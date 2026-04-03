Выставки в Китае в 2026 году

В Китае каждый год проходят международные выставки по разным отраслям — от товаров для офиса до авиастроения. Кантонская ярмарка — самая крупная в Азии — проводится дважды в год. Российские компании на выставках могут найти поставщиков продукции для продажи в России.

Календарь основных выставок в Китае в 2026 году

Расписание выставок в Китае на 2026 год

Январь 2026

1. ISPO Beijing 2026

Дата: 9 января — 11 января

Город: Пекин

Направление: спортивная индустрия

Февраль 2026

Из-за китайского Нового года нет крупных выставок.

Март 2026

1. China International Fertilizer Show 2026

Дата: 17 марта — 19 марта

Город: Шанхай

Направление: сельское хозяйство

2. Food Ingredients China 2026

Дата: 17 марта — 19 марта

Город: Шанхай

Направление: продукты питания

3. China International Furniture Fair 2026

Дата: 18 марта — 21 марта

Город: Гуанчжоу

Направление: мебель

Апрель 2026

1. Кантонская ярмарка

Дата: 15 апреля — 5 мая

Город: Гуанчжоу

Направление: многоотраслевое

2. China InterDye 2026

Дата: 15 апреля — 17 апреля

Город: Шанхай

Направление: лёгкая и текстильная промышленность

3. Intermodal Asia 2026

Дата: 22 апреля — 24 апреля

Город: Шанхай

Направление: транспорт и логистика

Май 2026

1. Asia Pacific Floor Fair 2026

Дата: 8 мая — 10 мая

Город: Гуанчжоу

Направление: строительство

2. China P&E 2026

Дата: 15 мая — 18 мая

Город: Пекин

Направление: фото-, видеотехника

Июнь 2026

1. Shanghai International Chemical Technology & Equipment Fair 2026

Дата: 9 июня — 11 июня

Город: Шанхай

Направление: химическая промышленность

2. Valve World Asia 2026

Дата: 22 июня — 23 июня

Город: Шанхай

Направление: нефтяная, газовая, химическая промышленность

Июль 2026

1. Electronica China 2026

Дата: 1 июля — 3 июля

Город: Шанхай

Направление: электронные технологии

2. Shanghai International Automotive Manufacturing Technology & Material Show 2026

Дата: 8 июля — 10 июля

Город: Шанхай

Направление: автомобилестроение

Август 2026

Solar PV World Expo 2026

Дата: 16 августа — 18 августа

Город: Гуанчжоу

Направление: энергетика

3. Pet Fair Asia 2026

Дата: 19 августа — 23 августа

Город: Шанхай

Направление: домашние животные

Сентябрь 2026

1. SpeChem China 2026

Дата: 15 сентября — 17 сентября

Город: Шанхай

Направление: химическая промышленность

2. Wire China 2026

Дата: 21 сентября — 24 сентября

Город: Шанхай

Направление: многоотраслевое

Октябрь 2026

1. Кантонская ярмарка

Дата: 15 октября — 4 ноября

Город: Гуанчжоу

Направление: многоотраслевое

2. All In Print China 2026

Дата: 12 октября — 16 октября

Город: Шанхай

Направление: полиграфия

Ноябрь 2026

1. Analytica China 2026

Дата: 16 ноября — 18 ноября

Город: Шанхай

Направление: медицинское оборудование

2. Bauma China 2026

Дата: 24 ноября — 27 ноября

Город: Шанхай

Направление: строительство и горная добыча

Декабрь 2026

1. Shanghai International Advanced Rail Transit Exhibition

Дата: 17 декабря — 19 декабря

Город: Шанхай

Направление: ж/д транспорт и ж/д инфраструктура

Кантонская выставка в 2026 году

Кантонская выставка — самая крупная в Азии. Проводится каждую весну и осень с 1957 года в городе Гуанчжоу по адресу: Pazhou exhibition center, 380 Yuejiang mid road, Haizhu District. Выставка привлекает со всего мира оптовиков и дистрибьюторов, импортёров и экспортёров, маркетплейсы и сетевые компании, инвесторов и стартаперов.

