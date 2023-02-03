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Выдайте доступ доверенному лицу

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Чтобы подстраховаться, вы можете выдать доверенному лицу личный доступ к интернет-банку. Например, вашему бухгалтеру, если он находится в России и может получать уведомления в смс. Такой доступ называется «С правом подписи» — он позволит подписывать важные платежи от вашего лица. 

Для того, чтобы выдать права, вам потребуется всего лишь контактный номер телефона распорядителя. Укажите его данные и подпишите доверенность в интернет-банке. Мы отправим распорядителю смс с данными для входа: ему нужно будет войти в интернет-банк, загрузить фото своего паспорта и подписать заявление на дистанционное обслуживание.

Подробнее о правах распорядителей мы рассказываем в статье — там мы описали и все шаги для выдачи доступа.

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