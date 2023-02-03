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Как зарегистрироваться на площадке?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расскажем, какие документы нужны, чтобы работать на площадках.

Какие документы нужны для регистрации кабинета?

  • На Ozon нужно только загрузить информацию о компании. Подробнее о регистрации на маркетплейсе смотрите по ссылке.

  • Для Яндекс Маркет смотрите подробную инструкцию по ссылке.

  • Для Wildberries укажите всю юридическую информацию по компании: краткое и полное наименование поставщика,  ИНН, ОГРН или ОГРНИП, форму регистрации, юридический адрес, реквизиты банковского счёта. Подробнее о регистрации можете прочитать по ссылке.

Зарегистрируйте ИП для маркетплейсов за 0 ₽

И начните торговать с бесплатным счётом:

  • Зарегистрируем ИП онлайн без визита в офис
  • Поможем подготовить документы
  • Возьмём на себя вопросы с бухгалтерией 

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