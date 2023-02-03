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Как получить патент

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Отправить заявление на патент можно прямо в сервисе с помощью электронной подписи. Заявление на получение патента можно найти в разделе Онлайн-бухгалтерия — «Налогообложение и патенты» — «Патенты» — «Получить или добавить» — «Создать заявление на новый». 

Что указать в заявлении

Получить патент можно на любой срок от 1 до 12 месяцев. Отправить заявление нужно не позднее чем за 10 рабочих дней до начала действия патента. Если вы отправите позже, лучше уточнить в налоговой, выдаст ли она патент на выбранные даты. Остальные пункты обязательно нужно заполнить: регион для патента, код налоговой, в которой хотите получить патент, и налоговая ставка. Стандартно указан налог 6%, но вы можете его изменить, если в регионе действия патента есть пониженная ставка налога. Номер закона, установившего ставку, тоже потребуется указать. Вид деятельности нужно выбрать из выпадающего списка.

Что происходит после отправки

В течение 1–3 рабочих дней после отправки заявления вы получите сообщение о том, что заявление принято. Это ещё не решение о выдаче патента, просто документы оформлены верно.

В течение 5 рабочих дней налоговая примет решение выдавать вам патент или нет. Если налоговая откажет, вам придёт уведомление в Бухгалтерии: «Общение с госорганами» — «Письма». Если решение будет положительным, налоговая отправит вам данные патента и квитанцию для его оплаты в этот же раздел.

Бывает, что налоговая не отправила письмо. Тогда нужно получить документы самостоятельно:

  • Лично в налоговой

  • Отправить письмо в налоговую с просьбой прислать патент и квитанцию для его оплаты через Точку

Патент выдали. Что дальше?

Внесите данные патента в Бухгалтерию, чтобы мы учитывали их при расчёте налогов и взносов. Для этого в сервисе выберите раздел «Налогообложение и патенты» — «Патенты» и нажмите «Добавить патент», затем «Добавить существующий» и укажите данные.

Упростите учёт с патентом

В Онлайн-бухгалтерии есть автоматический учёт доходов, напоминания и корректные расчёты налогов от наших специалистов.

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Как получить патент — FAQ Точка Банк