Кантонская ярмарка проходит в три фазы длительностью по пять дней. На каждом этапе представлены товары определённых категорий.

Первый этап — с 15.04.2026 по 19.04.2026

В течение пяти первых дней более 1 млн кв. м торговых площадей выставочного центра в Гуанчжоу занимают товары категорий:

бытовая электроника;

машиностроение;

строительная и сельхозтехника;

автомобили и мотоциклы;

энергетика;

химическая продукция;

инструменты;

информационные продукты.

Второй этап — с 23.04.2026 по 27.04.2026

На втором этапе в международной выставке участвуют товары из категорий:

строительные и отделочные материалы;

мебель;

предметы для дома и сада;

аксессуары (украшения, очки, часы);

посуда;

сувениры и подарки.

Третий этап — с 01.05.2026 по 05.05.2026

На заключительном этапе наступает очередь категорий:

одежда;

обувь;

косметика;

текстиль;

медикаменты;

еда;

игрушки и детская продукция;

чемоданы и сумки;

спорт и туризм;

товары для офиса.

Как получить приглашение на выставку

Рекомендуем получать приглашение на международную Кантонскую ярмарку за два месяца до её начала. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте. В регистрационном поле указывают имя, компанию, страну и контактную информацию. Для регистрации потребуются в электронном виде фото, копия паспорта и визитка компании.

Организаторы рассматривают заявку в течение нескольких дней, после чего высылают приглашение и делают бейдж посетителя выставки.

Как подготовиться к китайским выставкам

Выбрать выставку. Список выставок в Китае в 2026 году огромный, и бизнес должен выбрать свою нишу и категории товаров, которые он хотел бы закупить. Есть универсальные ярмарки, как Кантонская, где продавцы представляют разные по отраслям товары. Есть специальные, как международная китайская мебельная выставка, на которой производители знакомят посетителей с мебелью и элементами интерьера.

Если проводится несколько ярмарок в одно время, то можно успеть посетить их по очереди либо придётся отдавать приоритет какой-то из них. Тогда при выборе можно отталкиваться от отзывов прошлых посетителей и программы мероприятий. На этом этапе нужно зарегистрироваться на официальном сайте ярмарки.

Запланировать программу посещения. Во время деловой поездки можно посетить несколько выставок, фабрику поставщика, если понравилась его продукция, и устроить несколько деловых встреч с продавцами. На всё это закладывается время заранее.

Чтобы не блуждать по международной ярмарке в поисках нужного стенда, следует заранее построить маршрут. Схема расположения стендов, как правило, есть на официальном сайте выставки.

Нанять переводчика или сопровождающего. Если в компании нет человека, который знает китайский, то лучше нанять переводчика. На английском можно общаться с поставщиками, но не все китайцы там знают его на хорошем уровне. Особенно, когда разговор касается технических и юридических тонкостей. Переводчик не только поможет найти общий язык с китайскими партнёрами, но и поможет освоиться с бытом, даст советы, как правильно себя вести на переговорах, и т.д.

Купить билеты и забронировать жильё. Бронировать жильё и авиабилеты следует за пару месяцев. Чтобы сэкономить время на дорогу, рекомендуем покупать авиабилеты из России в город, где будет проходить выставка. И бронировать отель недалеко от места её проведения, чтобы не добираться долго. Это может стоить дорого, поэтому в качестве альтернативы подойдёт отель с шаттлом до выставки. Необязательно снимать номер — цены на квартиры или гостевые дома на сервисах бронирования жилья обычно ниже.

Подготовить визитки. Правило хорошего тона — при деловом знакомстве обмениваться визитками. Тогда не придётся искать стенд поставщика, чья продукция понравилась, и запрашивать контакты через переводчика. На визитках есть контакты, по которым можно связаться с компанией и договориться о последующих встречах.

