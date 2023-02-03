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Как отправить декларацию через Бухгалтерию

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Шаг 1. Откройте раздел «Задачи бухгалтерии» и перейдите в задачу по декларации.

Шаг 2. Если у вас есть электронная подпись на токене, вставьте флешку в компьютер и нажмите «Отправить». Если подпись пока что не добавлена в Онлайн-бухгалтерию, нажмите «Добавить подпись» и следуйте инструкциям на экране.

Как только налоговая получит и проверит отчётность, она отправит нам подтверждение. Вы сможете скачать его в том же разделе. Подтвердить получение квитанции можно так же с помощью электронной подписи. Мы сообщим вам, как только она придёт.

Онлайн-бухгалтерия подготовит отчётность за вас

Заполним декларацию и КУДиР, чтобы вы могли отправить их в налоговую.

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