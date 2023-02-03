Как правильно работать с площадкой?

Поможем сравнить три основных площадки по комиссиям, фото, упаковке и другим важным условиям. Расскажем, что важно знать, чтобы работать на маркетплейсах.

Где выгоднее продавать: на Яндекс Маркете, Ozon или Wildberries?

Выгода везде примерно одинаковая — после вычета всех комиссий за логистику маркетплейс забирает 70–75%.

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Какая точная комиссия площадки?

Нет единого расчёта для всех товаров. Если знать габариты товаров, то можно воспользоваться калькулятором:

Ozon.

Яндекс Маркет.

Wildberries — калькулятор находится в личном кабинете поставщика в разделе «Аналитика» — «Комиссия, логистика, хранение».

В среднем нужно закладывать на комиссии и логистику +40–50% от стоимости товара.

Как вы продвигаете товар?

Подключаем бесплатные и платные методы продвижения. Отслеживаем эффективность, анализируем и корректируем рекламные кампании.

Платные инструменты продвижения подключаются только с вашего согласия.

Каким должно быть фото товара?

Фото только на однотонном фоне, без водяных знаков и надписей.

Требования для Ozon:

Фото должны быть цветными и резкими. Без указания контактных данных и лишней информации — например, о доставке или возврате. Подробнее.

Требования для Яндекс Маркета:

Главное фото должно быть без инфографики. Подробнее.

Требования для Wildberries:

Для Wildberries нет ограничений. Главные и дополнительные фотографии могут быть с инфографикой, указанием бренда.

Как упаковать товар?

У каждого маркетплейса свои требования:

Если кратко: упаковать товар нужно так, чтобы он дошёл в целости и сохранности до конечного покупателя, с учётом возможных повреждений во время логистики.

Нужно взвешивать и с линейкой замерять все свои товары в упаковке?

Чтобы корректно рассчитать стоимость логистики и комиссии, необходимо знать точные габариты товара с упаковкой и без.

Если неверно указать размер упаковки, то стоимость доставки изменится. Также если занизить размер упаковки — есть риск получить штраф.

У меня нет артикула, штрихкода. Что делать?

Маркетплейсы самостоятельно генерируют штрихкод. На Wildberries вы можете создать штрихкод из баркода.

В Едином кабинете селлера от Точка Банка можно бесплатно сгенерировать штрихкоды для любых маркетплейсов.

Артикул товара можно создать самим: он может состоять из букв и цифр и быть идентификатором товара. Например, АБВ123, 000001.

Теперь на Wildberries можно генерировать наклейки прямо из поставки, а на Ozon — из карточки товара.

Как промаркировать поставку? Каким оборудованием?

На первых этапах можно использовать офисный принтер и печатать на самоклеющейся бумаге. Есть специальные термопринтеры для этикеток, вы можете выбрать, исходя из своего бюджета.

Доступные по соотношению цена-качество принтеры фирмы XPrinter: XP-365В, Xprinter XP-420В.

Когда нужно отгрузиться?

Ozon

По FBS — со своего склада — стоимость доставки товара зависит от времени отгрузки. Чтобы получить максимальную скидку, отгрузите товар в течение 12 часов. Отгрузка обязательна в дату, назначенную маркетплейсом.

Яндекс Маркет

Экспресс-доставка подключается к магазину на базе модели FBS — товар хранится у продавца и доставку организует маркетплейс. Ещё есть доставка в пункты выдачи заказов за пару часов — курьер забирает товар со склада продавца и привозит в ПВЗ в тот же день.

Ваши товары будут отображаться на витрине с бейджами «Доставим за 1–2 часа». Они попадают в отдельный раздел «Экспресс» и получают приоритет в выдаче. По данным Яндекс Маркета, подключение экспресс-доставки даёт рост продаж в среднем на 12% . Заказы застрахованы на сумму до 500 000 ₽.

Какие есть условия по отгрузке:

График работы. Склад или точка продаж должны работать не менее 5 дней в неделю — покупателям важно получать заказы быстро. Если покупатель добавит в корзину товары разных продавцов и при оформлении увидит большой срок доставки для части позиций, он может отказаться от всей покупки.

Остатки. Нужно регулярно обновлять информацию о доступном количестве товара в личном кабинете или настроить автоматический обмен данными через API.

Сроки отгрузки. Для FBS-доставки нужно отгружать готовые заказы не позже, чем на следующий день. Например, можно так настроить работу: заказы, поступившие до 11:00, упаковывать и отгружать в этот же день. Если заказ поступит в 11:15 — на следующий день. Для экспресс-доставки собирать и упаковывать заказы в течение 30 минут и передавать курьеру.

Подробности на сайте.

Wildberries

По FBS: срок отгрузки заказа 24 часа. Но на Wildberries правила и условия работы часто меняются — рекомендуем следить за новостями.

При настройке этого метода работы, продавец выбирает город отгрузки и может привозить свои заказы в любой пункт приёмки или сортировочный центр в пределах города. Если вы находитесь в Москве, нужно выбрать зону отгрузки.

Где находится склад маркетплейса?

У каждого маркетплейса есть склады по всей России. Помимо складов, у маркетплейсов есть пункты приёмки и сортировочные центры (СЦ). Важно помнить, что пункт приёмки товара для поставщиков не всегда то же самое, что пункт выдачи заказов.

