Как оставить заявку на помощь налоговой?

В налоговой есть сервис оперативной помощи. Если у вас есть вопросы или нужна помощь с блокировкой, в нём можно оставить заявку — и с вами свяжется сотрудник налоговой. Ниже рассказываем, как это сделать.
Инструкция:
1. Зайдите на сайте налоговой на страницу сервиса «Оперативная помощь».
2. Выберите подходящий тип налогоплательщика.
3. Заполните поля: ФИО или Наименование организации и ИНН.
4. Выберете в поле «С чем вы не согласны» вариант 3 или 5 — в зависимости от причины приостановления. Её вы можете подсмотреть в чате интернет-банка Точки.
или
5. Введите данные в поля «Номер решения» и «Дату решения» — они тоже есть в сообщении в чате. Затем нажмите на кнопку «Далее».
6. Заполните оставшиеся поля и нажмите «Отправить».
Сотрудники налоговой свяжутся с вами в течение двух рабочих дней. Вы сможете обсудить ситуацию и найти решение. Если вам потребуется наша помощь, напишите в чат интернет-банка — мы постараемся разобраться и помочь.