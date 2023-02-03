Что такое единый налоговый счёт

С 1 января 2023 года ИП и организации перешли на единый налоговый счёт — ЕНС, который нужно пополнять. Все оплаты должны идти в Управление Федерального казначейства по Тульской области — Межрегиональную инспекцию Федеральной налоговой службы по управлению долгом, независимо от того, к какой налоговой вы относитесь.

Отчёты теперь нужно сдавать до 25 числа, а платить налоги в составе единого налогового платежа — ЕНП — до 28 числа.

Если какие-то платежи нужно отправить раньше, чем сдаёте декларацию, — нужно сдать в электронном виде уведомление с рассчитанными суммами. Например, это касается авансовых платежей по УСН. По фиксированным страховым взносам ИП подавать уведомления не нужно. Уведомление по налогу за IV квартал также не требуется, так как вы подаёте декларацию за год.

Уведомление по ЕНП нужно подавать по форме. Отправить уведомление с помощью электронной подписи можно прямо в Точка Бухгалтерии.

Уведомление нужно подать в налоговую до 25 числа месяца, в котором наступает срок платежа.

Например, если ИП нужно уплатить аванс по УСН за I квартал, полугодие или 9 месяцев, то предварительно до 25 апреля, июля или октября нужно отправить уведомление о рассчитанной сумме аванса. А вот перед тем, как сделать годовой платёж, уведомление отправлять не нужно, потому что декларация по УСН сдаётся раньше платежа — до 25 апреля.