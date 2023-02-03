Как зарегистрироваться на площадке?

Расскажем, какие документы нужны, чтобы работать на площадках.
Какие документы нужны для регистрации кабинета?
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На Ozon нужно только загрузить информацию о компании. Подробнее о регистрации на маркетплейсе смотрите по ссылке.
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Для Яндекс Маркет смотрите подробную инструкцию по ссылке.
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Для Wildberries укажите всю юридическую информацию по компании: краткое и полное наименование поставщика, ИНН, ОГРН или ОГРНИП, форму регистрации, юридический адрес, реквизиты банковского счёта. Подробнее о регистрации можете прочитать по ссылке.
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