Если схема работы FBO — отгрузка со склада маркетплейса:

Склады и СЦ Ozon можно узнать в Базе знаний в разделе «Адреса складов».

Склады и СЦ Яндекс Маркета есть в Яндекс Справке для продавцов. Пункты приёма Яндекс Маркет можно посмотреть по ссылке. Также после указания адреса склада в личном кабинете появятся новые варианты пунктов.

Посмотреть адреса пунктов приёмки и сортировочных центров, куда поставщик может отгружать заказы со своего склада на Wildberries можно в личном кабинете в разделе «Карта складов».

Если схема работы FBS — отгрузка со своего склада Ozon:

Адреса пунктов приёма для отгрузки товаров будут доступны при регистрации склада в Личном кабинете. Это можно сделать ещё до загрузки товаров.

Нет склада или распределительного центра в моём регионе, куда отгружаться?

Отгружать товар можно на ближайший склад маркетплейса, даже если он в соседнем городе. Просто воспользуйтесь услугами любой транспортной компании.

Какие документы нужны для отгрузки товаров?

Отгрузка товаров Ozon

Для отгрузки поставки на площадку нужно распечатать ярлыки на короба и пропуск для водителя. Если вы сотрудничаете с транспортной компанией, нужен ещё акт передачи со своего склада — он формируется при заявке в кабинете маркетплейса.

Отгрузка товаров Яндекс Маркет

Нужно распечатать и наклеить ярлыки на короба, подготовить акт приёмки в двух экземплярах — он формируется при заявке в кабинете маркетплейса.

Отгрузка товаров Wildberries

Распечатать и наклеить ярлыки на короба, распечатать пропуск водителю для проезда на склад.

Могу ли самостоятельно сделать доставку?

Вы можете сделать доставку самостоятельно по системе realFBS (rFBS) на Ozon, по модели DBS на Яндекс Маркете и на Wildberries. В этом случае товары хранятся, обрабатываются и доставляются вашими силами.

Где нужна электронная подпись и электронный документооборот?

Электронная подпись (КЭП) и ЭДО обязательны для работы с маркированными товарами на всех площадках. Без них вы не сможете торговать товарами с маркировкой «Честного знака» — система просто не примет поставку.

На Ozon электронная подпись нужна для торговли крупногабаритными товарами, ювелирной продукцией и товарами, подлежащими маркировке в системе «Честный знак». Для продажи остальных категорий она не обязательна, но при необходимости её можно подключить прямо в кабинете Ozon.

На Яндекс Маркете с 9 июня 2026 года маркетплейс полностью перешёл на электронный документооборот. Бумажные документы больше не принимаются — только через личный кабинет. Это касается в том числе вывоза товаров со складов.

На Wildberries ЭДО обязательно для селлеров, которые платят НДС или торгуют маркированными товарами. Для остальных категорий ЭДО не обязательно, но при необходимости его можно настроить.

Подробнее о получении подписи рассказали в Предприниматель.ру.

Какие закрывающие документы понадобятся и когда?

Для Ozon:

УПД с дополнительными услугами;

отчёты о реализации;

УПД по сделкам с юрлицами;

реестр продаж юрлицам;

расшифровка к отчёту о реализации;

акты сверки;

акты о расхождениях для FBS;

акты приёмки по FBO.

Все документы можно найти в личном кабинете маркетплейса.

Срок предоставления: каждого 5 числа месяца.

Для Яндекс Маркет:

акт об оказании услуг и исполнении поручения;

счёт-фактура;

отчёт об исполнении поручения;

сводный отчёт по данным статистики;

акт об оказанных услугах.

Срок предоставления: можно указать любой период и скачать в личном кабинете.

Для Wildberries:

Нет требований со стороны площадки по документообороту. Скачать документы можно в личном кабинете в разделе «Финансы» — «Финансовые отчеты».

Работаем ли по DBS? Какие нюансы и преимущества?

DBS — продажа с доставкой магазина. Такая модель работы подходит не всем.

В случае с Wildberries — невозможно заранее рассчитать комиссию. Все условия рассчитываются индивидуально в личном кабинете.

Яндекс Маркет используется как «прилавок» для продажи: вы принимаете заказы, обрабатываете и доставляете их, общаетесь с покупателями через площадку. Деньги за предоплаченные заказы получаете на следующий день после перехода заказа в статус «Доставлен».

Стоимость и оплата:

Продавец платит 2% от цены товара за каждый доставленный заказ, а если покупатель оплачивает заказ на сайте — также 1% за приём и перечисление денег.

Комиссии оплачиваются по итогам месяца, а деньги от покупателей маркетплейс переводит на следующий день после передачи заказа в доставку.

Условия работы по DBS:

своевременно обновлять статусы заказов;

не допускать отмены заказов из-за отсутствия товаров на складах;

принимать как предоплату, так и наличные при получении заказа;

подъём на этаж и доставка до двери покупателя должны быть включены в стоимость заказа.

По модели DBS не получится продавать книги, БАДы, билеты, туры, музыкальную и видеопродукцию, а также товары, подлежащие маркировке в системе «Честный знак».

FAQ по работе с каждым маркетплейсом