Завод-изготовитель или торговая компания

В роли продавца может выступать завод-изготовитель или торговая компания. Завод изготавливает товар по низкой стоимости, у него можно отследить все этапы производства. Он подходит для импортёров, которым есть кому продать эту продукцию. Минусы сотрудничества: небольшой выбор товаров, долгий срок изготовления.

Торговая компания представляет интересы нескольких заводов, выступает посредником. У неё шире ассортимент, большая часть которого в наличии. Подходит для покупателей, которые не определились с рынком сбыта. Они закупают несколько видов продукции, чтобы проанализировать, на какой из них будет выше спрос. Минусы сотрудничества: цена выше, чем у прямого производителя, не получится отследить все этапы производства.

Зачем бизнесу участвовать в международных выставках

Польза для российских компаний и ИП при посещении выставок в Китае:

Знакомство с поставщиком и продукцией . Представитель компании изучит возможности товара, протестирует его, задаст интересующие вопросы и сразу получит на них ответы. Вместо того чтобы верить описанию продукции на маркетплейсе и переписываться с поставщиком, можно закрыть все возражения на выставке.

Безопасность . Если китайский продавец находится на выставке, значит, он прошёл проверку, и его бизнес легальный.

Большой выбор товаров . Вместо того чтобы останавливаться на первом понравившемся товаре, предприниматель посетит несколько стендов, ознакомится с продукцией разных продавцов и выберет ту, которая подходит.

Знакомство с последними тенденциями в отрасли . Китайцы во многих отраслях задают моду, и на выставках появляются товары, которые в будущем становятся трендовыми.

Экономия времени . Чтобы договориться с несколькими поставщиками и получить от них образцы, понадобится пара недель. На выставке получится за пару дней изучить все стенды, наладить контакты с продавцами и закупить партию товара.

Доверие продавца . Повысить лояльность . Повысить лояльность китайского поставщика к себе и наладить контакт легче при личном общении. Так больше шансов, что продавец даст скидку или предложит что-то эксклюзивное.

Экономия. Проще и быстрее договориться о закупочной цене и сроках поставки в личной беседе, чем общаться через платформу.

Как договориться с китайским продавцом о поставках

В переговорах с китайцами нужно учитывать особенности, связанные с их менталитетом и традициями. Если вникнуть в эти моменты, получится наладить продуктивное сотрудничество и избежать ошибок.

Китайцы любят гармонию и хорошие отношения. В деловых переговорах они стараются избегать конфликтов и искать компромиссы, не отказывают прямо, чтобы обе стороны «сохранили лицо». Могут пойти на уступки и, например, снизить цену на товар. Главное — проявлять терпение во время переговоров.

В Китае уважают старших по возрасту и статусу, интересы коллектива выше личных. Этим правилам китайцы следуют при деловых переговорах. Они относятся с уважением к своим партнёрам и ожидают уважения к себе.

Одна из причин, почему в Китае так много международных выставок, — китайцы ценят личное общение. Они считают, что отношения между людьми укрепляют деловые связи, сближают стороны. В Китае всё завязано на ритуалах и традициях. Например, переговоры могут начаться с обсуждения погоды, культуры или общих интересов. Такой искренний разговор создаёт доверие. Особенно, если проходит в неформальной обстановке.

Если приглашают поесть, выпить и обсудить бизнес в неформальной обстановке, не отказывайтесь, это хороший знак и отличная обстановка для манёвров в сторону лучших условий для поставки.

Китайцы не любят, когда опаздывают. Сами приезжают на встречу заранее, готовятся к ней, изучают информацию о партнёре из разных источников, чтобы на переговорах не ошибиться в простой ситуации. Соответственно, они ожидают, что вторая сторона также изучает информацию о них, готовится к встрече.

Если китайцы приезжают на переговоры в Россию, то их лидер или несколько членов команды стараются выучить простые выражения на русском языке. Так они проявляют уважение к местной культуре. Если российский покупатель на переговорах в Китае использует несколько китайских выражений, то сильно расположит к себе вторую сторону.

Итоговый чек-лист по переговорам: