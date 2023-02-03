Почему изменилась сумма инкассового в интернет-банке или списали больше, чем должны были?

После того, как налоговая отправит в банк инкассовое поручение, она может менять его сумму в своей системе — как в большую, так и в меньшую сторону. Это зависит от баланса Единого налогового счёта — сумма инкассового будет уменьшаться, если вы погашаете долг, или увеличиваться, если налоговая начисляет налоги, взносы, пени или штрафы.

Данные по долгу актуализируются, когда в налоговую поступают деньги для уплаты инкассового. Процесс не всегда проходит гладко, поэтому бывает, что налоговая вновь присылает в банк ту же сумму инкассового или сумму без учёта проведённых платежей. И тогда банк, чтобы соблюсти требования закона, обязан списать со счёта указанную в инкассовом сумму. Если такое случилось, предпринимателю нужно обратиться напрямую в налоговую. Только там смогут решить этот вопрос. Другой вариант — подождать 1-2 рабочих дня, чтобы налоговая снова актуализировала данные в своей системе и направила в банк обновление суммы.

О сроках. Когда налоговая снимает приостановление, она направляет в банк решение о его отмене. Если налоговая сообщила вам, что направила решение об отмене, не стоит ждать его сразу — обычно такие решения приходят в течение двух рабочих дней, но иногда срок увеличивается до недели.