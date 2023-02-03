Как узнать, что счёт заблокирован, и когда снимут приостановление?

С 2023 года налоговая отправляет решения о блокировках через специальную систему межведомственного взаимодействия, поэтому сейчас на сайте ФНС отображаются только полные блокировки счёта или информация об их отмене. В списке также могут быть старые блокировки — отправленные ещё через информационный центр Центробанка.

Как на сайте налоговой узнать о приостановлении

ШАГ 1. Сперва выберите тип запроса — «Запрос о действующих решениях о приостановлении».

ШАГ 2. Введите ИНН вашей компании и БИК банка, в котором открыт счёт. Сам расчётный счёт вводить не нужно.

Лайфхак: в поле БИК не обязательно вводить точный БИК банка, можно просто ввести девять единиц 111111111.

ШАГ 3. Когда заполните все поля, нажмите «Отправить запрос». В ответ откроется окно, в котором вы увидите все действующие полные блокировки счёта, а также частичные приостановления, опубликованные на сайте налоговой до 2023 года.

Как снять приостановление и сколько времени это займёт

Причины для приостановления бывают разные. Возможно, вы вовремя не заплатили налоги или не сдали декларацию — нужно это исправить. Точную причину и пути исправления может сказать именно налоговая. Лучше сразу обратиться к ней и узнать, что со всем этим делать.

Когда налоговая снимает приостановление, она направляет в банк решение об его отмене. Если налоговая сообщила вам, что направила решение об отмене, не стоит ждать его сразу — обычно такие решения приходят в течение двух рабочих дней, но иногда срок увеличивается до недели.

Если вы предоставили декларацию или уплатили долг по налогам, а отмена приостановления не пришла в срок — напишите нам в чат. Мы можем связаться с налоговым инспектором и постараться ускорить решение.

Для звонка нам потребуются такие данные:

– код налоговой;

– система налогообложения вашей компании;

– дата уплаты долга или подачи декларации и способ.

С этими данными мы сможем предметно обсудить ситуацию в налоговой. Если выяснится, что для снятия блокировки чего-то не хватает, мы обязательно расскажем вам. Обычно нам хватает 5 рабочих дней, но если дело затянется, напишем вам в чате интернет-банка.