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  5. У меня есть решение об отмене приостановления. Могу ли я передать его в банк, чтобы приостановление сняли?

У меня есть решение об отмене приостановления. Могу ли я передать его в банк, чтобы приостановление сняли?

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Увы, так нельзя. Закон не разрешает банку принимать решения от третьих лиц, оно должно поступить напрямую из налоговой. И по специальному электронному каналу. Об этом говорится в пункте 4 статьи 76 Налогового Кодекса РФ.

Если налоговая уже передала вам решение об отмене приостановления, вы можете обратиться к ней и узнать, отправили ли этот документ в банк. Если ещё не отправили — попросите ускорить процесс, чтобы вы смогли скорее пользоваться счётом.

О том, сколько времени обычно занимает разблокировка счёта, читайте в вопросе «Как узнать, что счёт заблокирован, и когда снимут приостановление?».

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У меня есть решение об отмене приостановления. Могу ли я передать его в банк, чтобы приостановление сняли — FAQ Точка Банк