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Как учесть доход

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Если получаете доход через другой банк, добавляйте операции в Онлайн-бухгалтерию. Тогда мы правильно рассчитаем сумму налогов.
На главной странице нажмите «Добавить операцию» и затем «Выписка 1С».
Загрузите в сервис выписку по вашему счёту.

Если вы получили прибыль наличными, надо учесть этот доход — платить налоги нужно с каждой доходной операции.

Нажмите «Добавить операцию» и затем «Доходную операцию». В открывшемся окне укажите сумму и название контрагента, дату, назначение платежа и выберите систему налогообложения. Сохраните доход — сервис сразу учтёт его в налогах.

Автоматизируйте уплату налогов 

Копилка на налоги от Точка Банк откладывает деньги с доходных операций на отдельный счёт и автоматически отправляет их в налоговую, когда приходит срок уплаты налогов.

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Как учесть доход — FAQ Точка Банк