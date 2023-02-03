Как учесть доход от агентского договора

Агентский договор — это одна из форм соглашений, которую используют предприниматели для оформления сотрудничества с третьими лицами. В Бухгалтерии Точки есть несколько вариантов работы по таким договорам.

Работа с таксопарками

Налогооблагаемая база формируется из сумм, поступивших от агрегатора, за вычетом выплат водителям. В таком случае доход — это сумма агентского вознаграждения.

Сервис «Точка Бухгалтерия» автоматически зачтёт всю поступившую сумму как доход. Чтобы вся сумма не облагалась налогом, зайдите в раздел «Операции», выберите нужную операцию и в поле «Система налогообложения» выберите пункт «Без налога».

Чтобы сервис смог корректно учесть ваш доход, в разделе «Операции» вручную добавьте недостающую сумму агентского вознаграждения: нажмите «Добавить операцию» — «Доходная операция» и заполните поля.



Работа с маркетплейсами

Налогооблагаемая база сформируется из всей суммы, которую вы получите от ваших покупателей.

Сначала плата за товар придёт на счёт товарного агрегатора, а потом он перечислит деньги продавцу за вычетом комиссии агента. За эту операцию маркетплейс получит вознаграждение по агентскому договору. Чтобы сервис «Бухгалтерия» смог корректно учесть ваш доход, добавьте недостающую комиссию вручную во вкладке «Операции». Нажмите «Добавить операцию» — «Доходная операция» и заполните поля.

Также есть возможность настроить интеграцию с маркетплейсами для автоматической выгрузки отчётов по продажам. Сделать это можно в разделе «Маркетплейсы» или нажав на красную плашку на главной странице сервиса.

Подробнее о настройке интеграции рассказали здесь.

― Как настроить интеграцию с Ozon

― Как настроить интеграцию с Wildberries