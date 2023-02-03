Как войти в Личный кабинет налогоплательщика

Личный кабинет налогоплательщика — это виртуальный офис для бизнеса, который упрощает взаимодействие с налоговой. Простой и понятный сервис сэкономит ваше время: чтобы получить выписки и справки, не придётся ходить в налоговую инспекцию, большую часть документов можно получать и отправлять онлайн, а сальдо единого налогового счёта расскажет о состоянии расчётов с бюджетом.

Войти в Личный кабинет можно любым удобным способом:

С квалифицированной электронной подписью, выпущенной на имя предпринимателя. Нужно подключить токен подписи к компьютеру, пройти проверки и зарегистрироваться в сервисе.

Через аккаунт на Госуслугах. Сработает только аккаунт с подтверждённой личностью и ИНН.

С логином и паролем из налоговой. Сработают и данные для входа в Личный кабинет налогоплательщика физлица, но будут доступны не все функции.