Как учесть доход

Если получаете доход через другой банк, добавляйте операции в Онлайн-бухгалтерию. Тогда мы правильно рассчитаем сумму налогов.

На главной странице нажмите «Добавить операцию» и затем «Выписка 1С».

Загрузите в сервис выписку по вашему счёту.



Если вы получили прибыль наличными, надо учесть этот доход — платить налоги нужно с каждой доходной операции.

Нажмите «Добавить операцию» и затем «Доходную операцию». В открывшемся окне укажите сумму и название контрагента, дату, назначение платежа и выберите систему налогообложения. Сохраните доход — сервис сразу учтёт его в налогах.