Что можно продавать на маркетплейсах?

Разбираем, какие товары можно продавать: что нужно сертифицировать, с какого объёма стартовать и можно ли выходить под своим брендом.

Могу ли я продавать товары под собственным брендом?

Да, вы можете развивать ваш бренд в публичном поле и давать товару название.

Советуем зарегистрировать свой бренд. Особенно если планируете в будущем продавать товар вне маркетплейсов. Согласно новому закону, если название вашего неофициального бренда будет похоже на другой зарегистрированный, можно получить штраф.

Можно ли продавать услуги?

На Ozon можно.

На Wildberries пока нельзя. Они планируют перенести эту возможность из дополнительной платформы на основную.

На Яндекс Маркете можно: есть отдельная категория «Цифровые товары и сертификаты».

Сертификаты качества, сертификаты иностранные – какие обязательны?

С 1 сентября 2026 года вступают в силу поправки в закон о защите прав потребителей, которые обязывают продавцов на маркетплейсах и в интернет-магазинах указывать в описании товаров данные из реестров соответствия.

Если товар подлежит обязательной сертификации и декларированию, то в карточке товара на маркетплейсах должны быть ссылки на официальные реестры, где указана информация о сертификатах подлинности.

Если товар не требует обязательной сертификации, эту информацию также надо будет указывать в описании товара.

С 1 октября вступит в силу закон о платформенной экономике, продавать на маркетплейсах можно будет только товары, у которых есть разрешительные документы. Если их не будет, то маркетплейсы скроют карточки товаров.

Что нужно будет сделать:

Для начала выясните, нужна ли вашим товарам сертификация. Сначала определите код ТН ВЭД, по нему ищите свой товар в перечнях. Их несколько и лучше проверить все. Подробная инструкция есть у нас на сайте, также списки с категориями товаров есть у Wildberries и Ozon.

В ыберите надёжный центр сертификации. Советуем обязательно проверить статус центра в реестре Росаккредитации, выяснить область аккредитации, сведения о приостановлениях или прекращении действия, а также историю выданных документов.

Пройдите сертификацию и получите разрешительные документы. Добросовестные центры сертификации объяснят, какие документы нужны, потребуются ли образцы, какой протокол будет оформлен и как документ появится в нужном реестре.

Отправьте документы маркетплейсам и загрузите информацию в карточки товаров. Крупные площадки знают о новых требованиях, и у них уже есть функционал по проверке документов, привязке карточек товаров к этим документам и ссылкам на реестры.

Нужен ли для товара Честный знак? Для каких товаров?

Оформить Честный знак нужно для следующих категорий товаров:

обувь и лекарства;

духи и туалетная вода, фотоаппараты и лампы-вспышки;

шины и покрышки;

товары легкой промышленности;

мороженое и сыры;

товары всех подгрупп сроком годности более 40 дней;

велосипеды и велосипедные рамы;

молочные продукты сроком годности менее 40 дней — с 1 декабря 2021 года;

упакованная вода в категории «Минеральная вода» — с 1 декабря 2021 года.

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Брендированные товары: можно ли продавать?

Если вы не держатель бренда, для продажи товаров нужно разрешение от его владельца:

Владелец пишет разрешение на бланке организации, с печатью и подписью. Затем заявление нужно отправить в поддержку маркетплейса. Если не сделать это заранее — площадка может запросить разрешение.

Без разрешения от владельца бренда ваш товар могут заблокировать.