В статье Точка Банк рассказывает, как правильно оформить и подать документы на подтверждение соответствия и защитить бизнес от проблем с надзорными органами.
Наличие этих документов необходимо при проверках контролирующих органов, при поставках, тендерах, импорте, чтобы обеспечить безопасность товаров. За отсутствие подтверждения соответствия грозит отзыв продукции, штрафы и приостановка деятельности.
Что такое подтверждение соответствия
Подтверждение соответствия — это процедура, подтверждающая, что продукция отвечает требованиям законодательства. Продавать товар в России без него нельзя. Процедура оформления проходит через аккредитованные органы по сертификации, испытательные лаборатории, систему ФСА (Федеральная служба по аккредитации).
Основные формы подтверждения — сертификат и декларация. Оба документа фиксируют соответствие стандартам и техрегламентам.
Кому необходимо получать документы
- Сертификат соответствия получают изготовители, продавцы и другие уполномоченные лица для товаров, входящих в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации.
- Декларацию соответствия оформляют изготовители, продавцы и уполномоченные лица для продукции, которая требует декларирования.
Где нужно предъявлять сертификат или декларацию
- При проверках надзорных органов: Роспотребнадзора, Таможенной службы, Пожарного надзора и других контролирующих инстанций.
- При поставках товара: оптовым покупателям, торговым сетям, маркетплейсам, розничным магазинам.
- При заключении договоров с партнёрами.
- Во время участия в тендерах и госзакупках.
- При размещении товара на торговых площадках: маркетплейсах, ярмарках, выставках.
- При импорте продукции: на таможне при ввозе товара, при прохождении фитосанитарного и ветеринарного контроля.
- В судебных разбирательствах: при защите интересов производителя, в случае претензий от покупателей и при рассмотрении исков о качестве продукции.
Зачем подтверждать соответствие товара
Главная задача — гарантировать безопасность товара и получить доверие клиентов. Единые правила позволяют контролировать качество и снижают риск появления опасной продукции на рынке.
Разберём на примере. На Ozon продаётся детский стульчик. Сертификат на него подтверждает, что стульчик прошёл все необходимые испытания на прочность, устойчивость и безопасность материалов в соответствии с требованиями:
- ГОСТ 26682-2016 «Мебель для дошкольных учреждений. Функциональные размеры».
- ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».
Благодаря документам родители могут быть уверены в безопасности стульчика для кормления.
Принципы подтверждения соответствия
Прежде чем товар попадает в магазин, уполномоченные органы и лаборатории проверяют его по правилам.
Нормативная база подтверждения
- Федеральный закон №184-ФЗ «О техническом регулировании».
- Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии.
- Технические регламенты Таможенного союза (ТР ТС).
- Национальные стандарты ГОСТ и ГОСТ Р.
Основные правила проверки
- Объективность — товар оценивают по чётким критериям без предвзятости в соответствии с ГОСТ.
- Единые методы — все товары одного типа проверяют одинаково.
- Независимость экспертов — проверяющие не связаны с производителем.
- Соблюдение регламентов — каждый товар проверяют по специальным правилам: ТР ТС 004/2011 («Безопасность низковольтного оборудования»), ТР ТС 005/2014 («О безопасности упаковки»), ТР ТС 017/2011 («О безопасности продукции лёгкой промышленности»), ТР ТС 020/2011 («Электромагнитная совместимость технических средств»).
Процесс оценки проводится в аккредитованных лабораториях, которые работают по единым методикам испытаний:
- Используют стандартизированное измерительное оборудование.
- Следуют установленным процедурам тестирования.
- Применяют унифицированные методики оценки.
Формы подтверждения соответствия
Существует две формы: сертификация и декларирование. Сертификат выдаёт аккредитованный орган, включённый в Единый реестр органов сертификации Таможенного союза. Декларацию заполняет заявитель, но её также регистрируют в государственной системе. Выбор формы подтверждения соответствия зависит от степени потенциальной опасности продукции.
Форма подтверждения соответствия определяется техническими регламентами Таможенного союза и Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию соответствия.
Если предприниматель неправильно выбирает способ подтверждения качества товара, например оформляет декларацию вместо сертификата или наоборот, могут возникнуть проблемы:
- штрафы от контролирующих органов;
- запрет на продажу товара;
- приостановка деятельности компании.
Визуальное сравнение сертификата и декларации о соответствия
Визуальное сравнение сертификата и декларации о соответствия
Разница между сертификатом соответствия и декларацией о соответствии
Обе формы доказывают, что продукция соответствует требованиям, но оформляются по-разному. Ниже — краткое сравнение.
|Критерий
|Сертификат соответствия
|Декларация о соответствии
|Кто оформляет
|Аккредитованный орган
|Сам заявитель
|Проверка
|Документы и продукция проходят испытания в независимой лаборатории
|Проверка основана на документах, которые предоставляет компания
|Ответственность
|Лежит на органе, который выдал сертификат
|Полностью на заявителе
|Где применяется
|Для товаров с высоким уровнем риска (техника, детская продукция, средства безопасности).
Список товаров, подлежащих обязательной сертификации.
|Для массовой продукции с меньшим риском.
