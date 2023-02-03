Как учесть доход

Если получаете доход через другой банк, добавляйте операции в Онлайн-бухгалтерию. Тогда мы правильно рассчитаем сумму налогов.
На главной странице нажмите «Добавить операцию» и затем «Выписка 1С».
Загрузите в сервис выписку по вашему счёту.
Если вы получили прибыль наличными, надо учесть этот доход — платить налоги нужно с каждой доходной операции.
Нажмите «Добавить операцию» и затем «Доходную операцию». В открывшемся окне укажите сумму и название контрагента, дату, назначение платежа и выберите систему налогообложения. Сохраните доход — сервис сразу учтёт его в налогах.
Автоматизируйте уплату налогов
Копилка на налоги от Точка Банк откладывает деньги с доходных операций на отдельный счёт и автоматически отправляет их в налоговую, когда приходит срок уплаты налогов.