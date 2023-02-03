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Что такое Онлайн-бухгалтерия без расчётного счёта и кому она подходит

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Кому из ИП подойдёт Онлайн-бухгалтерия:

— Нет сотрудников

— Применяют УСН или совмещают с патентом

Что входит в сервис:

  • Бухгалтерия. Рассчитаем налоги и взносы, подготовим платежи.

  • Налоговая отчётность. Сформируем отчётность для налоговой, сможете отправить её онлайн с помощью электронной подписи. Если подписи нет, декларацию можно скачать, распечатать и сдать в налоговую лично. 

Упростите отчётность ИП

С Онлайн-бухгалтерией от Точки ваши налоги, справки и документы будут в одном личном кабинете.

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

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Что такое Точка Бухгалтерия и кому она подходит