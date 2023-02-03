Проверьте пароль для входа в приложение

Пароли от банковских сервисов нужно менять время от времени. Но бывает такое, что пароль просто забывается. Что делать?

Чтобы изменить пароль

Легче всего поменять пароль в приложении — вводить старый не потребуется. Вам нужно будет зайти в настройки приложения и указать новый пароль два раза. Для безопасности пароль должен быть сложным: не менее 8 символов, в которых есть минимум одна строчная английская буква, одна заглавная английская буква и один знак или спецсимвол.

Чтобы восстановить доступ

Если вы не помните пароль совсем, восстановите его на экране входа в интернет-банк. Для этого нажмите на кнопку «Забыли пароль» под формой и следуйте инструкции.

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