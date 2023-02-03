Как оставить заявку на помощь налоговой?

В налоговой есть сервис оперативной помощи. Если у вас есть вопросы или нужна помощь с блокировкой, в нём можно оставить заявку — и с вами свяжется сотрудник налоговой. Ниже рассказываем, как это сделать.

Инструкция:

1. Зайдите на сайте налоговой на страницу сервиса «Оперативная помощь».

2. Выберите подходящий тип налогоплательщика.

3. Заполните поля: ФИО или Наименование организации и ИНН.



4. Выберете в поле «С чем вы не согласны» вариант 3 или 5 — в зависимости от причины приостановления. Её вы можете подсмотреть в чате интернет-банка Точки.

или

5. Введите данные в поля «Номер решения» и «Дату решения» — они тоже есть в сообщении в чате. Затем нажмите на кнопку «Далее».

6. Заполните оставшиеся поля и нажмите «Отправить».

Сотрудники налоговой свяжутся с вами в течение двух рабочих дней. Вы сможете обсудить ситуацию и найти решение. Если вам потребуется наша помощь, напишите в чат интернет-банка — мы постараемся разобраться и помочь.