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Как рассчитываются взносы в Бухгалтерии

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В 2026 году каждый предприниматель, работающий целый год как ИП на УСН, обязательно должен уплатить 57 390 ₽ взносов. Для предпринимателей, зарегистрированных не с начала года, сумма уменьшается пропорционально сроку существования ИП. Эту сумму придётся уплатить, даже если не было дохода и не велась работа.

Полную сумму нужно уплатить до 28 декабря. Если доход предпринимателя за год превысит 300 000 ₽, придётся уплатить дополнительный взнос — 1% от суммы превышения. Этот взнос нужно уплатить до 1 июля 2026 года.

Уплачивать взносы поквартально необязательно. Главное — уплатить их полностью до конца года. Мы предлагаем платить поквартально равными частями, чтобы распределить налоговую нагрузку равномерно в течение года. Вы можете не платить взносы в текущем квартале и уплатить в следующем сумму больше. Уменьшение налога больше не зависит от даты уплаты взносов: он уменьшается на всю начисленную сумму взносов — ту, которую нужно уплатить в этом году.

Если вы работаете на УСН «Доходы минус расходы», советуем уплачивать взносы также ежеквартально. Налог на сумму взносов уменьшить не получится, но вы сможете включить их в расходы по УСН.

В Бухгалтерии это выглядит так: на каждый квартал сумма к уплате распределена нарастающим итогом. Это промежуточная сумма, при уплате взносов она пересчитывается. Сумма налога за квартал также корректируется при уплате взносов.

Чтобы посмотреть, как рассчитаны взносы, нажмите на активную задачу по страховым взносам в «Задачах» Бухгалтерии и выберите «Расчёт взносов». Вы увидите, как сервис рассчитал взносы и сколько налога останется уплатить.

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Как рассчитываются взносы в Бухгалтерии — FAQ Точка Банк