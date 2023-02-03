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Проверяет ли налоговая расчётный счёт?

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Налоговая не имеет постоянного доступа к счёту и не следит за движениями по нему. Обычно ей хватает декларации, которую вы периодически отправляете, но иногда проверка всё же происходит.

Налоговая может запросить у банка любую информацию по вашему счёту, но только если будет иметь основание на это. Например, запрос может поступить в рамках расследования или судебного процесса. Тогда банк будет обязан предоставить запрошенные данные.

Кстати, мы написали статью о проверках налоговой. Почему эти проверки бывают и что с ними делать читайте в нашей статье «Когда налоговая приходит с проверкой».

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