Что такое Онлайн-бухгалтерия без расчётного счёта и кому она подходит

Кому из ИП подойдёт Онлайн-бухгалтерия:
— Нет сотрудников
— Применяют УСН или совмещают с патентом
Что входит в сервис:
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Бухгалтерия. Рассчитаем налоги и взносы, подготовим платежи.
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Налоговая отчётность. Сформируем отчётность для налоговой, сможете отправить её онлайн с помощью электронной подписи. Если подписи нет, декларацию можно скачать, распечатать и сдать в налоговую лично.
Упростите отчётность ИП
С Онлайн-бухгалтерией от Точки ваши налоги, справки и документы будут в одном личном кабинете.