Выдайте доступ доверенному лицу

Чтобы подстраховаться, вы можете выдать доверенному лицу личный доступ к интернет-банку. Например, вашему бухгалтеру, если он находится в России и может получать уведомления в смс. Такой доступ называется «С правом подписи» — он позволит подписывать важные платежи от вашего лица.

Для того, чтобы выдать права, вам потребуется всего лишь контактный номер телефона распорядителя. Укажите его данные и подпишите доверенность в интернет-банке. Мы отправим распорядителю смс с данными для входа: ему нужно будет войти в интернет-банк, загрузить фото своего паспорта и подписать заявление на дистанционное обслуживание.

Подробнее о правах распорядителей мы рассказываем в статье — там мы описали и все шаги для выдачи доступа.