Полный перечень товаров, которые нужно декларировать.
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Виды подтверждения соответствия
Для разных категорий продукции действуют разные формы подтверждения. В одних случаях документ обязателен — без него нельзя выпускать товар на рынок. В других — компания может оформить его по собственной инициативе, чтобы подчеркнуть качество товара.
Обязательная сертификация
Требуется, когда продукция может быть опасной для жизни и здоровья, товар подпадает под технические регламенты. В этих случаях продавать товар без документов запрещено.
Добровольная сертификация
Происходит по инициативе компании. Она помогает выделиться среди конкурентов на рынке, подтвердить дополнительные характеристики продукции и укрепить доверие клиентов.
Порядок получения услуг по подтверждению соответствия
Чтобы пройти процедуру, компания готовит комплект документов и обращается в аккредитованный орган. Найти подходящий орган сертификации можно в реестре на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации.
Получить подтверждение соответствия можно за три шага:
- Подача заявки.
- Проверка документации.
- Проведение испытаний.
После этого компания получает сертификат или декларацию.
Необходимые документы
Для подтверждения соответствия заявителю требуется предоставить:
- заявление установленного образца;
- учредительные документы компании;
- технические условия, стандарты или иную документацию на продукцию;
- договоры и накладные, подтверждающие поставку;
- протоколы испытаний;
- образцы продукции для тестирования.
Перечень может меняться в зависимости от категории товара и требований конкретного регламента. Чтобы сэкономить время и силы, можно обратиться за помощью в Точка Банк. Сервис помогает получить сертификаты, декларации ЕАЭС, добровольные и разъяснительные документы.
Ответственность в области подтверждения соответствия
В процедуре подтверждения соответствия участвуют заявители, органы по сертификации и испытательные лаборатории. Каждый участник процесса отвечает за свой участок работы в соответствии с Федеральным законом №184-ФЗ.
Ответственность заявителей
Заявитель обязан предоставлять достоверные документы и образцы продукции, уведомлять о несоответствиях, сотрудничать с надзором. За нарушение этих требований могут принудительно отозвать продукцию, привлечь к административной или уголовной ответственности.
Ответственность органов по сертификации
Орган по сертификации, его должностные лица и эксперты-аудиторы несут ответственность за нарушение правил выполнения работ по сертификации. Речь идёт о случаях, когда сертификат выдан без проверки или на рынок выпущена продукция, не соответствующая техрегламентам.
За нарушения правил сертификации придётся:
- возмещать нанесённый ущерб;
- компенсировать упущенную выгоду.
Ответственность испытательных лабораторий
Испытательные лаборатории проверяют товары по техническим правилам. Их задача — правильно тестировать продукцию и выдавать точные результаты. Согласно закону «О техническом регулировании», если при проверке найдут нарушения, результаты тестов отменят, а лабораторию лишат права на работу.
Нарушения законодательства в области сертификации
Система подтверждения соответствия работает по правилам, закреплённым в федеральном законодательстве.
Серьёзные нарушения в сфере сертификации включают:
- Подделку или фальсификацию документов.
- Выпуск продукции без обязательных сертификатов.
- Отсутствие деклараций соответствия.
- Предоставление ложной информации о товаре.
- Нарушение правил проведения испытаний.
- Недостоверную оценку соответствия.
Ответственность за нарушения может включать:
- Аннулирование выданных сертификатов.
- Лишение аккредитации лаборатории.
- Штрафные санкции.
- Возмещение убытков потребителям.
- Компенсацию упущенной выгоды.
- Уголовную ответственность в тяжёлых случаях.
Штрафы и санкции
За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность. Это может быть штраф для заявителя, отзыв продукции с рынка или даже приостановка деятельности.
Например, за серьёзные нарушения юридические лица могут получить штраф до 1 000 000 ₽.
Государственный контроль и надзор
В России проверками в сфере технических регламентов занимаются:
- федеральные службы (Росаккредитация, Роспотребнадзор, Ростехнадзор);
- региональные органы власти.
Главная задача проверок не наказать бизнес, а защитить покупателей и создать равные условия для всех предпринимателей.
Полномочия органов государственного контроля
Надзорные органы могут проверять документы и продукцию, запрашивать образцы для испытаний, проводить плановые и внеплановые проверки и даже временно приостанавливать реализацию товара. Если выявлены нарушения, бизнес получает предписание об устранении. Это регулируется ФЗ «О техническом регулировании».
Федеральный закон «О техническом регулировании»
Основные положения, которые касаются подтверждения соответствия, закреплены в ФЗ «О техническом регулировании». Конкретные требования к продукции и процедурам подтверждения соответствия содержат ГОСТы и технические регламенты.
Основные положения и статьи
- Единые требования. Для разных видов продукции разработаны технические регламенты, которые обязательны к исполнению (ст. 7, ст. 46 184-ФЗ).
- Формы подтверждения. Обязательное подтверждение соответствия проводится в виде сертификации или декларирования — в зависимости от категории объекта (статья 23).
- Прозрачность процедуры. Все документы должны быть зарегистрированы в единой системе (статья 24).