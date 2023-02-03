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Когда нужно платить налоги и взносы

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Налоги нужно платить раз в квартал. 

Страховые взносы можно уплатить один раз в год, сумма фиксированная. Чтобы равномерно распределить финансовую нагрузку в течение года, можно уплачивать взносы по ¼ от годовой суммы ежеквартально. Дата уплаты на уменьшение налога больше не влияет: он будет уменьшаться на начисленные фиксированные страховые взносы и взносы в размере 1% с дохода свыше 300 000 ₽.

Сроки уплаты отличаются для разных систем налогообложения.

Для УСН:

  • 1–31 марта — уплата страховых взносов за I квартал

  • 1–28 апреля — уплата авансового платежа по налогу на УСН за I квартал

  • 1–30 июня — уплата страховых взносов за II квартал

  • 1–28 июля — уплата авансового платежа по налогу на УСН за полугодие

  • 1–30 сентября — уплата страховых взносов за III квартал

  • 1–28 октября — уплата авансового платежа по налогу на УСН за 9 месяцев

  • 1–28 декабря — уплата страховых взносов за IV квартал

  • 1 января — 28 апреля — уплата налога по УСН за год

  • 1 января — 25 апреля — сдача налоговой декларации по УСН

  • 1 января — 1 июля — уплата оставшихся страховых взносов, если доход превысил 300 000 ₽ за предыдущий год

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Когда нужно платить налоги и взносы — FAQ Точка Банк